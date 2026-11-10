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Единство: Опонентите Туск и Навроцки поведоха мълчалив марш в Краков

Единство: Опонентите Туск и Навроцки поведоха мълчалив марш в Краков

10 Ноември, 2026 03:29 554 1

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Полският президент и премиерът почетоха шестимата загинали при стрелбата на 7 ноември. Хиляди жители се включиха във възпоменанието

Единство: Опонентите Туск и Навроцки поведоха мълчалив марш в Краков - 1
Снимка: straitstimes.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Хиляди хора се включиха в мълчалив марш в Краков в памет на шестимата загинали при стрелбата на 7 ноември. Начело на шествието застанаха президентът на Полша Карол Навроцки и премиерът Доналд Туск, които обичайно са политически съперници.

Участниците се събраха на централния площад в историческия център на града със свещи и цветя. Навроцки и Туск положиха свещи пред мястото, където беше извършено нападението, а след това коленичиха в знак на почит към жертвите. В церемонията участваха още кметът на Краков Лукаш Гибала, краковският архиепископ кардинал Гжегож Риш и представители на местната власт.

Маршът завърши край кулата на кметството. Там тръбач изпълни „Звукът на тишината“ - песен, която е звучала и при възпоменателни прояви след убийството на кмета на Гданск Павел Адамович през 2019 г.

Рядка проява на единство

Съвместната поява на Туск и Навроцки се състоя на фона на остри политически разногласия между двамата, включително по въпроса за реформите в Конституционния съд. Участието им в марша беше представено като знак за национално единство след нападението, което разтърси Полша.

„За Полша това винаги е знак за надежда: че макар да имаме различни възгледи, все още можем да си сътрудничим, да водим диалог и да търсим това, което ни обединява“, заяви вицепремиерът Владислав Косиняк-Камиш пред TVN24, цитиран от Ройтерс.

„Тази вечер в Краков хиляди поляци се събраха, за да почетат жертвите на нападението от 7 ноември“, написа Туск в социалната мрежа „Екс“.

Разследването продължава

При стрелбата на централния площад загинаха шестима души, а 15 бяха ранени. Нападателят, 24-годишен поляк, беше прострелян от полицията и по-късно почина в болница. Полските власти обявиха два дни на национален траур.

Министърът на правосъдието Валдемар Журек заяви, че разследването ще продължи независимо от смъртта на заподозрения. По думите му трябва да бъде установено дали той е действал сам или е бил вдъхновен или подкрепян от група.

Източници: investing.com, apnews.com, polskieradio.pl


Полша
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  • 1 Сектата

    0 2 Отговор
    Пълна глупост. Стига с тия либерастки дивотий. Марша на дебилите.

    03:41 10.11.2026

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