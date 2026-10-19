ISW: Русия засилва атаките и натиска срещу Европа

Русия засилва действията си срещу Европа, като вероятната цел е да възпрепятства западната помощ за Украйна и да подложи на изпитание решимостта на НАТО. Това оценява Институтът за изследване на войната (ISW), който разглежда в един контекст руски действия, инциденти с дронове и промени във военната структура на Москва.

Паралелно остава неясно доколко Украйна може да използва сателитните технологии Starlink и Starshield за прихващане на руски реактивни дронове. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че достъпът до Starlink за тази цел е ограничен до скорост от 161 километра в час.

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви на 17 октомври, че Украйна няма достъп до Starshield – по-сигурната и устойчива на заглушаване версия на мрежата, предназначена за правителствени и военни нужди. „Предмет на обсъждане“ е възможността Киев да получи такъв достъп, каза Рубио.

Удар по инфраструктура в Санкт Петербург

През нощта срещу 18 октомври украинските сили нанесоха най-мащабния си от 2022 г. насам удар по цифрова, енергийна и логистична инфраструктура в Санкт Петербург и Ленинградска област, според оценката на ISW.

Руското министерство на отбраната твърди, че са били свалени 1015 украински дрона над Русия, Крим и Черно море. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че 145 от тях са били унищожени над областта.

Геолокирани кадри показват щети по център за данни на руската социална мрежа „ВКонтакте“, разположен близо до Санкт Петербург, на около 854 километра от международната граница. От пресслужбата на компанията потвърдиха за ударите, но заявиха, че услугите остават достъпни. Руското опозиционно издание „Медуза“ съобщи за оплаквания от сериозни смущения в работата на платформата.

Поразен е и склад на онлайн платформата Ozon, на около 844 километра от международната граница. Компанията потвърди удара и последвалия мащабен пожар. Според геолокирани кадри украинските сили са нанесли удар и по вантов мост от магистралата „Западен скоростен диаметър“, която свързва северната и южната част на Санкт Петербург.

Инциденти в Румъния и Литва

На 17 октомври румънските военновъздушни сили са свалили два неидентифицирани дрона над Черно море – на 20 и 25 километра от Сулина. Изпълняващият длъжността министър на отбраната Раду Мируца заяви, че те може да са руски апарати „Геран-4“, тъй като са летели със скорост около 450 километра в час.

В Литва през нощта срещу 18 октомври неустановени лица са направили опит за палеж в обект на компания, съхраняваща комуникационно оборудване Starlink. Премиерът Миндаугас Синкевичус определи случая като част от руските действия срещу Европа и го сравни с подобни инциденти в Полша и България.

ISW свързва тези събития с по-широка руска кампания, която според института цели да затрудни военната помощ за Украйна и да повиши натиска върху европейските държави.

Русия преструктурира военните си части

Докладът отбелязва и продължаващата реорганизация на руските въоръжени сили, започнала с реформи, обявени от бившия министър на отбраната Сергей Шойгу през декември 2022 г. Оттогава 12 руски бригади са преобразувани в маневрени дивизии.

Не е ясно обаче дали Русия ще успее да осигури необходимия личен състав, за да достигнат новите формирования числеността, предвидена във военната доктрина.

Източници: news.bg