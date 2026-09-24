Кирил Дмитриев пътува до САЩ за разговори с екипа на Тръмп

Специалният представител на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев пътува за САЩ, където се очаква да проведе разговори с представители на администрацията на Доналд Тръмп.

Информацията е на Reuters, който се позовава на двама източници, запознати с подготовката на срещите. По данни на агенцията Дмитриев трябва да разговаря в Ню Йорк със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, зетя на американския президент Джаред Къшнър и други представители на Вашингтон.

Още новини от Украйна

Посещението е съгласувано с Владимир Путин и ще се проведе в рамките на Общото събрание на ООН.

Продължение на разговорите от Москва

Очакваните разговори в Ню Йорк ще бъдат продължение на контактите между Москва и Вашингтон от началото на септември.

На 5 септември Путин проведе в Кремъл продължителна среща с Уиткоф и Къшнър. В разговорите участва и Дмитриев.

По информация на Reuters срещата е продължила около три часа. Американските представители след това посетиха и Киев като част от подновените усилия на Вашингтон за намиране на дипломатическо решение на войната.

Настоящото посещение на Дмитриев в САЩ е първият известен последващ контакт на руската страна с екипа на Тръмп на американска територия след тази среща.

Украйна, енергетика и икономика

Според един от източниците на Reuters основната цел на посещението е да бъде запазен руско-американският диалог и да продължат усилията за постигане на мир.

В дневния ред се очаква да попаднат три основни направления – войната в Украйна, енергийните въпроси и икономическото сътрудничество между Русия и САЩ.

Това поставя визитата на Дмитриев в по-широкия контекст на дипломатическите контакти между Москва и Вашингтон, които през последните седмици отново се активизираха.

Кой е Кирил Дмитриев?

Дмитриев ръководи Руския фонд за преки инвестиции и е специален представител на Путин по въпросите на инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужбина.

Той е един от основните руски представители, които поддържат контакт с американската страна.

Дмитриев има образование и професионален опит в САЩ, включително работа в Goldman Sachs и McKinsey. Според Reuters именно това, както и предишните му контакти с американската администрация, го превръщат в един от ключовите канали за комуникация между Москва и Вашингтон.

При предишни разговори с Уиткоф и Къшнър са обсъждани санкции, енергийни въпроси и освобождаване на задържани граждани.

Важен момент за руско-американския диалог

Пътуването на Дмитриев идва само часове след срещата на руския външен министър Сергей Лавров с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк.

След разговорите Рубио заяви, че както Русия, така и Украйна са проявили интерес към ограничено примирие, свързано с енергетиката и зърнения сектор. Вашингтон също така отправи покана към Путин да участва в срещата на Г-20 в Маями през декември.

На този фон предстоящите разговори на Дмитриев могат да се разглеждат като още един канал за директна комуникация между Москва и администрацията на Тръмп.

Засега няма официално съобщение за конкретните участници, място и час на разговорите, нито за постигнати договорености. Източниците на Reuters посочват единствено, че срещите са планирани и че сред основните теми ще бъдат Украйна, енергетиката и икономическите отношения.

Следващото развитие, което се очаква с интерес, е дали разговорите в Ню Йорк ще доведат до нови конкретни договорености между Москва и Вашингтон.

Източници: Ройтерс