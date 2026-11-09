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„Новая газета“ прекрати работа в Русия след 30 години

„Новая газета“ прекрати работа в Русия след 30 години

9 Ноември, 2026 14:50 696 24

  • новая газета-
  • русия-
  • свобода на медиите-
  • дмитрий муратов-
  • анна политковская

Редакцията изключи сървърите и напусна офиса си в Москва. Изданието обвини руските власти и силовите служби, че са принудили екипа да спре дейността си

„Новая газета“ прекрати работа в Русия след 30 години - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското независимо издание „Новая газета“ прекрати дейността си в Русия след повече от 30 години работа. Редакцията изключи сървърите си и напусна офиса в Потаповския переулок в центъра на Москва, след като обяви, че повече не може да продължи работа.

„На 9 ноември ще изгасим светлината в дома, в който живяхме 30 години, ще изключим сървърите и ще си тръгнем. Вестникът вече не съществува“, заяви редакцията в прощално обръщение. В него се посочва, че руските власти и силовите служби са принудили екипа да прекрати дейността си.

Редакцията загуби офиса и финансирането си

Решението за закриване беше обявено на 30 октомври, след като ръководството на изданието получи уведомление да освободи офис сградата. Главният редактор Сергей Соколов заяви, че на журналистите е било дадено малко време за преместване, а ново помещение не е било намерено.

Едновременно с това е била прекъсната системата за приемане на читателски дарения, която е осигурявала финансиране на редакцията. Според „Новая газета“ частни компании и банки са отказвали услуги заради вътрешни корпоративни правила.

С прекратяването на дейността си в Москва изданието затвори и музея, посветен на журналистката Анна Политковская. Тя беше убита през 2006 г. заради работата си и публикациите за войната в Чечения и нарушенията на човешките права.

Натискът върху изданието се засилва от 2022 г.

„Новая газета“ спря печатното си издание през март 2022 г. след две предупреждения от руския медиен регулатор Роскомнадзор. През септември същата година съдът отне лиценза на печатното издание, а по-късно беше прекратена и дейността на интернет версията му в Русия.

На 4 септември 2026 г. Министерството на правосъдието на Русия включи „Новая газета“ в регистъра на чуждестранните агенти. През април тази година в редакцията бяха извършени следствени действия по дело, свързано с предполагаемо незаконно използване на лични данни. Обстоятелствата около разследването бяха съобщени от руските правоохранителни органи.

Вестникът е основан през 1993 г. и се превърна в едно от най-разпознаваемите независими издания в Русия. Бившият му главен редактор Дмитрий Муратов получи Нобеловата награда за мир през 2021 г. заедно с филипинската журналистка Мария Реса.

След началото на пълномащабната война в Украйна част от журналистите на „Новая газета“ напуснаха Русия и създадоха „Новая газета Европа“, която продължава работа извън страната. Закриването на руската редакция не означава автоматично прекратяване на дейността на това отделно издание.

Източници: apnews.com, vedomosti.ru, lemonde.fr


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Араб

    17 12 Отговор
    Руско мракобесие

    14:56 09.11.2026

  • 2 Мдаа...

    13 8 Отговор
    Абе трудно е да се намери богато нпо в Русия напоследък. Благодарение на колективните мЪрсулки Путин яко им стъпи на шийте. И на олигарсите също. Сега ако успее да накара бюрокрацията да се хване на работа ще бъде за пръв път в световната история.

    14:57 09.11.2026

  • 3 !!!?

    15 6 Отговор
    Най-сетне руски мир за "Новая Газета"...остава Газетата на хунтата !!!

    14:57 09.11.2026

  • 4 СБЖ

    10 9 Отговор
    Блага вест!

    14:57 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Да Знаете

    19 11 Отговор
    В Русия Няма Диктатурата.

    Хаха хахаха хахаха хахаха

    За Цар Путин не може да се пишат
    Лоши Неща .

    Коментиран от #18

    14:59 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Червените Гейтъри

    12 5 Отговор
    Пак се Превъзбудиха.

    Хаха хахаха хахаха хахаха

    15:00 09.11.2026

  • 9 АБВ

    12 13 Отговор
    И какво толкова е станало ? Един вестник спрял да излиза ?! Няма търсене на продуктите му и нормално фалира. Пазарна икономика. Никой не е виновен на некадърните ! Я вижте у нас как просперират медиите с правилната евроатлантическа политика !
    А ЕС забрани всички руски медии на територията си. И какво ?

    Коментиран от #11

    15:00 09.11.2026

  • 10 Баце,

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Линда":

    Кръвното, кръвното пази! Че лошите новини тепърва предстоят... а и здравеопазването ни напоследък хич не е каквото беше...

    15:00 09.11.2026

  • 11 !!!?

    8 8 Отговор

    До коментар #9 от "АБВ":

    Ами, ако спрат "Факти" къде ще изливаш тъпизмите си...!?

    Коментиран от #14

    15:04 09.11.2026

  • 12 Радев

    12 7 Отговор
    Разпадът на федерацията на Злото започна отдавна и агонията ще бъде дълга и мъчителна .

    15:04 09.11.2026

  • 13 ставка

    10 6 Отговор
    Толкова е независимо колкото са тукашните бътъвъ и новътъвъ.
    Ха!

    15:05 09.11.2026

  • 14 АБВ

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "!!!?":

    "Ами, ако спрат "Факти" къде ще изливаш тъпизмите си...!?"

    Където си искам ! Сайтове много, форуми също !
    А оценката ти на моите мнения просто не ме интересува ! Мнението на магарето по никакъв начин не засяга достойнството, самочувствието и честта на коня !

    15:08 09.11.2026

  • 15 Разбирач

    6 5 Отговор
    На власт се връща "Старая Газета". Когато Русия бе империя и световна суперсила

    15:12 09.11.2026

  • 16 Госあ

    6 1 Отговор
    Проблем е, когато независими медии биват закривани. Въпросът е, има ли такива...

    15:17 09.11.2026

  • 17 Хаха

    4 2 Отговор
    "„Новая газета“ прекрати работа в Русия след 30 години финансиране от Брюксел! "

    15:23 09.11.2026

  • 18 А в Украйна

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "И Да Знаете":

    Ги влачат по затворите! Включително политиците в опозиция! Примери бол..

    Коментиран от #22

    15:26 09.11.2026

  • 19 Госあ

    5 1 Отговор
    Медиите трябва да отразяват проверени факти, а не да внушават! Това е разликата между обективна журналистика и пропаганда. Много неприятно впечатление правят т.нар. анализатори в бг медиите. Пълно е с такива! без да се дава гласност кой ги финансира! анализатори и реалитита, бате....трагично

    15:27 09.11.2026

  • 20 Герги

    3 3 Отговор
    Неудобните на Кремъл,не могат да живеят и работят свободно,егати и държавата,стана по зле и от СССР...

    15:29 09.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 даже убиват

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "А в Украйна":

    неудобни за кУевската хунта преговарящи.

    15:30 09.11.2026

  • 23 дрън дрън

    1 0 Отговор
    А пък аз обичам заоблени газета!

    15:33 09.11.2026

  • 24 Старчо Сарача

    0 0 Отговор
    Ето това е лицето на истинския
    фашизъм!

    15:38 09.11.2026

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