"Марш на мълчанието" в Краков за жертвите на стрелбата

"Марш на мълчанието" ще се проведе в Краков в памет на шестте жертви на съботната стрелба в центъра на града. Шествието започва в 20:00 часа местно време, а участниците ще се съберат на ъгъла на Главния пазарен площад и улица Славковска.

Инициативата има за цел да почете загиналите и да изрази солидарност с пострадалите и техните близки. При нападението бяха ранени 15 души. Нападателят, който беше прострелян от полицията, е починал в болница в понеделник, съобщи Асошиейтед прес.

Премиерът Доналд Туск призова гражданите да се присъединят към шествието. „Нека всички бъдем днес в 20:00 ч. в Краков“, написа той в социалната мрежа X.

Малко след това градските власти обявиха, че в Марша на мълчанието ще участват както Туск, така и президентът Карол Навроцки. Двамата ще се включат по покана на кмета на Краков Лукаш Гибала.

Участието на държавния глава беше потвърдено и от говорител на полското президентство пред Onet. От общината призоваха жителите и гостите на града да се присъединят към възпоменанието.

Стрелбата доведе до национален траур

Съботното нападение започна на Главния пазарен площад, едно от най-посещаваните места в историческия център на Краков. Според Асошиейтед прес 24-годишен мъж е открил огън, след като е влязъл с автомобил на площада. Шестима души са загинали, а 15 са били ранени, преди полицията да го простреля.

Полските власти обявиха 8 и 9 ноември за дни на национален траур. В Краков беше въведен и отделен период на траур, който продължава до 11 ноември.

Маршът в понеделник ще се състои в момент, когато разследването на нападението продължава. Прокуратурата определи случая като престъпление с терористичен характер, а властите съобщиха, че проверяват мотивите и обстоятелствата около стрелбата.

Източници: wiadomosci.onet.pl, apnews.com