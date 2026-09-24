Нетаняху обеща "изненади" пред ООН днес

Бенямин Нетаняху ще се обърне към Общото събрание на ООН в Ню Йорк по-късно днес, 24 септември, на фона на остри международни спорове около действията на Израел и войната в Газа.

Израелският премиер заяви преди отпътуването си за САЩ, че възнамерява да използва трибуната на ООН, за да защити Израел и израелските военнослужещи от това, което определя като неверни обвинения.

„Ще се боря срещу лъжите, ще се боря за истината, за нашите войници, за нашата страна“, заяви Нетаняху. Той добави, че в речта му ще има и „изненади“.

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Очаква се в центъра на изказването му да бъдат войната в Газа, действията на Израел срещу „Хамас“, Иран и критиките към израелската политика.

Израелската делегация вече демонстрира позицията си

Още преди речта на Нетаняху израелската делегация направи демонстративен ход в залата на Общото събрание.

На 22 септември представители на Израел напуснаха заседанието по време на речта на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Турският лидер е един от най-острите критици на действията на Израел в Газа.

Напускането на израелската делегация се превърна в един от знаковите моменти от първите дни на тазгодишната сесия.

Какво се очаква от речта на Нетаняху

Самият Нетаняху представи днешното си участие като възможност да отговори на критиките срещу Израел.

Преди отпътуването си той заяви, че ще говори за израелските войници и ще защитава действията на страната си. Израелският премиер отправи и остри обвинения към критиците на Израел, включително към кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани.

Мамдани от своя страна публично определи Нетаняху като „военнопрестъпник“ и го обвини във връзка с действията на Израел в Газа. Израелският премиер отхвърля подобни обвинения и заявява, че Израел се защитава срещу „Хамас“.

Напрежение около посещението

Посещението на Нетаняху в Ню Йорк се провежда при засилено дипломатическо и обществено напрежение.

Очакват се протести около сградата на ООН и в района, в който се намира израелската делегация. В същото време израелски и произраелски организации също подготвят демонстрации.

Особено внимание привлича и позицията на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани. Той по-рано призова за действия срещу Нетаняху заради заповедта за арест, издадена от Международния наказателен съд. Градските власти обаче нямат правомощия самостоятелно да изпълнят такава заповед.

Стари кадри от „масовото напускане“

На фона на очакваната реч отново започнаха да се разпространяват видеозаписи, показващи как множество делегации напускат залата, докато Нетаняху се приближава към трибуната.

Кадрите са реални, но са от 26 септември 2025 г. Тогава представители на десетки държави напуснаха залата при появата на израелския премиер, а речта му беше посрещната със смесена реакция от останалите делегати.

Източници: Асошиейтед прес, Ройтерс