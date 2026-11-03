Тежки загуби за руската армия: до 40 000 убити и ранени за месец

Русия губи средно до 40 000 военнослужещи месечно през 2026 г., като за първите 10 месеца общият брой на убитите и тежко ранените е над 380 000. Това съобщи Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна. Данните представляват оценка на украинската страна и не са потвърдени независимо.

Според украинското разузнаване тенденцията към увеличаване на руските загуби се запазва през цялата година. Като фактори са посочени по-широкото използване на въздушни и наземни безпилотни системи, високоточна артилерия и други съвременни средства за поразяване.

Рекордни загуби през октомври

Само през октомври руските загуби са достигнали 54 400 убити и ранени военнослужещи според данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. От украинското военно разузнаване определят показателя като рекорден за целия период на пълномащабната война.

„Това е резултат от общите усилия на всички съставни части на Силите за отбрана на Украйна, развитието на отбранително-промишления комплекс на държавата, подкрепата на държавите партньори и устойчивостта на украинското общество, което всеки ден подкрепя армията“, се посочва в съобщението.

В структурата на загубите също се наблюдава промяна. За 2026 г. украинското разузнаване оценява съотношението между безвъзвратните и санитарните загуби на 62% към 38%. През 2025 г. делът е бил обратен - 48% убити срещу 52% ранени.

Русия увеличава набирането на военнослужещи

На фона на големите загуби Кремъл ускорява набирането на военнослужещи по договор. До края на октомври са привлечени приблизително 338 000 души, което представлява около 82% от годишния план. Според оценката на украинското разузнаване Русия може да достигне заложените 409 000 контрактници до края на годината.

Около 40% от новонабраните са от т.нар. специален контингент. В тази група украинското разузнаване включва затворници, длъжници, чужденци и хора със социално значими заболявания. Допълнителен източник на попълнения са ранени военнослужещи, които се връщат на служба след лечение. Делът им се оценява на около 20% от всички ранени.

Военното ръководство на Русия не е увеличило плана за набиране на контрактници спрямо миналата година. Според украинската разузнавателна служба това може да е знак, че Москва обмисля нова мобилизационна вълна. Като възможни фактори са посочени високото равнище на загубите и заявените от Кремъл намерения за превземане на цялата Донецка област.

Украинските власти съобщават още, че през октомври Силите за отбрана са освободили 96,2 квадратни километра украинска територия - с 10,4 квадратни километра повече, отколкото руските сили са успели да завземат за същия период.

Източници: ukrinform.ua