Новини
Свят »
Полша »
"Марш на мълчанието" в Краков за жертвите на стрелбата

"Марш на мълчанието" в Краков за жертвите на стрелбата

9 Ноември, 2026 20:39 650 18

  • краков-
  • полша-
  • марш на мълчанието-
  • доналд туск-
  • карол навроцки

Премиерът Доналд Туск и президентът Карол Навроцки ще се включат в шествието, насрочено за 20:00 часа

"Марш на мълчанието" в Краков за жертвите на стрелбата - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Марш на мълчанието" ще се проведе в Краков в памет на шестте жертви на съботната стрелба в центъра на града. Шествието започва в 20:00 часа местно време, а участниците ще се съберат на ъгъла на Главния пазарен площад и улица Славковска.

Инициативата има за цел да почете загиналите и да изрази солидарност с пострадалите и техните близки. При нападението бяха ранени 15 души. Нападателят, който беше прострелян от полицията, е починал в болница в понеделник, съобщи Асошиейтед прес.

Премиерът Доналд Туск призова гражданите да се присъединят към шествието. „Нека всички бъдем днес в 20:00 ч. в Краков“, написа той в социалната мрежа X.

Малко след това градските власти обявиха, че в Марша на мълчанието ще участват както Туск, така и президентът Карол Навроцки. Двамата ще се включат по покана на кмета на Краков Лукаш Гибала.

Участието на държавния глава беше потвърдено и от говорител на полското президентство пред Onet. От общината призоваха жителите и гостите на града да се присъединят към възпоменанието.

Стрелбата доведе до национален траур

Съботното нападение започна на Главния пазарен площад, едно от най-посещаваните места в историческия център на Краков. Според Асошиейтед прес 24-годишен мъж е открил огън, след като е влязъл с автомобил на площада. Шестима души са загинали, а 15 са били ранени, преди полицията да го простреля.

Полските власти обявиха 8 и 9 ноември за дни на национален траур. В Краков беше въведен и отделен период на траур, който продължава до 11 ноември.

Маршът в понеделник ще се състои в момент, когато разследването на нападението продължава. Прокуратурата определи случая като престъпление с терористичен характер, а властите съобщиха, че проверяват мотивите и обстоятелствата около стрелбата.

Източници: wiadomosci.onet.pl, apnews.com


Полша
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поклон пред полицая ликвидирал

    0 16 Отговор
    ПУТИНИСТА!

    Коментиран от #15

    20:40 09.11.2026

  • 2 оооноди

    14 0 Отговор
    Труск трябва незабавно да си ходи , защото народа му ще го

    20:44 09.11.2026

  • 3 осраински

    12 2 Отговор
    Очаквам скоро в България да избухнат политически вълнения, протести и тълпи по улиците. Всичко това според наръчника на ЕС за смяна на нежелано правителство.

    20:44 09.11.2026

  • 4 До следващото

    19 0 Отговор
    Мълчите , а? Не мЪцвате щото келеменЕто се било в частна американска паравоенна организация в Украйна. Мълчете , до следващото заколЕние.

    Коментиран от #16

    20:45 09.11.2026

  • 5 Полицай

    9 0 Отговор
    Забравете 112

    Коментиран от #17

    20:45 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 За пореден

    9 0 Отговор
    Път поляците доказват , че са слабаци , не казват истината за момчето , че е служил в ЧВК на САЩ и е ходил в окрайната . Нация която хитлер превзе за две седмици се взе на сериозно , ха ха .

    21:05 09.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Горски

    7 0 Отговор
    Който подкрепя и спонсорира укро- фашизъм, получава укро-фашизъм.Руснаците първи разбраха, че укро-фашизма се разпростира бързо и трябва да бъде унищожен.И в залязващия ЕС ще го проумеят скоро. Европейски ценности -Човек за човека е звяр! Три стрелби със загинали в училища в Полша, сега и това. Няма да ви кажат, но истината е, че може би е имал финансови проблеми и затънал до уши в дългове. До това води капитализъмЪ и кредитЪ. Това е само началото на европейските ценности, това ще ви кажа. И в България може да стане всякакви отпадъци са въоръжени полицаи военни предтъпници всякаква из мет. Без изненада, неофашиските секти промиват мозъците на членовете си манипулират ги и ги превръщат в зомбита. След опита за преврат в Полша миналия уикенд, и този страната не ни оставя да скучаем. В Полша също започна процес на неудържимо разпадане на фасадата на демокрация и русофобия, която функционираше отлично десетки години и беше фалшива и вредна. Либералната власт доведе Полша до ръба и това никой повече не може да прикрива. Русофобията е най-тежката болест за всички източноевропейски държави, за Полша смъртоносна болест. Либерализъм в крайно католическа среда е пълно безумие и сега ще видите обратното движение на ластика на либералните и русофобски глобалисти в Полша. Ако имахме медии на място, тези клоуни нямаше да изкарат и половин година, ако изобщо спечелеха изборите. Ако и третата власт си е на мястото, па да поеме сигналите, дето й дава четвъртата… Защото, ка

    21:15 09.11.2026

  • 14 Горски

    7 0 Отговор
    Поляците са си националисти, четете Сенкевич, и Ботев е писал за полския национализъм, в западна Украйна, която получили след сключването на мир с Русия започват полонизация, затварят училища, църкви и културни домове, заселват 200 хиляди полски колонисти, но полският национализъм се сблъсква с украинския национализъм на Бандера, точно тези колонисти са избивани при Волинското клане, а при "подялбата" с Хитлер Русия си връща тези области

    21:18 09.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не ти разбрахме...

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Полицай":

    ...,,дълбоката" полицейска мисъл...!
    Би ли дал инфо,какво искаше да кажеш...?!

    21:30 09.11.2026

  • 18 Некоректно

    2 0 Отговор
    Маршът ще е на лицемерите, а мълчанието е от удобните медии, които много услужливо пропускат да кажат, че по военната униформа на убиеца е имало нашивки на формированието Азов...

    21:40 09.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания