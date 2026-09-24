Дрон спря временно летище Берлин-Бранденбург

Летище Берлин-Бранденбург временно спря работа в сряда вечерта, след като в района на северната писта беше забелязан дрон, съобщиха летището и федералната полиция. Полетите са били прекратени за около 45 минути, а няколко самолета са били пренасочени към Дрезден и Лайпциг.

По данни на летището сигналът е дошъл около 20:00 часа. Двайсет минути по-късно въздушното пространство над Берлин-Бранденбург е било затворено, след което са спрени излитанията и кацанията и на двете писти.

Какво съобщиха полицията и летището

Говорителка на федералната полиция е заявила пред Билд, че „няколко души забелязаха дрон на летището“. Това е и основата, на която е въведено ограничението на полетите, докато районът е бил проверяван.

Според летището забраната за движение във въздушното пространство е била отменена в 21:05 часа. До тогава част от пристигащите полети вече са били насочени към други германски градове.

Не е съобщено какъв е бил дронът и кой го е управлявал. В наличната информация няма данни за задържани лица или за нанесени щети.

Пореден инцидент на същото летище

Това не е първият подобен случай на Берлин-Бранденбург. В началото на септември на летището е била обявена тревога и заради неидентифицирано вещество. През ноември 2025 г. полетите също бяха прекъснати за близо два часа след засичане на дрон в района.

Германската служба за въздушен трафик DFS показва, че подобни сигнали зачестяват. По нейни данни в първата половина на 2026 г. на Берлин-Бранденбург са регистрирани 28 забелязвания на дронове, повече от който и да е друг германски летищен комплекс. За цялата 2025 г. там са отчетени осем случая.

Източници: Билд, DFS, Федерална полиция на Германия, Летище Берлин-Бранденбург