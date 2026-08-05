Берн разследва 24 швейцарци за участие във войната в Украйна

Общо 24 наказателни производства срещу швейцарски граждани са заведени от органите на военното правосъдие в Швейцария по подозрение за участие във военните действия в Украйна.

Случаите са свързани предимно с лица, преминали на страната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в рамките на Чуждестранния легион. Според официалните данни разследванията целят да установят дали е нарушен строгият закон, който забранява на швейцарци да служат в чужди армии.

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Темата придоби широк обществен отзвук, след като първите ефективни и условни присъди за подобни прояви станаха факт. Информация за правните действия бе потвърдена от швейцарската обществена медия SRF и цитирана от редица европейски анализатори.

Присъди и реални рискове на фронта

Разследванията не са просто формалност, а вече водят до реални съдебни решения:

Първа присъда: Местният военен съд в Майлен осъди 49-годишния снайперист Ави М. на 18 месеца условно лишаване от свобода. Доказателствата включваха негови лични медийни изяви и публикации в социалните мрежи.

Местният военен съд в Майлен осъди 49-годишния снайперист Ави М. на 18 месеца условно лишаване от свобода. Доказателствата включваха негови лични медийни изяви и публикации в социалните мрежи. Доброволно предаване: В друг знаков случай 36-годишният бивш учител от Цюрих, Йона Найдхарт, се завърна в Берн след две години на фронта и доброволно се предаде на полицията, заявявайки открито, че застава зад решението си да защитава Украйна.

В друг знаков случай 36-годишният бивш учител от Цюрих, Йона Найдхарт, се завърна в Берн след две години на фронта и доброволно се предаде на полицията, заявявайки открито, че застава зад решението си да защитава Украйна. Смъртни случаи: Федералното министерство на външните работи в Берн вече потвърди и първия официален случай на загинал швейцарски гражданин по време на боевете в Украйна.

Защо Берн наказва доброволците?

За разлика от повечето западноевропейски държави, Швейцария прилага изключително строга правна рамка по отношение на военния неутралитет. Всяка форма на служба за чужда сила, без изричното разрешение на Федералния съвет, се счита за криминално престъпление по Наказателния военен кодекс на страната. Законът предвижда наказание от глоба до 3 години затвор за всеки, който се включи в чужд конфликт, независимо дали става дума за бойни действия или хуманитарна поддръжка в рамките на чужда армия.

Допълнително предизвикателство за сигурността се оказаха разкрития на проруски уебсайтове, които публикуваха лични данни на швейцарски граждани, регистрирали се в украинските онлайн платформи за доброволци. Според доклади на международната информационна платформа SWI swissinfo, някои от потърпевшите са получили сериозни заплахи за живота си, въпреки че част от тях никога не са стигали физически до бойното поле.

Очаква се броят на разследваните случаи да продължи да расте, докато швейцарските органи координират списъците си с разузнавателни данни от партньорски служби в Европа.