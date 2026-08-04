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Собствен турбореактивен двигател! Украинските ракети "Фламинго" ще преминат скоро към серийно производство
  Тема: Украйна

Собствен турбореактивен двигател! Украинските ракети "Фламинго" ще преминат скоро към серийно производство

4 Август, 2026 11:42 1 471 40

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове

От компанията смятат до края на годината да завършат изпитанията на всички образци на двигателя и да се направят всички необходими доработки

Собствен турбореактивен двигател! Украинските ракети "Фламинго" ще преминат скоро към серийно производство - 1
Фокус Фокус

Украинската компания Fire Point е разработила собствен турбореактивен двигател със същата компания, с която е създаден и агрегатът АИ-25. Това е съобщила главният директор на компанията Ирина Терех в интервю за изданието TWZ. Тя е уточнила, че двигателят АИ-25ТЛ е първият използван като задвижващ крилатата ракета FP-5 “Фламинго“.

По думите на Ирина Терех ракетата използва пет различни двигателя. "Фламинго“ се разработваше като гъвкава платформа, която може да работи с различни типове двигатели. Затова ние можем да разширим възможностите за задвижване“, отбелязва главният директор на Fire Point. Терех казва, че половин година е била необходима на компанията, за да разработи собствен реактивен двигател за безпилотни летателни апарати.

"В момента сглобяваме първите 10 прототипа на бъдещите турбореактивни двигателя с вентилаторен агрегат наше производство. По-сложно е да изработим задвижването, отколкото самата ракета“, отбелязва Ирина Терех.

От компанията смятат до края на годината да завършат изпитанията на всички образци на двигателя и да се направят всички необходими доработки. През следващата година се планира да се премине и към серийно производство.

Ирина Терех посочи още, че заради липса на финансиране компанията не е преминала към максимално производство на ракетите "Фламинго“ от 7 броя на ден. Тя изрази очаквания, че поръчките от държавата ще достигнат необходимия брой в края на тази, или началото на следващата година, отбелязва TWZ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ДОКЪТО СДЕЛАТ НЕЩО БУХАТ

    12 6 Отговор
    ШАДОУСА И НЕМСКИ РАКЕТИ НА КОРЕМ

    Коментиран от #3

    11:44 04.08.2026

  • 2 Дрън

    36 11 Отговор
    Дрън!
    Това са английски ракети, и всички знаят, включително и Русия!

    Коментиран от #6, #30, #32

    11:44 04.08.2026

  • 3 Мухахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "А ДОКЪТО СДЕЛАТ НЕЩО БУХАТ":

    Бухат ги

    11:47 04.08.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 26 Отговор
    fanta Фламингоо//над червения мегдан,,,проскубаната мечка ще и подпалят бърлогата

    11:47 04.08.2026

  • 5 Механик

    8 5 Отговор
    Ууудриии!

    11:48 04.08.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дрън":

    важното е , че не са минали червените линии

    11:48 04.08.2026

  • 7 Бит русораст

    5 9 Отговор
    Рак ще хвана.

    11:50 04.08.2026

  • 8 Ще ги изпробваме първо по Москоу!

    10 18 Отговор
    После по Ленинград.

    11:51 04.08.2026

  • 9 Швейк

    8 14 Отговор
    Нежно-розовите "Фламинго" нежно ще погалят Москва

    11:52 04.08.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 4 Отговор
    Окраинците са най-умният народ на планетата. Плача от умиление!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    11:52 04.08.2026

  • 11 Собствен турбореактивен двигател!

    10 22 Отговор
    Собствен турбореактивен двигател! КРАЙНО ВРЕМЕ Е КОЧИНАТА ДА СЕ ПОДПАЛИ ОТ "ВСЕХ СТРАН"!

    11:53 04.08.2026

  • 12 Стивън Сегал

    12 14 Отговор
    бил забелязн спешно да си изнася партакешите от дачата в Подмосковието!

    Коментиран от #17, #24

    11:53 04.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Овчар

    22 6 Отговор
    Жалка картинка...! Украйна потъва , но кърлежите покрай нея ще я дърпат към дъното до КРАЯ..!

    11:54 04.08.2026

  • 15 ПУТИН БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    5 14 Отговор
    Ще бяга!Самолетът му подгрява.

    Коментиран от #18

    11:54 04.08.2026

  • 16 без коментар

    5 5 Отговор
    "Досега „Фламинго“ използваше украинския турбореактивен двигател АИ-25ТЛ, но според публикуваната информация поне част от ракетите вече са оборудвани с британски двигатели. Това е стандартният двигател на учебно-тренировъчния самолет L-39. Украинските експерти обаче обръщат внимание на американския Honeywell TFE731-2/3/4/5 като възможен аналог".

    11:55 04.08.2026

  • 17 Мнооого ти вЕрваме...!

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Стивън Сегал":

    ,,Бил забелязан..."...😂🤣😂

    11:55 04.08.2026

  • 18 НЕ Е ВЯРНО!

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "ПУТИН БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Та нали самият ТИ каза-
    ,,Путин,не излиза от бункера си!"...?!?!

    11:56 04.08.2026

  • 19 Кафява вода

    5 9 Отговор
    Да пият Руснаците

    А жените им да тръгват към европа да се лупкат

    Коментиран от #25

    11:58 04.08.2026

  • 20 РЕАЛИСТ!

    9 3 Отговор
    Това прословуто украинско ракетно чудо-,,Фламинго",стана вече по-досадно и от широкорекламираното руско ракетно чудо...-,,Орешник"...!
    Същият патос,същите големи надежди...същият комсомолски ентусиазъм на презентиращите анимации и видеа...!

    11:59 04.08.2026

  • 21 Ама

    9 7 Отговор
    зеленият шмъркач трябва да ги сглобява в някое от именията си из света, за не го думнат завода в укристан...

    12:00 04.08.2026

  • 22 ПУТИН!

    5 9 Отговор
    ,,Ще"...ще преминат скоро към серийно производство..."
    Кога ми цъфнат токчетата на обувките...!

    12:01 04.08.2026

  • 23 Mими Кучева НЕ ПЛАЧИ! МИМИ ОТКАЧИ! МИМИ

    6 1 Отговор
    СЕ НАТРОВИ ОТ ПЕТРОЛЕН ДИМ. А РАСПРАЯШЕ НАШТО МИМИ ВРЕЛИ НЕ КИПЕЛИ - " ЗА ТРИ ДНЯ В КИЕВЕ, ЗА НЕДЕЛЮ В ЛИСАБОН!"

    12:01 04.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЩЕ СЕ СГЛОБЯВАТ

    4 1 Отговор
    В завода за патриотите.

    12:07 04.08.2026

  • 27 ташунко

    2 7 Отговор
    Тия Фламинги са като на оня с мустачките Фау 1 и Фау 2 . Знаем как свърши всичко .

    12:10 04.08.2026

  • 28 Ганя Путинофила

    6 3 Отговор
    Не барайте путин!
    Той най добре утилизира руснята!

    12:12 04.08.2026

  • 29 Пламен

    6 4 Отговор
    До два месеца ще започнат посещенията на Москва.
    За всяка срещу Киев ще има срещу Москва.
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    12:16 04.08.2026

  • 30 Хахахаха

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дрън":

    Ако не си запознат, Украйна също е доста добре във военните технологии. Все пак е бивша съветска република. Ако не знаеш, в Днепропетровск се правеха ядрените ракети Воевода, които пазеха СССР. УССР беше една голяма част от защитата на СССР. Ама това от къде да го знаеш.

    12:23 04.08.2026

  • 31 Григор

    5 5 Отговор
    Това е път за никъде! И какво като създадат такива ракети?Толкова ли е трудно да се разбере, че при определени условия Русия може да използва хиперзвукови ракети и то с ядрена бойна глава? Какво правим тогава? Точно това е начинът Русия да приключи войната за 30 минути. Кой ще прехване подобни ракети? "Пейтриът" ли? Ракета, която лети с над 10 Маха не е по силите на "Пейтриът". Това е чадър без плат! И изобщо, що за глупости коментираме? Украйна да удържи победа над най-голямата ядрена свръх сила?! Вие добре ли сте?!

    Коментиран от #33, #36, #37

    12:24 04.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "Григор":

    Рашата има много загубени войни през годините, не е за първи път. А при загубата от Афганистан се разпадна. А тогава беше мноооого по-мощна от това джудже което е сега.

    12:28 04.08.2026

  • 34 2,5 майора

    3 0 Отговор
    В крайна сметка ,украинската боеспособност намалява,или расте?

    12:29 04.08.2026

  • 35 БУХАХАХА

    3 6 Отговор
    Става весело за рашистан.

    12:30 04.08.2026

  • 36 Може

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Григор":

    на смъртния одър !

    12:30 04.08.2026

  • 37 българин

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Григор":

    Нидей рива. 🐷

    12:32 04.08.2026

  • 38 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    3 3 Отговор
    Много добра новина.

    12:35 04.08.2026

  • 39 Руските

    1 1 Отговор
    на буксир ли ги дърпат ?

    12:41 04.08.2026

  • 40 Абе ще има

    3 1 Отговор
    Кон боб яде ли....
    До кат не се дойде до последния Х0х0ль както са ингилиските указания зор ша се види!!!

    12:44 04.08.2026

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