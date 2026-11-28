Седем души загинаха, а 97 бяха ранени днес при взрив, близо до училище в град Асадабад в Източен Афганистан, съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Взривът е станал в къща, близо до училището "Шагай", в която са били съхранявани взривни материали, предназначени за изграждането на път между провинциите Кунар и Нуристан, съобщи Сами ул Хак Баян, ръководител на отдела за информация и култура на провинция Кунар.

Според представителя на местните власти броят на жертвите може да нарасне.

Инцидентът идва на фона на поредица от нападения, засегнали училища и деца в Афганистан. През август взрив с ръчна граната край училищен комплекс в Кабул рани повече от 40 деца на възраст между 9 и 14 години. Мисията на ООН в страната впоследствие съобщи за най-малко 42 пострадали.

Кабулското нападение е извършено в Дашт-е Барчи - район, населен предимно с представители на етническата група хазари. При предишни атаки срещу училища в столицата най-често са били засегнати именно деца от тази общност.

„Отново беше нападната тази предимно хазарска част на Кабул. Ужасно!“

Това заяви специалният докладчик на ООН за правата на човека в Афганистан Ричард Бенет след нападението през август.

През май 2021 г. три взрива в училище в Кабул убиха десетки хора, повечето от които момичета. Новият случай в Кунар отново поставя въпроса за сигурността на децата в страната, но засега липсват данни за извършител или за мотивите зад експлозията.