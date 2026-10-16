Владимир Путин: По границата с Украйна се създава "зона сигурност" и няма да питаме Киев за нея

Руският президент Владимир Путин заяви, че по границата с Украйна се създава „зона сигурност“, която няма да бъде предмет на бъдещи преговори с Киев. Той направи изявлението по време на посещение в спомагателния щаб на Обединената групировка войски, съобщи Кремъл.

Путин каза, че създаваната зона няма да подлежи на обсъждане в рамките на евентуални бъдещи преговори с украинската страна. Така руското ръководство представя буферната зона като част от мерките за защита на пограничните руски райони.

Москва съобщи за напредване в Харковска област

Руското Министерство на отбраната заяви, че руските въоръжени сили са превзели селата Варваровка и Николаевка в Харковска област. Според съобщението двете населени места се намират близо до границата с Русия и са били превзети предишния ден.

В комюникето се посочва още, че през последната седмица руската армия е установила контрол над общо 12 населени места в Украйна. Тези твърдения са представени от руската страна и в подадения материал няма независима проверка на съобщеното за бойните действия.

Посочените територии в Донецка и Запорожка област

Путин отбеляза, че руските сили все още не са превзели малко над 10 процента от територията на източната Донецка област. За съседната Запорожка област той посочи дял от 16,5 процента.

Москва не е обявявала Харковска област за анексирана, но заявява, че иска да установи там буферна зона. Руската страна представя създаването ѝ като отговор на действията на Киев и редовно съобщава за превземане на погранични села.

„Зона сигурност“

Изявлението на Путин поставя въпроса за бъдещия статут на зоната сред темите, които Москва предварително определя като неподлежащи на преговори. От подадената информация не става ясно кога и при какви условия биха могли да започнат бъдещи разговори между Русия и Украйна.

Източници: bta.bg