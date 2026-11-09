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ООН предупреждава за тежък глад в Афганистан през зимата
  Тема: Кризата с бежанците

ООН предупреждава за тежък глад в Афганистан през зимата

9 Ноември, 2026 15:50 838 25

  • афганистан-
  • оон-
  • глад-
  • недохранване-
  • хуманитарна помощ

Около 19,2 милиона души може да изпитват остра продоволствена несигурност до април 2027 г., а 5 милиона ще бъдат в спешна фаза на глад

ООН предупреждава за тежък глад в Афганистан през зимата - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Близо 19,2 милиона души в Афганистан, или 38% от населението, може да изпитват остра продоволствена несигурност през зимата между ноември 2026 г. и април 2027 г. Това предупреждение отправиха Организацията по прехрана и земеделие на ООН и Световната продоволствена програма на ООН.

Прогнозата е по-тежка от тази за същия период година по-рано, когато засегнатите се очакваше да бъдат 17,4 милиона. Около 5 милиона души ще бъдат в спешна фаза на глад, определяна като IPC фаза 4. Това е два пъти повече спрямо прогнозата за периода април-септември 2026 г.

Най-тежки са очакванията за провинциите Бадахшан, Бадгис, Дайкунди, Гор, Саманган, Сар-е Пол и селските райони на Газни. Според актуалния анализ на IPC повече от 15,9 милиона души вече са в условия на кризисна или по-тежка продоволствена несигурност.

По-добрата реколта не решава проблема

По-добрите валежи през 2026 г. са подпомогнали земеделското производство и възстановяването на пасищата. Това обаче не означава, че храната е достъпна за всички. Високата безработица, поскъпването на храните и транспорта и ниските доходи оставят много семейства без възможност да купуват питателна храна.

С настъпването на зимата възможностите за селскостопанска и строителна работа намаляват. Така доходите на домакинствата се свиват точно когато достъпът до отдалечени населени места става по-труден. Допълнителен натиск оказва завръщането на повече от 1,2 милиона афганистанци от Иран и Пакистан през тази година.

„Гладът и недохранването затягат хватката си около семействата в Афганистан, като тласкат все повече хора към ръба в момент, когато ресурсите за реакция намаляват“, заяви директорът на Световната продоволствена програма в страната Джон Айлиф.

Милиони деца са изложени на риск

Кризата засяга особено силно децата и жените. Според IPC около 4,04 милиона деца на възраст от 6 до 59 месеца може да се нуждаят от лечение за остро недохранване през 2027 г. Очаква се една четвърт от случаите да бъдат тежки и животозастрашаващи.

Хуманитарните организации предупреждават, че хранителните и медицинските програми не успяват да се разширят с темпото на нарастващите нужди. Намаляващото финансиране вече ограничава обхвата на помощта.

Световната продоволствена програма заявява, че се нуждае от 540 милиона долара до януари 2027 г., за да продължи доставките на храни и хранителни продукти. При сегашните ресурси организацията достига до около 2 милиона души месечно, докато през миналата зима е подпомагала 4 милиона афганистанци.

ФАО и Световната продоволствена програма призовават помощта да бъде увеличена преди снегът и зимните условия да затруднят достъпа до уязвимите общности и преди земеделците да пропуснат важните срокове за засаждане.

Източници: bernama.com, tolonews.com


Афганистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво

    5 0 Отговор
    А между другото порои заляха 70 000 палатки в едно друго място. Аюа няма нищо.. оон предупреждава..

    16:01 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Констатация

    2 3 Отговор
    Знаете ли в какво се състи същноста на Евоюцията??? Когато си отговорите на този въпрос, ще разберете колко е жестока и безкомпромисна, а всеки опит да се намесим в нейните правила, в крайна сметка, води до още по- жестоки и брутални последици!!!

    Коментиран от #19, #20

    16:08 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Макс

    11 0 Отговор
    Талибаните да му мислят .Не вярвам на никого . Ако ЕС изпадне в нужда / не дай си Боже / никой няма да си мръдне пръста , а ние трябва на всички да даваме .

    16:11 09.11.2026

  • 10 ангела меркел

    7 0 Отговор
    Да заповядат в ЕсеС, райската градина има остра нужда от инженери, писатели и архитекти! Колкото повече, толкова повече!

    16:12 09.11.2026

  • 11 Гост

    8 0 Отговор
    Аллах няма да ги остави,отделно си имат и талибани...нямат грижи...

    16:13 09.11.2026

  • 12 В цяла Европа глад и смърт

    7 0 Отговор
    Интересно как ООН не забелязва убийствата на бездомни и бедни във Виена Австрия,след като имат свои институции в града!

    16:13 09.11.2026

  • 13 САЩ да си

    7 1 Отговор
    плащат за щетите, които нанесоха докато бяха там!

    16:14 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Констатация

    1 2 Отговор
    Май нищичко не разбрахте от предния ми пост...., всъщност, напълно нормално за днешното интелектуално ниво на "матрялъ"!

    16:21 09.11.2026

  • 17 Преял

    5 0 Отговор
    Аз предупреждавам за глад и мор в Европа!

    16:22 09.11.2026

  • 18 пешо

    5 0 Отговор
    в бг с 320 евро пенсия какво ли ще е

    Коментиран от #21

    16:22 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 не бъркай

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Констатация":

    природата с човека. Измеренията са различни. Човекът направен по Образ и Подобие Божие е творец. Човекът може да преодолеете всякъкви трудности с помощ Божия.

    Коментиран от #22

    16:27 09.11.2026

  • 21 Макс

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "пешо":

    Този въпрос е към Радев . Преди да гласуваш , питай и се информирай !

    Коментиран от #25

    16:34 09.11.2026

  • 22 Констатация

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "не бъркай":

    Еволюцията е в основата на духовното израстване, Чадо - борба, кръв, насилие, разруха, падение, болка, страдание, глад, болести, войни.... и едва след всички тези ужаси следва -Осъзнаването, Промяната и Следващото Стъпало - това е Истинското лице на Еволюцията!!!! Дали ти харесва или не,- Тя не те пита, не се интересува от мнението ти, тя, Еволюцията, ти го Налага!!!!!

    16:36 09.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Макс":

    Айде , айде , аз съм последният човек , който ще тръгне да защитава Радев лъжицата , но нима Боко не водеше същия геноцид , с ниските доходи

    17:13 09.11.2026

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