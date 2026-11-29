Полша трябва да премахне правните и процедурните ограничения, които затрудняват реакцията срещу руски ракети и дронове, заяви ръководителят на Бюрото за национална сигурност Бартож Гродецки. Той настоява за цялостен пакет от законови промени, който да даде на военните повече оперативна свобода.

„Ако има правни блокажи, е време те да бъдат премахнати“, каза Гродецки пред Wirtualna Polska. По думите му пилотът трябва да може да унищожи въздушен обект и без визуална идентификация, когато има съмнение за заплаха. Според него това би било по-добър вариант от ситуация, при която военнослужещият е възпрепятстван от правилата и процедурите.

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Три руски ракети паднаха в Полша

Изявлението му идва след инцидента от 20 ноември, когато три руски крилати ракети Х-101 навлязоха в полското въздушно пространство и паднаха на територията на страната. Полското правителство посочи местата край Нови Липовец, Рудник над Санем и Молодѝч. Няма загинали, ранени или значителни материални щети.

Първоначално властите съобщиха за две ракети и дрон. По-късно полските прокурори установиха, че и трите обекта са ракети Х-101, произведени в Русия. Един от тях е паднал близо до район, в който са се провеждали военни учения с участието на държави от коалицията, подкрепяща Украйна.

„В началото не разполагахме веднага с информация какво точно е навлязло в страната. Първо беше съобщено за две ракети и дрон, а сега знаем, че са били три ракети“, посочи Гродецки.

Варшава обсъжда и действия над Украйна

Според ръководителя на Бюрото за национална сигурност унищожаването на подобни ракети над украинска територия би увеличило шанса те да бъдат неутрализирани, преди да достигнат Полша. Той подчерта, че това не може да бъде едностранно полско решение, а въпрос за НАТО.

Гродецки подкрепя и разполагането на повече съюзнически способности по източния фланг. Сред възможностите той посочи използването на самолети AWACS за ранно предупреждение, повече бойни самолети и системи за противовъздушна отбрана в рамките на инициативата Eastern Sentry. НАТО вече обяви предоставянето на самолет за ранно предупреждение след ракетния инцидент в Полша.

Само няколко дни след падането на ракетите в Полша руски безпилотен апарат за кратко е навлязъл във въздушното пространство на страната и се е върнал към Украйна. Този път не е било предприето сваляне.

Случаят от ноември не е първият подобен инцидент. През юли в Полша падна руска ракета Х-101, а през септември 2025 г. полски и съюзнически самолети свалиха руски дронове, навлезли в полското въздушно пространство. НАТО определи тогава операцията като първото използване на сила от съюзнически самолети срещу руски въздушни обекти над територия на държава от Алианса.

По думите на Гродецки поредицата от нарушения показва, че Русия постепенно тества и измества границите. Той предупреди, че при липса на по-ясна реакция Москва може да приеме поведението на НАТО като признак на слабост.

Източници: wiadomosci.wp.pl, reuters.com, polskieradio.pl