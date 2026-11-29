Полша би изпратила свои войски в помощ на Естония, Латвия или Литва, ако Русия извърши въоръжена провокация срещу една от трите балтийски държави. Според журналиста на Onet Витолд Юраш полската армия би действала незабавно, без да чака формалното задействане на член 5 от Северноатлантическия договор.

Информацията е базирана на разговори с двама представители на правителството на Доналд Туск. „В случай на руска провокация Полша незабавно ще изпрати въоръжени сили в помощ на нападнатата балтийска държава“, е заявил един от събеседниците на Юраш, цитиран от полския журналист. Имената на правителствените източници не са посочени.

Сценарият предвижда ограничена руска операция

Разглежданият сценарий не е пълномащабно нахлуване, а ограничена операция, при която Москва може да завземе малко населено място в една от балтийските държави. Според публикацията Полша обсъжда два възможни отговора: изпращане на хуманитарна помощ или пряко военно участие. Източниците на Юраш твърдят, че във Варшава се склоняват към втория вариант.

Полското военно присъствие би имало и политическа цел. Според изложените аргументи изпращането на войски би увеличило натиска върху останалите съюзници да задействат член 5, а на Москва би показало, че нападение срещу една държава може да доведе до война с целия НАТО. Статията цитира оценката на източници, че отказът от реакция би означавал „край на НАТО“.

Първо може да бъдат изпратени специални части

Един от министрите, разговаряли с Юраш, е предупредил, че помощта трябва да бъде организирана така, че да не отслаби собствената отбрана на Полша. Затова като първа стъпка биха могли да бъдат използвани специални части, а не широкомащабно разполагане на редовни формирования.

Член 5 на НАТО определя въоръженото нападение срещу един или повече съюзници като нападение срещу всички. Решението за колективни действия обаче се взема политически от съюзниците, а всяка държава определя каква помощ ще предостави. Това обяснява защо според изложената от Юраш позиция Полша би могла да действа още преди официалното задействане на процедурата.

Сценарият е свързан с уязвимостта на балтийските държави, които се намират между Русия, Беларус и Балтийско море. НАТО поддържа многонационални сили в Естония, Латвия, Литва и Полша, а от 2025 г. използва и инициативата „Източен страж“ за засилване на наблюдението по източния фланг. България също е част от тази отбранителна архитектура и е сред държавите, в които НАТО поддържа многонационална бойна група.

В публикациите не се посочва конкретна дата за възможна операция, нито се твърди, че Русия подготвя нападение срещу НАТО. Описаното е хипотетичен сценарий, обсъждан от полски представители според информацията на журналиста.

Източници: o2.pl, wiadomosci.onet.pl, time.com