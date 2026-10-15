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Най-после надолу! Цената на зехтина в ЕС се насочва към нов спад

Най-после надолу! Цената на зехтина в ЕС се насочва към нов спад

15 Октомври, 2026 15:55 575 3

  • зехтин-
  • цени-
  • европейски съюз-
  • гръцки износ-
  • реколта

Възстановените реколти в Испания и Гърция увеличават предлагането, докато производителите остават под натиск заради високите разходи

Най-после надолу! Цената на зехтина в ЕС се насочва към нов спад - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският пазар на зехтин навлиза в нов период след четири години на рязко поскъпване. Цените на продукта в Европейския съюз са се увеличили с около 78% между 2021 и 2024 г., но през 2025 г. са отчели първия си годишен спад от четири години насам – близо 23%.

Най-силно поевтиняване е отчетено в Испания, където цените са намалели с 38,9%. Страната е най-големият производител в ЕС и през новата кампания добивът ѝ надхвърля 1,5 млн. тона. В края на август там са се намирали и около 400 000 тона преходни запаси.

Повече продукция след сушата

Обратът следва два сезона на слаб добив, причинен основно от екстремни горещини и продължителна суша в Средиземноморието. Производството на зехтин в ЕС е спаднало с 39% през сезон 2022/2023 г. – до 1,39 млн. тона спрямо 2,27 млн. тона година по-рано.

Недостигът тогава доведе до рязко покачване на цените. В периода 2021–2024 г. годишното поскъпване е било съответно 4,1%, 14,5%, 34,4% и 32,2%. Високите цени обаче са свили търсенето и са насочили част от домакинствата към други растителни мазнини.

Сега производството се възстановява едновременно в няколко от водещите страни. Очакваната нова реколта в Гърция е между 300 000 и 330 000 тона, докато значителни количества от предходната кампания все още се съхраняват. Част от производителите и кооперациите са задържали продукцията с надеждата да я продадат при цени над 4,50 евро за килограм.

Изкупната цена вече е под 4 евро

Изкупната цена на екстра върджин зехтина вече се движи между 3,70 и 3,90 евро за килограм. Очакванията са тя да спадне до около 3,50 евро за килограм – значително под пиковите 9 евро за килограм, отчетени по време на кризата.

По-ниските котировки не означават автоматично облекчение за производителите. Разходите за отглеждане на маслините, напояване, енергия и прибиране на реколтата остават високи, което свива маржа на стопанствата.

По-ниски приходи от гръцкия износ

Натискът се вижда и в гръцката външна търговия. По данни на Общогръцката асоциация на износителите стойността на износа в категорията „масла и мазнини“ е намаляла с 19,3% през първите осем месеца на 2026 г. – от 706 млн. евро до 569,9 млн. евро.

Само през август спадът е 26,6%. Физическият обем на изнесената продукция се е запазил стабилен, но поевтиняването на суровината е намалило приходите на износителите. Към момента пазарните очаквания не сочат бърз обрат на тази тенденция.

Източници: money.bg, cibum.gr, es.euronews.com


Гърция
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  • 1 Кина

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    Хората искат хляб и салам тоз кочан прави сензация със зехтин..Егати майтапа.

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    2 0 Отговор
    Като видя това понижение в магазина ще ви повярвам.

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  • 3 2554

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