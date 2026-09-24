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Лавров и Рубио се срещнаха в Ню Йорк: Москва настоява за диалог, но отхвърля примирие в Украйна
  Тема: Украйна

Лавров и Рубио се срещнаха в Ню Йорк: Москва настоява за диалог, но отхвърля примирие в Украйна

24 Септември, 2026 04:42, обновена 24 Септември, 2026 04:47 349 1

  • сергей лавров-
  • марко рубио-
  • ню йорк-
  • съвет за сигурност-
  • украйна

Руският външен министър проведе ключови разговори в САЩ, а Москва заяви готовност за политическо решение на конфликта и за нормализиране на отношенията с Вашингтон

Лавров и Рубио се срещнаха в Ню Йорк: Москва настоява за диалог, но отхвърля примирие в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров проведе в Ню Йорк среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на фона на продължаващите дипломатически усилия около войната в Украйна и отношенията между Москва и Вашингтон.

Разговорът се състоя в рамките на седмицата на високо равнище на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Срещата беше зад закрити врати и продължи около 50 минути.

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Американският Държавен департамент потвърди, че Рубио и Лавров са обсъдили конфликта между Русия и Украйна, както и двустранните отношения между САЩ и Русия. След разговорите Рубио заяви, че не смята за полезно да дава публични оценки на срещата.

Москва: Готови сме за политическо решение

След разговорите руското външно министерство съобщи, че Лавров е потвърдил готовността на Москва за политическо и дипломатическо уреждане на конфликта.

Русия обаче поставя условие бъдещото решение да бъде основано на отстраняване на това, което Москва определя като „първопричини“ на конфликта.

Лавров е заявил също, че Москва не приема предложения, които според руската страна биха довели до протакане на конфликта. В руското съобщение по темата се посочват действията на Киев и неговите европейски партньори.

По време на заседание на Съвета за сигурност на ООН Лавров заяви, че Русия не възнамерява да прекратява бойните действия само за да започне преговори. Според него Москва предпочита дългосрочно мирно споразумение пред временно прекратяване на огъня.

Москва иска „нормализиране“ на отношенията със САЩ

Важен акцент от разговорите между Лавров и Рубио е бил поставен върху самите руско-американски отношения.

Москва заявява, че е необходимо тяхното „скорошно“ подобряване в съответствие с договореностите между президентите на двете страни.

Сред обсъжданите теми са икономическото сътрудничество, културните и хуманитарните контакти, улесняването на пътуванията между Русия и САЩ и възстановяването на нормалната работа на дипломатическите мисии.

Русия поставя и въпроса за връщането на руска собственост в САЩ, която Москва определя като фактически конфискувана.

Двете страни са се договорили да продължат конструктивния диалог между външнополитическите си ведомства.

Украйна остава основният спорен въпрос

Въпреки заявката за продължаване на дипломатическите контакти, позициите на Москва и Вашингтон по украинския конфликт продължават да се различават.

Руската страна настоява за решение, което да адресира причините, които Кремъл определя като корен на конфликта. В същото време Москва отхвърля идеята за краткосрочно примирие като достатъчна стъпка към уреждането.

На заседанието на Съвета за сигурност Лавров заяви, че Русия е готова да преговаря за „устойчив и справедлив мир“, но не вижда смисъл от временно прекратяване на огъня без по-широко политическо споразумение.

Лавров отправи и остри критики към европейските държави, като ги обвини, че координират действията си с Киев и подкрепят продължаването на конфликта. Това е позицията на руското правителство и не представлява независимо установен факт.

Лавров проведе серия от срещи в Ню Йорк

Освен разговора с Рубио, руският външен министър проведе множество двустранни срещи в рамките на Общото събрание на ООН.

На 24 септември Лавров разговаря с външните министри на Словакия и Унгария, както и с представители на Гренада, Доминиканската република, Швейцария и Мароко.

В разговорите с отделните държави са обсъждани двустранни отношения, икономическо сътрудничество, ситуацията около Украйна и редица международни въпроси.

Особено внимание заслужава срещата с швейцарския външен министър Иняцио Касис. Според руското външно министерство Москва е заявила, че Швейцария вече не възприема страната като надежден неутрален посредник. Двете страни са обсъдили и бъдещето на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Какво следва?

Лавров остава в Ню Йорк за продължаващата седмица на високо равнище на Общото събрание на ООН. Основното дипломатическо внимание около него обаче остава насочено към отношенията със САЩ.

Срещата с Рубио показва, че каналът за директен диалог между Москва и Вашингтон продължава да функционира. В същото време публичните позиции на Русия по Украйна показват, че Москва не разглежда временно примирие като крайна цел и настоява за по-широко политическо споразумение.

На този фон разговорите между Лавров и Рубио са поредният опит да бъде запазен дипломатическият канал между двете страни, докато въпросът за условията за прекратяване на войната остава нерешен.

Източници: Ройтерс, Държавен департамент на САЩ, БТА


САЩ
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