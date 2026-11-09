"Марш на мълчанието" в Краков за жертвите на стрелбата

"Марш на мълчанието" ще се проведе в Краков в памет на шестте жертви на съботната стрелба в центъра на града. Шествието започва в 20:00 часа местно време, а участниците ще се съберат на ъгъла на Главния пазарен площад и улица Славковска.
Инициативата има за цел да почете загиналите и да изрази солидарност с пострадалите и техните близки. При нападението бяха ранени 15 души. Нападателят, който беше прострелян от полицията, е починал в болница в понеделник, съобщи Асошиейтед прес.
Премиерът Доналд Туск призова гражданите да се присъединят към шествието. „Нека всички бъдем днес в 20:00 ч. в Краков“, написа той в социалната мрежа X.
Малко след това градските власти обявиха, че в Марша на мълчанието ще участват както Туск, така и президентът Карол Навроцки. Двамата ще се включат по покана на кмета на Краков Лукаш Гибала.
Участието на държавния глава беше потвърдено и от говорител на полското президентство пред Onet. От общината призоваха жителите и гостите на града да се присъединят към възпоменанието.
Стрелбата доведе до национален траур
Съботното нападение започна на Главния пазарен площад, едно от най-посещаваните места в историческия център на Краков. Според Асошиейтед прес 24-годишен мъж е открил огън, след като е влязъл с автомобил на площада. Шестима души са загинали, а 15 са били ранени, преди полицията да го простреля.
Полските власти обявиха 8 и 9 ноември за дни на национален траур. В Краков беше въведен и отделен период на траур, който продължава до 11 ноември.
Маршът в понеделник ще се състои в момент, когато разследването на нападението продължава. Прокуратурата определи случая като престъпление с терористичен характер, а властите съобщиха, че проверяват мотивите и обстоятелствата около стрелбата.
Източници: wiadomosci.onet.pl, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поклон пред полицая ликвидирал
Коментиран от #15
20:40 09.11.2026
2 оооноди
20:44 09.11.2026
3 осраински
20:44 09.11.2026
4 До следващото
Коментиран от #16
20:45 09.11.2026
5 Полицай
Коментиран от #17
20:45 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 За пореден
21:05 09.11.2026
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13 Горски
21:15 09.11.2026
14 Горски
21:18 09.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Не ти разбрахме...
До коментар #5 от "Полицай":...,,дълбоката" полицейска мисъл...!
Би ли дал инфо,какво искаше да кажеш...?!
21:30 09.11.2026
18 Некоректно
21:40 09.11.2026