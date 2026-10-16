Владимир Путин: По границата с Украйна се създава "зона сигурност" и няма да питаме Киев за нея

Руският президент Владимир Путин заяви, че по границата с Украйна се създава „зона сигурност“, която няма да бъде предмет на бъдещи преговори с Киев. Той направи изявлението по време на посещение в спомагателния щаб на Обединената групировка войски, съобщи Кремъл.
Путин каза, че създаваната зона няма да подлежи на обсъждане в рамките на евентуални бъдещи преговори с украинската страна. Така руското ръководство представя буферната зона като част от мерките за защита на пограничните руски райони.
Москва съобщи за напредване в Харковска област
Руското Министерство на отбраната заяви, че руските въоръжени сили са превзели селата Варваровка и Николаевка в Харковска област. Според съобщението двете населени места се намират близо до границата с Русия и са били превзети предишния ден.
В комюникето се посочва още, че през последната седмица руската армия е установила контрол над общо 12 населени места в Украйна. Тези твърдения са представени от руската страна и в подадения материал няма независима проверка на съобщеното за бойните действия.
Посочените територии в Донецка и Запорожка област
Путин отбеляза, че руските сили все още не са превзели малко над 10 процента от територията на източната Донецка област. За съседната Запорожка област той посочи дял от 16,5 процента.
Москва не е обявявала Харковска област за анексирана, но заявява, че иска да установи там буферна зона. Руската страна представя създаването ѝ като отговор на действията на Киев и редовно съобщава за превземане на погранични села.„Зона сигурност“
Изявлението на Путин поставя въпроса за бъдещия статут на зоната сред темите, които Москва предварително определя като неподлежащи на преговори. От подадената информация не става ясно кога и при какви условия биха могли да започнат бъдещи разговори между Русия и Украйна.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #10, #11, #15, #24
19:49 16.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ганя Путинофила
В Поморие има огромен надпис: "МАЛКАТА РУСИЯ"!
19:52 16.10.2026
5 И Киев е Руски
Коментиран от #37
19:52 16.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 НАЙ-ГОЛЕМИЯ ВЪПРОС НА НАТЮ
Коментиран от #30, #35
19:53 16.10.2026
8 Ха ха ха
19:53 16.10.2026
9 Да бе, да
19:53 16.10.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":Не знам за мирчевото и неговите петроханци, сигурно шарят с гумената лодка да акостират в Крим, знае ли човек акъла имат ли го въобще........ Относно заглавието хубаво създаваш путине тая буферна зона. Ама бъди сигурен че и тя няма да ти свърши работа...... А ти или някой след теб след време ще трябва да решат въпроса като поискат пълна капитулация....
19:55 16.10.2026
11 Хахахаха
До коментар #1 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":Киев за 3 дня!
Коментиран от #46
19:55 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И Киев е Руски
Коментиран от #73
19:55 16.10.2026
14 az СВО Победа 81
Засега ме трият, но скоро сами ще го напишат.
Коментиран от #20, #33, #42
19:56 16.10.2026
15 Ивайло Мирчев -ДБ
До коментар #1 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":Кой ме търси ,винаги съм готов да помогна !
19:57 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 зИленски
19:57 16.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Нашенец
До коментар #14 от "az СВО Победа 81":Те тага и Лиман освободиха!
Констянивка също!
Коментиран от #32
19:58 16.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
19:58 16.10.2026
23 5678
19:59 16.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 По Днепър където ще е
Коментиран от #40
20:00 16.10.2026
27 Владо
20:01 16.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Нека да пиша
До коментар #7 от "НАЙ-ГОЛЕМИЯ ВЪПРОС НА НАТЮ":Тя 5-та година все побеждава руската.
20:03 16.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 az СВО Победа 81
До коментар #20 от "Нашенец":С Лиман стана калъч, по тяхна грешка, но стабилизираха фронта там и скоро ще го освободят.
"Констянивка" не зная какво е, но ако имаш предвид Константиновка, то тя отдавна е освободена.
Коментиран от #41
20:03 16.10.2026
33 Някой
До коментар #14 от "az СВО Победа 81":А Малая Токмачка окупираха ли?
Коментиран от #47, #51, #56, #57
20:04 16.10.2026
34 НАЙ-ЛОШОТО Е
Коментиран от #38
20:04 16.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Че не е хич зле само
20:04 16.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Обтегач
Коментиран от #54, #58, #64, #67
20:06 16.10.2026
40 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #26 от "По Днепър където ще е":По принцип Днепър трябва да бъде границата плюс Одеса и Николаев Друго не и трябва на Русия Населението на Запад не е компактно и не си заслужава усилията Другите държави които имат териториални претенции да се оправят
20:07 16.10.2026
41 Ицо
До коментар #32 от "az СВО Победа 81":В чофката!
20:07 16.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Кое не е ясно ?
20:07 16.10.2026
44 Някой
Коментиран от #48
20:07 16.10.2026
45 5678
20:07 16.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ъхъ...
До коментар #33 от "Някой":Еееееееехехе
Колко... Константиновка, Покровск Купянск..и т.н
Еееееееехехе
У Йло па го биле.. ОБМОНУЛИ и надули
20:08 16.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Да,добре
20:10 16.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Йода
Коментиран от #72
20:11 16.10.2026
53 Наблюдател
20:11 16.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Кибика
Ха-ха-ха
Така... Тридневно де
20:13 16.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Пропаганда
20:14 16.10.2026
62 Розовото пони зеля
Коментиран от #69
20:15 16.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Маринов
Коментиран от #70, #74
20:16 16.10.2026
66 Гост
20:17 16.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Създават ми.. Дедо В ИЯ
Ааааахахаха
20:17 16.10.2026
69 Наско
До коментар #62 от "Розовото пони зеля":И преди не говореха , Путин много говореше. И се видя какво стана. Няма Купянск,няма Свяногирск няма Киев за 3 дня.
Коментиран от #76
20:19 16.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 А нЯщо за
Еееееееехехе
20:19 16.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 скъсват те
До коментар #70 от "Много плямпаници":само теб наясно си как се лучват нещата
20:22 16.10.2026
76 наске наске
До коментар #69 от "Наско":по добра си да направиш вечеря на мъжката ти половинка мила заемай се
20:24 16.10.2026
77 Движуха
20:24 16.10.2026