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Зеленски и Ердоган обсъдиха ситуацията в Черно море

Зеленски и Ердоган обсъдиха ситуацията в Черно море

24 Септември, 2026 04:54, обновена 24 Септември, 2026 05:00 827 9

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В Ню Йорк двамата лидери говориха за морска сигурност, търговия и възможни мирни преговори

Зеленски и Ердоган обсъдиха ситуацията в Черно море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски и Реджеп Тайип Ердоган обсъдиха в Ню Йорк сигурността в Черно море, възможно прекратяване на огъня по море и продоволствената сигурност, съобщи украинското президентство. Срещата се е състояла в Турския дом в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Разговорът идва на фона на засилената чувствителност към морските маршрути в региона, където Черно море остава ключово за търговията, износа на зърно и движението на граждански кораби. И Киев, и Анкара от месеци поставят акцент върху нуждата от по-широка морска сигурност.

Морска сигурност и преговори

По данни на турското президентство Ердоган е заявил, че Турция е готова да направи „всичко по силите си“, за да помогне войната между Русия и Украйна да приключи с траен мир. Той е подчертал и необходимостта да се предприемат стъпки за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

В същото съобщение се казва, че атаките срещу търговски кораби са „unjustifiable“. Турция е посочила, че очаква „отговорно поведение“ от страните, свързани с конфликта.

Зеленски от своя страна е казал, че Украйна е „very open“ Турция да домакинства тристранна среща на лидерите за мирни преговори. По думите му Киев би подкрепил такава стъпка, ако Анкара я организира.

Търговия, храни и Черно море

Украинският президент е съобщил още, че разговорът с Ердоган е засегнал и свободната търговска сделка между двете страни. Той е посочил, че Украйна и Турция целят двустранната търговия да се увеличи от 1 млрд. долара до 10 млрд. долара.

Според украинското президентство двамата са говорили и за възстановяване на износа на храни. Това е чувствителна тема за региона, тъй като Черно море е основният маршрут за значителна част от украинските селскостопански доставки.

Турция остава един от ключовите посредници и партньори в черноморската архитектура за сигурност, а Ердоган отново е подчертал, че Анкара е готова да подпомага усилията за мир между Москва и Киев. В разговорите е била засегната и по-широката рамка на двустранните отношения, включително енергетика, минно дело и отбранителна индустрия.

Какво следва

Засега не е обявено конкретно място или дата за евентуална тристранна среща на лидерите. Ясно е само, че Зеленски е отворен към такава инициатива, ако Турция я организира, а Ердоган е дал сигнал, че Анкара ще продължи усилията си за възобновяване на прекия диалог.

Срещата в Ню Йорк поставя Черно море отново в центъра на разговорите между Киев и Анкара - като зона, в която сигурността на корабоплаването, износът на храни и политическите преговори вървят заедно.

Източници: Президентство на Украйна, Турско президентство, Ройтерс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    11 9 Отговор
    Ердоган бе категоричен пред ООН: той изрично заяви, че Турция твърдо подкрепя териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Той подчерта, че всеки справедлив и траен мир трябва задължително да зачита тези принципи. В този контекст Ердоган редовно акцентира и че връщането на Крим на Украйна е изискване на международното право, като посочва защитата на правата на кримските татари като пряко свързана с украинския суверенитет. По думите му всяко бъдещо споразумение е немислимо, ако не гарантира признатите граници и суверенните права на Киев.

    Коментиран от #4, #7

    05:05 24.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    Абе падаха едни перални и хвърчаха едни лопати цяла нощ по Киев.
    Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
    Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.

    05:16 24.09.2026

  • 5 оня с коня

    2 1 Отговор
    Хубав ден! и ф гъзъДа виЕБАтроловете

    05:35 24.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Здраво

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    А на Ирак, Сирия, Армения, Азербайджан и Кипър подкрепя ли "териториалната цялост", защото там има едни недоуточнени граници, ама явно тези неща са убягнали на гладкото ти мозъче?

    05:48 24.09.2026

  • 8 Пущиня(к)

    5 0 Отговор
    А, бе, Миленски, кви са тия вметки на ингилизки у статията? На неква тийн кифла ли ми са праиш, они така си думат по рейсовете кат ги слушам?

    05:54 24.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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