Дипломатическа криза: Бразилия в конфликт с Аржентина и САЩ

Международните отношения в Южна Америка претърпяват мащабен трус в ранните часове на 5 август, след като Бразилия влезе в остър дипломатически конфликт едновременно с две от най-влиятелните държави в региона и света – САЩ и Аржентина.

Драматичното ескалиране на напрежението пренарежда геополитическата карта и поставя администрацията на президента Луис Инасио Лула да Силва в ситуация на открита конфронтация.

Ройтерс: САЩ анулира визата на бразилския посланик

Служители на Държавния департамент на САЩ потвърдиха, че Вашингтон официално е анулирал дипломатическата виза на посланика на Бразилия в САЩ, Мария Луиза Рибейро Виоти. Според Reuters, крайната мярка е предприета като реципрочен отговор на отказа на Бразилия да одобри новия американски посланик Даниел Перес, както и поради недопускането на двама американски дипломати на бразилска територия през изминалия месец.

Американската страна подчертава, че това действие не представлява експулсиране на посланика, а визата ще бъде възстановена веднага след излизане от дипломатическата безизходица. Администрацията във Вашингтон обвинява Бразилия в опити за умишлено забавяне на нормалните дипломатически процеси.

Бразилия: Ходът на Вашингтон е „враждебен акт“ и намеса в изборите

Реакцията от страна на Бразилия беше мигновена и изключително остра. Бразилското правителство официално определи решението на САЩ като „враждебен ход“ и директен удар срещу националния суверенитет на страната. Според официални изявления на администрацията в Бразилия, публикувани от BBC, анулирането на визата е ясен опит на Вашингтон да се намеси в предстоящите през октомври президентски избори в Бразилия.

Бразилия аргументира по-ранния си отказ да издаде визи на американските представители с опасения, че техните визити са имали за цел да хвърлят съмнения върху интегритета на бразилската електронна избирателна система. Напрежението се засилва и от факта, че опонент на Лула да Силва на изборите е сенатор Флавио Болсонаро – син на бившия президент Жаир Болсонаро и близък съюзник на Доналд Тръмп.

CNN Brasil: Бразилия понижи дипломатическите си отношения с Аржентина

Едновременно с разрива с Вашингтон, Бразилия предприе безпрецедентна стъпка и по отношение на съседна Аржентина. Телевизионният канал CNN Brasil, цитиран от редица международни агенции, съобщи, че Бразилия официално е понижила равнището на дипломатическите си отношения с Буенос Айрес до ниво „шарже д'афер“ (временно управляващ посолството).

Бразилският посланик в Аржентина, Жулио Бители, няма да се завърне на поста си в Буенос Айрес. Решението е взето, след като аржентинският президент Хавиер Милей за пореден път отправи лични обиди към бразилския си колега Лула да Силва, наричайки го в телевизионно интервю „бивш затворник“, „крадец“ и „корумпиран“. Посланикът на Аржентина в Бразилия, Даниел Раймонди, вече е бил официално уведомен за понижаването на статута на двустранните връзки. Това де факто замразява политическия диалог между двете най-големи икономики в Южна Америка.