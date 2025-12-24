Новини
Свят »
Израел »
Израел уби финансист на „Хамас“ в Газа

24 Декември, 2025 17:15 621 1

  • ивицата газа-
  • хамас-
  • газа-
  • израел

Той е бил натоварен със събирането и прехвърлянето на десетки милиони долари към въоръженото крило на "Хамас", обяви Израел

Израел уби финансист на „Хамас“ в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия идентифицира днес финансов отговорник на военното крило на "Хамас", който е бил убит преди две седмици по време на нейна операция в ивицата Газа, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Абдел Хай Закут е бил убит на 13 декември при въздушен удар, "докато се е намирал в колата си заедно с Раед Саед", по време на "съвместна операция на (Израелските сили за отбрана) ЦАХАЛ и Шин Бет" - израелската служба за вътрешна сигурност, съобщи арабоезичният говорител на ЦАХАЛ Авихай Адрае.

Раед бе определен от израелските власти като "един от архитектите" на кървавата атака на "Хамас" от 7 октомври 2023 г. в Израел.

Абдел Хай Закут "е принадлежал към финансовия отдел на военното крило" на "Хамас", се посочва в съобщението, публикувано в "Екс".

"През последната година Закут е бил натоварен със събирането и прехвърлянето на десетки милиони долари към въоръженото крило на "Хамас", за да се гарантира продължаването на боевете срещу" Израел, се посочва в текста.

Лидерът на "Хамас" в ивицата Газа, Халил ал Хая, потвърди смъртта на "командир Раед Саед" и "неговите спътници" още на следващия ден. Според израелската армия Раед Саед е ръководел производството на оръжие на военното крило на "Хамас" и е контролирал "укрепването на способностите" на ислямисткото движение.

От 10 октомври в ивицата Газа се спазва нестабилно примирие, въпреки че Израел и Хамас се обвиняват взаимно в нарушения, след две години опустошителна война в палестинската територия, където са убити над 70 000 души, според местното министерство на здравеопазването, което е под контрола на "Хамас".

На 7 октомври 2023 г. безпрецедентната атака на "Хамас" на израелска територия доведе до смъртта на над 1200 души от израелска страна според преброяване на АФП, базирано на официални данни.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Горски

    5 0 Отговор
    Нетаняху да признае геноцида над Палестинците! Слава на Хамас! Слава Палестина! Долу САЩ и Израел! Международният наказателен съд (МНС) издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант не са поставени в списъка на Европол и Интерпол да питам? Там със снимки и. т. н. Хайде след това и геноцидната Урсула, Макрон, Мерц и всички останали "демократи" докато се оправи света! Западът (включително ЕС и робската му Евротеритория “България”) продължава да нарича изтреблението на палестинския народ “война”, “конфликт”, “офанзива”, “операция”, “кампания”, “размяна на удари”, и пр. Отново сме свидетели на ТОТАЛНА БЕЗСКРУПУЛНА ПОДМЯНА на термините и понятията - като част от “Европейските ценности”!!! Плюс недосегаемост на евреите - те са над закона! Но евала на турците! Така се прави политика и отстояват принципи, национални интереси и преследват цели! Евреинът Нетаняху не само той, трябва да бъдат съдени и евреите в Запада, които дърпат конци и създават пари от кръвта на невинни.

    17:41 24.12.2025