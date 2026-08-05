Руският посланик по специални положения Родион Мирошник направи ключови изявления по основните политически и военни теми от конфликта в Украйна.

Дипломатът коментира засилената мобилизация в Киев, трафика на оръжия към ЕС и черната статистика за пострадалите от въздушни атаки цивилни граждани.

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Новата мобилизация като разплата за европейските милиарди

Мирошник определя драстичното затягане на мобилизационните мерки в Украйна като пряко следствие от външния натиск. Той подчерта, че премахването на отсрочките за редица категории граждани е „цената“, която режимът в Киев плаща за финансовата подкрепа от Запада.

„Единственият собствен ресурс на Зеленски остана живата сила, всичко останало се доставя от партньорите му“, посочва дипломатът. По думите му засиленият натиск по градовете е пряко обвързан с поетите ангажименти след последните срещи на върха на НАТО.

Украинско оръжие захранва черния пазар в Европа

Друг сериозен акцент в изказванията на руския представител е изтичането на предоставеното от Запада въоръжение извън пределите на фронта. В материал, публикуван от ura.news, се цитират думите на Мирошник, че по вече отдавна „утъпкани канали“ оръжия от зоната на боевете преминават в ръцете на организирани престъпни групировки на територията на европейските държави. Процесът има системен характер и застрашава вътрешната сигурност на самия Европейски съюз.

Черна статистика: Дроновете и цивилните жертви

В най-новия доклад на руското външно министерство относно пострадалите при удари, Мирошник изнася силно притеснителни данни. Според информация на vedomosti.ru, близо 90% от ранените цивилни руски граждани в пограничните зони за последната седмица са в резултат именно на атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА). Посланикът допълва, че от началото на годината досега десетки деца са загубили живота си при подобни удари, а стотици други са ранени.