На дъното! Рейтингът на Доналд Тръмп остава на най-ниското ниво от настоящия му мандат

Рейтингът на одобрение за президента на САЩ Доналд Тръмп остава на най-ниското ниво от настоящия му мандат, докато много американци поставят под въпрос темперамента и умствената му острота на фона на войната с Иран и конфликта му с папа Лъв, показва проучване на "Ройтерс"/Ипсос.
Шестдневната анкета, приключила в понеделник, сочи, че 36% одобряват работата на Тръмп - без промяна спрямо предходния месец. Най-високият му рейтинг през мандата е бил 47% малко след встъпването му в длъжност на 20 януари 2025 г.
Тръмп е под натиск, откакто администрацията му и Израел започнаха война срещу Иран през февруари, довела до рязко поскъпване на бензина. Одобрението за американските удари срещу Иран е 36%, спрямо 35% в проучване от 10-12 април. Само 25% смятат, че ударите ще направят Америка по-безопасна, а едва 26% казват, че военните действия са си заслужавали разходите.
Проучването е проведено онлайн сред 4557 пълнолетни американци, с граница за допустима грешка от 2 процентни пункта.
Мнозина, включително част от републиканците, изразяват тревога за поведението на 79-годишния президент след серия остри изблици. Само 26% го определят като "уравновесен". Сред републиканците 53% са съгласни с това, а 46% - не. Сред демократите едва 7% го смятат за уравновесен.
През последните седмици Тръмп публикува заплаха в социалните мрежи, че ще унищожи на иранската цивилизация и атакува папа Лъв като слаб по отношение на престъпността след критиките на понтифика към войната. По-рано тази година той разтревожи съюзници, като не изключи използването на военна сила за да анексира Гренландия.
Около 51% от американците смятат, че умствената острота на Тръмп се е "влошила" през последната година, включително 14% от републиканците, 54% от независимите и 85% от демократите.
Американците гледат по-благосклонно на папа Лъв, отколкото на президента - 60% имат положително мнение за папата срещу 36% за Тръмп.
Одобрението за начина, по който Тръмп се справя с разходите за живот, е 26% - най-ниското ниво досега. Само 16% подкрепят евентуално излизане на САЩ от НАТО.
1 звездите ми го говорят
Коментиран от #29
19:26 21.04.2026
2 сащисан кравар
19:26 21.04.2026
3 И какво от това
19:37 21.04.2026
4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
19:46 21.04.2026
5 Да,бе
19:48 21.04.2026
6 А какви са рейтингите на
Какви смешни си управляват Европейския съюз не е истина.
Предвиждат криза в икономиката високи горива предлагат да работим от вкъщи за да икономисваме липсват инвестиции заради тези високи горива а в същото време 90 милиарда за Украйна.
Не вижда какво е положението на собствените си граждани а отпускат за едни корумпирани наркомани
Коментиран от #7, #13, #14
19:54 21.04.2026
13 оня с коня
До коментар #6 от "А какви са рейтингите на":длъжен си да помагаш на брдясалия педофил все пак си му съюзник беБАСТУН не знаеш ли?
Коментиран от #19
20:06 21.04.2026
14 Хм Хм
До коментар #6 от "А какви са рейтингите на":Ако сега не даваш пари на Украйна, след това ще даваш пари и месо.
Коментиран от #20
20:06 21.04.2026
18 Лумпен
20:09 21.04.2026
19 Определено коня
До коментар #13 от "оня с коня":е по-умен от теб.
Допитвай се по важни въпроси за да не се излагаш
20:11 21.04.2026
20 Щом американското разузнаване и президен
До коментар #14 от "Хм Хм":Тръмп изнесоха информация че няма индикации от страна на Русия за нападение срещу НАТО значи това е истината. Не забравяйте че НАТО разчита единствено и само на разузнаването на съединените щати. Без съединените щати Европа е нула
Коментиран от #23
20:13 21.04.2026
21 Чудна работа
20:14 21.04.2026
22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Бомбя си путин и иран....кога си искам.
20:18 21.04.2026
23 Хахахаха
До коментар #20 от "Щом американското разузнаване и президен":Европа без Украйна не е нула, но с Украйна, Европа става 100!
Коментиран от #26
20:29 21.04.2026
24 Даката
Коментиран от #31
20:44 21.04.2026
25 извратеняци
21:11 21.04.2026
26 Споко
До коментар #23 от "Хахахаха":Тръмп и Путин вземат мерки относно съществуването и. Успокой топката и скоро ще разбереш
21:33 21.04.2026
27 Антируснак
21:43 21.04.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Американският президент Доналд Тръмп е поискал кодовете за достъп до ядрения арсенал на страната по време на спешно заседание в Белия дом миналата събота. Това твърди американската версия на изданието The Mirror, като се позовава на бивш анализатор на ЦРУ, запознат със случая, предава "Фокус".
Според Лари Джонсън в един момент от заседанието Доналд Тръмп е поискал да му бъдат предоставени кодовете за изстрелване на ядрени ракети, но е бил възпрян от председателя на Обединения комитет на началник щабовете на американската армия генерал Дан Кейн. Кейн се изправил и твърдо отказал достъп на Тръмп до кодовете, като използвал правото си да говори като най-висшия военен, присъстващ на заседанието."
Коментиран от #30
22:01 21.04.2026
29 Защо не стана премиер-министър
До коментар #1 от "звездите ми го говорят":Асен Василев да ви беше засилил всичките русофобни хайлази към украинския фронт
за да спрете да ни досаждате по сайтовете.
Много ме е яд, че ПП-ДБ не спечелиха властта и не вкараха кухарите като теб във войната.
22:55 21.04.2026
30 Не вярвай на тези жълти сайтове
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това са пълни фейкове.
Използването на ядрено оръжие си има строги процедури и никой няма да позволи на тоя да го ползва.
22:58 21.04.2026
31 Дай алтернатива на "зеления чорап"
До коментар #24 от "Даката":Най-вероятно красавеца Пеевски или нещо от този род?
22:59 21.04.2026
32 Трол
00:04 22.04.2026