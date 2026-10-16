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Владимир Путин: По границата с Украйна се създава "зона сигурност" и няма да питаме Киев за нея
  Тема: Украйна

Владимир Путин: По границата с Украйна се създава "зона сигурност" и няма да питаме Киев за нея

16 Октомври, 2026 19:46 1 482 77

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  • донбас

Путин направи изявлението по време на посещение в спомагателния щаб на Обединената групировка войски, съобщи Кремъл

Владимир Путин: По границата с Украйна се създава "зона сигурност" и няма да питаме Киев за нея - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че по границата с Украйна се създава „зона сигурност“, която няма да бъде предмет на бъдещи преговори с Киев. Той направи изявлението по време на посещение в спомагателния щаб на Обединената групировка войски, съобщи Кремъл.

Путин каза, че създаваната зона няма да подлежи на обсъждане в рамките на евентуални бъдещи преговори с украинската страна. Така руското ръководство представя буферната зона като част от мерките за защита на пограничните руски райони.

Москва съобщи за напредване в Харковска област

Руското Министерство на отбраната заяви, че руските въоръжени сили са превзели селата Варваровка и Николаевка в Харковска област. Според съобщението двете населени места се намират близо до границата с Русия и са били превзети предишния ден.

В комюникето се посочва още, че през последната седмица руската армия е установила контрол над общо 12 населени места в Украйна. Тези твърдения са представени от руската страна и в подадения материал няма независима проверка на съобщеното за бойните действия.

Посочените територии в Донецка и Запорожка област

Путин отбеляза, че руските сили все още не са превзели малко над 10 процента от територията на източната Донецка област. За съседната Запорожка област той посочи дял от 16,5 процента.

Москва не е обявявала Харковска област за анексирана, но заявява, че иска да установи там буферна зона. Руската страна представя създаването ѝ като отговор на действията на Киев и редовно съобщава за превземане на погранични села.

„Зона сигурност“

Изявлението на Путин поставя въпроса за бъдещия статут на зоната сред темите, които Москва предварително определя като неподлежащи на преговори. От подадената информация не става ясно кога и при какви условия биха могли да започнат бъдещи разговори между Русия и Украйна.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    25 8 Отговор
    Как ще коментира тази новина.

    Коментиран от #10, #11, #15, #24

    19:49 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ганя Путинофила

    10 11 Отговор
    Петин създаде и зона за сигурност в Камчия, Варна, Бургас и Поморие!
    В Поморие има огромен надпис: "МАЛКАТА РУСИЯ"!

    19:52 16.10.2026

  • 5 И Киев е Руски

    23 11 Отговор
    Има изход от тази ситуация. На следващата среща с Тръмп, ЗеЛох трябва да бъде арестуван за корупция и предаден на Русия в клетка като военнопрестъпник. След това има публичен процес в Москва и доживотен затвор в затвора „Полярна сова

    Коментиран от #37

    19:52 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 НАЙ-ГОЛЕМИЯ ВЪПРОС НА НАТЮ

    25 10 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия?

    Коментиран от #30, #35

    19:53 16.10.2026

  • 8 Ха ха ха

    7 17 Отговор
    Пак фантазии.

    19:53 16.10.2026

  • 9 Да бе, да

    8 20 Отговор
    И резутата, че вече на хиляди километри навътре в руската теретория редовно се "палят треви" дето горят с гъсти черни димни стълбове видими от космоса

    19:53 16.10.2026

  • 10 Европеец

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    Не знам за мирчевото и неговите петроханци, сигурно шарят с гумената лодка да акостират в Крим, знае ли човек акъла имат ли го въобще........ Относно заглавието хубаво създаваш путине тая буферна зона. Ама бъди сигурен че и тя няма да ти свърши работа...... А ти или някой след теб след време ще трябва да решат въпроса като поискат пълна капитулация....

    19:55 16.10.2026

  • 11 Хахахаха

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    Киев за 3 дня!

    Коментиран от #46

    19:55 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И Киев е Руски

    16 8 Отговор
    Западняците не можеха да не разберат последствията от разширяването на НАТО на изток и че рано или късно алиансът ще се сблъска директно с Русия (освен Балтийските страни)... Но те умишлено го направиха, създавайки всякакви провокации и вярвайки, че под техния „изключително мощен и неоспорим“ военен и политически натиск Русия ще им предаде всичко – и ще се превърне в най-голямата им колония в историята, най-богата на ресурси (спомнете си думите на Олбрайт или, струва ми се, на съпругата на Клинтън, че „Русия няма право сама да притежава богатствата на Сибир“). И с потенциала те да обкръжат и удушат Китай от всички страни. Но, както се казва, „камък срещна камък“. И сега остава да се чудим: как самите те, с такова „успешно“ разширяване, да не се сринат? Да, не си причиняват известни щети, като смазват Украйна, но самите те вече са инвестирали ТОЛКОВА много в „победата над Русия“, че е малко вероятно някога да успеят да си възвърнат огромните разходи... Да не говорим за самата „победа“, за която толкова мечтаят

    Коментиран от #73

    19:55 16.10.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    15 7 Отговор
    Руснаците освободиха Доброполе, Сергеевка и Алексеево-Дружковка. Официално!

    Засега ме трият, но скоро сами ще го напишат.

    Коментиран от #20, #33, #42

    19:56 16.10.2026

  • 15 Ивайло Мирчев -ДБ

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    Кой ме търси ,винаги съм готов да помогна !

    19:57 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 зИленски

    2 5 Отговор
    САМО ТАКА !

    19:57 16.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Нашенец

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 81":

    Те тага и Лиман освободиха!
    Констянивка също!

    Коментиран от #32

    19:58 16.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    10 4 Отговор
    Па останаа гладни.

    19:58 16.10.2026

  • 23 5678

    5 4 Отговор
    Украйна буферна зона успех Владо

    19:59 16.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 По Днепър където ще е

    3 5 Отговор
    границата с Украйна се създава „зона сигурност“ ! Може и зад Днепър да е ако почакат още малко

    Коментиран от #40

    20:00 16.10.2026

  • 27 Владо

    4 2 Отговор
    Сбъркаяк.Не бих го наел да пасе стадо с гъски.

    20:01 16.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Нека да пиша

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "НАЙ-ГОЛЕМИЯ ВЪПРОС НА НАТЮ":

    Тя 5-та година все побеждава руската.

    20:03 16.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 az СВО Победа 81

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Нашенец":

    С Лиман стана калъч, по тяхна грешка, но стабилизираха фронта там и скоро ще го освободят.

    "Констянивка" не зная какво е, но ако имаш предвид Константиновка, то тя отдавна е освободена.

    Коментиран от #41

    20:03 16.10.2026

  • 33 Някой

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 81":

    А Малая Токмачка окупираха ли?

    Коментиран от #47, #51, #56, #57

    20:04 16.10.2026

  • 34 НАЙ-ЛОШОТО Е

    4 5 Отговор
    Че не останаа азофци.

    Коментиран от #38

    20:04 16.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Че не е хич зле само

    6 4 Отговор
    за последната седмица руската армия да освободи още над 12 населени места. То явно около Харков с хляб и сол хората ги посрещат

    20:04 16.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Обтегач

    3 3 Отговор
    Изправям криви копейкаджийски кратуни.

    Коментиран от #54, #58, #64, #67

    20:06 16.10.2026

  • 40 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "По Днепър където ще е":

    По принцип Днепър трябва да бъде границата плюс Одеса и Николаев Друго не и трябва на Русия Населението на Запад не е компактно и не си заслужава усилията Другите държави които имат териториални претенции да се оправят

    20:07 16.10.2026

  • 41 Ицо

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 81":

    В чофката!

    20:07 16.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Кое не е ясно ?

    5 5 Отговор
    Че разговори между Русия и Украйна няма да има а само Зеленски ще разпише нещо като капитулация неприсъствено ли? На кой не му е ясно?

    20:07 16.10.2026

  • 44 Някой

    4 1 Отговор
    Последно Лиман,Купянск,Покровск и Святогирск превзе ли ги Путин?

    Коментиран от #48

    20:07 16.10.2026

  • 45 5678

    1 4 Отговор
    Европа зона за сигурност даваи

    20:07 16.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ъхъ...

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Някой":

    Еееееееехехе
    Колко... Константиновка, Покровск Купянск..и т.н
    Еееееееехехе
    У Йло па го биле.. ОБМОНУЛИ и надули

    20:08 16.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Да,добре

    3 0 Отговор
    Още някоя простотия?

    20:10 16.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Йода

    5 2 Отговор
    Края на войната върви с края на комплексираното кремълско джудже.

    Коментиран от #72

    20:11 16.10.2026

  • 53 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Ситуацията остава силно динамична, но към този момент днес няма потвърдена информация за превзети нови селища или региони от руските сили.

    20:11 16.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Кибика

    4 0 Отговор
    У Йло, Ким и Едноухия... превзеха ли тоа пусти Киев?
    Ха-ха-ха
    Така... Тридневно де

    20:13 16.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Пропаганда

    5 1 Отговор
    За Путин е критично важно да поддържа подкрепата за войната сред руското общество. Икономиката на страната е подложена на огромен натиск, а човешките загуби на фронта са изключително високи. За да убеди гражданите, че тези жертви си заслужават, държавната пропаганда трябва постоянно да сервира „победи“. Ако мащабни придобивки липсват, превземането на малки села, а понякога дори само на отделни улици или горски масиви, се представя по руската телевизия като стратегически триумф.

    20:14 16.10.2026

  • 62 Розовото пони зеля

    1 2 Отговор
    А кво става с вивалдовците, вече никой не говори за тях, явно сите са на концерт лично при Вивалди, никой не е оцелял.

    Коментиран от #69

    20:15 16.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Маринов

    0 6 Отговор
    Но Путин е казал, че си иска цялата Новорусия. С това е и Херсон, Николаев и Одеса и области. Ще става интересно!

    Коментиран от #70, #74

    20:16 16.10.2026

  • 66 Гост

    0 2 Отговор
    Украйна е Русия, само че по края, оттам и идва името, няма украински език, който ползва на 100% българската кирилица, Украйна е най- корумпирана "държава", което трябва да се отразява, адекватно в извадките на Нейно Величество Урсула, ако нещо не е както трябва, ще търсим Урсула, нещастници...!😚

    20:17 16.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Създават ми.. Дедо В ИЯ

    2 0 Отговор
    Целиот КЕН еф гори
    Ааааахахаха

    20:17 16.10.2026

  • 69 Наско

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Розовото пони зеля":

    И преди не говореха , Путин много говореше. И се видя какво стана. Няма Купянск,няма Свяногирск няма Киев за 3 дня.

    Коментиран от #76

    20:19 16.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 А нЯщо за

    2 0 Отговор
    Тридневната Движуха мецна ли педофила?
    Еееееееехехе

    20:19 16.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 скъсват те

    1 3 Отговор

    До коментар #70 от "Много плямпаници":

    само теб наясно си как се лучват нещата

    20:22 16.10.2026

  • 76 наске наске

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Наско":

    по добра си да направиш вечеря на мъжката ти половинка мила заемай се

    20:24 16.10.2026

  • 77 Движуха

    0 0 Отговор
    Общата статистика на украинския Генерален щаб към днешна дата (16 октомври) отчита, че от началото на конфликта Русия е загубила общо 449 самолета, 356 хеликоптера, над 12 400 танка и повече от 51 200 артилерийски системи.

    20:24 16.10.2026

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