Зеленски и Ердоган обсъдиха ситуацията в Черно море

Володимир Зеленски и Реджеп Тайип Ердоган обсъдиха в Ню Йорк сигурността в Черно море, възможно прекратяване на огъня по море и продоволствената сигурност, съобщи украинското президентство. Срещата се е състояла в Турския дом в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Разговорът идва на фона на засилената чувствителност към морските маршрути в региона, където Черно море остава ключово за търговията, износа на зърно и движението на граждански кораби. И Киев, и Анкара от месеци поставят акцент върху нуждата от по-широка морска сигурност.

Морска сигурност и преговори

По данни на турското президентство Ердоган е заявил, че Турция е готова да направи „всичко по силите си“, за да помогне войната между Русия и Украйна да приключи с траен мир. Той е подчертал и необходимостта да се предприемат стъпки за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

В същото съобщение се казва, че атаките срещу търговски кораби са „unjustifiable“. Турция е посочила, че очаква „отговорно поведение“ от страните, свързани с конфликта.

Зеленски от своя страна е казал, че Украйна е „very open“ Турция да домакинства тристранна среща на лидерите за мирни преговори. По думите му Киев би подкрепил такава стъпка, ако Анкара я организира.

Търговия, храни и Черно море

Украинският президент е съобщил още, че разговорът с Ердоган е засегнал и свободната търговска сделка между двете страни. Той е посочил, че Украйна и Турция целят двустранната търговия да се увеличи от 1 млрд. долара до 10 млрд. долара.

Според украинското президентство двамата са говорили и за възстановяване на износа на храни. Това е чувствителна тема за региона, тъй като Черно море е основният маршрут за значителна част от украинските селскостопански доставки.

Турция остава един от ключовите посредници и партньори в черноморската архитектура за сигурност, а Ердоган отново е подчертал, че Анкара е готова да подпомага усилията за мир между Москва и Киев. В разговорите е била засегната и по-широката рамка на двустранните отношения, включително енергетика, минно дело и отбранителна индустрия.

Какво следва

Засега не е обявено конкретно място или дата за евентуална тристранна среща на лидерите. Ясно е само, че Зеленски е отворен към такава инициатива, ако Турция я организира, а Ердоган е дал сигнал, че Анкара ще продължи усилията си за възобновяване на прекия диалог.

Срещата в Ню Йорк поставя Черно море отново в центъра на разговорите между Киев и Анкара - като зона, в която сигурността на корабоплаването, износът на храни и политическите преговори вървят заедно.

Източници: Президентство на Украйна, Турско президентство, Ройтерс