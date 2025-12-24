Проф. Кантарджиев: Греяното вино помага при леки инфекции

В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев сподели спомени и размисли за Бъдни вечер и Коледа, както и полезни съвети за здравето през зимния сезон.
„Коледа е денят на надеждата и на семейството, на споделената доброта. Празникът винаги е свързан с мисълта за младия Бог и за по-доброто начало“, каза проф. Кантарджиев. Той припомни как традиционно семейството се събирало при най-възрастния член на рода, а трапезата била обредна – с постни ястия и специално приготвени хлябове, в които се поставяли сребърни монети за благословия и късмет.
По повод комерсиализацията на Коледа, проф. Кантарджиев подчерта, че подаръците са важни, „но трябва да дадем част от сърцето си". „Празникът е за душата и за близките, а не само за консумация“, подчерта той.
Епидемиологът обърна внимание на здравословните навици през зимата: „Греяното вино с канела, карамфил и цитрусови плодове е полезно, особено за облекчаване на леки вирусни инфекции. Малко концентрат като ракия също може да помогне, но умерено – 50-100 грама. Прекомерното количество парализира имунната система“, каза той.
На младите колеги в медицината проф. Кантарджиев пожела сила и подкрепа. „Тази година младите лекари показаха, че могат да се борят за своя живот тук. Те са бъдещето на медицината в България и трябва да им се осигуряват възможности за учене и достойно заплащане“, коментира професорът.
1 Един
11:16 24.12.2025
2 ООрана държава
11:17 24.12.2025
3 Мими Кучева🐕
11:18 24.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ама
Коментиран от #7, #8
11:26 24.12.2025
6 Хмм
11:33 24.12.2025
7 Ами
До коментар #5 от "Ама":Небесно кафяво
11:34 24.12.2025
8 Хмм
До коментар #5 от "Ама":червено
11:36 24.12.2025
9 Бай Шиле
11:39 24.12.2025
10 И чорбица от млада хубавица
Тъжно но факт че и си го призна
Все пак фандъка го осигури в сос
Не казва дали още го търпят там на фона на ежбите по боклука
11:41 24.12.2025
11 хаспелге
11:41 24.12.2025
12 нннн
- И бира!
11:43 24.12.2025
13 кантара
11:45 24.12.2025
14 Удри с лопатата
12:12 24.12.2025