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Берн разследва 24 швейцарци за участие във войната в Украйна
  Тема: Украйна

Берн разследва 24 швейцарци за участие във войната в Украйна

5 Август, 2026 04:43, обновена 5 Август, 2026 04:48 682 6

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Военното правосъдие на конфедерацията проверява случаи на наемничество, нарушаващо строго пазения национален неутралитет

Берн разследва 24 швейцарци за участие във войната в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общо 24 наказателни производства срещу швейцарски граждани са заведени от органите на военното правосъдие в Швейцария по подозрение за участие във военните действия в Украйна.

Случаите са свързани предимно с лица, преминали на страната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в рамките на Чуждестранния легион. Според официалните данни разследванията целят да установят дали е нарушен строгият закон, който забранява на швейцарци да служат в чужди армии.

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Темата придоби широк обществен отзвук, след като първите ефективни и условни присъди за подобни прояви станаха факт. Информация за правните действия бе потвърдена от швейцарската обществена медия SRF и цитирана от редица европейски анализатори.

Присъди и реални рискове на фронта

Разследванията не са просто формалност, а вече водят до реални съдебни решения:

  • Първа присъда: Местният военен съд в Майлен осъди 49-годишния снайперист Ави М. на 18 месеца условно лишаване от свобода. Доказателствата включваха негови лични медийни изяви и публикации в социалните мрежи.
  • Доброволно предаване: В друг знаков случай 36-годишният бивш учител от Цюрих, Йона Найдхарт, се завърна в Берн след две години на фронта и доброволно се предаде на полицията, заявявайки открито, че застава зад решението си да защитава Украйна.
  • Смъртни случаи: Федералното министерство на външните работи в Берн вече потвърди и първия официален случай на загинал швейцарски гражданин по време на боевете в Украйна.

Защо Берн наказва доброволците?

За разлика от повечето западноевропейски държави, Швейцария прилага изключително строга правна рамка по отношение на военния неутралитет. Всяка форма на служба за чужда сила, без изричното разрешение на Федералния съвет, се счита за криминално престъпление по Наказателния военен кодекс на страната. Законът предвижда наказание от глоба до 3 години затвор за всеки, който се включи в чужд конфликт, независимо дали става дума за бойни действия или хуманитарна поддръжка в рамките на чужда армия.

Допълнително предизвикателство за сигурността се оказаха разкрития на проруски уебсайтове, които публикуваха лични данни на швейцарски граждани, регистрирали се в украинските онлайн платформи за доброволци. Според доклади на международната информационна платформа SWI swissinfo, някои от потърпевшите са получили сериозни заплахи за живота си, въпреки че част от тях никога не са стигали физически до бойното поле.

Очаква се броят на разследваните случаи да продължи да расте, докато швейцарските органи координират списъците си с разузнавателни данни от партньорски служби в Европа.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    5 0 Отговор
    Бял ден да не видите нещастни тролове защитаващи украйна, америка, израел и брюксел. Всичко, което заработите да го давате по болници и аптеки - пфу!

    04:52 05.08.2026

  • 2 То трябва при това

    6 0 Отговор
    " на страната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ..." ако е доказано да ги съдят за оказване на помощ на фашистки армии и страна. Доказано е вече. Полша официално вече обвинява укра във възраждане на фашизма. Ама той си беше още и 2014 г от както взеха насила властта и започнаха АТО против населението на укра. Убиха над 14000 цивилно население, доказано и от ООН. И тава ПРЕДИ февруари 2022 г.

    04:54 05.08.2026

  • 3 Разликата с Швейцария

    3 1 Отговор
    Позорно , у нас Прокуратурата не взе никакви мерки , че от български оръжейни олигарси бе изнасяно оръжие кум украинския режим , въпреки забраната на министерския съвет и министър Корнелия Нинова . Държава ли сме , или колония на турците и англосаксонците , управлявана от задкулисието ?

    05:11 05.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    А ония в исрахелсаката разследват ли се ,дето се връщат или отиват да си почиват на запад и посветс и у нас ,или който пита е неонацист

    05:29 05.08.2026

  • 5 оня с коня

    2 0 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    05:38 05.08.2026

  • 6 Хмм

    1 0 Отговор
    снайперист, от тези дето са отишли на сафари или учител, отишъл да убива

    05:44 05.08.2026

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