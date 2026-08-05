Новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михаил Драпатый може да се опита да организира „медийна контраофанзива“, за да демонстрира бърза ефективност след назначаването си на поста.

Това сподели руският военен експерт и подполковник от запаса Андрей Марочко в ранните часове на 5 август, цитиран от РИА Новости.

Според Марочко промяната по върховете на украинската армия няма да спре практиката на т.нар. „месни шурмове“. Експертът подчерта, че целта на очакваната информационно-медийна операция на Драпатий е единствено да покаже пред Запада и Киев, че действа „много по-добре от своя предшественик Александър Сирски“.

Тактически успехи за ВС на Русия и нови оръжия

Анализът на ситуацията на фронта в началото на август показва засилващ се натиск по няколко стратегически направления:

Харковско направление и Лозовая: Последните данни сочат, че руските сили са установили контрол над Бакшеевка, което отваря директен път за настъпление към Лозовая.

Последните данни сочат, че руските сили са установили контрол над Бакшеевка, което отваря директен път за настъпление към Лозовая. Сумска област: Руските подразделения успешно се закрепват в покрайнините на населените места Кияница и Храповщина, сочат доклади, цитирани от ТАСС.

Руските подразделения успешно се закрепват в покрайнините на населените места Кияница и Храповщина, сочат доклади, цитирани от ТАСС. Покровско направление: Налице е сериозно тактическо настъпление, като руските сили излязоха на източните покрайнини на Покровское след овладяването на Добропасов, споделя Марочко в социалните мрежи.

Военният експерт алармира и за нова опасност по границата. В ефира на URA.RU той посочи, че украинските сили са започнали масово дистанционно миниране на цивилни райони с евтини, трудно откриваеми противопехотни мини от нов тип. Тези устройства приличат на битови предмети и могат да останат активни с години.