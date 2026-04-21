На дъното! Рейтингът на Доналд Тръмп остава на най-ниското ниво от настоящия му мандат

21 Април, 2026 19:23 1 968 32

Американците гледат по-благосклонно на папа Лъв, отколкото на президента - 60% имат положително мнение за папата срещу 36 на сто за Тръмп

Рейтингът на одобрение за президента на САЩ Доналд Тръмп остава на най-ниското ниво от настоящия му мандат, докато много американци поставят под въпрос темперамента и умствената му острота на фона на войната с Иран и конфликта му с папа Лъв, показва проучване на "Ройтерс"/Ипсос.

Шестдневната анкета, приключила в понеделник, сочи, че 36% одобряват работата на Тръмп - без промяна спрямо предходния месец. Най-високият му рейтинг през мандата е бил 47% малко след встъпването му в длъжност на 20 януари 2025 г.

Тръмп е под натиск, откакто администрацията му и Израел започнаха война срещу Иран през февруари, довела до рязко поскъпване на бензина. Одобрението за американските удари срещу Иран е 36%, спрямо 35% в проучване от 10-12 април. Само 25% смятат, че ударите ще направят Америка по-безопасна, а едва 26% казват, че военните действия са си заслужавали разходите.

Проучването е проведено онлайн сред 4557 пълнолетни американци, с граница за допустима грешка от 2 процентни пункта.

Мнозина, включително част от републиканците, изразяват тревога за поведението на 79-годишния президент след серия остри изблици. Само 26% го определят като "уравновесен". Сред републиканците 53% са съгласни с това, а 46% - не. Сред демократите едва 7% го смятат за уравновесен.

През последните седмици Тръмп публикува заплаха в социалните мрежи, че ще унищожи на иранската цивилизация и атакува папа Лъв като слаб по отношение на престъпността след критиките на понтифика към войната. По-рано тази година той разтревожи съюзници, като не изключи използването на военна сила за да анексира Гренландия.

Около 51% от американците смятат, че умствената острота на Тръмп се е "влошила" през последната година, включително 14% от републиканците, 54% от независимите и 85% от демократите.

Американците гледат по-благосклонно на папа Лъв, отколкото на президента - 60% имат положително мнение за папата срещу 36% за Тръмп.

Одобрението за начина, по който Тръмп се справя с разходите за живот, е 26% - най-ниското ниво досега. Само 16% подкрепят евентуално излизане на САЩ от НАТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 звездите ми го говорят

    17 27 Отговор
    Много скоро и за Мунчо ще прочетем такава новина.

    Коментиран от #29

    19:26 21.04.2026

  • 2 сащисан кравар

    22 2 Отговор
    Дънолд Тръмп😂

    19:26 21.04.2026

  • 3 И какво от това

    15 4 Отговор
    като одобрението на плебса е без значение???!

    19:37 21.04.2026

  • 4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    26 1 Отговор
    Иран е последния пирон в ковчега на този ционистки краварски ПО.МИЯР

    19:46 21.04.2026

  • 5 Да,бе

    29 0 Отговор
    За прислужник на Нетаняху рейтингът му е учудващо висок даже...

    19:48 21.04.2026

  • 6 А какви са рейтингите на

    9 6 Отговор
    Урсула Кая френската кокошка и немското mercedes ще бихте ли ми казали. Ако натрем се около 40% техните са четири пъти по-малки или около 10.
    Какви смешни си управляват Европейския съюз не е истина.
    Предвиждат криза в икономиката високи горива предлагат да работим от вкъщи за да икономисваме липсват инвестиции заради тези високи горива а в същото време 90 милиарда за Украйна.
    Не вижда какво е положението на собствените си граждани а отпускат за едни корумпирани наркомани

    Коментиран от #7, #13, #14

    19:54 21.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "А какви са рейтингите на":

    длъжен си да помагаш на брдясалия педофил все пак си му съюзник беБАСТУН не знаеш ли?

    Коментиран от #19

    20:06 21.04.2026

  • 14 Хм Хм

    2 12 Отговор

    До коментар #6 от "А какви са рейтингите на":

    Ако сега не даваш пари на Украйна, след това ще даваш пари и месо.

    Коментиран от #20

    20:06 21.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лумпен

    11 0 Отговор
    Рижавия е за бесило на площада в Техеран!

    20:09 21.04.2026

  • 19 Определено коня

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    е по-умен от теб.
    Допитвай се по важни въпроси за да не се излагаш

    20:11 21.04.2026

  • 20 Щом американското разузнаване и президен

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Хм Хм":

    Тръмп изнесоха информация че няма индикации от страна на Русия за нападение срещу НАТО значи това е истината. Не забравяйте че НАТО разчита единствено и само на разузнаването на съединените щати. Без съединените щати Европа е нула

    Коментиран от #23

    20:13 21.04.2026

  • 21 Чудна работа

    11 1 Отговор
    и Тръмп, подобно днес на Радев се радваше на най голяма изборна победа в Америка , а сега пък рейтингът му оставал на най-ниското ниво от настоящия му мандат, защото и американците разбраха че ще съсипе и закопае живота им в Америка !

    20:14 21.04.2026

  • 22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 3 Отговор
    Дреме ми за рейтинга
    Бомбя си путин и иран....кога си искам.

    20:18 21.04.2026

  • 23 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Щом американското разузнаване и президен":

    Европа без Украйна не е нула, но с Украйна, Европа става 100!

    Коментиран от #26

    20:29 21.04.2026

  • 24 Даката

    4 4 Отговор
    Доналд Тръмп е като нашият зелен чорап Румен Радев, абсолютно безидеен, безмозъчен човек... тепърва рейтинга на Радев ще се стопява, скоро ще бъдат и протести пред Народното Събрание и Президентството, щото такъв безподобен 60клук няма начин да не направи нещо изключително немислимо по-немислимо и оът договора му с "Боташ".

    Коментиран от #31

    20:44 21.04.2026

  • 25 извратеняци

    4 0 Отговор
    Важни са трамп и папата а децата които третап са животни както казвят онези от терористичната държава израел. Побъркани извратеняци ...

    21:11 21.04.2026

  • 26 Споко

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    Тръмп и Путин вземат мерки относно съществуването и. Успокой топката и скоро ще разбереш

    21:33 21.04.2026

  • 27 Антируснак

    1 1 Отговор
    Оранжев мизерник жалък....

    21:43 21.04.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    🤠МАЙМУНА С ГРАНАТА🤠

    "Американският президент Доналд Тръмп е поискал кодовете за достъп до ядрения арсенал на страната по време на спешно заседание в Белия дом миналата събота. Това твърди американската версия на изданието The Mirror, като се позовава на бивш анализатор на ЦРУ, запознат със случая, предава "Фокус".

    Според Лари Джонсън в един момент от заседанието Доналд Тръмп е поискал да му бъдат предоставени кодовете за изстрелване на ядрени ракети, но е бил възпрян от председателя на Обединения комитет на началник щабовете на американската армия генерал Дан Кейн. Кейн се изправил и твърдо отказал достъп на Тръмп до кодовете, като използвал правото си да говори като най-висшия военен, присъстващ на заседанието."

    Коментиран от #30

    22:01 21.04.2026

  • 29 Защо не стана премиер-министър

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "звездите ми го говорят":

    Асен Василев да ви беше засилил всичките русофобни хайлази към украинския фронт
    за да спрете да ни досаждате по сайтовете.
    Много ме е яд, че ПП-ДБ не спечелиха властта и не вкараха кухарите като теб във войната.

    22:55 21.04.2026

  • 30 Не вярвай на тези жълти сайтове

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това са пълни фейкове.
    Използването на ядрено оръжие си има строги процедури и никой няма да позволи на тоя да го ползва.

    22:58 21.04.2026

  • 31 Дай алтернатива на "зеления чорап"

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Даката":

    Най-вероятно красавеца Пеевски или нещо от този род?

    22:59 21.04.2026

  • 32 Трол

    0 0 Отговор
    Да го махнат тоз шизофрен палячо

    00:04 22.04.2026