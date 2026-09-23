Аш-Шараа към Тръмп: „Защо не дадете Ню Джърси на Израел?“

Сирийският президент Ахмед аш-Шараа отправи необичайна шега към американския президент Доналд Тръмп по време на разговор за статута на Голанските възвишения, но едновременно с това направи сериозна заявка за бъдещето на отношенията между Сирия и Израел.

По време на форум в Ню Йорк Аш-Шараа разказа за разговор с Тръмп в Белия дом, когато двамата са обсъждали американското признаване на израелския суверенитет над Голанските възвишения.

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По думите му той е попитал Тръмп защо Съединените щати не дадат на Израел Ню Джърси, след като според него Вашингтон няма право да предоставя на друга държава сирийска територия.

Аш-Шараа допълнил шегата с аргумента, че в Ню Джърси живеят много демократи и те не подкрепят Тръмп.

След това обаче сирийският президент преминал към сериозната част от позицията си. Той заяви, че Голанските възвишения са сирийска територия и че нито сирийският, нито американският президент могат да ги предоставят на друга държава.

Дамаск и Израел са били близо до споразумение

Аш-Шараа разкри още, че през последната година Сирия и Израел са водили преки преговори с американско посредничество.

По думите му двете страни са провели няколко кръга разговори и в определен момент са били близо до постигането на около 90% от договореностите по рамката за сигурност.

Според сирийския президент Израел впоследствие се е оттеглил от част от договореното или е поставил нови условия.

Аш-Шараа подчерта, че дипломатическият канал остава отворен. Сирия предпочита разговорите и преговорите пред конфронтацията, а евентуално споразумение за сигурност може да бъде последвано от по-широки разговори за траен мир.

Сирийската страна настоява Израел да се изтегли от районите в Южна Сирия, в които негови сили са навлезли след падането на режима на Башар Асад през декември 2024 г.

Аш-Шараа: Израел трябва да промени политиката си

Сирийският президент отправи и директна критика към израелската политика за сигурност.

По думите му действията на Израел в региона създават допълнително напрежение, вместо да намаляват заплахите. Аш-Шараа заяви, че сигурността на една държава не може да бъде гарантирана за сметка на сигурността на съседите ѝ.

Той посочи израелските въздушни удари и военни операции в Сирия като пример за политика, която според него задълбочава нестабилността.

В същото време Аш-Шараа заяви, че разбира опасенията на израелското общество след атаките от 7 октомври 2023 г., но според него тези събития не трябва да определят цялостната политика на Израел спрямо Сирия.

Сирийският президент настоява, че устойчивата сигурност в региона изисква взаимни гаранции и зачитане на интересите на съседните държави.

Голанските възвишения остават основен спорен въпрос

Статутът на Голанските възвишения е едно от най-сериозните препятствия пред нормализирането на отношенията между Сирия и Израел.

Израел завладява по-голямата част от Голанските възвишения от Сирия по време на войната през 1967 г., а през 1981 г. приема закон, с който разширява израелското законодателство върху територията. Международната общност, с изключение на Съединените щати по време на първата администрация на Тръмп, не признава израелския суверенитет над Голаните.

Аш-Шараа заяви, че за Дамаск въпросът за принадлежността на Голанските възвишения не подлежи на преговори. Според него бъдещите разговори трябва да се съсредоточат върху сигурността, изтеглянето на израелските сили от сирийска територия и постепенното изграждане на доверие.

САЩ запазват ролята си на посредник

Изявленията на Аш-Шараа показват, че въпреки сериозните разногласия между Сирия и Израел дипломатическият канал остава активен.

Дамаск настоява за изтегляне на израелските сили от части на Южна Сирия и запазва претенциите си към Голанските възвишения. Израел от своя страна поставя сигурността си като основен фактор в отношенията с новите сирийски власти.

Съединените щати се стремят да запазят ролята си на посредник между двете страни. Аш-Шараа подчерта близките си отношения с Тръмп и оцени положително американската подкрепа за Сирия.

Засега няма окончателно споразумение между Сирия и Израел. Но твърдението на Аш-Шараа, че преговорите са достигнали близо до 90% съгласие по рамката за сигурност, показва, че паралелно с публичното напрежение продължават дипломатически усилия за намиране на обща основа.

Източници: Ройтерс