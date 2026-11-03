Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Тежки загуби за руската армия: до 40 000 убити и ранени за месец
  Тема: Украйна

Тежки загуби за руската армия: до 40 000 убити и ранени за месец

3 Ноември, 2026 13:08 1 314 109

  • русия-
  • украйна-
  • военни загуби-
  • украинско разузнаване-
  • мобилизация

За първите 10 месеца на 2026 г. руските загуби са над 380 000 убити и тежко ранени, твърди украинското военно разузнаване

Тежки загуби за руската армия: до 40 000 убити и ранени за месец - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия губи средно до 40 000 военнослужещи месечно през 2026 г., като за първите 10 месеца общият брой на убитите и тежко ранените е над 380 000. Това съобщи Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна. Данните представляват оценка на украинската страна и не са потвърдени независимо.

Според украинското разузнаване тенденцията към увеличаване на руските загуби се запазва през цялата година. Като фактори са посочени по-широкото използване на въздушни и наземни безпилотни системи, високоточна артилерия и други съвременни средства за поразяване.

Рекордни загуби през октомври

Само през октомври руските загуби са достигнали 54 400 убити и ранени военнослужещи според данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. От украинското военно разузнаване определят показателя като рекорден за целия период на пълномащабната война.

„Това е резултат от общите усилия на всички съставни части на Силите за отбрана на Украйна, развитието на отбранително-промишления комплекс на държавата, подкрепата на държавите партньори и устойчивостта на украинското общество, което всеки ден подкрепя армията“, се посочва в съобщението.

В структурата на загубите също се наблюдава промяна. За 2026 г. украинското разузнаване оценява съотношението между безвъзвратните и санитарните загуби на 62% към 38%. През 2025 г. делът е бил обратен - 48% убити срещу 52% ранени.

Русия увеличава набирането на военнослужещи

На фона на големите загуби Кремъл ускорява набирането на военнослужещи по договор. До края на октомври са привлечени приблизително 338 000 души, което представлява около 82% от годишния план. Според оценката на украинското разузнаване Русия може да достигне заложените 409 000 контрактници до края на годината.

Около 40% от новонабраните са от т.нар. специален контингент. В тази група украинското разузнаване включва затворници, длъжници, чужденци и хора със социално значими заболявания. Допълнителен източник на попълнения са ранени военнослужещи, които се връщат на служба след лечение. Делът им се оценява на около 20% от всички ранени.

Военното ръководство на Русия не е увеличило плана за набиране на контрактници спрямо миналата година. Според украинската разузнавателна служба това може да е знак, че Москва обмисля нова мобилизационна вълна. Като възможни фактори са посочени високото равнище на загубите и заявените от Кремъл намерения за превземане на цялата Донецка област.

Украинските власти съобщават още, че през октомври Силите за отбрана са освободили 96,2 квадратни километра украинска територия - с 10,4 квадратни километра повече, отколкото руските сили са успели да завземат за същия период.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хех

    12 34 Отговор
    40к дохлики.ништо не са за матюшка

    13:09 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 a всичко почна

    17 37 Отговор
    За 10 000 уж реприсирани руснаци с украински паспорти.

    Коментиран от #109

    13:10 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дон просрочен шут фон Киевский

    53 12 Отговор
    Засрамете се малко, надпревара с DW ли имате, кой е по наведен?

    13:11 03.11.2026

  • 7 историк

    42 10 Отговор
    Най-много вЕрвам на зеленски!! Скоро ще са и под 10 милиона !!

    13:12 03.11.2026

  • 8 ко стаа

    10 16 Отговор

    До коментар #5 от "това май са загубите на укрите":

    с малая токмачка 🤡

    13:13 03.11.2026

  • 9 Да знаете

    45 10 Отговор
    Спрете се вече, жалки станахте с това постоянно цитиране на украински медии!

    Коментиран от #91

    13:14 03.11.2026

  • 10 Буздуган

    28 4 Отговор
    Даааа тук се влиза и чете след употреба на алкохол..! По забавно е..

    Коментиран от #21

    13:14 03.11.2026

  • 11 Сандо

    28 4 Отговор
    ВЯРВАМЕ !!!

    13:15 03.11.2026

  • 12 ФАКТ

    18 23 Отговор
    От 1918 до сега
    Руския живот не струва пукната пара

    Коментиран от #48

    13:15 03.11.2026

  • 13 Гост

    25 11 Отговор
    Според мен и моето разузнаване, това е пълен фейк за пред украински народ и спонсорите! Инстината ще дойде, и после...

    Коментиран от #53

    13:15 03.11.2026

  • 14 Логика

    29 9 Отговор
    Поредната рекламна статия от укроизточник. Добре, а защо се налага украинците да пребиват собствените си военнослужещи в разни къщи на ужасите, ако те са велики патриоти и се бият като лъвове?

    Коментиран от #18

    13:16 03.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Амии

    6 15 Отговор
    По-ми е мъчно за онова кученце. То не е нападало никого и не е отишло в чужда страна да граби територии и убива хора.

    13:17 03.11.2026

  • 17 писарке

    26 7 Отговор
    точно вчера пуснахте друг пълнеж че загинали досега са 750 000
    а сега октомври руските загуби са достигнали 54 400
    като пресметнем тази цифра по 55 месеца досега
    излиза че са загубили около 2.5 милиона

    свободни съчинения от известни и неизвестни щедри източници

    13:17 03.11.2026

  • 18 пусьо

    5 17 Отговор

    До коментар #14 от "Логика":

    как там бусификацията в рушия?

    Коментиран от #27

    13:18 03.11.2026

  • 19 АБВ

    18 5 Отговор
    Източника, източника .... ! Искам го най-отгоре !
    Да не си губя времето да чета проукраинска пропаганда !

    13:18 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 АБВ

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Буздуган":

    "Даааа тук се влиза и чете след употреба на алкохол..! По забавно е.."

    Лошо е когато си пише след употреба на алкохол. Или на други забранени и некачествени субстанции !

    13:20 03.11.2026

  • 22 шашнат

    18 2 Отговор
    Демек - 40 000 жертви Х 10 месеца = 400 000 за 2026 г. , за миналата година "правилните" медии казваха , че жертвите (от страна на РФ) са +- 1 200 000 , по-по миналата бяха около 1 000 000 и т.н.т. и т.н.т. ?! Абе , колко е голяма руската армия ?!

    Коментиран от #50

    13:21 03.11.2026

  • 23 Ццц

    17 3 Отговор
    Дрогираният дори стигна по - далече! Той обяви 54 000 и по същия начин не го досрамя! 🤣🤣🤣

    13:21 03.11.2026

  • 24 Пуссин

    8 12 Отговор
    Хич и не ми пука. Те са ми длъжни.

    13:21 03.11.2026

  • 25 Смешници

    17 2 Отговор
    За коя игра става дума не сте уточнили казвайте ги тия работи да знаем в кое точно виртуално пространство побеждавате руснаците за сетен път?

    13:22 03.11.2026

  • 26 ЕЖК агенси оф Кииф

    18 4 Отговор
    Ама не съм видял Путин да ходи да проси из цял свят като шушляка.Та от началото на годината до днес е напълно възможно да имат толкова загуби.Ама за месечните путайте ония ловци с бусовете и с концлагерите под Кииф.

    Коментиран от #47

    13:22 03.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 как става тази работа

    14 4 Отговор
    Аха, аха . Дават много жертви и все отстъпват /руснаците ,де/ . А па Украина става все по малка и по малка , а населението и се топи , като восъчна свещ .

    Коментиран от #54

    13:23 03.11.2026

  • 29 Акригтан

    1 9 Отговор
    А какво стана с контрабас типа в Купянск

    13:23 03.11.2026

  • 30 Питам

    17 3 Отговор
    Преди 2 дни пяха 56000, днес са 40 000, утре да не станат 20 000? Много точна и вярна информация от укринформ! Къде е бесарабския фронт?

    Коментиран от #44

    13:23 03.11.2026

  • 31 само вашите медии

    17 4 Отговор
    в света ни показват бедственото положение на Русия. Вероятно украинските войници не загиват, а се размножават.
    ИЗВАДЪТ Е: спрете войната. Не слущайте войнолюбките - урсула и кая - нищо добро не носят на ЕС.

    Коментиран от #51

    13:24 03.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Слаба работа

    5 15 Отговор
    Имало е и месеци по 46000 жертви.
    Жал ми е за тях, искрено, жал ми е как Путин си ползва крепостните, за да си чеше егото.

    13:25 03.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 вЕрващ

    15 1 Отговор
    Я, руснаци мрът като мухи ,а Украина я е дала две-три жертви , я не. Забавна пропаганда ,нали?

    13:26 03.11.2026

  • 37 веселяк

    12 1 Отговор
    Джурналята, я по-сериозно! Какви са тези цифри за месец, следващия път да ги пишете за ден! Ааа...шъ ви съ и...!

    13:26 03.11.2026

  • 38 Иван1

    13 1 Отговор
    Мокри мечти на либерастите, но ще си останат само с мечтите си.

    13:26 03.11.2026

  • 39 мдааа

    4 14 Отговор
    А някой руски войничета бяха пеленачета когато 2014та Пуссин започна всичко.

    13:26 03.11.2026

  • 40 ФАКТ

    6 13 Отговор
    Руснаци... кво толкова?! Ще родят пак.

    13:27 03.11.2026

  • 41 Йосиф Весериьнович

    9 4 Отговор
    Тия пари дето ги вземате за да пишете хумореските си надали ще ги похарчите!

    13:27 03.11.2026

  • 42 Напомня ми

    13 2 Отговор
    За приказката на Братя Грим: Храбрият шивач" ,в която главния герой използва извезан пояс с надпис" Десет с един удар!" Оказало се,че убил толкова мухи! 🤡 съвсем загуби мярка! Ще се окаже,че са унищожили цялата руска армия,от началото на СВО.Много са могъщи,но защо просят тогава,още и още оръжия и милиарди долари?

    Коментиран от #56

    13:27 03.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ццц

    13 3 Отговор
    Явно тече подготовка за поредно просешко турне из Европа. Предниятля път палячото тръгна с "новината" за по 30 000 на месец и поиска 90 милиарда! Смятайте, че този път дори Урсула ще вдигне кръвно!

    13:28 03.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Защо да проси по цивилизования свят

    5 14 Отговор

    До коментар #26 от "ЕЖК агенси оф Кииф":

    Като има присъда в Хага. Стига му просията при Ким, Си, Тръмп, Иран, Йемен, Третия африкански свят и всички диктатури.
    Ха бакалъм!

    Коментиран от #61

    13:29 03.11.2026

  • 48 факте, кога си

    15 5 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТ":

    бил в Русия и колко време си изкарал там? Аз съм била в един световно известен научен център. Или ползваш само пропагандната литература на двете лелки - урсулата и каята?
    Не ти е посилно да съдиш или коментираш Русия! ТРАЙ СИ или хвали зеленото надрусано. Ало, феновете на укрите, ЗАЩО НЕ ХВАЛИТЕ зеленото и укрите, а само нападате Русия? Срам ли ви е? Или знаете истинското положение, че не са за хвалене?

    Коментиран от #52, #65

    13:29 03.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ФАКТ

    5 10 Отговор

    До коментар #48 от "факте, кога си":

    06.2012 до 08.2012
    А сега ми кажи - ти можеш ли да намериш Русия на картата или ще ползваш гугъл?

    13:31 03.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Добре, че

    5 10 Отговор

    До коментар #28 от "как става тази работа":

    братските кимчовски подпират фронта.

    13:31 03.11.2026

  • 55 Мишел

    7 3 Отговор
    Крайно време е да се обявяват по 6 до 60 милиона загинали на месец. Тогава войната ще свърши за един два месеца 😀.

    13:32 03.11.2026

  • 56 Храбрият зеленчук

    10 1 Отговор

    До коментар #42 от "Напомня ми":

    Не е десет , ами е седем (с един удар) в приказката, но ако се допитаме до "достоверните" медии и информатори , то ВСУ го карат с седемдесет хиляди с един удар. Ама ,на който му се вярва - да вярва.

    Коментиран от #58

    13:33 03.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 не бе

    3 12 Отговор

    До коментар #56 от "Храбрият зеленчук":

    за тия 3 дена дето обяви Путин нито един руснак не е умрял. Поне не казват в ТАСС. Руските войници не умират. Просто си стоят на фронта и пушат цигари.

    Коментиран от #67

    13:34 03.11.2026

  • 59 Ха ХаХа

    8 5 Отговор
    Украинското разузнаване твърдяло?
    Най тъпото разузнаване

    13:35 03.11.2026

  • 60 русия жертви не брои

    4 9 Отговор
    Половината от жертвите на русия по време на втората световна война са били за кефа на Сталин!

    Коментиран от #62, #63

    13:37 03.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Фори

    0 6 Отговор
    Страна с 150 милиона население може да загуби 1,5-2 милиона без да го усети!

    Коментиран от #69

    13:39 03.11.2026

  • 65 иван

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "факте, кога си":

    аз съм бил и не ми хвали

    13:40 03.11.2026

  • 66 Нещо не е така

    5 1 Отговор
    Интересно как го смятат средно и на кои участъци. Тя войната в момента е различна и няма как да са такива цифрите. Видно от позията на Тръмп нещата за Украйна не са добри

    13:41 03.11.2026

  • 67 Урсул дер Лайн

    8 1 Отговор

    До коментар #58 от "не бе":

    Демек - четеш инфо от ТАСС , а ?! Нещо си много съмнителен ! ПП. А па ако напишеш сега , че можеш да пишеш и говориш на руски - направо ще те докладваме в ДАНС.

    13:41 03.11.2026

  • 68 Кажете нещо есе пак и

    9 1 Отговор
    За къщата на ужасите край Киев! Покажете лицето на пребитото 14-годишно украинче! Шок... Шок енд оу... Мълчите...
    Защото е дело на Азов..на "правилните". Сеят справедливост
    Кажете за Буданов - според когото това не е единствена такава къща с мазе...

    13:41 03.11.2026

  • 69 нали

    3 7 Отговор

    До коментар #64 от "Фори":

    и то с довода че 3000 руснака с украински паспорт са били уж под геноцид от 2014та до 2022ра по официални данни.

    13:42 03.11.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Киев за 3 дена

    1 7 Отговор
    3 седмици де... ъъъ ... 3 месеца... ъъъ... 3 години.... грешка грешка.... 3 десетилетия.
    Обърках сЪ бе
    подпис - Пуссин

    Коментиран от #73, #79, #86

    13:43 03.11.2026

  • 72 Ахаха

    6 2 Отговор
    Гръмки заглавия докато зеля проси ракети и персонал от германците

    13:44 03.11.2026

  • 73 Арестович

    8 2 Отговор

    До коментар #71 от "Киев за 3 дена":

    Ако Русия не ни смяташе за свои, тогава не за 3 дни а за 1 ден, Украйна падаше като гнил орех.

    Коментиран от #75, #78

    13:46 03.11.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Киев за 3 ден

    1 6 Отговор

    До коментар #73 от "Арестович":

    ха ха ха ха....
    Майтапчия си. Смятал ги за свои си за това бие по градове и пътнически влакове вечерно време... ха ха ха...
    стига глупости.

    Коментиран от #81

    13:47 03.11.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 хахахахха

    7 0 Отговор
    щом толкова пропаганда се лее,значи руските братя се справят отлично,браво на руснаците

    13:49 03.11.2026

  • 78 абе смешко

    7 6 Отговор

    До коментар #73 от "Арестович":

    ти би ли спирал тока на твоите? би ли разрушавал училища и болници на твоите? Би ли ги държал твоите на студ 5 зими подред? Що не върши нещата на фронта а по жилищни сгради и инфрастуктура... така ли се пазят "своите"?!

    Коментиран от #88

    13:50 03.11.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 охооо

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Пуссинчо":

    Доказваш твърдението ми,браво

    13:53 03.11.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 За няколко цента повече

    3 0 Отговор
    тези новини са само за нашите жълтопаветници.Кво става в Киев,пуснаха ли ви тока или още спите в метрото?

    13:55 03.11.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ха ХаХа

    7 25 Отговор

    До коментар #78 от "абе смешко":

    Питай Арестович тъпунгер.
    Нищо нямаше да остане при пълномащабна операция а не СВО.
    Но това не е за плиткият ти мозък
    Защо наркомана не обявява война на агресора Русия?

    Коментиран от #93, #94, #104, #106

    13:58 03.11.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 според данни на Генералния щаб на

    2 25 Отговор
    Въоръжените сили на Украйна звучи като начало на добър виц хахахахахахах

    14:02 03.11.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 БАНко

    2 24 Отговор
    НАТООВЦЕ , РАЗКРИТИ СТЕ !!! ВИДЯХМЕ АВТОРА НА БЪРБЪРКОЧАТА ВИ !!! ОСТАТЪЧНА У - КРАЙНА!!!

    14:03 03.11.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Даже са занижени тези данни

    16 3 Отговор
    Около 2000 убити и ранени окупатори има за всяко денонощие.

    14:07 03.11.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Факт

    1 9 Отговор
    Значи по 10 в обратна посока!

    14:16 03.11.2026

  • 103 не може да бъде

    1 8 Отговор
    Съвсем достоверно е и ракетите им са свършили даже пералните свършват и затова от другия месец преминават на хладилници и микровълнови печки!?

    14:17 03.11.2026

  • 104 Не са ти ясни военните термини.

    9 2 Отговор

    До коментар #88 от "Ха ХаХа":

    Това си е война и вече се признава от престъпниците в Кремъл включително от диктатора.

    Коментиран от #105

    14:17 03.11.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Раша губи войната.

    7 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ха ХаХа":

    Това е същественото, а не как я наричат. Колосални загуби и нито една от целите не е изпълнена.

    14:21 03.11.2026

  • 107 Васил

    1 0 Отговор
    На никой няма да липсва този рашистки отпадък който става за компост.

    14:24 03.11.2026

  • 108 Анализ

    1 0 Отговор
    Преди седмица бяха 50 000, значи 10 000 са възкръснали!

    14:26 03.11.2026

  • 109 a всичко почна

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "a всичко почна":

    невинно и непредизвикателно с подскапане и неистово крещене: москалякунагиляку.......

    14:26 03.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания