ООН днес: Нетаняху и евролидерите излизат на трибуната в Ню Йорк

Ню Йорк отново е център на световната дипломация. Днес, 24 септември, продължава общият дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, а в залата са очаквани нови ключови изказвания на държавни и правителствени ръководители.

Годишният общ дебат продължава до 26 септември, след което ще има още едно заседание на 28 септември. Тази година той преминава под мотото „Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: ООН, която работи за всички“.

Още новини от Украйна

Днешният ден е особено важен заради участието на израелския премиер Бенямин Нетаняху, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и други европейски лидери.

Нетаняху в центъра на вниманието

Едно от най-очакваните изказвания днес е това на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Той трябва да се появи на трибуната в Ню Йорк на фона на изключително напрегната международна ситуация около войната в Газа, отношенията с Иран и международния натиск върху Израел.

Израелският премиер предварително заяви, че възнамерява да защитава действията на Израел и израелските военнослужещи и намекна, че речта му ще съдържа „изненади“.

Особен интерес представлява и атмосферата в залата.

През 2025 г. при появата на Нетаняху редица делегации напуснаха залата. Към този момент обаче кадрите, които отново се разпространяват в социалните мрежи като доказателство за подобен бойкот, са от миналогодишната сесия, а не от днешното заседание.

Тази година израелската делегация вече демонстрира позицията си, като напусна залата по време на речта на турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Антонио Коща ще говори от името на ЕС

Днес се очаква и речта на председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Според предварителната програма той трябва да се обърне към Общото събрание около 14:15 часа местно време в Ню Йорк.

Очаква се европейското послание да постави акцент върху войната в Украйна, необходимостта от дипломатическо решение и спазването на международното право.

В последните си изказвания в Ню Йорк Коща настояваше за прекратяване на огъня в Украйна и за гаранции за сигурността на страната.

Той говори и за ситуацията в Близкия изток, включително за необходимостта от политическо решение на конфликтите и свободно корабоплаване в стратегическите морски маршрути.

Европа между Украйна и Близкия изток

За европейските държави днешният дебат е важен и заради необходимостта да се формулира обща позиция по две паралелни кризи.

В Украйна ЕС продължава да настоява за прекратяване на бойните действия и дипломатически процес, при който да бъдат отчетени украинският суверенитет и сигурност.

В Близкия изток европейските представители се опитват да поддържат дипломатически канали както по отношение на Иран, така и по отношение на войната в Газа.

Кая Калас вече проведе разговори с иранския външен министър Абас Арагчи в Ню Йорк. Сред темите е била необходимостта от дипломатическо решение и възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

Гърция също е сред важните участници

В днешната програма е предвидено и изказване на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

За Атина основните регионални теми са свързани със сигурността в Източното Средиземноморие, миграцията, енергетиката и войните в Украйна и Близкия изток.

Гръцката позиция ще бъде следена с интерес и заради ролята на страната като член на НАТО и ЕС и непосредствен съсед на държави от Близкия изток.

Какво остава от вчерашните речи

Днешният ден идва след едни от най-важните изказвания от началото на общия дебат.

На 23 септември пред Общото събрание говори иранският президент Масуд Пезешкиан. Той защити позицията на Техеран и заяви, че Иран няма да се подчини на военен натиск, като едновременно с това остави отворена възможността за дипломатически разговори.

Украинският президент Володимир Зеленски също говори в Ню Йорк, а войната в Украйна остана сред основните теми на заседанията.

Представители на европейски държави използваха форума, за да настояват за дипломатически решения както за Украйна, така и за кризите в Близкия изток.

И отделна среща за морската сигурност

Освен общия дебат днес в централата на ООН е предвидена и високопоставена среща, посветена на заплахите от покачването на морското равнище.

Тя ще се проведе от 10:00 до 13:00 и от 15:00 до 18:00 часа местно време. Целта е да бъдат обсъдени международни мерки срещу последиците от покачването на морското равнище.

Денят на дипломатическите сблъсъци

Но именно общият дебат ще бъде основната сцена днес.

В една и съща зала ще се срещнат представители на държави с дълбоки разногласия по почти всички ключови международни въпроси – от войната в Украйна и бъдещето на Газа до Иран, международната сигурност и ролята на самата ООН.

24 септември може да се окаже един от най-наситените с политически послания дни от тазгодишната сесия на Общото събрание.

Източници: ООН, Общо събрание на ООН, UN Web TV