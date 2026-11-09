ООН предупреждава за тежък глад в Афганистан през зимата

Близо 19,2 милиона души в Афганистан, или 38% от населението, може да изпитват остра продоволствена несигурност през зимата между ноември 2026 г. и април 2027 г. Това предупреждение отправиха Организацията по прехрана и земеделие на ООН и Световната продоволствена програма на ООН.
Прогнозата е по-тежка от тази за същия период година по-рано, когато засегнатите се очакваше да бъдат 17,4 милиона. Около 5 милиона души ще бъдат в спешна фаза на глад, определяна като IPC фаза 4. Това е два пъти повече спрямо прогнозата за периода април-септември 2026 г.
Най-тежки са очакванията за провинциите Бадахшан, Бадгис, Дайкунди, Гор, Саманган, Сар-е Пол и селските райони на Газни. Според актуалния анализ на IPC повече от 15,9 милиона души вече са в условия на кризисна или по-тежка продоволствена несигурност.
По-добрата реколта не решава проблема
По-добрите валежи през 2026 г. са подпомогнали земеделското производство и възстановяването на пасищата. Това обаче не означава, че храната е достъпна за всички. Високата безработица, поскъпването на храните и транспорта и ниските доходи оставят много семейства без възможност да купуват питателна храна.
С настъпването на зимата възможностите за селскостопанска и строителна работа намаляват. Така доходите на домакинствата се свиват точно когато достъпът до отдалечени населени места става по-труден. Допълнителен натиск оказва завръщането на повече от 1,2 милиона афганистанци от Иран и Пакистан през тази година.
„Гладът и недохранването затягат хватката си около семействата в Афганистан, като тласкат все повече хора към ръба в момент, когато ресурсите за реакция намаляват“, заяви директорът на Световната продоволствена програма в страната Джон Айлиф.
Милиони деца са изложени на риск
Кризата засяга особено силно децата и жените. Според IPC около 4,04 милиона деца на възраст от 6 до 59 месеца може да се нуждаят от лечение за остро недохранване през 2027 г. Очаква се една четвърт от случаите да бъдат тежки и животозастрашаващи.
Хуманитарните организации предупреждават, че хранителните и медицинските програми не успяват да се разширят с темпото на нарастващите нужди. Намаляващото финансиране вече ограничава обхвата на помощта.
Световната продоволствена програма заявява, че се нуждае от 540 милиона долара до януари 2027 г., за да продължи доставките на храни и хранителни продукти. При сегашните ресурси организацията достига до около 2 милиона души месечно, докато през миналата зима е подпомагала 4 милиона афганистанци.
ФАО и Световната продоволствена програма призовават помощта да бъде увеличена преди снегът и зимните условия да затруднят достъпа до уязвимите общности и преди земеделците да пропуснат важните срокове за засаждане.
Източници: bernama.com, tolonews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Браво
16:01 09.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Констатация
Коментиран от #19, #20
16:08 09.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Макс
16:11 09.11.2026
10 ангела меркел
16:12 09.11.2026
11 Гост
16:13 09.11.2026
12 В цяла Европа глад и смърт
16:13 09.11.2026
13 САЩ да си
16:14 09.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Констатация
16:21 09.11.2026
17 Преял
16:22 09.11.2026
18 пешо
Коментиран от #21
16:22 09.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 не бъркай
До коментар #6 от "Констатация":природата с човека. Измеренията са различни. Човекът направен по Образ и Подобие Божие е творец. Човекът може да преодолеете всякъкви трудности с помощ Божия.
Коментиран от #22
16:27 09.11.2026
21 Макс
До коментар #18 от "пешо":Този въпрос е към Радев . Преди да гласуваш , питай и се информирай !
Коментиран от #25
16:34 09.11.2026
22 Констатация
До коментар #20 от "не бъркай":Еволюцията е в основата на духовното израстване, Чадо - борба, кръв, насилие, разруха, падение, болка, страдание, глад, болести, войни.... и едва след всички тези ужаси следва -Осъзнаването, Промяната и Следващото Стъпало - това е Истинското лице на Еволюцията!!!! Дали ти харесва или не,- Тя не те пита, не се интересува от мнението ти, тя, Еволюцията, ти го Налага!!!!!
16:36 09.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Стенли
До коментар #21 от "Макс":Айде , айде , аз съм последният човек , който ще тръгне да защитава Радев лъжицата , но нима Боко не водеше същия геноцид , с ниските доходи
17:13 09.11.2026