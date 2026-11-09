„Новая газета“ прекрати работа в Русия след 30 години

Руското независимо издание „Новая газета“ прекрати дейността си в Русия след повече от 30 години работа. Редакцията изключи сървърите си и напусна офиса в Потаповския переулок в центъра на Москва, след като обяви, че повече не може да продължи работа.

„На 9 ноември ще изгасим светлината в дома, в който живяхме 30 години, ще изключим сървърите и ще си тръгнем. Вестникът вече не съществува“, заяви редакцията в прощално обръщение. В него се посочва, че руските власти и силовите служби са принудили екипа да прекрати дейността си.

Редакцията загуби офиса и финансирането си

Решението за закриване беше обявено на 30 октомври, след като ръководството на изданието получи уведомление да освободи офис сградата. Главният редактор Сергей Соколов заяви, че на журналистите е било дадено малко време за преместване, а ново помещение не е било намерено.

Едновременно с това е била прекъсната системата за приемане на читателски дарения, която е осигурявала финансиране на редакцията. Според „Новая газета“ частни компании и банки са отказвали услуги заради вътрешни корпоративни правила.

С прекратяването на дейността си в Москва изданието затвори и музея, посветен на журналистката Анна Политковская. Тя беше убита през 2006 г. заради работата си и публикациите за войната в Чечения и нарушенията на човешките права.

Натискът върху изданието се засилва от 2022 г.

„Новая газета“ спря печатното си издание през март 2022 г. след две предупреждения от руския медиен регулатор Роскомнадзор. През септември същата година съдът отне лиценза на печатното издание, а по-късно беше прекратена и дейността на интернет версията му в Русия.

На 4 септември 2026 г. Министерството на правосъдието на Русия включи „Новая газета“ в регистъра на чуждестранните агенти. През април тази година в редакцията бяха извършени следствени действия по дело, свързано с предполагаемо незаконно използване на лични данни. Обстоятелствата около разследването бяха съобщени от руските правоохранителни органи.

Вестникът е основан през 1993 г. и се превърна в едно от най-разпознаваемите независими издания в Русия. Бившият му главен редактор Дмитрий Муратов получи Нобеловата награда за мир през 2021 г. заедно с филипинската журналистка Мария Реса.

След началото на пълномащабната война в Украйна част от журналистите на „Новая газета“ напуснаха Русия и създадоха „Новая газета Европа“, която продължава работа извън страната. Закриването на руската редакция не означава автоматично прекратяване на дейността на това отделно издание.

Източници: apnews.com, vedomosti.ru, lemonde.fr