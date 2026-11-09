ООН предупреждава за тежък глад в Афганистан през зимата

Близо 19,2 милиона души в Афганистан, или 38% от населението, може да изпитват остра продоволствена несигурност през зимата между ноември 2026 г. и април 2027 г. Това предупреждение отправиха Организацията по прехрана и земеделие на ООН и Световната продоволствена програма на ООН.

Прогнозата е по-тежка от тази за същия период година по-рано, когато засегнатите се очакваше да бъдат 17,4 милиона. Около 5 милиона души ще бъдат в спешна фаза на глад, определяна като IPC фаза 4. Това е два пъти повече спрямо прогнозата за периода април-септември 2026 г.

Най-тежки са очакванията за провинциите Бадахшан, Бадгис, Дайкунди, Гор, Саманган, Сар-е Пол и селските райони на Газни. Според актуалния анализ на IPC повече от 15,9 милиона души вече са в условия на кризисна или по-тежка продоволствена несигурност.

По-добрата реколта не решава проблема

По-добрите валежи през 2026 г. са подпомогнали земеделското производство и възстановяването на пасищата. Това обаче не означава, че храната е достъпна за всички. Високата безработица, поскъпването на храните и транспорта и ниските доходи оставят много семейства без възможност да купуват питателна храна.

С настъпването на зимата възможностите за селскостопанска и строителна работа намаляват. Така доходите на домакинствата се свиват точно когато достъпът до отдалечени населени места става по-труден. Допълнителен натиск оказва завръщането на повече от 1,2 милиона афганистанци от Иран и Пакистан през тази година.

„Гладът и недохранването затягат хватката си около семействата в Афганистан, като тласкат все повече хора към ръба в момент, когато ресурсите за реакция намаляват“, заяви директорът на Световната продоволствена програма в страната Джон Айлиф.

Милиони деца са изложени на риск

Кризата засяга особено силно децата и жените. Според IPC около 4,04 милиона деца на възраст от 6 до 59 месеца може да се нуждаят от лечение за остро недохранване през 2027 г. Очаква се една четвърт от случаите да бъдат тежки и животозастрашаващи.

Хуманитарните организации предупреждават, че хранителните и медицинските програми не успяват да се разширят с темпото на нарастващите нужди. Намаляващото финансиране вече ограничава обхвата на помощта.

Световната продоволствена програма заявява, че се нуждае от 540 милиона долара до януари 2027 г., за да продължи доставките на храни и хранителни продукти. При сегашните ресурси организацията достига до около 2 милиона души месечно, докато през миналата зима е подпомагала 4 милиона афганистанци.

ФАО и Световната продоволствена програма призовават помощта да бъде увеличена преди снегът и зимните условия да затруднят достъпа до уязвимите общности и преди земеделците да пропуснат важните срокове за засаждане.

Източници: bernama.com, tolonews.com