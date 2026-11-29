В Русия има дефицит на горива, но той все още не се усеща масово, заяви вицепремиерът Александър Новак. По думите му властите компенсират недостига с допълнителни доставки и отлагане на планови ремонти в нефтопреработвателни заводи.

„Има дефицит, но засега не се усеща“, каза Новак пред журналиста Павел Зарубин. Той уточни, че Москва планира да увеличи доставките за вътрешния пазар чрез по-голям внос от близки и далечни чужбина, както и чрез повишаване на производството в страната.

Ограничения вече действат в няколко региона

Най-осезаеми са мерките в Карелия, където от 8 ноември на бензиностанции на „Роснефт“ се продават до 30 литра бензин и до 50 литра дизел на автомобил. Продажбата на гориво в туби е преустановена.

Властите в Ленинградска област препоръчаха на бензиностанциите да въведат същите временни норми. Губернаторът Александър Дрозденко обясни, че ограниченията са свързани с решения на големи петролни компании и целят да предотвратят ажиотажното търсене.

По-меки лимити действат в Пензенска област от 17 ноември. Там се продават до 50 литра бензин и до 200 литра дизел на човек, като зареждането в туби също е забранено.

Ремонтите и атаките натоварват пазара

По-рано Новак определи ситуацията на руския пазар на горива като „достатъчно напрегната“. Като основна причина той посочи, че няколко нефтопреработвателни завода са в ремонт. На въпрос за щетите по рафинериите след украински атаки вицепремиерът заяви, че властите разчитат на допълнителни доставки, отлагане на ремонтите и бързо възстановяване на засегнатите мощности.

Федералната антимонополна служба е образувала 76 производства и е отправила 125 предупреждения. Според руските власти 99 от тези мерки вече са изпълнени, което е довело до локално понижение на цените на горивата.

Ефектът за България

Развитието на руския пазар се случва на фона на променена политика за износа на горива в България. Ограниченията за износ на дизел и авиационно гориво бяха отменени с решение на Народното събрание, влязло в сила на 29 септември 2026 г.

Руските ограничения не означават автоматично недостиг на горива в България. Страната обаче е част от общия европейски пазар и промени в международните доставки, транспортните разходи и наличностите могат да влияят върху цените и конкуренцията на вътрешния пазар.

Източници: gazeta.ru, fontanka.ru, nova.bg