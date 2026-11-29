На 29 ноември 2012 г. Си Дзинпин за първи път официално формулира концепцията за „китайската мечта“ – политическа визия, която по-късно се превръща в един от основните лозунги на управлението му. Това става по време на посещение в Националния музей на Китай в Пекин, само две седмици след избирането му за генерален секретар на Китайската комунистическа партия.

Си Дзинпин и други партийни ръководители разглеждат изложбата „Пътят към възраждането“, посветена на историята на китайската нация от началото на модерната епоха до съвременното развитие на страната. Експозицията представя загубата на китайски суверенитет през XIX век, борбите за национална независимост и възхода на Китай след създаването на Народната република.

„Възраждането на китайската нация е най-великата мечта на китайския народ от началото на модерната епоха“, заявява Си Дзинпин.

В англоезичните публикации изразът е утвърден като Chinese Dream, а в китайския политически език е свързан най-вече с „великото възраждане на китайската нация“. Според китайската информационна агенция „Синхуа“ именно на 29 ноември 2012 г. Си Дзинпин за първи път използва концепцията публично.

Визия за Китай до средата на века

В речта си Си поставя „китайската мечта“ в рамката на две дългосрочни цели. Първата е свързана със стогодишнината на Китайската комунистическа партия през 2021 г. и предвижда изграждане на общество на умереното благосъстояние. Втората е насочена към 2049 г. – стогодишнината от създаването на Китайската народна република – когато страната трябва да се превърне в модерна социалистическа държава, която е просперираща, силна, демократична, културно развита и хармонична.

Така понятието не е представено само като национален символ. То обхваща икономическото развитие, укрепването на държавата, възстановяването на международното влияние на Китай и стремежа към по-добър живот за населението. Впоследствие китайските власти започват да използват израза в официални речи, партийни документи, образователни кампании и обществени послания.

От лозунг към основна политическа концепция

На 17 март 2013 г., след като е избран за председател на Китайската народна република, Си Дзинпин развива идеята в реч пред Общокитайското събрание на народните представители. Тогава „китайската мечта“ е обвързана още по-пряко с три елемента – държавен просперитет, национално възраждане и щастие на хората.

През следващите години формулировката се превръща в политическия център на епохата „Си Дзинпин“. Вътрешно тя служи за обединяващ разказ за развитието на Китай, а във външната политика е представяна като стремеж към по-силна, модерна и влиятелна държава. Първата публична употреба през ноември 2012 г. поставя началото на концепция, която постепенно навлиза във всички равнища на официалния китайски политически език.

Източници: xinhuanet.com, theguardian.com