Студена вълна ще обхване Централна и Източна Европа през следващите дни, като в Полша температурите може да паднат до минус 24 градуса. Застудяването ще бъде най-силно между 29 ноември и 3 декември, когато антициклон от Северна Европа ще се установи над страната.

Според прогнозата на полския метеорологичен институт IMGW през следващите дни страната ще остане в студена въздушна маса. „През деня температурите ще бъдат предимно около 0 градуса, а през нощта са възможни спадове дори до около минус 12 градуса“, посочват синоптиците. В районите с продължителни изяснявания прогнозите допускат стойности между минус 9 и минус 24 градуса.

Най-ниските температури се очакват в долини, низини и други места, където студеният въздух се задържа близо до земната повърхност. Особено засегнати ще бъдат Малополското и Закарпатското войводство, както и южната част на Горна Силезия в близост до Карпатите. При подходящи условия в отделни „студени джобове“ може да бъде още по-студено.

Предисторията на очакваното застудяване е в северните части на континента. През последното денонощие в Норвегия са измерени минус 28 градуса в Рьорус и минус 27,8 градуса във Фолдал. Данните поставят двата района сред най-студените места в Европа, а студеният въздух постепенно се придвижва към Централна Европа.

Студът ще засегне и България

Нахлуването на студен въздух ще се усети и у нас. Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира за 1 декември минимални температури до минус 16–18 градуса на отделни места. Дневните стойности в Северозападна и Централна Северна България може да останат до минус 8 градуса.

За София прогнозата е за минимална температура около минус 14 градуса и максимална около минус 5 градуса на 1 декември. В Северна България и високите полета на Западна България се очакват отрицателни температури и през деня, докато по Черноморието стойностите ще бъдат по-високи.

В Полша най-силната фаза на застудяването се очаква да приключи на 3 декември. След това студената зона ще се измести на югоизток и температурите постепенно ще се повишат, но в южните райони нощем все още може да падат до между минус 8 и минус 1 градус. Според IMGW в началото на декември температурите в някои дни ще бъдат с 5 до 12 градуса под климатичната норма.

Източници: focus-news.net, dobrapogoda24.pl, sinoptik.bg