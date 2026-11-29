47,4% от анкетираните поляци подкрепят прекратяване на дипломатическите отношения с Русия, показва проучване на SW Research, проведено за „Жечпосполита“. Против тази мярка са 26,8%, а 25,8% не са определили позицията си.

Анкетата е проведена на 24 и 25 ноември сред 800 пълнолетни интернет потребители. Въпросът е бил поставен на фона на нарушенията на полското въздушно пространство от руски ракети.

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По-висока подкрепа сред по-възрастните и заможните

Мъжете по-често от жените са заявили, че не подкрепят прекратяването на дипломатическите връзки с Москва — съответно 32% срещу 22%. Сред анкетираните на възраст над 50 години 50% са за скъсване на отношенията.

Подкрепата е още по-висока сред хората с нетен месечен доход над 7000 злоти. В тази група 55,1% са заявили, че Полша трябва да прекрати дипломатическите отношения с Русия. Данните са коментирани от Виктория Марушчак, старши ръководител на проекти в SW Research.

Ракети и дрон са навлезли в полското въздушно пространство

На 20 ноември три руски крилати ракети са навлезли в полското въздушно пространство по време на руска атака срещу Украйна. Те са паднали в ненаселени райони в Люблинското и Подкарпатското воеводство, без да бъдат съобщени жертви в предоставената информация.

Три дни по-късно руски дрон, вероятно разузнавателен, отново е навлязъл за кратко във въздушното пространство на Полша, преди да се върне към Украйна. Варшава е връчила протестна нота на руския посланик Георгий Михно. Полското външно министерство е определило нарушенията като опасни за страната и съюзниците ѝ от НАТО.

Сикорски допуска бъдещо възстановяване на връзките

В началото на ноември външният министър Радослав Сикорски заяви, че Полша би могла да възстанови отношенията с Москва след края на конфликта в Украйна. „Ако едната страна промени политиката си, ще променим и ние нашата“, каза той.

В същото време Варшава настоява за допълнителни ограничения срещу руското дипломатическо и консулско присъствие. На 12 октомври Сикорски предложи европейските държави да затворят руски консулства, да ограничат движението на руските дипломати и да намалят издаването на туристически визи за руски граждани. Той предложи и всички руснаци, които влизат в Европейския съюз, да използват биометрични паспорти.

Източници: rbc.ru, rp.pl