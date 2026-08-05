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Марочко: Новият шеф на ВСУ готви медийна контраофанзива

Марочко: Новият шеф на ВСУ готви медийна контраофанзива

5 Август, 2026 04:28, обновена 5 Август, 2026 04:34 604 6

  • андрей марочко-
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Военният експерт анализира промените в украинското командване и ключовите ходове на Руската армия на фронта

Марочко: Новият шеф на ВСУ готви медийна контраофанзива - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михаил Драпатый може да се опита да организира „медийна контраофанзива“, за да демонстрира бърза ефективност след назначаването си на поста.

Това сподели руският военен експерт и подполковник от запаса Андрей Марочко в ранните часове на 5 август, цитиран от РИА Новости.

Според Марочко промяната по върховете на украинската армия няма да спре практиката на т.нар. „месни шурмове“. Експертът подчерта, че целта на очакваната информационно-медийна операция на Драпатий е единствено да покаже пред Запада и Киев, че действа „много по-добре от своя предшественик Александър Сирски“.

Тактически успехи за ВС на Русия и нови оръжия

Анализът на ситуацията на фронта в началото на август показва засилващ се натиск по няколко стратегически направления:

  • Харковско направление и Лозовая: Последните данни сочат, че руските сили са установили контрол над Бакшеевка, което отваря директен път за настъпление към Лозовая.
  • Сумска област: Руските подразделения успешно се закрепват в покрайнините на населените места Кияница и Храповщина, сочат доклади, цитирани от ТАСС.
  • Покровско направление: Налице е сериозно тактическо настъпление, като руските сили излязоха на източните покрайнини на Покровское след овладяването на Добропасов, споделя Марочко в социалните мрежи.

Военният експерт алармира и за нова опасност по границата. В ефира на URA.RU той посочи, че украинските сили са започнали масово дистанционно миниране на цивилни райони с евтини, трудно откриваеми противопехотни мини от нов тип. Тези устройства приличат на битови предмети и могат да останат активни с години.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя Драпатый

    8 0 Отговор
    Каза: "Руската нация няма право да съществува и трябва да бъде изтребена..."!
    Това изказване не ви ли прилича на онова:
    "Арийците са супер хора и имат право да са господарите на планетата. А евреи, роми, славяни.... в концлагерите и в газовите камери ... през.комина...!"
    И най-интересното тази укра е "готова да влезе в ЕС"? При тази идеология на управленският й елит? Урсуло, Урсуло... До къде докарахте Европа?

    04:43 05.08.2026

  • 2 оня с коня

    5 0 Отговор
    Бял ден да не видите нещастни тролове защитаващи украйна, америка, израел и брюксел. Всичко, което заработите да го давате по болници и аптеки - пфу!

    04:44 05.08.2026

  • 3 за мен е важно че :

    5 0 Отговор
    Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!

    04:45 05.08.2026

  • 4 Гошо

    4 0 Отговор
    Ааа няма начин да не успее тая" контраофанзива " Това го могат ВСУ и то перфектно
    Е ги и сега, ударили Киев руснаците ,та чак всички ги втресло и мълчат ,а УНИАН вече надули гайдата, че и Кличко дали да надува

    04:45 05.08.2026

  • 5 оня с коня

    6 0 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #6

    04:45 05.08.2026

  • 6 Недей така, че

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Целия ни съюз и Натато ще останем без началници. Те всичките са ЗА укра! И хвърлят трилиони евра и масова военна техника, наемници офицери, спътникова навигация и разузнаване... Всячески искат да победи фашизма.

    04:58 05.08.2026

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