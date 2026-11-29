Русия съобщи, че е нанесла удари по тютюневи фабрики в Украйна, като ги свърза с производството на боеприпаси за украинската армия. Твърдението беше направено от руското Министерство на отбраната и не е независимо потвърдено от украинските власти.

Според Москва през нощта са били поразени цехове на фабриката JTI Ukraine в Кременчуг, Полтавска област. В съобщението се казва, че там са се изработвали боеприпаси за Въоръжените сили на Украйна.

По-късно руското военно ведомство заяви и за удар по производствени помещения на фабриката Philip Morris в Харков. Оттам твърдят, че и този обект е бил използван за производство на боеприпаси. Украинските власти не са потвърдили публично тази версия.

В Прилуки е ударена фабрика на British American Tobacco

Отделно украински власти съобщиха за атака срещу промишлено предприятие в Прилуки, Черниговска област. По данни на полицията през нощта и сутринта руските сили са нанесли удар с дронове, след което е възникнал пожар и са били нанесени щети по сградата.

Суспилне уточни, че става дума за тютюневата фабрика в града, която е част от международната корпорация British American Tobacco. „Полицейските служители документираха последиците от атаката, установиха повредите и събраха необходимите доказателства“, се посочва в съобщението на полицията.

Няма данни за пострадали при удара по предприятието. Атаката е втората срещу фабриката през есента. На 7 септември тя отново беше поразена от руски дронове, възникна пожар, а работата на производството беше преустановена.

Москва съобщи и за други цели

В същото съобщение руското Министерство на отбраната заяви, че са били поразени мостът „Преображенски“ в Запорожие, логистичен център в Одеса и склад за безпилотни апарати в Шостка, Сумска област. Москва твърди още, че в Черно море, на 93 километра югозападно от Одеса, е бил ударен сухогруз, превозващ товари с военно предназначение.

Украинските власти потвърдиха поражения и пожари на промишлени обекти в различни части на страната, но не са потвърдили руската версия, че фабриките JTI Ukraine и Philip Morris са произвеждали боеприпаси. Така към момента са потвърдени самите атаки и щетите по предприятията, но не и военното предназначение, приписвано им от Москва.

Източници: interfax.ru, suspilne.media, apnews.com