Мелатонинът: чудотворно хапче за сън или рисков фактор

За мелатонина се смята, че прави чудеса: няколко капки, таблетки или дори желирани бонбони за децата – и се спи по-добре, по-дълго и по-дълбоко. Той се продава навсякъде, наричат го дори „хормон на съня“. Но това, което изглежда като безобидна помощ, може да се окаже и сериозна заплаха.

Ново проучване от САЩ предупреждава: тези, които продължително време приемат мелатонин, са изложени на по-висок риск от сърдечна недостатъчно и преждевременна смърт. Сърдечната недостатъчност е хронично заболяване, при което сърцето вече не е в състояние да осигурява на тялото достатъчно кръв и кислород, и води до оплаквания като задух, намалена работоспособност и задържане на течности.

Изследователите подчертават, че причинно-следствената връзка още не е доказана, но определят резултатите като важна индикация за това, че продължителното приемане на мелатонин може да даде и неблагоприятен ефект, освен да подпомага заспиването.

Науката под лупа: нови проучвания, нови предупреждения

Новите данни са от мащабно проучване, представено пред Американската кардиологична асоциация. За целта са били проучени данните на над 130 000 възрастни хора с хронично безсъние. В продължение на пет години са били правени сравнения между хората, приемали мелатонин поне за една година, и другите, които не са го ползвали. Резултатът: т.нар. „мелатонинова група“ имала с около 90 процента повишен риск да развие сърдечна недостатъчност. Рискът да бъдат лекувани в болница заради това заболяване бил 3,5 пъти по-висок. А смъртността била дори двойно по-висока.

Тези резултати обаче следва да се считат за неокончателни. А междувременно се отправят и критики към изводите: твърди се, че пряката връзка между приема на мелатонин и нарастващия риск от сърдечна недостатъчност все пак не е доказана.

Как влияе мелатонинът на сърдечния ритъм

Мелатонинът всъщност не е „хормон на съня“, а „хормон на тъмнината“: той не предизвиква сънливост, а сигнализира на тялото, че е време да се настрои на нощен режим. Този хормон се произвежда в епифизната жлеза в мозъка. С настъпването на здрача нивото на мелатонин в кръвта се повишава, което е сигнал към организма да се успокои. Именно мелатонинът е хормонът, който контролира взаимодействието между съня и бодърстването.

Дневната светлина и екраните със синя светлина (като например на смартфоните) потискат неговото отделяне. Затова мнозина, които вечер трудно заспиват, прибягват към синтетичните варианти на мелатонина, които от биохимична гледна точка са идентични с естествения хормон.

Извършените до момента проучвания действително показват, че в определени случаи – например след продължителен полет – мелатонинът може да помогне за стабилизирането на ритъма на съня. Но тенденцията за ежедневното му приемане отдавна е достигнала мащаби, които безпокоят медиците.

В САЩ мелатонинът е сред най-продаваните хранителни добавки, често в дозировки, надхвърлящи стократно собствените нива на организма. При това за разлика от медикаментите, препаратите не подлежат на строг контрол. Разликите във веществата, които те съдържат, могат да варират силно – дори и при една и съща търговска марка.

Какво означават мелатониновите препарати за най-малките

Особено критично е развитието при децата. В социалните медии има видеа, в които родителите препоръчват „желираните бонбони за сън“. В САЩ само за няколко години продажбата на желирани бонбони за деца, които съдържат мелатонин, е експлодирала. При това много продукти съдържат твърде голямо количество – до три милиграма на бонбон, което е три пъти повече от произвежданото от човешкото тяло.

Според американските здравни служби броят на отравянията на деца с мелатонин през последните години се е увеличил драстично. В Германия детските лекари също съобщават за все повече случаи на предозиране и нощно неразположение.

Има и още един проблем: този, който приема мелатонин в продължение на месеци, може впоследствие изобщо да не е в състояние да заспи без таблетка. Тъй като на организма се сигнализира, че може да намали собственото си производство, а това нарушава допълнително естествена регулация на съня.

Защо ритуалите помагат повече от желираните бонбони

Психологическият баланс на системата на съня е много деликатен. Мелатонинът взима активно участие в него и този, който постоянно извършва манипулации в тази сфера, рискува много повече от само една неспокойна нощ.

Затова се препоръчва отношението да е внимателно: докато дългосрочните последствия бъдат проучени по-добре, мелатонинът трябва да се възприема като това, което е: ефективна хормонална намеса – но не и хапче за добър сън.

А децата нямат нужда от химия за заспиване – в много по-голяма степен имат нужда от ритуали, тъмнина и спокойствие, казват експертите. Посягането към желатиновите мечета с мелатонин може да е примамливо, но то подкопава механизма на съня: способност, която в повечето случаи най-добре се владее от тялото – ако му бъде позволено.

Автор: Александър Фройнд