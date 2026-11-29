Руският президент Владимир Путин вероятно все още се надява да пречупи украинците през зимата, а затова Москва поставя „абсурдно нереалистични“ условия за преговори. Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски, цитиран от УНИАН.

„Възможно е едва ако не успее да ги пречупи, да бъде готов за сериозни преговори, защото днес поставя абсурдно нереалистични искания“, каза Сикорски.

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По думите му руската позиция следва модел, познат от съветската дипломация – да се поиска максимално много с надеждата отсрещната страна да отстъпи значително. „Традицията на съветската дипломация е да поискаш 1000%, надявайки се другата страна да даде 50%“, заяви полският министър.

Сикорски: Европа се защитава, Русия заплашва

Сикорски отхвърли руските твърдения, че Москва няма агресивни намерения към съседите си и иска нова архитектура за сигурност. Той припомни стара шега, според която „сигурната граница на Съветския съюз“ е тази, от двете страни на която стоят съветски войници.

Полският външен министър заяви, че Русия заплашва Запада и извършва действия, които според него подкопават сигурността, докато европейските държави се придържат към отбранителна политика. Той посочи, че демократичните държави не разполагат с тайни отряди, които могат да бъдат изпращани в Москва, и отрече Европа да цели нападения срещу руски търговски центрове или влакове.

Киев предлага преговори по настоящата фронтова линия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да прекрати огъня по линията на съприкосновение и да премине към дипломатически разговори. Той призна, че подобен подход би бил „много голям компромис“, но го представи като възможен начин да започне политически процес, ако Русия не желае да изтегли войските си от украинска територия.

Тази позиция беше подкрепена и в общо изявление на Франция, Германия, Великобритания и Украйна от 8 юни 2026 г. Четирите държави посочиха настоящата линия на съприкосновение като възможна отправна точка за преговори, като едновременно с това настояха международните граници да не бъдат променяни със сила.

На 19 ноември Зеленски заяви, че Русия е отхвърлила предложения за ограничена деескалация в енергетиката, Черно море и други формати. Тогава беше съобщено и че европейски държави, Европейският съюз и НАТО ще участват в бъдещи преговорни формати.

В същия контекст специалният пратеник на президента на САЩ Джаред Кушнер заяви, че според него предполагаема украинска атака срещу резиденция на Путин е забавила дипломатическия процес. Кушнер посочи териториалния въпрос като основна пречка, но в публикацията не са представени независими данни, които да потвърждават твърдението му за нападението.

Източници: unian.net