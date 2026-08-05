Турция пред трус: Искат имунитета на лидера на опозицията

Политическото напрежение в Турция достигна критична точка в ранните часове на днешния ден, 5 август.

Главната прокуратура в Анкара официално поиска отнемането на парламентарния имунитет на лидера на основната опозиционна партия „Нова партия“ (Yeni Parti) Йозгюр Йозел. Искането е изпратено до Министерството на правосъдието като част от мащабно разследване за корупция и вземане на подкупи в особено големи размери.

Според официално изявление на обвинението, цитирано в публикации на турската агенция АНКА и платформата Bianet, Йозел е разследван за получаване на серийни подкупи. Заедно с него в преписката е включен и народният представител Вели Агбаба.

В какво е обвинен опозиционният лидер?

Разследването е насочено към събития около спорния конгрес на Народнорепубликанската партия (НРП) през 2023 г., когато Йозел оглави движението, както и към провеждането на местните избори през 2024 г. Прокурорите твърдят, че политикът е приемал финансови средства в замяна на партийни услуги и кадрови назначения.

Държавното обвинение се позовава на съдебните решения от май 2026 г., когато съдът в Анкара анулира въпросния конгрес на НРП поради сериозни нарушения. Този съдебен акт принуди Йозел да напусне партията и да създаде новата политическа формация „Нова партия“, в която го последваха близо 90 депутати, с което тя автоматично получи статут на основна опозиция в Меджлиса.

Каква е процедурата оттук нататък?

След като Министерството на правосъдието разгледа внесената преписка, тя трябва да бъде препратена към председателството на Великото народно събрание на Турция (парламента). За да бъде свален имунитетът и да започне съдебно преследване, е необходимо обикновено мнозинство в пленарната зала. Настоящата управляваща коалиция около президента Реджеп Тайип Ердоган разполага с достатъчно гласове, за да лиши опозиционния лидер от неговата защита.

От щаба на „Нова партия“ определят действията на прокуратурата като „политически мотивиран удар“ и продължение на съдебния натиск, довел до арести на десетки опозиционни кметове през последните месеци. Властите в Анкара категорично отхвърлят обвиненията, заявявайки, че турската съдебна система е напълно независима.

Ройтерс отбелязва, че политическата нестабилност вече оказва сериозен натиск върху финансовите пазари в страната.