Новини
Свят »
Русия »
Москва: България се превърна в голям плацдарм на НАТО за война с Русия
  Тема: Украйна

Москва: България се превърна в голям плацдарм на НАТО за война с Русия

23 Декември, 2025 18:08 1 967 174

  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • българия-
  • война-
  • юрий пилипсон

Tова води до съответни рискове за онези, които предоставят територията си за военни приготовления, заплаши Москва

Москва: България се превърна в голям плацдарм на НАТО за война с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България се превърна в един от най-големите източни плацдарми на Северноатлантическия алианс в подготовка за сблъсък с Русия, заяви в интервю за ТАСС Юрий Пилипсон, директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство, предаде focus-news.net.

"България, за съжаление, се превърна в един от най-големите плацдарми на източния фланг на НАТО в подготовка за сблъсък с Русия. Разбира се, това води до съответни рискове за онези, които предоставят територията си за военни приготовления“, каза той, отговаряйки на въпрос за оценката на Москва относно плановете на НАТО за изграждане на нова военна база в България.

Още новини от Украйна

Пилипон подчерта, че на фона на продължаващата агресивна политика на НАТО и призивите в редиците му за подготовка за военен конфликт с Русия, Москва не пренебрегва натрупването на сили и ресурси на алианса и разширяването на неговата инфраструктура в близост до руските граници, включително и в България.

"Русия със сигурност е способна да отговори на всякакви заплахи с военно-технически мерки. Руският президент Владимир Путин неотдавна ясно потвърди това. В същото време руското ръководство предпочита политически и дипломатически методи за решаване на проблемите. Ние запазваме конструктивна нагласа и поддържаме каналите за диалог отворени — уви, засега без желаната взаимност“, отбеляза той.

Освен това, дипломатът припомни, че отношенията между руската и българската страна се регулират от Договора за приятелски отношения и сътрудничество, подписан през 1992 г. и все още в сила, който установява "общо разбиране за необходимостта от изключване на войната от международните отношения, както и на заплахата или употребата на сила като средство за решаване на спорове между държавите“.

"В него също така се посочва, че трябва да се полагат усилия за намаляване на въоръженията и въоръжените сили в Европа до възможно най-ниско равнище. Страните се задължават да предотвратяват използването на своята територия за въоръжено нападение или други насилствени действия срещу другата договаряща се страна“, добави директорът на Втория европейски департамент на руското външно министерство.

Според Пилипон, София "е забравила изброените задължения“. "Разбираме, че в много отношения тази политика е наложена на България от Запада чрез кръгове, намиращи се под негов контрол. От гледна точка на българските национални интереси е абсурдно Русия да се разглежда "през прицела“,“ отбеляза той.

И добави: "Всички знаят, че нашата страна никога не е имала и не може да има планове да напада България. Руски войници два пъти са стъпвали на българска земя с благородни освободителни мисии — по време на Руско-турската война от 1877–1878 г. и в заключителния етап на Втората световна война. Тези съдбоносни събития определиха изключително приятелския, бих казал дори братския характер на двустранните отношения в продължение на много десетилетия".

Дипломатът подчерта, че "обикновените българи помнят историята, в по-голямата си част трезво оценяват ситуацията и съвсем не желаят страната им да бъде превърната във "фронтова“ държава“, докато София по собствена инициатива е поела русофобски курс и е загубила предишните предимства на близките, специални връзки с Русия. "Патриотичните сили все по-често протестират срещу тази правителствена политика. Затова ние оставаме донякъде оптимисти и се надяваме, че здравият разум и присъщата на българския народ любов към свободата ще надделеят“, заяви Пилипон.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    77 62 Отговор
    Време е, братушки да дойдете насам и пак да ни освободите, повечето българи отдавна ви чакаме!

    Коментиран от #7, #28, #56, #60, #61, #73, #105

    18:10 23.12.2025

  • 2 Българин

    49 74 Отговор
    Москва да си такова таковата...

    Коментиран от #45, #100, #141

    18:10 23.12.2025

  • 3 Голям

    39 67 Отговор
    плацдарм ли сме? Евала, пораснала ни е работата :)

    Навремето като си давахме територията на СССР да разполага СС24 нямаше проблем, ама сега като сме от другата страна и вече са много инфектирани ватите.

    Коментиран от #15, #16, #155

    18:11 23.12.2025

  • 4 За голямо наше съжаление

    78 43 Отговор
    Русия е права! Това ни е благодарността към Русия, че ни има отново на картата! Подлоги сме.

    Коментиран от #35, #110

    18:11 23.12.2025

  • 5 Град Козлодуй

    38 24 Отговор
    Фърлай орешника Вова

    Коментиран от #41

    18:12 23.12.2025

  • 6 Анани

    55 20 Отговор
    Остава да ни замлатят с ракети братушките, на цялото ни тегло и мъка и сме приключили тотал.

    Коментиран от #10, #12

    18:12 23.12.2025

  • 7 Заминавай

    28 34 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    на Дунава да чакаш братушките и меси погачата. До 2-3 дни като падне Киев и ще са на Дунава

    18:12 23.12.2025

  • 8 И Киев е Руски

    33 23 Отговор
    Дано братушките да Фъргат орешниците в София Бургас и Варна та ние по селата да се подготвим и посрещнем подобава

    18:13 23.12.2025

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    41 15 Отговор
    един орешник към софето и плацдарма се е разбягал на запад през глава като американците от Кабул. Добре ни е на село хахахаахха

    18:13 23.12.2025

  • 10 404

    40 14 Отговор

    До коментар #6 от "Анани":

    На нас един дрон ни стига

    Коментиран от #103

    18:13 23.12.2025

  • 11 Бихлюл

    42 20 Отговор
    Просто сме много нищожни. Много.

    Коментиран от #49, #133

    18:14 23.12.2025

  • 12 Няма

    25 41 Отговор

    До коментар #6 от "Анани":

    как, закъсали са в Покровск вече 4 години и мрат като мухи. Нямат силички за повече, камо ли да ни пипнат нас -- страна от НАТО

    18:14 23.12.2025

  • 13 факт

    44 15 Отговор
    С малки изключения, не виждам здрав разум в сегашните български политици. Явно отстрани много ясно се вижда безрасъдството им.

    18:15 23.12.2025

  • 14 Гук

    15 10 Отговор
    Радвам се.

    18:15 23.12.2025

  • 15 БОЛШЕВИК

    44 18 Отговор

    До коментар #3 от "Голям":

    Много скоро Русия ще граничи с Полша, Румъния и Унгария.

    Коментиран от #79, #97

    18:15 23.12.2025

  • 16 Ганьо

    15 8 Отговор

    До коментар #3 от "Голям":

    Ганев гледа откъде духа вятъра и уж прави тънки сметки- винаги роб...

    18:15 23.12.2025

  • 17 Хахахахаха

    35 14 Отговор
    Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди изтеглянето на украинските въоръжени сили от Северск в Донецката народна република.
    Киев отбеляза, че украинските въоръжени сили са напуснали града, „за да запазят живота и боеспособността на подразделенията“.

    На 11 декември руското Министерство на отбраната съобщи за освобождаването на Северск. Министерството отбеляза, че подразделения на 123-та и 6-та гвардейски мотострелкови бригади, част от групата войски „Юг“, са завършили пълното прочистване на града от украинските въоръжени сили. Министерството публикува и кадри от освободения град.

    Лека полека всичко си идва на мястото, айде сега фенчетата на Нато да почват да ревът, купил съм ви кърпички

    18:15 23.12.2025

  • 18 Сантинел

    16 20 Отговор
    Известният руски военен генерал-полковник Леонид Ивашов остро критикува руското ръководство и оценява 1400 дни пълномащабна война:
    “Преди началото на СВО действах с внимание. И тези почти 4 години показаха безмилостната справедливост на тези мои тезиси. "
    "Нямаме успех на оперативно-тактическо ниво, но на стратегическо ниво сме победени във ВСИЧКИ посоки"
    "ВСИЧКИ сфери на индустрията са унищожени. "
    «В критическом состоянии наука, а образование просто развалено».
    “Съдебната система е корумпирана. И всички съдии се назначават от президента... Да напомня, че 98% от големите корумпирани хора са в управляващата партия "Едина Русия" нещо като ГЕРБ Ново начало
    “Наблюдава се див ръст на цените, народът на Русия унищожава пред очите им. "
    “Унищожава се медицината. ВСИЧКИ региони намаляват разходите за здравеопазване. "
    „Качеството на продуктите се влошава, палмовото масло е навсякъде, храната в Русия става отровна. "
    "Единствената сфера, в която Русия е в лидерите, е демографията. Ние сме лидери в ИЗКЛЮЧВАНЕТО.
    Дори и без война, войната просто изтощава хората. "
    „Нашето ръководство се хвали, че никой няма оръжия като нас. По-правилно би било да се каже, че никъде във военната сфера никой не краде толкова, колкото ние имаме"
    „Самият факт, че сме в изолация и постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН правят изявления в подкрепа на Украйна, е огромно поражение.
    Ние (в съюзниците) останаха само Северна Корея и Беларус, но те няма да ни помо

    Коментиран от #26, #29, #31

    18:15 23.12.2025

  • 19 Владо

    15 38 Отговор
    Тези сбърканяци от Русия винаги да ни били враг.

    18:16 23.12.2025

  • 20 Хмхмхмхмхм

    13 26 Отговор
    /..."Русия със сигурност е способна да отговори на всякакви заплахи с военно-технически мерки..../ Нима;0 И как ще отговори русия при европейска контраатака с квантови компютри, които декриптират всички руски военни пароли, и това означава невъзможност за изстрелване на каквито и да е било руски ракети, или ако напр. глонасс бъде пренасочен така, че да зададе такава траектория на изстреляна руска ракета срещу ЕС държава. че ракетата да се върне и да падне точно върху кремъл, а;0 Русия изостава стратегически от разработката на много важно военни космически технологии като квантови компютри и постквантова криптография, така, че - изказването е само показване на мускули и зад него не стои реален руски технологичен напредълк

    Коментиран от #25, #42

    18:17 23.12.2025

  • 21 И Киев е Руски

    25 14 Отговор
    Путин да изпрати агитката на Динамо Москва и цирка в БГ да приключи и хората отново да се радват на живота

    Коментиран от #23, #27, #85

    18:17 23.12.2025

  • 22 Незнайко

    19 30 Отговор
    "Руски войници два пъти са стъпвали на българска земя с благородни освободителни мисии"???

    Не знам, но, слава, богу, българите лека по-лека започнат да освобождават съзнанието си от този втълпяван до затъпяване идеологически наратив на имперската Московия. Няма разумен и просветен българин, който да му се върже вече!

    Коментиран от #48

    18:18 23.12.2025

  • 23 Град Козлодуй

    9 16 Отговор

    До коментар #21 от "И Киев е Руски":

    Точен сте господине👍

    Коментиран от #102

    18:19 23.12.2025

  • 24 Факт ☝️

    27 18 Отговор
    Раша си спечели много врагове заради войната срещу Украйна .

    Коментиран от #30

    18:19 23.12.2025

  • 25 Хахахахаха

    9 4 Отговор

    До коментар #20 от "Хмхмхмхмхм":

    ахаха, маняк много филми си гледал, това не е филм, това е реалния живот, събуди се, хахахахахха

    Коментиран от #36, #40

    18:19 23.12.2025

  • 26 Хмхмхмхмхм

    9 16 Отговор

    До коментар #18 от "Сантинел":

    /...«В критическом состоянии наука,.../ Ето- заради това. че нонстоп русия прави войни, а не наука, те нямат руски квантов компютър и в близките 30-50 години няма и да имат.

    Коментиран от #90

    18:20 23.12.2025

  • 27 Сельо,

    9 12 Отговор

    До коментар #21 от "И Киев е Руски":

    Тя и агитката на Динамо Москва е забелязана в бутаницата при Кобзон .

    18:20 23.12.2025

  • 28 Повечето българи

    18 10 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    сте колко ? 152 ма или 153 ма . Ей меншевик няма да говориш от името на българите . Иначе си киси на Дунав с питката . Ама много питки ще трябва да месиш , нали знаеш ? Най - добре си отвори хлебарна .

    18:21 23.12.2025

  • 29 Гост

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Сантинел":

    Колко ти дават за такова нещо да напишеш? То малоумно малко ама... Все едно за доктор Ливайн разправяш как лекува колене ама никой не е излекуван с лепенката .

    18:21 23.12.2025

  • 30 Напротив

    10 14 Отговор

    До коментар #24 от "Факт ☝️":

    Спечели приятели. Тези които направиха войната в Украйна, винаги са били врагове на Русия!

    18:21 23.12.2025

  • 31 Пригожин

    10 6 Отговор

    До коментар #18 от "Сантинел":

    Шойгу окраде парите!

    18:21 23.12.2025

  • 32 Една фактологична истина

    8 4 Отговор
    Българската православна църква и руската (антибългарска) политика

    1. От 15-ти век Русия се определя за наследница на Византия с претенции да освобождава завладените от Османската империя християнски земи на Византия;
    2. От Петър Велики започва реализирането на имперските интереси на Русия за излаз на Балканите, Проливите и Средиземноморието. Той успява да рагроми шведите и завземе Балтийските държави;
    3. Екатерина Велика също завзема някои земи от Турция и главно земите на бившата Велика Волжска България, след което насочва погледа си към Цариград;
    4. През 18-19 век все още няма самостоятелна БПЦ, а само отделни владици към Цариградската патриаршия;
    5. Идеята за Мегали Елада (Велика Гърция) се базира на твърдението, че на Балканите живее единен православен народ, който говори гръцки език и който ще се вдигне на възстание, ще се освободи и ще възстанови Византия. Тази идея се възприема от Русия за реализиране на имперските си интереси.

    18:22 23.12.2025

  • 33 българина

    11 7 Отговор
    Айде да се съберем , да подгоним нашите политици и ако трябва да ги приключим .Тук става дума , че са ни заложили , нас , семействата ни , децата ни , имотите ни , всичко . Нещата са сериозни , или те или ние и България .Не трябва да го позволим .Не трябва запада да самоубива два православни народа .Дано сме по умни от украинците .

    18:22 23.12.2025

  • 34 Димитър Събев, икономист БАН

    2 6 Отговор
    виждам комунисти със калашници пред вратата ми..

    18:22 23.12.2025

  • 35 котис

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "За голямо наше съжаление":

    Благодаря за всички цветя . Наврете си ги ...знаеш къде . И гледай да са рози .

    Коментиран от #39

    18:23 23.12.2025

  • 36 Остави я

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахахаха":

    Не и обръщай внимание. Комплексирана жена, от която нищо не става, с интелект на 5 годишно!

    Коментиран от #50

    18:23 23.12.2025

  • 37 Една фактологична истина

    4 7 Отговор
    Българската православна църква и руската (антибългарска) политика
    6. Руско-гръцката идея за асимилация на българския народ предизвиква Българското Възраждане и започва борбата за Българската Екзархия, която да легитимира българския народ, чието съществуване е отричано от руснаците и гърците.
    7. Най-големият народ на Балканите – българският – се стреми към свобода, но е притиснат от няколко фактора, които работят против него:
    - Фанариотите, според които българите били гръко-ромейци;
    - Русия, която има претенции, че е наследница на Византия;
    - Турция, която и дума не дава да се издума за независимост на българите
    8. Протестантските мисионери, които идват на Балканите, откриват обаче с изненада, че българският народ е огромен народ и няма нищо общо с гърците, които са много по-малобройни от него.
    9. Всички православни църкви са националистически и особено Руската, Гръцката и Сръбската, което е най-голямото нарушение на идеята на Православието.

    Коментиран от #58, #163

    18:23 23.12.2025

  • 38 Спокоен съм !

    14 15 Отговор
    Добре ,че България е в ЕС и НАТО , че с толкова предатели в държавата ни ,вече щяхме да сме руска губерния .

    Коментиран от #88, #119, #138

    18:24 23.12.2025

  • 39 Не споделяме

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "котис":

    мераците на безродните глупаци. Твърде са глупави. Поне мас си сложи!

    Коментиран от #74

    18:24 23.12.2025

  • 40 Хмхмхмхмхм

    6 7 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахахаха":

    Напиши в нета център квазар БАН и виж малка неядрена България какви технологии разработва. В русия НЯМАТЕ такива и никога няма да имате...

    Коментиран от #54

    18:24 23.12.2025

  • 41 Няма как

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй":

    Щото не е произведен още . Армата запали ли ? Робота изтрезня ли ?

    18:24 23.12.2025

  • 42 Асан

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хмхмхмхмхм":

    Кво говориш ти ба? Ка ша воюваш с компютури ? Ше ги удраш у главита с тех ли ба?

    18:25 23.12.2025

  • 43 Хипотетично

    4 4 Отговор
    Пилипон се позовава на договор от 1992г за приятелство със страна, която е обявила България за неприятелска. Правят се дипломатически на разсеяни.

    18:25 23.12.2025

  • 44 Една фактологична истина

    3 6 Отговор
    Българската православна църква и руската (антибългарска) политика
    10. Русия изпраща в България шпиони, пари, дрехи, църковна книжнина и разпространява мита за “Дядо Иван”, за Русия, която щяла да освободи България, защото сама не можела да се освободи.
    11. Внушенията за “българо-руското братство” се разпространяват от руски монаси с много пари. Разпространяват се митови и магически числа, които “доказват”, че “Туркия ке падне” еди кога си и т.н.
    12. Русия изпраща българчета на обучение в Одеса, Петербург и др., които след това по правило се превръщан в русофили;
    13. Създаването на Българската Екзархия през 1870 г. маркира българската народност на картата на Балканите.
    14. Руското правителство по принцип работи против Българската Екзархия и в полза на Гърция и Османската империя чрез своя емисар генерал Игнатиев, който люта битка в Цариград с д-р Стоян Чомаков и българските църковни дейци;

    18:25 23.12.2025

  • 45 селски ,

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    И ти - също .....!

    18:25 23.12.2025

  • 46 стоян

    10 9 Отговор
    Аз знам че 1944 година рузките кумунисти ни окупираха и избиха 45 000 образовани и кадърни българи за да могат българските терористи и крадци от мандри да вземат власта - и така 50 гд бяхме под рузко робство

    18:26 23.12.2025

  • 47 Другари

    2 9 Отговор
    Желая да ви кажа истината но тя е много смразяваща. Нали знаете за петолъчката на Сталин и за трилъчката на Хитлер. Та двата континента Австралия и Европа ще потънат след смяната на полюсите което се очаква догодина. Може би и Тръмп ще ви го каже до един два месеца затова събираше генерали и адмирали а сега уволнява и посланици.

    Коментиран от #55

    18:26 23.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Бихлюл

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бихлюл":

    Нищожна е семката ти . Аз съм си ок . Говори само от свое име н.......к

    18:26 23.12.2025

  • 50 Хахахахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "Остави я":

    Много екшъни е гледал, как там ей така хакват ядрените кодове хсха, още му се смея

    18:26 23.12.2025

  • 51 Лудия

    7 3 Отговор
    Много преувеличено, от коя военна инфраструктура в България ще ги нападне нато? Каква военна инфраструктура имаме, чак плацдарм да станем. България благодари на Русия за комплимента 😀

    18:27 23.12.2025

  • 52 Една фактологична истина

    3 6 Отговор
    Българската православна църква и руската (антибългарска) политика
    15. След като Българската Екзархия вече става факт, Русия започва да работи за вербуването на русофили и български свещеници, които започват да внушават, че който работи за руския цар, работи за България и който не е съгласен с това е враг на Русия;
    16. На българите непрекъснато се натяква, че друг ги е освободил и че те са били неспособни да се освободят сами.
    17. Сбъдва се предсказанието на Левски, че “Който ви освободи, той ще ви пороби”;
    18. Когато национално-освободителното движение в България набира скорост и целият свят се обявява за българската кауза, Русия побързва да се намеси като “освободителка”, за да не загуби влиянието си в България;

    Коментиран от #57

    18:27 23.12.2025

  • 53 Дик диверсанта

    8 7 Отговор
    Който разпространява руска пропаганда, разпространява фашизъм и няма да бъде пощаден.

    Коментиран от #59

    18:27 23.12.2025

  • 54 Хахахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "Хмхмхмхмхм":

    Маняк спри се, ще ме пукнеш от смях, честно не мога хахахха

    18:28 23.12.2025

  • 55 Страшен виц

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Другари":

    разказа . Дай още -да се посмеем.

    18:28 23.12.2025

  • 56 До БОЛШЕВИК

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Ето какво ще те направи щастлив:
    Украйна пада, ЕС се разпада, Сащ излизат от НАТО и НАТО се разпада. Орбан и Фицо посрещат любимите братушки с токайско и бира а руската армия е в Централна Европа. Възраждане печелят избори, Костадинов премиер, посреща любимите братушки с хляб и сол, българската армия се разпуска, правителството подава оставка, парламента се разпуска, България се самообявява за задунайска губерния на Русия, Митрофанова става Губернатор, Костадинов заместник, махаме еврото, приемаме рублата, руския става основен официален език, в училищата се преподава на руски, български се говори само в къщи...но тихо, въвежда се задължителна военна служба в руската армия, български войници се изпращат я в отделни части на Украйна за прочистване от фашистки остатъци, я в някой друг горещ участък на военни действия на великата руска армия, изпълняваща следващата СВО, било то в прибалтийските държави, където трябва да бъде защитено руско-говорящото население и в някоя непослушна южна съседка...следва продължение..поотделно горе...

    Коментиран от #66, #69

    18:28 23.12.2025

  • 57 Копейка от новото броене

    6 5 Отговор

    До коментар #52 от "Една фактологична истина":

    И като резултат днес БПЦ се оглавява от едно руско попче, сатанаил.

    18:28 23.12.2025

  • 58 историк

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Една фактологична истина":

    турчин белюрму ба кюпек . Насъл сън ба капакпк

    18:28 23.12.2025

  • 59 Дай за западната

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Дик диверсанта":

    Че от нея не виждаме руската. Фашизъм викаш. 😄

    18:29 23.12.2025

  • 60 До БОЛШЕВИК

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    . Продължение
    Въвежда се задължително военно обучение в училище...само руски филми по кината и руски канали по телевизията, забраняват се протестите, и късите поли и монокините и т.н. и т.н. ааа, ами да, няма да има и пустеещи села, ще се населят с народи я от далечния Сибир я от по южните азиатски райони. А в големите градове - там ще е друго брат, там ще преобладават чистите руснаци: те много ни обичат и мноого ни уважават. Ще пием водка на екс в ресторантите във водни чаши, ще тропкаме казачок, ще валсуваме просълзени с песните на Кобзон, а празниците, празници ще имаме много брат. Ще манифестираме с нашите обични освободители на 3ти март и на 1 май също и ще развяваме червено знаме със сърп и чук, и на 9 май и на 9 септември, който ще бъде възстановен като национален празник също, и ще носим плакат с лика на Сталин, а на празника на Октомврийската революция ще добавим и лика на Ленин...Ще има пионерска организация и комсомолска, ще има лагери за военно обучение на децата, ще се съревновават по скоростно сглобяване на Калашников...и всички ще са с еднакви униформи...и с шапки с козирка и с петолъчка, червена и то...следва продължение

    Коментиран от #146

    18:29 23.12.2025

  • 61 Питане

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    А ако Вова те покани за пушечно месо?

    Коментиран от #75, #82

    18:29 23.12.2025

  • 62 Една фактологична истина

    4 6 Отговор
    Българската православна църква и руската (антибългарска) политика
    19. След Освобождението руската политика се насочва към превръщането на България в руска автономна област или задунайска губерния. Пускат се веднага монети с лика на ген. Тотлебен, българските владици споменават в проповедите си руския цар, а не българския княз
    20. На това остро реагират българските патриоти.
    21. Русофилите дамгосват българските патриоти с прозвището “русофоби” и ги обявяват за врагове на Русия и руския народ.
    22. Повечето български владици – руски възпитаници – работят като руски, а не като български владици. Синодът на БПЦ е изграден по подобие на руския Синод от времето на Петър I.;
    23. Стамболов разтурва Синода и интернира владиците, само защото те отказват да споменават българския княз Фердинанд, а споменават само руския цар.
    24. Те и другите русофили организират покушението и убийството на Стамболов, а после обвиняват за това княз Фердинанд.

    18:30 23.12.2025

  • 63 Коко Н

    6 8 Отговор
    В казармата ни учеха,че трябва да задържим 20 Мин.,Турците,докато дойдат братушките от Киев.

    Коментиран от #98, #123

    18:30 23.12.2025

  • 64 Технологии големи

    4 3 Отговор
    Разработваме ама денги юк. И с това подгазване на фона, Клаус И ЗЕЛЬО ще бъдем едни от първите. И ТОГАВА ЩЕ СЕ МОЛИТЕ НА РУСОФИЛИТЕ ДА ВИ ПОМОГНАТ. НО И ТЕ ЩЕ СА В ДИСАГИТЕ .

    18:30 23.12.2025

  • 65 НРБългария

    7 5 Отговор
    Да пращат женската си рота и да ни приключват .Даже си мисля, че военния оркестър е достатъчен, няма нужда от повече . Ако влязат сухопътни , ще са посрещнати като освободители .

    18:30 23.12.2025

  • 66 БОЛШЕВИК

    4 4 Отговор

    До коментар #56 от "До БОЛШЕВИК":

    На мене ми стига само, връщането на живота при СССР и соц блока!

    18:30 23.12.2025

  • 67 Анджо

    4 4 Отговор
    Пропагандата на тия боклуци няма край.

    18:31 23.12.2025

  • 68 Слава на ЗСУ

    5 5 Отговор
    16 % сте . Не видиш ли ,че Копейкин максимум 200 човека събира .

    Събирайте си партакешите и друм към Сиктивкар ,
    палмово масло и бояришник на корем

    18:31 23.12.2025

  • 69 Безродните глупаци

    5 2 Отговор

    До коментар #56 от "До БОЛШЕВИК":

    сте мн0г0 зле. Направо на тенеке дрънкате. 😄

    18:31 23.12.2025

  • 70 Мужиците

    6 5 Отговор
    изобщо нямат думата какво ще прави България и какви съюзи и бази ще има!

    Що се отнася до кремълските глупости колко много българите обичали Русията, това ще се види пак на поредните избори.

    Особено ако Зелен Чорапов се престраши най после да се яви с партия.

    18:31 23.12.2025

  • 71 Една фактологична истина

    2 4 Отговор
    Българската православна църква и руската (антибългарска) политика
    25. Под влияние на русофилите главният български храм е наречен не на името на български светец, а на един руски княз със спорна и съмнителна репутация – Александър Невски.
    26. През I-та световна война, след една варварска бомбардировка на Варна от руския военноморски флот, цар Фердинанд вбесен свиква Народното събрание и преименуват храма на “Св. Кирил и Методий”;
    27. След прогонването на цар Фердинанд от България, по предложение на главата на БПЦ и на руската агентура, на храма отново се връща старото руско име.
    28. Докато преди 9-ти септември 1944 г. в БПЦ имаше все пак и патриоти, макар и да доминираха русофилите, то след 9-ти окончателно се разрушиха и последните останки на патриотизма в БПЦ, както и в цялата държава;
    29. БКП и ДС целенасочено провеждаха политика за дискредитиране на БПЦ и смазване на националното самосъзнание на българския народ;

    18:32 23.12.2025

  • 72 Хахахаха

    5 3 Отговор
    Айде копейки, подготвят ви за асвабаждение! Заплахите вече започнаха. Но по принцип рашите не заплашват никого, миролюбиви хора са рашите.

    Коментиран от #81

    18:32 23.12.2025

  • 73 Ердоган

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Време е в България да бъдат най-новите ядрени ракети на НАТО като в Беларус

    18:32 23.12.2025

  • 74 абе цветята са си за вас

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Не споделяме":

    освабадители . Не можеш да четеш ли ? 3 ти клас изкара ?

    Коментиран от #80

    18:32 23.12.2025

  • 75 Имаш избор

    4 4 Отговор

    До коментар #61 от "Питане":

    за разлика при фашизма в Украйна. Там работата е на късмет да не те барнат на улицата. 😄

    Коментиран от #94

    18:32 23.12.2025

  • 76 Историк

    4 5 Отговор
    Руснаците въпреки,че имат територии и в Европа да азиатци.Като тези в Камбоджа на Пол Пот и в Китай на Мао.Там човекът няма достойнство,чест и стойност.Животът му струва колкото на едно куче.Българите както и украинците са европейци.Но ние сме на границата и затова между нас има и такива,които харесват убийства,насилия и разрушения.Но с времето стават все по-малко

    Коментиран от #132

    18:32 23.12.2025

  • 77 пешеходец

    6 1 Отговор
    Гледам майтап ви се струва .Май никой не е държал калашник . Не е майтап работа да знаете

    Коментиран от #89, #112

    18:33 23.12.2025

  • 78 Една фактологична истина

    1 3 Отговор
    Българската православна църква и руската (антибългарска) политика
    30. За няколко дена след 9-ти бяха избити 150 патриотични православни свещеници и архиереи, които са били против русофилите в БПЦ;
    31. Разгромени бяха и протестантската, униатската и католическата църква в България;
    32. След избиването на национално будните хора, в БПЦ започнаха да се поставят хора, продукт на комунистическата система. Назначаваха се в нея за свещеници дори хора с криминално поведение;
    33. През 1950 г. Богословският факултет беше изваден от Софийския университет в продължение на 40 години и превърнат в Духовна академия, подчинена на Синода, респ. на ДС и КГБ.;
    34. Стратегията на БКП и ДС беше ликвидирането на църковните институции.;

    18:34 23.12.2025

  • 79 Хахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":

    ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ и така 4 години стигнаха от Киев до Донецк!

    Коментиран от #95

    18:34 23.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Фххффф

    6 3 Отговор

    До коментар #72 от "Хахахаха":

    Затова срещнеш ли копейкс-на място!

    Коментиран от #101, #115

    18:34 23.12.2025

  • 82 ха-ха

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "Питане":

    А ако те покани Тръмп или Мерц - кво прайм ?! Сладур, мамин ...

    18:34 23.12.2025

  • 83 Една фактологична истина

    3 2 Отговор
    Българската православна църква и руската (антибългарска) политика
    35. Бяха незабавно пенсионирани 6 бележити професори-богослови, а на тяхно място бяха назначени богослови със съмнителна или липсваща квалификация;
    36. За патриарх беше назначен руския възпитаник Максим в нарушение на 17 члена на църковния устав. Изборът му е 17 пъти незаконен и твърдението, че Максим бил “легитимен” патриах е смехотворно, защото “легитимен” означава “законен”.
    37. Според Устава, за Патриарх е трябвало да се избере най-старият архиерей от Синода, а Максим е бил най-младият. 6 бр. от бюлетините за Максим са били напъписани с един и същи почерк и т.н. до 17 нарушения;
    38. С това започна разколът в БПЦ.
    39. Макар че всички владици са агентура на ДС и са служили на комунистическата власт, някои от тях решиха да се покаят и основаха алтернативния Синод;
    40. Проблемът на БПЦ не е в разкола. По едно време и в Гърция имаше разкол и Синодите стигнаха до 14 на брой. Всичките гръцки Синоди обаче работеха в полза на Гърция;

    18:35 23.12.2025

  • 84 Абе руски Ка пу ти

    6 4 Отговор
    Вие от кога взривявате складове с боеприпаси тук.От кога тровите с Новичок от кога спонсорирате руски партиии тук от кога се месите в изборите и от кога вербувате шпиони.Проблема е че не Ви почваме .Гони всичката руска пап лач от тук.

    Коментиран от #122

    18:35 23.12.2025

  • 85 и представяш ли си

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "И Киев е Руски":

    къв бой ще ядат . Ще видиш Левски и ЦСКА обединени . Локо и Ботев . Сега като се замисля - да ги праща , барабар с умрелите му вълци . Вярно ще ни направи услуга .

    18:36 23.12.2025

  • 86 Българската православна църква и руската

    3 3 Отговор
    Българската православна църква и руската (антибългарска) политика
    41. В БПЦ обаче се поставиха навсякъде агенти на ДС и тя няма самостоятелна политика по нито един въпрос. По всички въпроси БПЦ пита първо ДС и КГБ и това продължава и до днес.
    42. Никой от двата български Синода не защити нито един път българската кауза, напр. в Македония или по други въпроси;
    43. Никой от БПЦ не постави въпросът, че БПЦ е най-големият земевладелец в България, защото върху тези имоти са построени вили на бивши величия, увеселителни заведения, военни полигони.
    44. Алтернативният Синод беше изгонен, за да се концентрират властта и имотите в ръцете на казионния Синод;

    18:36 23.12.2025

  • 87 нннн

    7 4 Отговор
    Българи, мислите ли като гласувате? Хайде вече мислете! И помнете кой- какви ги е забъркал - тая коалиция, и предната, и по- предните...

    18:36 23.12.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Хахахаха

    4 7 Отговор

    До коментар #77 от "пешеходец":

    Ама нали се радвате на путлера бе ейййййй. Нали чакате да победи в Украйна? Ами като чакате да победи в Украйна, ще хващате калашниците вие след това, какво мислите?

    18:36 23.12.2025

  • 90 Защо

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хмхмхмхмхм":

    Да не би да имат други компютри ,та нямат квантов ,ама имат лампов

    18:37 23.12.2025

  • 91 НАТО сайз милитъри

    6 6 Отговор
    М@йната им на мръсните московци, ще ядат гегата!

    Коментиран от #135

    18:37 23.12.2025

  • 92 Една фактологична истина

    1 3 Отговор
    Българската православна църква и руската (антибългарска) политика
    45. Президентът Първанов награди Максим за “преодоляване на разкола”;
    46. Положението в БПЦ е направо страшно, но не и безнадеждно;
    47. Ако се събере достатъчно единна воля между владиците вътре в Синода и извън Църквата, има надежда за реформи;
    48. Никакви външни сили не могат да помогнат за разрешаване на кризата в БПЦ. Трябва да се оправяме сами.

    18:37 23.12.2025

  • 93 ,,Голям"...?!

    1 0 Отговор
    Колко да е...,,голям"...- колкото една малка България...?!

    18:37 23.12.2025

  • 94 Объкркал си

    3 4 Отговор

    До коментар #75 от "Имаш избор":

    Рейса за това 3 милиона ватенки се разбягаха като мухи .

    Коментиран от #111

    18:37 23.12.2025

  • 95 Хахахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #79 от "Хахахаха":

    Какво вие 4 години ги прогонвате от Украйна хахахахахах, смятай 2 млн убити+ незнайно колко ранени, нон стоп принудителна мобилизация и не ще успели да ги прогоните от едно село

    Коментиран от #106, #121

    18:37 23.12.2025

  • 96 Мнение

    4 3 Отговор
    Това важи само за управляващата ш@йка. По-голямата част от населението обича Русия, руския народ и руската култура и ще се противопостави на всякаква натовска намеса от територията на България.

    Коментиран от #109, #127, #131

    18:37 23.12.2025

  • 97 Всъщност

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":

    Ще граничи с Китай отвсякъде . Щото ще е китайска провинция

    18:38 23.12.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Много са ми

    2 5 Отговор
    Смешни руснаците като плашат България ,все едно на умряло куче нож да вадиш

    18:38 23.12.2025

  • 100 Искаше да кажеш!

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Москва да си такова таковата...,в твоята...- такова!

    18:38 23.12.2025

  • 101 прошляк ,

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Фххффф":

    Какво правиш , ако те срещнем ,,случайно ,, ? С тия призиви голям перда....х те чака , да си знаеш !

    Коментиран от #108, #153

    18:39 23.12.2025

  • 102 Лапуркай те

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Град Козлодуй":

    И двамата

    18:39 23.12.2025

  • 103 отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "404":

    Само да го насочат на правилното мястол

    18:39 23.12.2025

  • 104 37.51т

    0 4 Отговор
    Преди много години бг"Учени" 0ткрили,че да се захващаме с този,който губи войната датират от много време....нашите предци траките са били съюзници на Троя(виж Омир)...тук традициите се спазват....

    18:40 23.12.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #95 от "Хахахахаха":

    Е па незнам дали от едно село не можаха да ги прогонят, но фактите са че стигнаха от Киев до Донецк!

    Коментиран от #124

    18:40 23.12.2025

  • 107 Цвете

    3 2 Отговор
    А ТИ ЗАЩО НАРИЧАТ БЪЛГАРИТЕ ЮДЕИ? АКО НЕ СМЕ БИЛИ НИЕ, ДОСЕГА ЩЯХТЕ ДА СЕ ЧУДИТЕ НА КАКЪВ ЕЗИК ДА ТРОВИТЕ ДУШИТЕ НА ВСИЧКИ. ИЗЧАДИЕ АДОВО СИ ТИ. 😠🙄🤔

    18:40 23.12.2025

  • 108 Кои сте вие

    1 2 Отговор

    До коментар #101 от "прошляк ,":

    Бе да дойда да ви изправям гърбиците.

    18:40 23.12.2025

  • 109 Българин

    6 3 Отговор

    До коментар #96 от "Мнение":

    Българите мразим русия безплатно.Предай на Митроф анова.

    18:41 23.12.2025

  • 110 Ти си

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "За голямо наше съжаление":

    такава,а предателството се наказва!

    Коментиран от #117

    18:41 23.12.2025

  • 111 Не бе

    4 4 Отговор

    До коментар #94 от "Объкркал си":

    Въпроса бе, че в русия искаш да се сражаваш, отиваш и ти плащат. В Украйна а те барнат на улицата, няма не искам, няма недей. фашистка му работа. Радвай се че си евтин и глупав в България. 😄

    18:41 23.12.2025

  • 112 И как го реши това ?

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "пешеходец":

    Ти май само си го държал ?

    18:41 23.12.2025

  • 113 Цвете

    3 3 Отговор
    А ТИ ЗАЩО НАРИЧАТ БЪЛГАРИТЕ ЮДЕИ? АКО НЕ СМЕ БИЛИ НИЕ, ДОСЕГА ЩЯХТЕ ДА СЕ ЧУДИТЕ НА КАКЪВ ЕЗИК ДА ТРОВИТЕ ДУШИТЕ НА ВСИЧКИ. ИЗЧАДИЕ АДОВО СИ ТИ. 😠🙄🤔

    18:42 23.12.2025

  • 114 Явно тия гащници пак са се..

    4 3 Отговор
    оцвъкали някъде по фронта щом започнаха със заплахи и закани🤣, аре разкарайте се, никой не ви иска никъде.

    18:42 23.12.2025

  • 115 ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Фххффф":

    После си потърси спешно зъболекар - ще ти трябва , да си знаеш !

    18:42 23.12.2025

  • 116 Справедливост трябва

    5 3 Отговор
    Евреина Сюлейман Паси ни продаде или подари все тая на САТАНАто. Нико не му се противопостави тогава. Той, че е виновен виновен е, но по-голяма вина има този заспал по диваните и масите със салата и ракия народ, защото не се възпротиви навремето на това. Сега и да циврим е все тая, защото има американски бази, в които за разлика от руснаците ние не знаем, какви оръжия са струпани. С две думи ще стрелят по Русия от нашата територия и като стане напечено ще избягат, а ние ще сме курбан, защото сме неблагодарни, мързеливи и продажни подлоги. Няма как да ни се размине от България да летят ракети към Русия и да не ни се отговори. Да праскат Козлодуй, ама по рано докато продажните ни политици още не са избягали, че и да нямат време да похарчат откраднатото и да се свършва това тегло.
    Никой не ни е крив, сами сме си виновни.

    18:42 23.12.2025

  • 117 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #110 от "Ти си":

    Въпроса е какво правите предателите в България. Никой не ви задържа.

    18:42 23.12.2025

  • 118 селяк

    4 4 Отговор
    Не са абете от Масква. Българските офце са про$ти и не моат да го разберат тва. България е в НАТО само заради излаза си на Черно море и наличието на мноо баламурници дет верват , че сичко дека фръчи са еде

    18:42 23.12.2025

  • 119 ПРАВ СИ...!

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "Спокоен съм !":

    Като гледам РФ е абсолютно спокойна!
    Стои изправена,дори и без оръжие,пред външният въоръжен агресор-НАТО...!

    18:42 23.12.2025

  • 120 Даааа

    9 4 Отговор
    Брътвежи на болни мозъци,с объркана ДНК.България е член на НАТО и си изпълнява задълженията към Алианса.А това,какво мислят и говорят по наш адрес орките,не интересува никого.

    18:42 23.12.2025

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Хфеее

    4 3 Отговор

    До коментар #84 от "Абе руски Ка пу ти":

    Затова срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #130

    18:43 23.12.2025

  • 123 пълни глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Коко Н":

    аз бях първи ешалон, не знам ти какво си бил . Нищо подобно не са ни учили , НЕ ЛЪЖИ .

    18:44 23.12.2025

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Цвете

    0 2 Отговор
    А ТИ ЗАЩО НАРИЧАТ БЪЛГАРИТЕ ЮДЕИ? АКО НЕ СМЕ БИЛИ НИЕ, ДОСЕГА ЩЯХТЕ ДА СЕ ЧУДИТЕ НА КАКЪВ ЕЗИК ДА ТРОВИТЕ ДУШИТЕ НА ВСИЧКИ. ИЗЧАДИЕ АДОВО СИ ТИ. 😠🙄🤔

    18:45 23.12.2025

  • 126 Политолок с чашка

    4 2 Отговор
    Ганю е Велик! Обаче една ракета от вражеските, дори и от евтините и кривите ще го накара да се наведе и да събуе потурите.

    Коментиран от #145

    18:45 23.12.2025

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Българин

    3 3 Отговор
    Последния път ни Окупираха за половин век,руските комунисти...

    18:46 23.12.2025

  • 129 000

    0 2 Отговор
    Как мислите - възможно ли е в нашата страна да се организира базово военно обучение и да се сформира военен корпус от младежи до 35 години? Това бе била ефективна военна сила. Маже би ще са ни нужни поне 150 хиляди души. От софия и пловдив дали може да се мобилизират? Как мислите, да се готвим ли вече?

    18:46 23.12.2025

  • 130 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Хфеее":

    И после , като те срещнем и ффффффф няма да можеш да кажеш .....Смешник ! От дивана си голям бабаит , нали ?!

    18:46 23.12.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Е да де,

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Историк":

    "Но с времето стават все по-малко"
    Тана тя кват тана ами дай да съ тунками!
    Стават по малко сега, но колкото и малко да са ние пак си ги ценим и ги издирваме да ни водят към светлото бъдеще. До скоро държавата имаше "люпилни" да си ги развъжда и да се увеличават, за да може заедно със СССР да завладем целия свят и ние да се разпореждаме, а другите само да изпълняват. Все още има обаче още "люпилни" дето ги развъждат, че и новоизлюпените ги избраме като по-по-най да ни коват закони и да ни управляват.

    Коментиран от #149

    18:47 23.12.2025

  • 133 Вичо

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бихлюл":

    Не знам колко сте нищожни,но ние българите имаме стойност.Човеци сме,за разлика от вас.Да знаеш.

    18:48 23.12.2025

  • 134 Бат Петьо Парчето

    7 3 Отговор
    РУСНАЦИТЕ НЕ СА ЖЕЛАНИ ТУК,МРАЗИМГИ И НЕНАВИЖДАМЕ БЕЗПЛАТНО,НО ОТ ДУША

    Коментиран от #137

    18:49 23.12.2025

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Ко стаа бе руски боклуци?

    5 3 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #147

    18:51 23.12.2025

  • 137 Коментиращ

    0 4 Отговор

    До коментар #134 от "Бат Петьо Парчето":

    Давай към фронта на зеленото, кво чакаш още???

    18:51 23.12.2025

  • 138 ГолЕм смЕх!

    4 5 Отговор

    До коментар #38 от "Спокоен съм !":

    Ама той тоз твой фотоколаж,ми той жива АнтиРеклама на НАТО,ве...😂😝🤣!
    РФ стои горда и изправена,дори и без оръжие,пред въоръженият до зъби превил се старец-НАТО...😂😝🤣!

    Коментиран от #151

    18:52 23.12.2025

  • 139 Една фактологична истина

    0 2 Отговор
    Чечня, Грузия ,армения бяха само предястие .Следват основните ястияь у България ,у Рмъния Полша, у Латвя , у Литва, Естония; Задачата поставена от Екатерина Велика която Дугин Путин искат да осъществят е Черно море да стане руско езеро. Затова заселват руснаци по черноморието и на любимото място за десант на руснаците -устието на Камчия има руска база.

    Коментиран от #154, #157, #158

    18:52 23.12.2025

  • 140 Фори

    1 2 Отговор
    Само война им се върти в главите на руснаците!

    18:53 23.12.2025

  • 141 До трола на факти

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    А ние да ти таковаме таковата в мръсната уста!

    Коментиран от #144

    18:53 23.12.2025

  • 142 Историк

    2 1 Отговор
    Гаа Ньоо пак се падна от страната на булката ,и после поне 40г ще се оплаква от руския ботуш и редовно ще реди ,а нас защо ?Мислете хора ,знам че с гордост цитирате ,мразим да мислим и ЕС ни храни и Нато ни брани ,но в действителност дали е така ?

    18:53 23.12.2025

  • 143 натовец

    1 1 Отговор
    Това го казва Кремъл а не Москва.

    18:54 23.12.2025

  • 144 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #141 от "До трола на факти":

    Да водя и жинатаа ,завижда и тя иска !

    Коментиран от #169

    18:54 23.12.2025

  • 145 Политолок

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Политолок с чашка":

    не знам какво е . Чаша знам . Айде наблегни на чашата и не ръси " мъдрости" привечер . Не ти се отдава ша знаиш .Мога да ти разкажа последния път в който бай ти Ганьо се е срещал с руските войски какъв е резултата .

    18:55 23.12.2025

  • 146 Лалугер

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "До БОЛШЕВИК":

    Браво пич.От ясно-по ясно.Нека още да мечтае за братушките.Хората са си ок,бил съм в Москва.Бях спортист.Ние ,нац.отбор пънуваме по света.С дъвки,дънкови ризи,маратонки.Младежна там като невидели,едва не ни събличаха по гащи по баровете.И плащат яко.Що злато накупих тогава:)))Москва много ми хареса.Сега не знам как е.Бях там преди много години.

    18:55 23.12.2025

  • 147 Хахахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #136 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Хахахха, а вие върнахте ли си едно село поне за 4 години, че ни омръзна само да ви бием шамари

    Коментиран от #156

    18:55 23.12.2025

  • 148 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор
    Путилифона бацу Путдю каза каде пияниците са вечно нацуркани и това ги оправдава каде од четири години и без това не спазват обезателствата си по всички споразомения!

    18:57 23.12.2025

  • 149 Така де

    3 0 Отговор

    До коментар #132 от "Е да де,":

    Не познавам млад човек до 30 години,който да го интересува за Русия или да е русофил.Освен ако не е платен.Те и копейките ни такива. През август миналата година Путин покани всички българи на които им тежи евроатлантизма да отидат в Русия ,да получат руско гражданство.Заминали досега-НУЛА.

    18:57 23.12.2025

  • 150 Една фактологична истина

    2 0 Отговор
    Тази стратегия за освобождение на рускоговорящите е започната още по време на Студената война и СССР. Във всички Съветски окупирани републики са заселвани етнически Руснаци,включително Европейските такива плюс България На практика днес във всяка от тези републики 20 -25.% от населението е Руснаци....След СССР инвазията продължава.Текат постоянно клипове и реклама за купуване на имоти и заселване в България. Днес 400 хиляди етнически Руснаци притежават имоти по Черноморието и близките региони, и само членството ни в ЕС и визовия режим ги възпира от по- сериозна Инвазия..Но не е непоправимо. Финансират се Партии за излизане на България от ЕС и НАТО и план за отделна република по Черноморието, която Руския Агресор да " освободи"...Колко му е !!След Украйна идва ред и на България!!!

    18:58 23.12.2025

  • 151 Така стоят всички слабаци😂

    2 2 Отговор

    До коментар #138 от "ГолЕм смЕх!":

    Разоръжени и унизени.

    18:58 23.12.2025

  • 152 Хи Хи

    0 7 Отговор
    Руснаците толкоз урки изтрепаха, що наште тагаренковци не ги заместят на фронта ??!! маленкий зеля откога ги чака !!

    18:58 23.12.2025

  • 153 а ти ?

    6 0 Отговор

    До коментар #101 от "прошляк ,":

    сигурен ли си ? Всички русороби сте много силни на приказки . И дотам

    18:58 23.12.2025

  • 154 Коментиращ

    0 6 Отговор

    До коментар #139 от "Една фактологична истина":

    Добре звучи!
    След над 30г евроатлантическа "демокрация" (диктатура на партиите, кланящи се на шорош) България е буквално пред закриване!
    Няма пътища, здравеопазване, енергетика, образование, войска, тиквите теглят гигантски заеми и по тоя начин се опитват да вържат бюджета???
    Няма да споменаваме натикването насила на България в заробвозоната, с фалшифицирани данни за инфлацията!!!

    Та крайно време е Русия отново да стъпи на българска територия, щото продажните шоро-атлантици закопаха страната ни за поколения напред!!!

    18:58 23.12.2025

  • 155 Георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Голям":

    Тия SS24 бяха наши. И всички трепереха, докато ги нарязаха. А сега нямаме нищо. Нищо!!! Даже с триста зора - скъпо и прескъпо ни продадоха едно фалшиви самолети. Чувам, казвали: България е бъдеща руска зона на влияние и за тях нищо. Нито натовско оръжие, нито руско. Ние сме голи на поляна. Та не се чудете как и защо сме паднали под турско робство.ч

    Коментиран от #159

    18:59 23.12.2025

  • 156 Ко стаа бе?

    5 0 Отговор

    До коментар #147 от "Хахахахаха":

    Ти отговаряш на обръщението "руски боклуци"??

    Коментиран от #161

    18:59 23.12.2025

  • 157 Тигре Тигре

    1 4 Отговор

    До коментар #139 от "Една фактологична истина":

    Ами ква работа имат в Черно Море бледоликите кръвосмешани англета разположени на поне 2500км от тук,които от 200г. мечтаят за контрол над Черно Море и военна база в Крим ,я ми отговори бре Царр Вуллл пробиттт ?

    19:00 23.12.2025

  • 158 еййй рушляци

    4 0 Отговор

    До коментар #139 от "Една фактологична истина":

    Свестен преводач нямате ли бе ? н .......ци . Всичкото ви е такова - без аналог . Голям смях сте , честно . Киев падна ли ?

    19:01 23.12.2025

  • 159 Били са наши друг път

    2 0 Отговор

    До коментар #155 от "Георгиев":

    Това първо.Второ SS24 в България никога не е имало.

    Коментиран от #166

    19:01 23.12.2025

  • 160 ДългоИме

    0 4 Отговор
    Лъжа ли е бе, Маро! Д-у-п-е да ни е яко, да не дава Господ!

    19:02 23.12.2025

  • 161 Хахахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #156 от "Ко стаа бе?":

    А ти пишеш от името на страхливци те от Нато, така че предпочитам боклук, отколкото страхливец

    19:02 23.12.2025

  • 162 Една фактологична истина

    4 0 Отговор
    Кой бетонира и завзе Черноморието ни, американците ли?!
    Защо в България има 50 000 руски фирми, и почти нито една от тях не плаща данък!?!
    Защо имат вече над 400 000 имота тук?!
    Знаеш ли, че за 10 години Лукойл е декларирал тук приходи от над 60 милиарда лева и не е платил и стотинка данък печалба?
    Като си купуваш цигари на Булгартабак, къде ти отиват паричките — при руските собственици или при американците?!
    Знаеш ли, че над 30% от икономиката ни е в руски ръце?! Колко американски има?!
    Та да ви кажа, има такива примати, които си вярват, че живеят в колония, защото са примати и роби по душа.
    Утре такива примати няма и да се замислят защо децата им бягат на Запад, в държави, в които не е стъпвал руски ботуш, в които не упраляват мутри и крадци

    Коментиран от #171

    19:02 23.12.2025

  • 163 37.51т

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Една фактологична истина":

    Има и "друга" фактологическа истина...да ни обясниш.що кръстоносците превземат Константинопол...знаеш ли какво са ограбили...препоръчвам ти Венеция има разни паметници....по-кротко с големите изказвания...

    19:02 23.12.2025

  • 164 Сикт.р

    4 0 Отговор
    Стига сте лъгали, че всички българи симпатизират на Русия. Не е вярно. За лева е същото, видяхме ви протеста пред БНБ...

    19:02 23.12.2025

  • 165 Копейкиииии

    4 0 Отговор
    Що не фанете сами да си сложите въжето?
    Ама пък сте забавни.

    19:03 23.12.2025

  • 166 Хахахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #159 от "Били са наши друг път":

    А вие взехте ли си Покровск и Мирноград хайахах

    Коментиран от #170

    19:03 23.12.2025

  • 167 Архимандрисандрит Бибиян

    0 3 Отговор
    Слава на Русия ,защитница на Православието от 89 πo€€€oвите бесовски сатта нисстии !

    19:03 23.12.2025

  • 168 Тц.. Тц...

    2 0 Отговор
    Тази непобедима и легендарна путинска армия ако превземат случайно Покровск дата на превземането му ще го обявят за национален празник като 9ти май, и ще канят копейките на парад.

    19:04 23.12.2025

  • 169 Не си пада

    0 0 Отговор

    До коментар #144 от "Българин":

    по отпадък. Сори. Не всеки иска да е боклук. Ин ти си имала избор, но те влече да си отпадък. Избърши сопооля и стривай че ми цапаш обувките и към кофата без нерви. 😄

    19:05 23.12.2025

  • 170 В.В.П.

    0 0 Отговор

    До коментар #166 от "Хахахахаха":

    Взехме ги, барабар с Лисабон.

    19:06 23.12.2025

  • 171 37.51т

    0 0 Отговор

    До коментар #162 от "Една фактологична истина":

    Е много станаха фактологическите "ти" истина.....пиши пиши....

    19:06 23.12.2025

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 174 Сус бе

    0 0 Отговор
    Копейки мърляви.

    19:07 23.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания