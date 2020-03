Републиканец: Предпочитам да умра от коронавируса, но да спася икономиката

69-годишен американски политик от партията на Доналд Тръмп заяви, че би предпочел да умре от коронавируса, вместо да допусне рухване на икономиката на Съединените американски щати.

Дан Патрик, зам.-губернатор на щата Тексас, заяви пред Fox News, че заради разпространението на коронавируса в страната не трябва да се допуска убиване на бизнеса и предприятията. По думите му много възрастни хора биха жертвали себе си, за да осигурят светло бъдеще на своите и внуци.

Републиканецът заяви, че не трябва да се жертва икономическото развитие за сметка на пандемията от COVID-19. „Смятам, че много прародители в САЩ като мен не искат да се пожертва икономиката. Не можем да загубим страната и да причиним финансов колапс. Моето послание е следното – нека се върнем на работа, нека си върнем живота и да бъдем умни. А тези от нас, които са на по 70 години, ще се погрижим за себе си”, заяви политикът.

Той подкрепи американския президент Доналд Тръмп, според когото затварянето на предприятия може да доведе до повече смъртни случаи, отколкото самия коронавирус. Президентът на Съединените американски щати обеща, че ще направи всичко възможно, за да спаси американските работници.

Tx Lt Gov Dan Patrick says grandparents would be willing to die to save the economy for their grandchildren pic.twitter.com/wC3Ngvtsbj