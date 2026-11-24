Самоделно взривно устройство е избухнало малко след 4 часа пред кафе в Неа Йония – едно от северните предградия на Атина. При експлозията са нанесени големи материални щети, но няма пострадали хора.

По първоначални данни неизвестни извършители са поставили устройството пред заведението. Ударната вълна и силният взрив са събудили жителите на целия квартал.

Очевидка е разказала пред държавната телевизия ЕРТ, че домът ѝ се е разтресъл при експлозията като при земетресение. Случаят е предизвикал реакция и сред местните власти.

Пред телевизия Скай кметът на Неа Йония Панайотис Манурис заяви: „Става въпрос за разчистване на сметки в подземния свят.“ Това е негова оценка, а мотивът за взрива все още не е официално потвърден.

Властите проверяват дали охранителна камера в близост до мястото е заснела извършителите. Записите могат да помогнат за установяването на лицата, поставили устройството.

Разследването продължава. Към момента няма данни за задържани или за официално установен извършител.

Източници: ekathimerini.com, cnn.gr