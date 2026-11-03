Тежки загуби за руската армия: до 40 000 убити и ранени за месец

Русия губи средно до 40 000 военнослужещи месечно през 2026 г., като за първите 10 месеца общият брой на убитите и тежко ранените е над 380 000. Това съобщи Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна. Данните представляват оценка на украинската страна и не са потвърдени независимо.
Според украинското разузнаване тенденцията към увеличаване на руските загуби се запазва през цялата година. Като фактори са посочени по-широкото използване на въздушни и наземни безпилотни системи, високоточна артилерия и други съвременни средства за поразяване.
Рекордни загуби през октомври
Само през октомври руските загуби са достигнали 54 400 убити и ранени военнослужещи според данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. От украинското военно разузнаване определят показателя като рекорден за целия период на пълномащабната война.
В структурата на загубите също се наблюдава промяна. За 2026 г. украинското разузнаване оценява съотношението между безвъзвратните и санитарните загуби на 62% към 38%. През 2025 г. делът е бил обратен - 48% убити срещу 52% ранени.
Русия увеличава набирането на военнослужещи
На фона на големите загуби Кремъл ускорява набирането на военнослужещи по договор. До края на октомври са привлечени приблизително 338 000 души, което представлява около 82% от годишния план. Според оценката на украинското разузнаване Русия може да достигне заложените 409 000 контрактници до края на годината.
Около 40% от новонабраните са от т.нар. специален контингент. В тази група украинското разузнаване включва затворници, длъжници, чужденци и хора със социално значими заболявания. Допълнителен източник на попълнения са ранени военнослужещи, които се връщат на служба след лечение. Делът им се оценява на около 20% от всички ранени.
Военното ръководство на Русия не е увеличило плана за набиране на контрактници спрямо миналата година. Според украинската разузнавателна служба това може да е знак, че Москва обмисля нова мобилизационна вълна. Като възможни фактори са посочени високото равнище на загубите и заявените от Кремъл намерения за превземане на цялата Донецка област.
Украинските власти съобщават още, че през октомври Силите за отбрана са освободили 96,2 квадратни километра украинска територия - с 10,4 квадратни километра повече, отколкото руските сили са успели да завземат за същия период.
Източници: ukrinform.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хех
13:09 03.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 a всичко почна
Коментиран от #109
13:10 03.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дон просрочен шут фон Киевский
13:11 03.11.2026
7 историк
13:12 03.11.2026
8 ко стаа
До коментар #5 от "това май са загубите на укрите":с малая токмачка 🤡
13:13 03.11.2026
9 Да знаете
Коментиран от #91
13:14 03.11.2026
10 Буздуган
Коментиран от #21
13:14 03.11.2026
11 Сандо
13:15 03.11.2026
12 ФАКТ
Руския живот не струва пукната пара
Коментиран от #48
13:15 03.11.2026
13 Гост
Коментиран от #53
13:15 03.11.2026
14 Логика
Коментиран от #18
13:16 03.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Амии
13:17 03.11.2026
17 писарке
а сега октомври руските загуби са достигнали 54 400
като пресметнем тази цифра по 55 месеца досега
излиза че са загубили около 2.5 милиона
свободни съчинения от известни и неизвестни щедри източници
13:17 03.11.2026
18 пусьо
До коментар #14 от "Логика":как там бусификацията в рушия?
Коментиран от #27
13:18 03.11.2026
19 АБВ
Да не си губя времето да чета проукраинска пропаганда !
13:18 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 АБВ
До коментар #10 от "Буздуган":"Даааа тук се влиза и чете след употреба на алкохол..! По забавно е.."
Лошо е когато си пише след употреба на алкохол. Или на други забранени и некачествени субстанции !
13:20 03.11.2026
22 шашнат
Коментиран от #50
13:21 03.11.2026
23 Ццц
13:21 03.11.2026
24 Пуссин
13:21 03.11.2026
25 Смешници
13:22 03.11.2026
26 ЕЖК агенси оф Кииф
Коментиран от #47
13:22 03.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 как става тази работа
Коментиран от #54
13:23 03.11.2026
29 Акригтан
13:23 03.11.2026
30 Питам
Коментиран от #44
13:23 03.11.2026
31 само вашите медии
ИЗВАДЪТ Е: спрете войната. Не слущайте войнолюбките - урсула и кая - нищо добро не носят на ЕС.
Коментиран от #51
13:24 03.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Слаба работа
Жал ми е за тях, искрено, жал ми е как Путин си ползва крепостните, за да си чеше егото.
13:25 03.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 вЕрващ
13:26 03.11.2026
37 веселяк
13:26 03.11.2026
38 Иван1
13:26 03.11.2026
39 мдааа
13:26 03.11.2026
40 ФАКТ
13:27 03.11.2026
41 Йосиф Весериьнович
13:27 03.11.2026
42 Напомня ми
Коментиран от #56
13:27 03.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ццц
13:28 03.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Защо да проси по цивилизования свят
До коментар #26 от "ЕЖК агенси оф Кииф":Като има присъда в Хага. Стига му просията при Ким, Си, Тръмп, Иран, Йемен, Третия африкански свят и всички диктатури.
Ха бакалъм!
Коментиран от #61
13:29 03.11.2026
48 факте, кога си
До коментар #12 от "ФАКТ":бил в Русия и колко време си изкарал там? Аз съм била в един световно известен научен център. Или ползваш само пропагандната литература на двете лелки - урсулата и каята?
Не ти е посилно да съдиш или коментираш Русия! ТРАЙ СИ или хвали зеленото надрусано. Ало, феновете на укрите, ЗАЩО НЕ ХВАЛИТЕ зеленото и укрите, а само нападате Русия? Срам ли ви е? Или знаете истинското положение, че не са за хвалене?
Коментиран от #52, #65
13:29 03.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ФАКТ
До коментар #48 от "факте, кога си":06.2012 до 08.2012
А сега ми кажи - ти можеш ли да намериш Русия на картата или ще ползваш гугъл?
13:31 03.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Добре, че
До коментар #28 от "как става тази работа":братските кимчовски подпират фронта.
13:31 03.11.2026
55 Мишел
13:32 03.11.2026
56 Храбрият зеленчук
До коментар #42 от "Напомня ми":Не е десет , ами е седем (с един удар) в приказката, но ако се допитаме до "достоверните" медии и информатори , то ВСУ го карат с седемдесет хиляди с един удар. Ама ,на който му се вярва - да вярва.
Коментиран от #58
13:33 03.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 не бе
До коментар #56 от "Храбрият зеленчук":за тия 3 дена дето обяви Путин нито един руснак не е умрял. Поне не казват в ТАСС. Руските войници не умират. Просто си стоят на фронта и пушат цигари.
Коментиран от #67
13:34 03.11.2026
59 Ха ХаХа
Най тъпото разузнаване
13:35 03.11.2026
60 русия жертви не брои
Коментиран от #62, #63
13:37 03.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Фори
Коментиран от #69
13:39 03.11.2026
65 иван
До коментар #48 от "факте, кога си":аз съм бил и не ми хвали
13:40 03.11.2026
66 Нещо не е така
13:41 03.11.2026
67 Урсул дер Лайн
До коментар #58 от "не бе":Демек - четеш инфо от ТАСС , а ?! Нещо си много съмнителен ! ПП. А па ако напишеш сега , че можеш да пишеш и говориш на руски - направо ще те докладваме в ДАНС.
13:41 03.11.2026
68 Кажете нещо есе пак и
Защото е дело на Азов..на "правилните". Сеят справедливост
Кажете за Буданов - според когото това не е единствена такава къща с мазе...
13:41 03.11.2026
69 нали
До коментар #64 от "Фори":и то с довода че 3000 руснака с украински паспорт са били уж под геноцид от 2014та до 2022ра по официални данни.
13:42 03.11.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Киев за 3 дена
Обърках сЪ бе
подпис - Пуссин
Коментиран от #73, #79, #86
13:43 03.11.2026
72 Ахаха
13:44 03.11.2026
73 Арестович
До коментар #71 от "Киев за 3 дена":Ако Русия не ни смяташе за свои, тогава не за 3 дни а за 1 ден, Украйна падаше като гнил орех.
Коментиран от #75, #78
13:46 03.11.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Киев за 3 ден
До коментар #73 от "Арестович":ха ха ха ха....
Майтапчия си. Смятал ги за свои си за това бие по градове и пътнически влакове вечерно време... ха ха ха...
стига глупости.
Коментиран от #81
13:47 03.11.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 хахахахха
13:49 03.11.2026
78 абе смешко
До коментар #73 от "Арестович":ти би ли спирал тока на твоите? би ли разрушавал училища и болници на твоите? Би ли ги държал твоите на студ 5 зими подред? Що не върши нещата на фронта а по жилищни сгради и инфрастуктура... така ли се пазят "своите"?!
Коментиран от #88
13:50 03.11.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 охооо
До коментар #80 от "Пуссинчо":Доказваш твърдението ми,браво
13:53 03.11.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 За няколко цента повече
13:55 03.11.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Ха ХаХа
До коментар #78 от "абе смешко":Питай Арестович тъпунгер.
Нищо нямаше да остане при пълномащабна операция а не СВО.
Но това не е за плиткият ти мозък
Защо наркомана не обявява война на агресора Русия?
Коментиран от #93, #94, #104, #106
13:58 03.11.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 според данни на Генералния щаб на
14:02 03.11.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 БАНко
14:03 03.11.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Даже са занижени тези данни
14:07 03.11.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Факт
14:16 03.11.2026
103 не може да бъде
14:17 03.11.2026
104 Не са ти ясни военните термини.
До коментар #88 от "Ха ХаХа":Това си е война и вече се признава от престъпниците в Кремъл включително от диктатора.
Коментиран от #105
14:17 03.11.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Раша губи войната.
До коментар #88 от "Ха ХаХа":Това е същественото, а не как я наричат. Колосални загуби и нито една от целите не е изпълнена.
14:21 03.11.2026
107 Васил
14:24 03.11.2026
108 Анализ
14:26 03.11.2026
109 a всичко почна
До коментар #3 от "a всичко почна":невинно и непредизвикателно с подскапане и неистово крещене: москалякунагиляку.......
14:26 03.11.2026