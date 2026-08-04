Собствен турбореактивен двигател! Украинските ракети "Фламинго" ще преминат скоро към серийно производство

Украинската компания Fire Point е разработила собствен турбореактивен двигател със същата компания, с която е създаден и агрегатът АИ-25. Това е съобщила главният директор на компанията Ирина Терех в интервю за изданието TWZ. Тя е уточнила, че двигателят АИ-25ТЛ е първият използван като задвижващ крилатата ракета FP-5 “Фламинго“.

По думите на Ирина Терех ракетата използва пет различни двигателя. "Фламинго“ се разработваше като гъвкава платформа, която може да работи с различни типове двигатели. Затова ние можем да разширим възможностите за задвижване“, отбелязва главният директор на Fire Point. Терех казва, че половин година е била необходима на компанията, за да разработи собствен реактивен двигател за безпилотни летателни апарати.

"В момента сглобяваме първите 10 прототипа на бъдещите турбореактивни двигателя с вентилаторен агрегат наше производство. По-сложно е да изработим задвижването, отколкото самата ракета“, отбелязва Ирина Терех.

От компанията смятат до края на годината да завършат изпитанията на всички образци на двигателя и да се направят всички необходими доработки. През следващата година се планира да се премине и към серийно производство.

Ирина Терех посочи още, че заради липса на финансиране компанията не е преминала към максимално производство на ракетите "Фламинго“ от 7 броя на ден. Тя изрази очаквания, че поръчките от държавата ще достигнат необходимия брой в края на тази, или началото на следващата година, отбелязва TWZ.