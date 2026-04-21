На дъното! Рейтингът на Доналд Тръмп остава на най-ниското ниво от настоящия му мандат

Рейтингът на одобрение за президента на САЩ Доналд Тръмп остава на най-ниското ниво от настоящия му мандат, докато много американци поставят под въпрос темперамента и умствената му острота на фона на войната с Иран и конфликта му с папа Лъв, показва проучване на "Ройтерс"/Ипсос.

Шестдневната анкета, приключила в понеделник, сочи, че 36% одобряват работата на Тръмп - без промяна спрямо предходния месец. Най-високият му рейтинг през мандата е бил 47% малко след встъпването му в длъжност на 20 януари 2025 г.

Тръмп е под натиск, откакто администрацията му и Израел започнаха война срещу Иран през февруари, довела до рязко поскъпване на бензина. Одобрението за американските удари срещу Иран е 36%, спрямо 35% в проучване от 10-12 април. Само 25% смятат, че ударите ще направят Америка по-безопасна, а едва 26% казват, че военните действия са си заслужавали разходите.

Проучването е проведено онлайн сред 4557 пълнолетни американци, с граница за допустима грешка от 2 процентни пункта.

Мнозина, включително част от републиканците, изразяват тревога за поведението на 79-годишния президент след серия остри изблици. Само 26% го определят като "уравновесен". Сред републиканците 53% са съгласни с това, а 46% - не. Сред демократите едва 7% го смятат за уравновесен.

През последните седмици Тръмп публикува заплаха в социалните мрежи, че ще унищожи на иранската цивилизация и атакува папа Лъв като слаб по отношение на престъпността след критиките на понтифика към войната. По-рано тази година той разтревожи съюзници, като не изключи използването на военна сила за да анексира Гренландия.

Около 51% от американците смятат, че умствената острота на Тръмп се е "влошила" през последната година, включително 14% от републиканците, 54% от независимите и 85% от демократите.

Американците гледат по-благосклонно на папа Лъв, отколкото на президента - 60% имат положително мнение за папата срещу 36% за Тръмп.

Одобрението за начина, по който Тръмп се справя с разходите за живот, е 26% - най-ниското ниво досега. Само 16% подкрепят евентуално излизане на САЩ от НАТО.