Зеленски и Ердоган обсъдиха ситуацията в Черно море

Володимир Зеленски и Реджеп Тайип Ердоган обсъдиха в Ню Йорк сигурността в Черно море, възможно прекратяване на огъня по море и продоволствената сигурност, съобщи украинското президентство. Срещата се е състояла в Турския дом в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.
Разговорът идва на фона на засилената чувствителност към морските маршрути в региона, където Черно море остава ключово за търговията, износа на зърно и движението на граждански кораби. И Киев, и Анкара от месеци поставят акцент върху нуждата от по-широка морска сигурност.
Морска сигурност и преговори
По данни на турското президентство Ердоган е заявил, че Турция е готова да направи „всичко по силите си“, за да помогне войната между Русия и Украйна да приключи с траен мир. Той е подчертал и необходимостта да се предприемат стъпки за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.
В същото съобщение се казва, че атаките срещу търговски кораби са „unjustifiable“. Турция е посочила, че очаква „отговорно поведение“ от страните, свързани с конфликта.
Зеленски от своя страна е казал, че Украйна е „very open“ Турция да домакинства тристранна среща на лидерите за мирни преговори. По думите му Киев би подкрепил такава стъпка, ако Анкара я организира.
Търговия, храни и Черно море
Украинският президент е съобщил още, че разговорът с Ердоган е засегнал и свободната търговска сделка между двете страни. Той е посочил, че Украйна и Турция целят двустранната търговия да се увеличи от 1 млрд. долара до 10 млрд. долара.
Според украинското президентство двамата са говорили и за възстановяване на износа на храни. Това е чувствителна тема за региона, тъй като Черно море е основният маршрут за значителна част от украинските селскостопански доставки.
Турция остава един от ключовите посредници и партньори в черноморската архитектура за сигурност, а Ердоган отново е подчертал, че Анкара е готова да подпомага усилията за мир между Москва и Киев. В разговорите е била засегната и по-широката рамка на двустранните отношения, включително енергетика, минно дело и отбранителна индустрия.
Какво следва
Засега не е обявено конкретно място или дата за евентуална тристранна среща на лидерите. Ясно е само, че Зеленски е отворен към такава инициатива, ако Турция я организира, а Ердоган е дал сигнал, че Анкара ще продължи усилията си за възобновяване на прекия диалог.
Срещата в Ню Йорк поставя Черно море отново в центъра на разговорите между Киев и Анкара - като зона, в която сигурността на корабоплаването, износът на храни и политическите преговори вървят заедно.
Източници: Президентство на Украйна, Турско президентство, Ройтерс
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво!
Коментиран от #4, #7
05:05 24.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оня с коня
До коментар #1 от "Браво!":Абе падаха едни перални и хвърчаха едни лопати цяла нощ по Киев.
Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.
05:16 24.09.2026
5 оня с коня
05:35 24.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Здраво
До коментар #1 от "Браво!":А на Ирак, Сирия, Армения, Азербайджан и Кипър подкрепя ли "териториалната цялост", защото там има едни недоуточнени граници, ама явно тези неща са убягнали на гладкото ти мозъче?
05:48 24.09.2026
8 Пущиня(к)
05:54 24.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.