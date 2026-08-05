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Москва: Киев "изплаща" западните кредити с жива сила
  Тема: Украйна

Москва: Киев "изплаща" западните кредити с жива сила

5 Август, 2026 04:20, обновена 5 Август, 2026 04:25 725 10

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Посланикът на руското МВнР Родион Мирошник излезе с ключови коментари за мобилизацията, нелегалния трафик на оръжие в Европа и цивилните жертви

Москва: Киев "изплаща" западните кредити с жива сила - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският посланик по специални положения Родион Мирошник направи ключови изявления по основните политически и военни теми от конфликта в Украйна.

Дипломатът коментира засилената мобилизация в Киев, трафика на оръжия към ЕС и черната статистика за пострадалите от въздушни атаки цивилни граждани.

Още новини от Украйна

Новата мобилизация като разплата за европейските милиарди

Мирошник определя драстичното затягане на мобилизационните мерки в Украйна като пряко следствие от външния натиск. Той подчерта, че премахването на отсрочките за редица категории граждани е „цената“, която режимът в Киев плаща за финансовата подкрепа от Запада.

„Единственият собствен ресурс на Зеленски остана живата сила, всичко останало се доставя от партньорите му“, посочва дипломатът. По думите му засиленият натиск по градовете е пряко обвързан с поетите ангажименти след последните срещи на върха на НАТО.

Украинско оръжие захранва черния пазар в Европа

Друг сериозен акцент в изказванията на руския представител е изтичането на предоставеното от Запада въоръжение извън пределите на фронта. В материал, публикуван от ura.news, се цитират думите на Мирошник, че по вече отдавна „утъпкани канали“ оръжия от зоната на боевете преминават в ръцете на организирани престъпни групировки на територията на европейските държави. Процесът има системен характер и застрашава вътрешната сигурност на самия Европейски съюз.

Черна статистика: Дроновете и цивилните жертви

В най-новия доклад на руското външно министерство относно пострадалите при удари, Мирошник изнася силно притеснителни данни. Според информация на vedomosti.ru, близо 90% от ранените цивилни руски граждани в пограничните зони за последната седмица са в резултат именно на атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА). Посланикът допълва, че от началото на годината досега десетки деца са загубили живота си при подобни удари, а стотици други са ранени.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 оня с коня

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    04:29 05.08.2026

  • 2 Биг Брадър

    2 1 Отговор
    Бойни дронове има и в България..! Внасят се на части омешани с части за автомобили и после се сглобяват без проблем..! По притеснителното в случая че в дълбоката мрежа излезе и пълен наръчник или как точно да се приспособи боен дрон да преследва точно определен човек и да го целуне по челото..!

    04:37 05.08.2026

  • 3 оня с коня

    4 2 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:55 05.08.2026

  • 4 оня с коня

    3 1 Отговор
    Бял ден да не видите нещастни тролове защитаващи украйна, америка, израел и брюксел. Всичко, което заработите да го давате по болници и аптеки - пфу!

    04:56 05.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фют

    4 1 Отговор
    Украйна се оказа не голямата работа, а голямата срамота.
    Ризили.
    Хем не могат, хем се ежат!

    05:18 05.08.2026

  • 7 Мусорчик

    1 4 Отговор
    Искаме само Русия да пАбеждава, да граби, да разрушава, да унищожава, да съсипва, да умъртвява. Другите не трябва да го правят, само Рассия, защото това е в гена им. Затова я обичаме толкова много.

    Коментиран от #8, #10

    05:24 05.08.2026

  • 8 Морски

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мусорчик":

    Смени Русия със САЩ,и ще ти се получи

    05:33 05.08.2026

  • 9 Дара

    1 0 Отговор
    Дай в ръцете на маймуна оръжие и му гледай сеира!

    05:45 05.08.2026

  • 10 Ти обичаш единствено

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мусорчик":

    черните 🍆🍆🍆.

    05:47 05.08.2026

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