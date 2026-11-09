„Новая газета“ прекрати работа в Русия след 30 години

Руското независимо издание „Новая газета“ прекрати дейността си в Русия след повече от 30 години работа. Редакцията изключи сървърите си и напусна офиса в Потаповския переулок в центъра на Москва, след като обяви, че повече не може да продължи работа.
„На 9 ноември ще изгасим светлината в дома, в който живяхме 30 години, ще изключим сървърите и ще си тръгнем. Вестникът вече не съществува“, заяви редакцията в прощално обръщение. В него се посочва, че руските власти и силовите служби са принудили екипа да прекрати дейността си.
Редакцията загуби офиса и финансирането си
Решението за закриване беше обявено на 30 октомври, след като ръководството на изданието получи уведомление да освободи офис сградата. Главният редактор Сергей Соколов заяви, че на журналистите е било дадено малко време за преместване, а ново помещение не е било намерено.
Едновременно с това е била прекъсната системата за приемане на читателски дарения, която е осигурявала финансиране на редакцията. Според „Новая газета“ частни компании и банки са отказвали услуги заради вътрешни корпоративни правила.
С прекратяването на дейността си в Москва изданието затвори и музея, посветен на журналистката Анна Политковская. Тя беше убита през 2006 г. заради работата си и публикациите за войната в Чечения и нарушенията на човешките права.
Натискът върху изданието се засилва от 2022 г.
„Новая газета“ спря печатното си издание през март 2022 г. след две предупреждения от руския медиен регулатор Роскомнадзор. През септември същата година съдът отне лиценза на печатното издание, а по-късно беше прекратена и дейността на интернет версията му в Русия.
На 4 септември 2026 г. Министерството на правосъдието на Русия включи „Новая газета“ в регистъра на чуждестранните агенти. През април тази година в редакцията бяха извършени следствени действия по дело, свързано с предполагаемо незаконно използване на лични данни. Обстоятелствата около разследването бяха съобщени от руските правоохранителни органи.
Вестникът е основан през 1993 г. и се превърна в едно от най-разпознаваемите независими издания в Русия. Бившият му главен редактор Дмитрий Муратов получи Нобеловата награда за мир през 2021 г. заедно с филипинската журналистка Мария Реса.
След началото на пълномащабната война в Украйна част от журналистите на „Новая газета“ напуснаха Русия и създадоха „Новая газета Европа“, която продължава работа извън страната. Закриването на руската редакция не означава автоматично прекратяване на дейността на това отделно издание.
Източници: apnews.com, vedomosti.ru, lemonde.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Араб
14:56 09.11.2026
2 Мдаа...
14:57 09.11.2026
3 !!!?
14:57 09.11.2026
4 СБЖ
14:57 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И Да Знаете
Хаха хахаха хахаха хахаха
За Цар Путин не може да се пишат
Лоши Неща .
Коментиран от #18
14:59 09.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Червените Гейтъри
Хаха хахаха хахаха хахаха
15:00 09.11.2026
9 АБВ
А ЕС забрани всички руски медии на територията си. И какво ?
Коментиран от #11
15:00 09.11.2026
10 Баце,
До коментар #5 от "Линда":Кръвното, кръвното пази! Че лошите новини тепърва предстоят... а и здравеопазването ни напоследък хич не е каквото беше...
15:00 09.11.2026
11 !!!?
До коментар #9 от "АБВ":Ами, ако спрат "Факти" къде ще изливаш тъпизмите си...!?
Коментиран от #14
15:04 09.11.2026
12 Радев
15:04 09.11.2026
13 ставка
Ха!
15:05 09.11.2026
14 АБВ
До коментар #11 от "!!!?":"Ами, ако спрат "Факти" къде ще изливаш тъпизмите си...!?"
Където си искам ! Сайтове много, форуми също !
А оценката ти на моите мнения просто не ме интересува ! Мнението на магарето по никакъв начин не засяга достойнството, самочувствието и честта на коня !
15:08 09.11.2026
15 Разбирач
15:12 09.11.2026
16 Госあ
15:17 09.11.2026
17 Хаха
15:23 09.11.2026
18 А в Украйна
До коментар #6 от "И Да Знаете":Ги влачат по затворите! Включително политиците в опозиция! Примери бол..
Коментиран от #22
15:26 09.11.2026
19 Госあ
15:27 09.11.2026
20 Герги
15:29 09.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 даже убиват
До коментар #18 от "А в Украйна":неудобни за кУевската хунта преговарящи.
15:30 09.11.2026
23 дрън дрън
15:33 09.11.2026
24 Старчо Сарача
фашизъм!
15:38 09.11.2026