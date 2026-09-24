Делси Родригес от Ню Йорк: Избори ще има, говорим с опозицията

Делси Родригес заяви пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че във Венецуела ще бъдат проведени избори, но не посочи конкретна дата за тях.

„Във Венецуела ще има избори“, заяви Родригес в речта си, като добави, че властите вече са започнали политически диалог с представители на опозицията.

Още новини от Украйна

По думите ѝ целта е да бъде създаден процес с реални условия за участие на различните политически сили. Родригес подчерта, че изборите трябва да бъдат средство за разрешаване на политическите разногласия, а не причина за тяхното задълбочаване.

След срещата с Тръмп: нов етап в отношенията със САЩ

Изявлението на Родригес идва ден след първата ѝ лична среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Двамата разговаряха в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН. Според американския държавен секретар Марко Рубио сред обсъжданите теми е било и преструктурирането на огромния държавен дълг на Венецуела.

Рубио определи въпроса с дълга като ключов за икономическото възстановяване на страната и заяви, че Вашингтон иска да помогне, но това трябва да стане по подходящ начин.

Родригес от своя страна определи разговора си с Тръмп като „исторически“ и заяви, че двамата са обсъдили укрепването на двустранните отношения и стратегическото сътрудничество.

Каракас търси сближаване с Вашингтон

В речта си пред ООН Родригес благодари на Тръмп и американската администрация за възстановяването на дипломатическите контакти между двете държави.

Тя заяви, че Венецуела иска да изгради отношения на сътрудничество не само със САЩ, но и с останалите държави от региона и международната общност.

Особено място в изказването ѝ зае икономическото сътрудничество. Родригес акцентира върху постигнатото споразумение със САЩ в енергийния сектор и го представи като възможност за възстановяване на венецуелската петролна индустрия и за увеличаване на производството.

Без конкретна дата за изборите

Въпреки заявката за избори Родригес не посочи кога точно ще се проведе вотът.

Тя представи настоящия период като преход към по-широка политическа система и заяви, че властите водят разговори с опозиционни групи за създаване на условия за участие на различните политически сили.

Според Родригес целта е да бъде изграден процес, който да доведе до „плуралистична и мирна република“.

Това е важен политически сигнал от Каракас, но засега остава без конкретен изборен календар.

Вашингтон: срещата с Родригес не означава признаване на правителството

В същото време американската страна подчерта, че срещата между Тръмп и Родригес не представлява автоматично признаване на нейното правителство като демократично избрано.

Вашингтон продължава да поставя акцент върху необходимостта от изборен процес във Венецуела.

Така американската позиция съчетава възстановяване на дипломатическия контакт с натиск за провеждане на избори.

Петролът остава в центъра на отношенията

Другият ключов елемент в новите отношения между Вашингтон и Каракас е енергетиката.

Родригес представи постигнатото със САЩ споразумение в петролния сектор като един от най-мащабните договори между двете държави. То предвижда развитие на петролни находища и значителни инвестиции в индустрията.

На този фон Венецуела се опитва едновременно да привлече американски капитал, да възстанови производството си и да излезе от дългогодишната политическа конфронтация с Вашингтон.

Какво следва?

След срещата с Тръмп и речта пред ООН Родригес отправи два основни сигнала: Каракас е готов да задълбочи отношенията със САЩ и заявява намерение да проведе избори.

Все още обаче липсва конкретна дата за гласуването, а Вашингтон подчертава, че контактите с Родригес не означават признаване на нейното правителство като избрано чрез вот.

Следващият важен въпрос е дали започналият диалог с опозиционните сили ще доведе до конкретни договорености за изборния процес и дали отношенията между Каракас и Вашингтон ще продължат да се задълбочават около енергетиката, дълга и възстановяването на дипломатическите връзки.

Източници: Ройтерс