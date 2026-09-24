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Путин пред нова среща с Тръмп? Кремъл получи покана за Г-20
  Тема: Украйна

Путин пред нова среща с Тръмп? Кремъл получи покана за Г-20

24 Септември, 2026 04:36, обновена 24 Септември, 2026 04:40 398 1

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Вашингтон покани руския президент на срещата на Г-20 в Маями през декември. В същото време Москва заявява, че засега няма условия за възобновяване на мирните преговори за Украйна

Путин пред нова среща с Тръмп? Кремъл получи покана за Г-20 - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин може да се окаже отново на една маса с американския си колега Доналд Тръмп, след като Вашингтон отправи покана към Москва за участие в предстоящата среща на Г-20.

Поканата е била потвърдена от държавния секретар на САЩ Марко Рубио след срещата му с руския външен министър Сергей Лавров в Ню Йорк. Самата среща на Г-20 е планирана за 14 и 15 декември в Маями.

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Рубио заяви, че се надява Путин да приеме поканата, като подчерта, че подобен форум би дал възможност на руския президент да разговаря както с Тръмп, така и с други световни лидери.

От Кремъл реагираха положително на американската покана. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Москва е благодарна за отправеното предложение и че въпросът ще бъде разгледан по дипломатически канали. Засега няма официално решение дали Путин ще участва лично в срещата.

Путин: Опитаха се да провалят изборите

На този фон последното потвърдено публично изказване на самия Путин е от 23 септември. Руският президент заяви, че противниците на Русия са се опитали да провалят проведените в страната избори.

По думите му това е ставало чрез действия, които Москва свързва с опити за пробив на противовъздушната отбрана на Москва и други руски региони по време на гласуването.

„Добре известно е, че се опитаха да ни попречат, да провалят тези избори“, заяви Путин. Той добави, че високата активност според него показва, че руското общество не е било уплашено от подобни действия.

Путин представи изборните резултати и като знак за подкрепа към руската власт и военнослужещите, които участват във войната срещу Украйна.

Москва: Засега няма условия за мирни преговори

Докато Вашингтон сигнализира за възможност за нов контакт между Тръмп и Путин, позицията на Кремъл относно преговорите за Украйна остава непроменена.

На 23 септември Песков заяви, че според Москва в момента няма предпоставки за преминаване към нов мирен преговорен процес, макар Русия да продължава да твърди, че е готова за разговори.

Изявлението беше направено преди срещата между Лавров и Рубио в Ню Йорк. Според Кремъл руската страна остава отворена за дипломатическо решение, но смята, че към момента липсват необходимите условия за подновяване на преговорите.

Възможна ли е нова среща Путин – Тръмп?

Отделно от поканата за Г-20 Кремъл заяви, че Путин и Тръмп продължават да поддържат готовност за нова лична среща, ако двамата президенти преценят, че тя е необходима.

По думите на Песков обаче конкретна дата или формат за подобна среща към момента няма.

Така към сутринта на 24 септември дипломатическият канал между Вашингтон и Москва остава активен, но без обявено ново споразумение за Украйна.

Поканата към Путин за Г-20 е най-новият публично потвърден ход, който може да създаде възможност за директен разговор между руския и американския президент.

Следващият ключов въпрос е дали Кремъл ще приеме поканата и дали евентуалното участие на Путин в Маями ще доведе до нова лична среща с Тръмп.


Русия
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