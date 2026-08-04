Собствен турбореактивен двигател! Украинските ракети "Фламинго" ще преминат скоро към серийно производство

Украинската компания Fire Point е разработила собствен турбореактивен двигател със същата компания, с която е създаден и агрегатът АИ-25. Това е съобщила главният директор на компанията Ирина Терех в интервю за изданието TWZ. Тя е уточнила, че двигателят АИ-25ТЛ е първият използван като задвижващ крилатата ракета FP-5 “Фламинго“.
По думите на Ирина Терех ракетата използва пет различни двигателя. "Фламинго“ се разработваше като гъвкава платформа, която може да работи с различни типове двигатели. Затова ние можем да разширим възможностите за задвижване“, отбелязва главният директор на Fire Point. Терех казва, че половин година е била необходима на компанията, за да разработи собствен реактивен двигател за безпилотни летателни апарати.
"В момента сглобяваме първите 10 прототипа на бъдещите турбореактивни двигателя с вентилаторен агрегат наше производство. По-сложно е да изработим задвижването, отколкото самата ракета“, отбелязва Ирина Терех.
От компанията смятат до края на годината да завършат изпитанията на всички образци на двигателя и да се направят всички необходими доработки. През следващата година се планира да се премине и към серийно производство.
Ирина Терех посочи още, че заради липса на финансиране компанията не е преминала към максимално производство на ракетите "Фламинго“ от 7 броя на ден. Тя изрази очаквания, че поръчките от държавата ще достигнат необходимия брой в края на тази, или началото на следващата година, отбелязва TWZ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А ДОКЪТО СДЕЛАТ НЕЩО БУХАТ
Коментиран от #3
11:44 04.08.2026
2 Дрън
Това са английски ракети, и всички знаят, включително и Русия!
Коментиран от #6, #30, #32
11:44 04.08.2026
3 Мухахаха
До коментар #1 от "А ДОКЪТО СДЕЛАТ НЕЩО БУХАТ":Бухат ги
11:47 04.08.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:47 04.08.2026
5 Механик
11:48 04.08.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Дрън":важното е , че не са минали червените линии
11:48 04.08.2026
7 Бит русораст
11:50 04.08.2026
8 Ще ги изпробваме първо по Москоу!
11:51 04.08.2026
9 Швейк
11:52 04.08.2026
10 Mими Кучева🐕🦺
11:52 04.08.2026
11 Собствен турбореактивен двигател!
11:53 04.08.2026
12 Стивън Сегал
Коментиран от #17, #24
11:53 04.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Овчар
11:54 04.08.2026
15 ПУТИН БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #18
11:54 04.08.2026
16 без коментар
11:55 04.08.2026
17 Мнооого ти вЕрваме...!
До коментар #12 от "Стивън Сегал":,,Бил забелязан..."...😂🤣😂
11:55 04.08.2026
18 НЕ Е ВЯРНО!
До коментар #15 от "ПУТИН БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Та нали самият ТИ каза-
,,Путин,не излиза от бункера си!"...?!?!
11:56 04.08.2026
19 Кафява вода
А жените им да тръгват към европа да се лупкат
Коментиран от #25
11:58 04.08.2026
20 РЕАЛИСТ!
Същият патос,същите големи надежди...същият комсомолски ентусиазъм на презентиращите анимации и видеа...!
11:59 04.08.2026
21 Ама
12:00 04.08.2026
22 ПУТИН!
Кога ми цъфнат токчетата на обувките...!
12:01 04.08.2026
23 Mими Кучева НЕ ПЛАЧИ! МИМИ ОТКАЧИ! МИМИ
12:01 04.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ЩЕ СЕ СГЛОБЯВАТ
12:07 04.08.2026
27 ташунко
12:10 04.08.2026
28 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
12:12 04.08.2026
29 Пламен
За всяка срещу Киев ще има срещу Москва.
Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
Кой сега ще ги спасява от Украйна
12:16 04.08.2026
30 Хахахаха
До коментар #2 от "Дрън":Ако не си запознат, Украйна също е доста добре във военните технологии. Все пак е бивша съветска република. Ако не знаеш, в Днепропетровск се правеха ядрените ракети Воевода, които пазеха СССР. УССР беше една голяма част от защитата на СССР. Ама това от къде да го знаеш.
12:23 04.08.2026
31 Григор
Коментиран от #33, #36, #37
12:24 04.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хахахаха
До коментар #31 от "Григор":Рашата има много загубени войни през годините, не е за първи път. А при загубата от Афганистан се разпадна. А тогава беше мноооого по-мощна от това джудже което е сега.
12:28 04.08.2026
34 2,5 майора
12:29 04.08.2026
35 БУХАХАХА
12:30 04.08.2026
36 Може
До коментар #31 от "Григор":на смъртния одър !
12:30 04.08.2026
37 българин
До коментар #31 от "Григор":Нидей рива. 🐷
12:32 04.08.2026
38 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
12:35 04.08.2026
39 Руските
12:41 04.08.2026
40 Абе ще има
До кат не се дойде до последния Х0х0ль както са ингилиските указания зор ша се види!!!
12:44 04.08.2026