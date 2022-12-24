Кой има имен ден днес, 24 декември 2025 г. Честито!

На 24 декември Българската православна църква почита паметта на Света преподобномъченица Евгения. Света Евгения била римлянка, дъщеря на знатни родители – езичници. Баща ѝ Филип бил управител на град Александрия и целия Египет.
Евгения се отличавала с бляскаво образование и красота. Девойката обаче се увлякла по християнството, напуснала родната къща и преоблечена като мъж, отишла в един мъжки манастир, където била покръстена, станала монах и след смъртта на игумена била единодушно избрана на негово място.
Придобила голяма известност, изцерявайки бедните чрез молитва. Така приковала вниманието на една зла жена – Мелантия, която тя излекувала. Мелантия пожелала да прелъсти Евгения, защото я смятала за мъж. Като не успяла, тя я наклеветила, че уж преоблечената като мъж жена се опитала да я прелъсти.
Евгения била арестувана и се видяла принудена да разкрие самоличността си на управителя на града – нейния роден баща. Семейството ѝ се зарадвало, че е жива, и всички приели нейната вяра, за което Филип бил уволнен.
След смъртта му близките се върнали в Рим и заживели в имение вън от града. Евгения предала вярата си на една знатна девойка – Васила, за което и двете били осъдени на страдания и посечени на самия ден Рождество Христово в 262 г.
Майка ѝ Клавдия погребала дъщеря си в своето имение извън града и сама скоро след това се поминала, като била предупредена насън за своята смърт от дъщеря си мъченица Евгения.
Заедно с Евгения били обезглавени и намиращите се при нея Прот и Якинт, задето не искали да вземат участие в едно езическо жертвоприношение.
Имен ден празнуват: Евгени, Евгения, Жени, Бистра, Благороден, Благородна, Малчо (от словосъчетанието Малка Коледа), Малик, Мален, Малена, Малин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
ЧИД
Коментиран от #3, #7
06:40 24.12.2022
2 дядото
06:53 24.12.2022
3 Ти бе смотан
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Кога имаш имен ден да почерпиш? Кога ще се ожениш да изклатим нещо ново?
07:23 24.12.2022
4 ГРАД КОЗЛОДУЙ
БЪДЕТЕ ЖИВИ ЗДРАВИ КЪСМТЛИЙСКИ
08:26 24.12.2022
5 Да, да…
09:46 24.12.2022
6 Евгени от Алфапласт
04:13 24.12.2023
7 Нека да пиша
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Кога ще гушнеш чимшира,жито кога ще правят за теб
Коментиран от #12
05:11 24.12.2023
8 Мъдрият
Статията е по житието, но доста повърхностно написана и без разбиране!
Затова ще я допълня като обърна внимание на важните моменти, които са пропуснати в нея:
Св. Евгения била вискоко образована и притежавала ясен ум и прилежност и затова лесно преуспявала в науките. Това, което чуела или прочитала веднъж, запомняла завинаги, пазейки го в сърцето си така, сякаш било издълбано върху медна плоча. Тя била също прекрасна по лице и стройна по тяло, но още по-прекрасна в целомъдрието на мислите си и девствената си чистота. Затова един от най-знатните римски сановници, Аквилин, пожелал да я сгоди за своя син Аквилий. Но когато родителите я попитали дали е съгласна да я омъжи за този благороден юноша, света Евгения отговорила:
- За мъж трябва да се избира най-добрият по живот, а не по произход, понеже ще трябва да се живее с него, а не с рода му.
За начало на нейното обръщане към Бога послужило следното събитие. По Божествен промисъл, тя прочела книгата с посланията на свети апостол Павел. Като четяла внимателно и разбирала всичко, тя узнала за битието на Единия Истинен Бог, Който сътворил вселената. И веднага се просветил умът, който отдавна бил предочистен и преподготвен за приемане на Светия Дух. Със сърцето си тя твърдо повярвала в Христа, но не смеела открито да Го изповяда с уста, тъй като се бояла от гнева на родителите си.
Коментиран от #15
06:07 24.12.2023
9 Мъдрият
По молитвите на този епископ станало следното чудо: при спор с един магьосник епископ Елий влязъл в разпален огън и не изгорял, а магьосникът се опитал да влезе, но веднага започнал да гори!
Епископ Елий имал видение от Бога за Св.Евгения, че е жена и е избран Божий съд, и я кръстил и утвърдил във вярата, заедно със слугите й Прот и Якинт.
Три години след обръщането към Бога починал игуменът на манастира и събралите се братя единодушно започнали да молят блажената да им стане игумен: те не знаели пазената от Бога тайна, че техният Евгений по природа не е мъж, а жена. Виждали мъдрия, непорочен и Богоугоден неин живот, несравнимо превъзхождащ житието на всички постници в манастира, и затова дълго я молели и принуждавали да приеме началство над тях.
А тя се опасявала, от една страна, че е неприлично и противозаконно да управлява мъже, а, от друга - като се срамувала да излъже и отхвърли усърдното моление на толкова честни монаси, светата им казала:
- Моля ви, братя, донесете тук светото Евангелие:
И когато то било донесено, тя продължила:
- На християните подобава за всеки избор най-напред да попитат Самия Господ Иисус Христос. Да видим какво ще ни заповяда Христос в тази работа и да се подчиним на Неговото изволение.
06:09 24.12.2023
10 Мъдрият
- Ето, подчинявам се на Христовата заповед и на вашата молба. Нека аз да бъда слуга и роб на вашата любов.
И всички се зарадвали на нейното съгласие.
Мнимият Евгений, а в действителност Евгения, приел игуменството в манастира и за всички станал като пленник и роб, непрестанно трудещ се за цялото братство: носел вода, сечал дърва, чистел всички килии и с голямо усърдие служел на всички.
Трудейки се по манастирските дела, тя никога не пропускала обичайното църковно правило, тоест утренята, часовете (а в специални дни литургиите) и вечернята. И се струвал напразно погубен часът, в който не би въздала хвала Богу. Тя се стараела и един час да не минава без Божие славословие. В ръцете имало работа, а в устата - непрестанна молитва. И получила власт над нечистите духове - да ги изгонва от хората. Дадена била и благодат да върши и други чудеса, за които няма да остане време да се разкаже подробно.
Удивително е обръщането на баща й управителя Филип и на цялото й семейство към Бога, когато тя разкрила коя е.
И баща й Филип не е бил уволнен! А сам се отказва от този сан и бива избран за епископ. И по-късно приема мъченическа смърт за Христа!
Няма да разказвам повече.
06:09 24.12.2023
11 Мъдрият
По нейните свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Днес е и предпразнеството(подготовката) на Рождество Христово: Бъдни Вечер!
Пожелавам на всички православни християни с духовна радост, трепет и благоговение да посрещнем великия светъл християнски празник Рождество Христово!
06:10 24.12.2023
12 патето Яки
До коментар #7 от "Нека да пиша":на пожелавай лошо на друг за да не те застигне ......
18:23 24.12.2023
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Е, как кой..,
… и сульо и пульо.
07:42 24.12.2024
15 Гост666
До коментар #8 от "Мъдрият":Вечно недоволен , статията била повърхностна и да добавите нещо. Който го интересува ще намери къде да чете .
08:51 24.12.2024
16 А дали е така, кой да ни каже
09:06 24.12.2024