Москва: България се превърна в голям плацдарм на НАТО за война с Русия

България се превърна в един от най-големите източни плацдарми на Северноатлантическия алианс в подготовка за сблъсък с Русия, заяви в интервю за ТАСС Юрий Пилипсон, директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство, предаде focus-news.net.
"България, за съжаление, се превърна в един от най-големите плацдарми на източния фланг на НАТО в подготовка за сблъсък с Русия. Разбира се, това води до съответни рискове за онези, които предоставят територията си за военни приготовления“, каза той, отговаряйки на въпрос за оценката на Москва относно плановете на НАТО за изграждане на нова военна база в България.
Пилипон подчерта, че на фона на продължаващата агресивна политика на НАТО и призивите в редиците му за подготовка за военен конфликт с Русия, Москва не пренебрегва натрупването на сили и ресурси на алианса и разширяването на неговата инфраструктура в близост до руските граници, включително и в България.
"Русия със сигурност е способна да отговори на всякакви заплахи с военно-технически мерки. Руският президент Владимир Путин неотдавна ясно потвърди това. В същото време руското ръководство предпочита политически и дипломатически методи за решаване на проблемите. Ние запазваме конструктивна нагласа и поддържаме каналите за диалог отворени — уви, засега без желаната взаимност“, отбеляза той.
Освен това, дипломатът припомни, че отношенията между руската и българската страна се регулират от Договора за приятелски отношения и сътрудничество, подписан през 1992 г. и все още в сила, който установява "общо разбиране за необходимостта от изключване на войната от международните отношения, както и на заплахата или употребата на сила като средство за решаване на спорове между държавите“.
"В него също така се посочва, че трябва да се полагат усилия за намаляване на въоръженията и въоръжените сили в Европа до възможно най-ниско равнище. Страните се задължават да предотвратяват използването на своята територия за въоръжено нападение или други насилствени действия срещу другата договаряща се страна“, добави директорът на Втория европейски департамент на руското външно министерство.
Според Пилипон, София "е забравила изброените задължения“. "Разбираме, че в много отношения тази политика е наложена на България от Запада чрез кръгове, намиращи се под негов контрол. От гледна точка на българските национални интереси е абсурдно Русия да се разглежда "през прицела“,“ отбеляза той.
И добави: "Всички знаят, че нашата страна никога не е имала и не може да има планове да напада България. Руски войници два пъти са стъпвали на българска земя с благородни освободителни мисии — по време на Руско-турската война от 1877–1878 г. и в заключителния етап на Втората световна война. Тези съдбоносни събития определиха изключително приятелския, бих казал дори братския характер на двустранните отношения в продължение на много десетилетия".
Дипломатът подчерта, че "обикновените българи помнят историята, в по-голямата си част трезво оценяват ситуацията и съвсем не желаят страната им да бъде превърната във "фронтова“ държава“, докато София по собствена инициатива е поела русофобски курс и е загубила предишните предимства на близките, специални връзки с Русия. "Патриотичните сили все по-често протестират срещу тази правителствена политика. Затова ние оставаме донякъде оптимисти и се надяваме, че здравият разум и присъщата на българския народ любов към свободата ще надделеят“, заяви Пилипон.
Навремето като си давахме територията на СССР да разполага СС24 нямаше проблем, ама сега като сме от другата страна и вече са много инфектирани ватите.
До коментар #1 від "БОЛШЕВИК":на Дунава да чакаш братушките и меси погачата. До 2-3 дни като падне Киев и ще са на Дунава
9 Ний ша Ва упрайм
До коментар #6 від "Анани":На нас един дрон ни стига
12 Няма
До коментар #6 від "Анани":как, закъсали са в Покровск вече 4 години и мрат като мухи. Нямат силички за повече, камо ли да ни пипнат нас -- страна от НАТО
18:14 23.12.2025
18:15 23.12.2025
До коментар #3 від "Голям":Много скоро Русия ще граничи с Полша, Румъния и Унгария.
До коментар #3 від "Голям":Ганев гледа откъде духа вятъра и уж прави тънки сметки- винаги роб...
18:15 23.12.2025
Киев отбеляза, че украинските въоръжени сили са напуснали града, „за да запазят живота и боеспособността на подразделенията“.
На 11 декември руското Министерство на отбраната съобщи за освобождаването на Северск. Министерството отбеляза, че подразделения на 123-та и 6-та гвардейски мотострелкови бригади, част от групата войски „Юг“, са завършили пълното прочистване на града от украинските въоръжени сили. Министерството публикува и кадри от освободения град.
Лека полека всичко си идва на мястото, айде сега фенчетата на Нато да почват да ревът, купил съм ви кърпички
18:15 23.12.2025
“Преди началото на СВО действах с внимание. И тези почти 4 години показаха безмилостната справедливост на тези мои тезиси. "
"Нямаме успех на оперативно-тактическо ниво, но на стратегическо ниво сме победени във ВСИЧКИ посоки"
"ВСИЧКИ сфери на индустрията са унищожени. "
“Съдебната система е корумпирана. И всички съдии се назначават от президента... Да напомня, че 98% от големите корумпирани хора са в управляващата партия "Едина Русия" нещо като ГЕРБ Ново начало
“Наблюдава се див ръст на цените, народът на Русия унищожава пред очите им. "
“Унищожава се медицината. ВСИЧКИ региони намаляват разходите за здравеопазване. "
„Качеството на продуктите се влошава, палмовото масло е навсякъде, храната в Русия става отровна. "
"Единствената сфера, в която Русия е в лидерите, е демографията. Ние сме лидери в ИЗКЛЮЧВАНЕТО.
Дори и без война, войната просто изтощава хората. "
„Нашето ръководство се хвали, че никой няма оръжия като нас. По-правилно би било да се каже, че никъде във военната сфера никой не краде толкова, колкото ние имаме"
„Самият факт, че сме в изолация и постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН правят изявления в подкрепа на Украйна, е огромно поражение.
Ние (в съюзниците) останаха само Северна Корея и Беларус, но те няма да ни помо
18:15 23.12.2025
20 Хмхмхмхмхм
18:17 23.12.2025
Коментиран от #23, #27, #85
18:17 23.12.2025
Не знам, но, слава, богу, българите лека по-лека започнат да освобождават съзнанието си от този втълпяван до затъпяване идеологически наратив на имперската Московия. Няма разумен и просветен българин, който да му се върже вече!
18:18 23.12.2025
23 Град Козлодуй
До коментар #21 от "И Киев е Руски":Точен сте господине👍
18:19 23.12.2025
18:19 23.12.2025
До коментар #20 від "Хмхмхмхмхм":ахаха, маняк много филми си гледал, това не е филм, това е реалния живот, събуди се, хахахахахха
18:19 23.12.2025
26 Хмхмхмхмхм
До коментар #18 от "Сантинел":/...«В критическом состоянии наука,.../ Ето- заради това. че нонстоп русия прави войни, а не наука, те нямат руски квантов компютър и в близките 30-50 години няма и да имат.
18:20 23.12.2025
27 Сельо,
18:20 23.12.2025
28 Повечето българи
До коментар #1 від "БОЛШЕВИК":сте колко ? 152 ма или 153 ма . Ей меншевик няма да говориш от името на българите . Иначе си киси на Дунав с питката . Ама много питки ще трябва да месиш , нали знаеш ? Най - добре си отвори хлебарна .
18:21 23.12.2025
29 Гост
30 Напротив
До коментар #24 от "Факт ☝️":Спечели приятели. Тези които направиха войната в Украйна, винаги са били врагове на Русия!
18:21 23.12.2025
До коментар #18 от "Сантинел":Шойгу окраде парите!
32 Една фактологична истина
1. От 15-ти век Русия се определя за наследница на Византия с претенции да освобождава завладените от Османската империя християнски земи на Византия;
2. От Петър Велики започва реализирането на имперските интереси на Русия за излаз на Балканите, Проливите и Средиземноморието. Той успява да рагроми шведите и завземе Балтийските държави;
5. Идеята за Мегали Елада (Велика Гърция) се базира на твърдението, че на Балканите живее единен православен народ, който говори гръцки език и който ще се вдигне на възстание, ще се освободи и ще възстанови Византия. Тази идея се възприема от Русия за реализиране на имперските си интереси.
18:22 23.12.2025
34 Димитър Събев, икономист БАН
18:22 23.12.2025
35 котис
До коментар #4 від "За голямо наше съжаление":Благодаря за всички цветя . Наврете си ги ...знаеш къде . И гледай да са рози .
18:23 23.12.2025
36 Остави я
До коментар #25 от "Хахахахаха":Не и обръщай внимание. Комплексирана жена, от която нищо не става, с интелект на 5 годишно!
Коментиран от #50
18:23 23.12.2025
6. Руско-гръцката идея за асимилация на българския народ предизвиква Българското Възраждане и започва борбата за Българската Екзархия, която да легитимира българския народ, чието съществуване е отричано от руснаците и гърците.
- Русия, която има претенции, че е наследница на Византия;
- Турция, която и дума не дава да се издума за независимост на българите
8. Протестантските мисионери, които идват на Балканите, откриват обаче с изненада, че българският народ е огромен народ и няма нищо общо с гърците, които са много по-малобройни от него.
9. Всички православни църкви са националистически и особено Руската, Гръцката и Сръбската, което е най-голямото нарушение на идеята на Православието.
18:23 23.12.2025
38 Спокоен съм !
39 Не споделяме
До коментар #35 от "котис":мераците на безродните глупаци. Твърде са глупави. Поне мас си сложи!
Коментиран от #74
18:24 23.12.2025
40 Хмхмхмхмхм
До коментар #25 от "Хахахахаха":Напиши в нета център квазар БАН и виж малка неядрена България какви технологии разработва. В русия НЯМАТЕ такива и никога няма да имате...
Коментиран от #54
41 Няма как
До коментар #5 от "Град Козлодуй":Щото не е произведен още . Армата запали ли ? Робота изтрезня ли ?
18:24 23.12.2025
До коментар #20 от "Хмхмхмхмхм":Кво говориш ти ба? Ка ша воюваш с компютури ? Ше ги удраш у главита с тех ли ба?
18:25 23.12.2025
44 Една фактологична истина
10. Русия изпраща в България шпиони, пари, дрехи, църковна книжнина и разпространява мита за “Дядо Иван”, за Русия, която щяла да освободи България, защото сама не можела да се освободи.
11. Внушенията за “българо-руското братство” се разпространяват от руски монаси с много пари. Разпространяват се митови и магически числа, които “доказват”, че “Туркия ке падне” еди кога си и т.н.
18:25 23.12.2025
45 селски ,
До коментар #2 от "Българин":И ти - също .....!
18:25 23.12.2025
46 стоян
47 Другари
18:26 23.12.2025
49 Бихлюл
До коментар #11 от "Бихлюл":Нищожна е семката ти . Аз съм си ок . Говори само от свое име н.......к
18:26 23.12.2025
50 Хахахахаха
До коментар #36 от "Остави я":Много екшъни е гледал, как там ей така хакват ядрените кодове хсха, още му се смея
18:26 23.12.2025
51 Лудия
52 Една фактологична истина
15. След като Българската Екзархия вече става факт, Русия започва да работи за вербуването на русофили и български свещеници, които започват да внушават, че който работи за руския цар, работи за България и който не е съгласен с това е враг на Русия;
16. На българите непрекъснато се натяква, че друг ги е освободил и че те са били неспособни да се освободят сами.
17. Сбъдва се предсказанието на Левски, че “Който ви освободи, той ще ви пороби”;
18. Когато национално-освободителното движение в България набира скорост и целият свят се обявява за българската кауза, Русия побързва да се намеси като “освободителка”, за да не загуби влиянието си в България;
18:27 23.12.2025
53 Дик диверсанта
18:27 23.12.2025
54 Хахахахаха
До коментар #40 от "Хмхмхмхмхм":Маняк спри се, ще ме пукнеш от смях, честно не мога хахахха
18:28 23.12.2025
55 Страшен виц
До коментар #47 от "Другари":разказа . Дай още -да се посмеем.
18:28 23.12.2025
56 До БОЛШЕВИК
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Ето какво ще те направи щастлив:
Украйна пада, ЕС се разпада, Сащ излизат от НАТО и НАТО се разпада. Орбан и Фицо посрещат любимите братушки с токайско и бира а руската армия е в Централна Европа. Възраждане печелят избори, Костадинов премиер, посреща любимите братушки с хляб и сол, българската армия се разпуска, правителството подава оставка, парламента се разпуска, България се самообявява за задунайска губерния на Русия, Митрофанова става Губернатор, Костадинов заместник, махаме еврото, приемаме рублата, руския става основен официален език, в училищата се преподава на руски, български се говори само в къщи...но тихо, въвежда се задължителна военна служба в руската армия, български войници се изпращат я в отделни части на Украйна за прочистване от фашистки остатъци, я в някой друг горещ участък на военни действия на великата руска армия, изпълняваща следващата СВО, било то в прибалтийските държави, където трябва да бъде защитено руско-говорящото население и в някоя непослушна южна съседка...следва продължение..поотделно горе...
18:28 23.12.2025
57 Копейка от новото броене
До коментар #52 от "Една фактологична истина":И като резултат днес БПЦ се оглавява от едно руско попче, сатанаил.
18:28 23.12.2025
58 историк
До коментар #37 от "Една фактологична истина":турчин белюрму ба кюпек . Насъл сън ба капакпк
18:28 23.12.2025
59 Дай за западната
До коментар #53 от "Дик диверсанта":Че от нея не виждаме руската. Фашизъм викаш. 😄
18:29 23.12.2025
60 До БОЛШЕВИК
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":. Продължение
Въвежда се задължително военно обучение в училище...само руски филми по кината и руски канали по телевизията, забраняват се протестите, и късите поли и монокините и т.н. и т.н. ааа, ами да, няма да има и пустеещи села, ще се населят с народи я от далечния Сибир я от по южните азиатски райони. А в големите градове - там ще е друго брат, там ще преобладават чистите руснаци: те много ни обичат и мноого ни уважават. Ще пием водка на екс в ресторантите във водни чаши, ще тропкаме казачок, ще валсуваме просълзени с песните на Кобзон, а празниците, празници ще имаме много брат. Ще манифестираме с нашите обични освободители на 3ти март и на 1 май също и ще развяваме червено знаме със сърп и чук, и на 9 май и на 9 септември, който ще бъде възстановен като национален празник също, и ще носим плакат с лика на Сталин, а на празника на Октомврийската революция ще добавим и лика на Ленин...Ще има пионерска организация и комсомолска, ще има лагери за военно обучение на децата, ще се съревновават по скоростно сглобяване на Калашников...и всички ще са с еднакви униформи...и с шапки с козирка и с петолъчка, червена и то...следва продължение
18:29 23.12.2025
61 Питане
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":А ако Вова те покани за пушечно месо?
18:29 23.12.2025
62 Една фактологична истина
19. След Освобождението руската политика се насочва към превръщането на България в руска автономна област или задунайска губерния. Пускат се веднага монети с лика на ген. Тотлебен, българските владици споменават в проповедите си руския цар, а не българския княз
20. На това остро реагират българските патриоти.
21. Русофилите дамгосват българските патриоти с прозвището “русофоби” и ги обявяват за врагове на Русия и руския народ.
22. Повечето български владици – руски възпитаници – работят като руски, а не като български владици. Синодът на БПЦ е изграден по подобие на руския Синод от времето на Петър I.;
23. Стамболов разтурва Синода и интернира владиците, само защото те отказват да споменават българския княз Фердинанд, а споменават само руския цар.
24. Те и другите русофили организират покушението и убийството на Стамболов, а после обвиняват за това княз Фердинанд.
18:30 23.12.2025
18:30 23.12.2025
64 Технологии големи
18:30 23.12.2025
66 БОЛШЕВИК
До коментар #56 от "До БОЛШЕВИК":На мене ми стига само, връщането на живота при СССР и соц блока!
18:30 23.12.2025
68 Слава на ЗСУ
Събирайте си партакешите и друм към Сиктивкар ,
палмово масло и бояришник на корем
18:31 23.12.2025
69 Безродните глупаци
До коментар #56 от "До БОЛШЕВИК":сте мн0г0 зле. Направо на тенеке дрънкате. 😄
18:31 23.12.2025
70 Мужиците
Що се отнася до кремълските глупости колко много българите обичали Русията, това ще се види пак на поредните избори.
Особено ако Зелен Чорапов се престраши най после да се яви с партия.
18:31 23.12.2025
71 Една фактологична истина
25. Под влияние на русофилите главният български храм е наречен не на името на български светец, а на един руски княз със спорна и съмнителна репутация – Александър Невски.
26. През I-та световна война, след една варварска бомбардировка на Варна от руския военноморски флот, цар Фердинанд вбесен свиква Народното събрание и преименуват храма на “Св. Кирил и Методий”;
27. След прогонването на цар Фердинанд от България, по предложение на главата на БПЦ и на руската агентура, на храма отново се връща старото руско име.
28. Докато преди 9-ти септември 1944 г. в БПЦ имаше все пак и патриоти, макар и да доминираха русофилите, то след 9-ти окончателно се разрушиха и последните останки на патриотизма в БПЦ, както и в цялата държава;
29. БКП и ДС целенасочено провеждаха политика за дискредитиране на БПЦ и смазване на националното самосъзнание на българския народ;
18:32 23.12.2025
72 Хахахаха
18:32 23.12.2025
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Време е в България да бъдат най-новите ядрени ракети на НАТО като в Беларус
18:32 23.12.2025
74 абе цветята са си за вас
До коментар #39 от "Не споделяме":освабадители . Не можеш да четеш ли ? 3 ти клас изкара ?
18:32 23.12.2025
75 Имаш избор
До коментар #61 от "Питане":за разлика при фашизма в Украйна. Там работата е на късмет да не те барнат на улицата. 😄
18:32 23.12.2025
18:32 23.12.2025
77 пешеходец
18:33 23.12.2025
78 Една фактологична истина
30. За няколко дена след 9-ти бяха избити 150 патриотични православни свещеници и архиереи, които са били против русофилите в БПЦ;
31. Разгромени бяха и протестантската, униатската и католическата църква в България;
32. След избиването на национално будните хора, в БПЦ започнаха да се поставят хора, продукт на комунистическата система. Назначаваха се в нея за свещеници дори хора с криминално поведение;
33. През 1950 г. Богословският факултет беше изваден от Софийския университет в продължение на 40 години и превърнат в Духовна академия, подчинена на Синода, респ. на ДС и КГБ.;
34. Стратегията на БКП и ДС беше ликвидирането на църковните институции.;
18:34 23.12.2025
79 Хахахаха
До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ и така 4 години стигнаха от Киев до Донецк!
18:34 23.12.2025
81 Фххффф
До коментар #72 от "Хахахаха":Затова срещнеш ли копейкс-на място!
18:34 23.12.2025
82 ха-ха
До коментар #61 от "Питане":А ако те покани Тръмп или Мерц - кво прайм ?! Сладур, мамин ...
18:34 23.12.2025
83 Една фактологична истина
35. Бяха незабавно пенсионирани 6 бележити професори-богослови, а на тяхно място бяха назначени богослови със съмнителна или липсваща квалификация;
36. За патриарх беше назначен руския възпитаник Максим в нарушение на 17 члена на църковния устав. Изборът му е 17 пъти незаконен и твърдението, че Максим бил “легитимен” патриах е смехотворно, защото “легитимен” означава “законен”.
37. Според Устава, за Патриарх е трябвало да се избере най-старият архиерей от Синода, а Максим е бил най-младият. 6 бр. от бюлетините за Максим са били напъписани с един и същи почерк и т.н. до 17 нарушения;
38. С това започна разколът в БПЦ.
39. Макар че всички владици са агентура на ДС и са служили на комунистическата власт, някои от тях решиха да се покаят и основаха алтернативния Синод;
40. Проблемът на БПЦ не е в разкола. По едно време и в Гърция имаше разкол и Синодите стигнаха до 14 на брой. Всичките гръцки Синоди обаче работеха в полза на Гърция;
18:35 23.12.2025
84 Абе руски Ка пу ти
18:35 23.12.2025
85 и представяш ли си
До коментар #21 от "И Киев е Руски":къв бой ще ядат . Ще видиш Левски и ЦСКА обединени . Локо и Ботев . Сега като се замисля - да ги праща , барабар с умрелите му вълци . Вярно ще ни направи услуга .
18:36 23.12.2025
86 Българската православна църква и руската
41. В БПЦ обаче се поставиха навсякъде агенти на ДС и тя няма самостоятелна политика по нито един въпрос. По всички въпроси БПЦ пита първо ДС и КГБ и това продължава и до днес.
42. Никой от двата български Синода не защити нито един път българската кауза, напр. в Македония или по други въпроси;
43. Никой от БПЦ не постави въпросът, че БПЦ е най-големият земевладелец в България, защото върху тези имоти са построени вили на бивши величия, увеселителни заведения, военни полигони.
44. Алтернативният Синод беше изгонен, за да се концентрират властта и имотите в ръцете на казионния Синод;
18:36 23.12.2025
89 Хахахаха
До коментар #77 от "пешеходец":Ама нали се радвате на путлера бе ейййййй. Нали чакате да победи в Украйна? Ами като чакате да победи в Украйна, ще хващате калашниците вие след това, какво мислите?
18:36 23.12.2025
90 Защо
До коментар #26 от "Хмхмхмхмхм":Да не би да имат други компютри ,та нямат квантов ,ама имат лампов
18:37 23.12.2025
91 НАТО сайз милитъри
18:37 23.12.2025
92 Една фактологична истина
45. Президентът Първанов награди Максим за “преодоляване на разкола”;
46. Положението в БПЦ е направо страшно, но не и безнадеждно;
47. Ако се събере достатъчно единна воля между владиците вътре в Синода и извън Църквата, има надежда за реформи;
48. Никакви външни сили не могат да помогнат за разрешаване на кризата в БПЦ. Трябва да се оправяме сами.
18:37 23.12.2025
94 Объкркал си
До коментар #75 от "Имаш избор":Рейса за това 3 милиона ватенки се разбягаха като мухи .
Коментиран от #111
18:37 23.12.2025
95 Хахахахаха
До коментар #79 от "Хахахаха":Какво вие 4 години ги прогонвате от Украйна хахахахахах, смятай 2 млн убити+ незнайно колко ранени, нон стоп принудителна мобилизация и не ще успели да ги прогоните от едно село
18:37 23.12.2025
96 Мнение
18:37 23.12.2025
97 Всъщност
До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":Ще граничи с Китай отвсякъде . Щото ще е китайска провинция
18:38 23.12.2025
100 Искаше да кажеш!
До коментар #2 от "Българин":Москва да си такова таковата...,в твоята...- такова!
18:38 23.12.2025
101 прошляк ,
До коментар #81 от "Фххффф":Какво правиш , ако те срещнем ,,случайно ,, ? С тия призиви голям перда....х те чака , да си знаеш !
18:39 23.12.2025
102 Лапуркай те
До коментар #23 от "Град Козлодуй":И двамата
18:39 23.12.2025
103 отговор
До коментар #10 от "404":Само да го насочат на правилното мястол
18:39 23.12.2025
106 Хахахаха
До коментар #95 от "Хахахахаха":Е па незнам дали от едно село не можаха да ги прогонят, но фактите са че стигнаха от Киев до Донецк!
Коментиран от #124
18:40 23.12.2025
108 Кои сте вие
До коментар #101 от "прошляк ,":Бе да дойда да ви изправям гърбиците.
18:40 23.12.2025
109 Българин
До коментар #96 от "Мнение":Българите мразим русия безплатно.Предай на Митроф анова.
18:41 23.12.2025
110 Ти си
До коментар #4 от "За голямо наше съжаление":такава,а предателството се наказва!
Коментиран от #117
18:41 23.12.2025
111 Не бе
До коментар #94 от "Объкркал си":Въпроса бе, че в русия искаш да се сражаваш, отиваш и ти плащат. В Украйна а те барнат на улицата, няма не искам, няма недей. фашистка му работа. Радвай се че си евтин и глупав в България. 😄
18:41 23.12.2025
112 И как го реши това ?
До коментар #77 от "пешеходец":Ти май само си го държал ?
18:41 23.12.2025
18:42 23.12.2025
115 ха-ха
До коментар #81 от "Фххффф":После си потърси спешно зъболекар - ще ти трябва , да си знаеш !
18:42 23.12.2025
116 Справедливост трябва
Никой не ни е крив, сами сме си виновни.
18:42 23.12.2025
117 Факт
До коментар #110 от "Ти си":Въпроса е какво правите предателите в България. Никой не ви задържа.
18:42 23.12.2025
119 ПРАВ СИ...!
До коментар #38 от "Спокоен съм !":Като гледам РФ е абсолютно спокойна!
Стои изправена,дори и без оръжие,пред външният въоръжен агресор-НАТО...!
18:42 23.12.2025
122 Хфеее
До коментар #84 от "Абе руски Ка пу ти":Затова срещнеш ли копейка трепИ!
Коментиран от #130
18:43 23.12.2025
123 пълни глупости
До коментар #63 от "Коко Н":аз бях първи ешалон, не знам ти какво си бил . Нищо подобно не са ни учили , НЕ ЛЪЖИ .
18:44 23.12.2025
126 Политолок с чашка
18:45 23.12.2025
130 ха-ха
До коментар #122 от "Хфеее":И после , като те срещнем и ффффффф няма да можеш да кажеш .....Смешник ! От дивана си голям бабаит , нали ?!
18:46 23.12.2025
132 Е да де,
До коментар #76 от "Историк":"Но с времето стават все по-малко"
Тана тя кват тана ами дай да съ тунками!
Стават по малко сега, но колкото и малко да са ние пак си ги ценим и ги издирваме да ни водят към светлото бъдеще. До скоро държавата имаше "люпилни" да си ги развъжда и да се увеличават, за да може заедно със СССР да завладем целия свят и ние да се разпореждаме, а другите само да изпълняват. Все още има обаче още "люпилни" дето ги развъждат, че и новоизлюпените ги избраме като по-по-най да ни коват закони и да ни управляват.
18:47 23.12.2025
133 Вичо
До коментар #11 от "Бихлюл":Не знам колко сте нищожни,но ние българите имаме стойност.Човеци сме,за разлика от вас.Да знаеш.
18:48 23.12.2025
134 Бат Петьо Парчето
18:49 23.12.2025
136 Ко стаа бе руски боклуци?
18:51 23.12.2025
137 Коментиращ
До коментар #134 от "Бат Петьо Парчето":Давай към фронта на зеленото, кво чакаш още???
18:51 23.12.2025
138 ГолЕм смЕх!
До коментар #38 от "Спокоен съм !":Ама той тоз твой фотоколаж,ми той жива АнтиРеклама на НАТО,ве...😂😝🤣!
РФ стои горда и изправена,дори и без оръжие,пред въоръженият до зъби превил се старец-НАТО...😂😝🤣!
18:52 23.12.2025
139 Една фактологична истина
18:52 23.12.2025
141 До трола на факти
До коментар #2 от "Българин":А ние да ти таковаме таковата в мръсната уста!
18:53 23.12.2025
144 Българин
До коментар #141 от "До трола на факти":Да водя и жинатаа ,завижда и тя иска !
18:54 23.12.2025
145 Политолок
До коментар #126 от "Политолок с чашка":не знам какво е . Чаша знам . Айде наблегни на чашата и не ръси " мъдрости" привечер . Не ти се отдава ша знаиш .Мога да ти разкажа последния път в който бай ти Ганьо се е срещал с руските войски какъв е резултата .
18:55 23.12.2025
146 Лалугер
До коментар #60 от "До БОЛШЕВИК":Браво пич.От ясно-по ясно.Нека още да мечтае за братушките.Хората са си ок,бил съм в Москва.Бях спортист.Ние ,нац.отбор пънуваме по света.С дъвки,дънкови ризи,маратонки.Младежна там като невидели,едва не ни събличаха по гащи по баровете.И плащат яко.Що злато накупих тогава:)))Москва много ми хареса.Сега не знам как е.Бях там преди много години.
18:55 23.12.2025
147 Хахахахаха
До коментар #136 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Хахахха, а вие върнахте ли си едно село поне за 4 години, че ни омръзна само да ви бием шамари
Коментиран от #156
18:55 23.12.2025
148 Архимандрисандрит Бибиян
149 Така де
До коментар #132 от "Е да де,":Не познавам млад човек до 30 години,който да го интересува за Русия или да е русофил.Освен ако не е платен.Те и копейките ни такива. През август миналата година Путин покани всички българи на които им тежи евроатлантизма да отидат в Русия ,да получат руско гражданство.Заминали досега-НУЛА.
18:57 23.12.2025
150 Една фактологична истина
151 Така стоят всички слабаци😂
До коментар #138 от "ГолЕм смЕх!":Разоръжени и унизени.
18:58 23.12.2025
153 а ти ?
До коментар #101 от "прошляк ,":сигурен ли си ? Всички русороби сте много силни на приказки . И дотам
18:58 23.12.2025
154 Коментиращ
До коментар #139 от "Една фактологична истина":Добре звучи!
След над 30г евроатлантическа "демокрация" (диктатура на партиите, кланящи се на шорош) България е буквално пред закриване!
Няма пътища, здравеопазване, енергетика, образование, войска, тиквите теглят гигантски заеми и по тоя начин се опитват да вържат бюджета???
Няма да споменаваме натикването насила на България в заробвозоната, с фалшифицирани данни за инфлацията!!!
Та крайно време е Русия отново да стъпи на българска територия, щото продажните шоро-атлантици закопаха страната ни за поколения напред!!!
18:58 23.12.2025
155 Георгиев
До коментар #3 от "Голям":Тия SS24 бяха наши. И всички трепереха, докато ги нарязаха. А сега нямаме нищо. Нищо!!! Даже с триста зора - скъпо и прескъпо ни продадоха едно фалшиви самолети. Чувам, казвали: България е бъдеща руска зона на влияние и за тях нищо. Нито натовско оръжие, нито руско. Ние сме голи на поляна. Та не се чудете как и защо сме паднали под турско робство.ч
18:59 23.12.2025
156 Ко стаа бе?
До коментар #147 от "Хахахахаха":Ти отговаряш на обръщението "руски боклуци"??
18:59 23.12.2025
157 Тигре Тигре
До коментар #139 от "Една фактологична истина":Ами ква работа имат в Черно Море бледоликите кръвосмешани англета разположени на поне 2500км от тук,които от 200г. мечтаят за контрол над Черно Море и военна база в Крим ,я ми отговори бре Царр Вуллл пробиттт ?
19:00 23.12.2025
158 еййй рушляци
До коментар #139 от "Една фактологична истина":Свестен преводач нямате ли бе ? н .......ци . Всичкото ви е такова - без аналог . Голям смях сте , честно . Киев падна ли ?
19:01 23.12.2025
159 Били са наши друг път
До коментар #155 от "Георгиев":Това първо.Второ SS24 в България никога не е имало.
19:01 23.12.2025
161 Хахахахаха
До коментар #156 от "Ко стаа бе?":А ти пишеш от името на страхливци те от Нато, така че предпочитам боклук, отколкото страхливец
19:02 23.12.2025
162 Една фактологична истина
Защо в България има 50 000 руски фирми, и почти нито една от тях не плаща данък!?!
Защо имат вече над 400 000 имота тук?!
Знаеш ли, че за 10 години Лукойл е декларирал тук приходи от над 60 милиарда лева и не е платил и стотинка данък печалба?
Като си купуваш цигари на Булгартабак, къде ти отиват паричките — при руските собственици или при американците?!
Знаеш ли, че над 30% от икономиката ни е в руски ръце?! Колко американски има?!
Та да ви кажа, има такива примати, които си вярват, че живеят в колония, защото са примати и роби по душа.
Утре такива примати няма и да се замислят защо децата им бягат на Запад, в държави, в които не е стъпвал руски ботуш, в които не упраляват мутри и крадци
19:02 23.12.2025
163 37.51т
До коментар #37 от "Една фактологична истина":Има и "друга" фактологическа истина...да ни обясниш.що кръстоносците превземат Константинопол...знаеш ли какво са ограбили...препоръчвам ти Венеция има разни паметници....по-кротко с големите изказвания...
19:02 23.12.2025
165 Копейкиииии
Ама пък сте забавни.
19:03 23.12.2025
166 Хахахахаха
До коментар #159 от "Били са наши друг път":А вие взехте ли си Покровск и Мирноград хайахах
19:03 23.12.2025
169 Не си пада
До коментар #144 от "Българин":по отпадък. Сори. Не всеки иска да е боклук. Ин ти си имала избор, но те влече да си отпадък. Избърши сопооля и стривай че ми цапаш обувките и към кофата без нерви. 😄
19:05 23.12.2025
170 В.В.П.
До коментар #166 от "Хахахахаха":Взехме ги, барабар с Лисабон.
19:06 23.12.2025
171 37.51т
До коментар #162 от "Една фактологична истина":Е много станаха фактологическите "ти" истина.....пиши пиши....
19:06 23.12.2025
