Взрив е станал на яхта под български флаг в марината Сани на полуостров Касандра, Халкидики. Инцидентът е станал вечерта на 20 ноември, докато плавателният съд е бил акостирал.

Единственият човек на борда е пострадал. По данни на гръцката брегова охрана той е гръцки гражданин и капитан на яхтата, получил изгаряния при експлозията.

Мъжът е поет от екип на гръцката спешна помощ EKAB и е транспортиран до общата болница в Полигирос.

Започнало е изпомпване на водата

След взрива в яхтата е започнала да навлиза вода, което е създало опасност плавателният съд да потъне. На място са предприети действия по изпомпването ѝ.

Около яхтата е поставена и специална плаваща бариера срещу замърсяване. Мярката е превантивна и има за цел да ограничи евентуалното разпространение на нефтопродукти и други замърсители в морето.

Причината за експлозията не е установена

Гръцките власти разследват инцидента. Засега няма официална информация какво е предизвикало взрива и дали става дума за техническа неизправност.

Марината Сани се намира на полуостров Касандра в Халкидики и е сред известните яхтени комплекси в района.

Източници: btvnovinite.bg, cnn.gr, kathimerini.gr