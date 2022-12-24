Новини
Кой има имен ден днес, 24 декември 2025 г. Честито!

24 Декември, 2022 06:00, обновена 23 Декември, 2025 15:56

  • света великомъченица евгения-
  • почит-
  • църква-
  • имен ден

Българската православна църква почита паметта на Света преподобномъченица Евгения

Кой има имен ден днес, 24 декември 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 24 декември Българската православна църква почита паметта на Света преподобномъченица Евгения. Света Евгения била римлянка, дъщеря на знатни родители – езичници. Баща ѝ Филип бил управител на град Александрия и целия Египет.

Евгения се отличавала с бляскаво образование и красота. Девойката обаче се увлякла по християнството, напуснала родната къща и преоблечена като мъж, отишла в един мъжки манастир, където била покръстена, станала монах и след смъртта на игумена била единодушно избрана на негово място.

Придобила голяма известност, изцерявайки бедните чрез молитва. Така приковала вниманието на една зла жена – Мелантия, която тя излекувала. Мелантия пожелала да прелъсти Евгения, защото я смятала за мъж. Като не успяла, тя я наклеветила, че уж преоблечената като мъж жена се опитала да я прелъсти.

Евгения била арестувана и се видяла принудена да разкрие самоличността си на управителя на града – нейния роден баща. Семейството ѝ се зарадвало, че е жива, и всички приели нейната вяра, за което Филип бил уволнен.

След смъртта му близките се върнали в Рим и заживели в имение вън от града. Евгения предала вярата си на една знатна девойка – Васила, за което и двете били осъдени на страдания и посечени на самия ден Рождество Христово в 262 г.

Майка ѝ Клавдия погребала дъщеря си в своето имение извън града и сама скоро след това се поминала, като била предупредена насън за своята смърт от дъщеря си мъченица Евгения.
Заедно с Евгения били обезглавени и намиращите се при нея Прот и Якинт, задето не искали да вземат участие в едно езическо жертвоприношение.

Имен ден празнуват: Евгени, Евгения, Жени, Бистра, Благороден, Благородна, Малчо (от словосъчетанието Малка Коледа), Малик, Мален, Малена, Малин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    13 15 Отговор
    ИД на ИМЕНИЦИТЕ
    ЧИД

    Коментиран от #3, #7

    06:40 24.12.2022

  • 2 дядото

    11 15 Отговор
    все трябва да споделя.защо не прочетах за светец и светица произхождащи от бедно или робско семейство.явно богатите са били,са и ще си останат на мода.

    06:53 24.12.2022

  • 3 Ти бе смотан

    14 14 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Кога имаш имен ден да почерпиш? Кога ще се ожениш да изклатим нещо ново?

    07:23 24.12.2022

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    12 10 Отговор
    ЧИД ИМЕНИЦИ
    БЪДЕТЕ ЖИВИ ЗДРАВИ КЪСМТЛИЙСКИ

    08:26 24.12.2022

  • 5 Да, да…

    12 7 Отговор
    и още Колю, (понеже е производно от коледа), Леда, Лена, Колан, Ленко, Ленчо, Пенчо, Атанас и аз… Тези именни дни станаха като великите пости, кой де си измислил име, си измисля и име ден.

    09:46 24.12.2022

  • 6 Евгени от Алфапласт

    7 7 Отговор
    Ще почерпя довечера вдовицата. И щерка й покрай нея.

    04:13 24.12.2023

  • 7 Нека да пиша

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Кога ще гушнеш чимшира,жито кога ще правят за теб

    Коментиран от #12

    05:11 24.12.2023

  • 8 Мъдрият

    16 5 Отговор
    Честит имен ден на имениците и честит празник на всички православни християни!

    Статията е по житието, но доста повърхностно написана и без разбиране!

    Затова ще я допълня като обърна внимание на важните моменти, които са пропуснати в нея:

    Св. Евгения била вискоко образована и притежавала ясен ум и прилежност и затова лесно преуспявала в науките. Това, което чуела или прочитала веднъж, запомняла завинаги, пазейки го в сърцето си така, сякаш било издълбано върху медна плоча. Тя била също прекрасна по лице и стройна по тяло, но още по-прекрасна в целомъдрието на мислите си и девствената си чистота. Затова един от най-знатните римски сановници, Аквилин, пожелал да я сгоди за своя син Аквилий. Но когато родителите я попитали дали е съгласна да я омъжи за този благороден юноша, света Евгения отговорила:
    - За мъж трябва да се избира най-добрият по живот, а не по произход, понеже ще трябва да се живее с него, а не с рода му.

    За начало на нейното обръщане към Бога послужило следното събитие. По Божествен промисъл, тя прочела книгата с посланията на свети апостол Павел. Като четяла внимателно и разбирала всичко, тя узнала за битието на Единия Истинен Бог, Който сътворил вселената. И веднага се просветил умът, който отдавна бил предочистен и преподготвен за приемане на Светия Дух. Със сърцето си тя твърдо повярвала в Христа, но не смеела открито да Го изповяда с уста, тъй като се бояла от гнева на родителите си.

    Коментиран от #15

    06:07 24.12.2023

  • 9 Мъдрият

    10 4 Отговор
    Тя напуснала дома си заедно с двамата си слуги Прот и Якинт и те заедно постъпили в манастир, където били посрещнати и кръстени от епископ Елий!

    По молитвите на този епископ станало следното чудо: при спор с един магьосник епископ Елий влязъл в разпален огън и не изгорял, а магьосникът се опитал да влезе, но веднага започнал да гори!

    Епископ Елий имал видение от Бога за Св.Евгения, че е жена и е избран Божий съд, и я кръстил и утвърдил във вярата, заедно със слугите й Прот и Якинт.

    Три години след обръщането към Бога починал игуменът на манастира и събралите се братя единодушно започнали да молят блажената да им стане игумен: те не знаели пазената от Бога тайна, че техният Евгений по природа не е мъж, а жена. Виждали мъдрия, непорочен и Богоугоден неин живот, несравнимо превъзхождащ житието на всички постници в манастира, и затова дълго я молели и принуждавали да приеме началство над тях.

    А тя се опасявала, от една страна, че е неприлично и противозаконно да управлява мъже, а, от друга - като се срамувала да излъже и отхвърли усърдното моление на толкова честни монаси, светата им казала:
    - Моля ви, братя, донесете тук светото Евангелие:
    И когато то било донесено, тя продължила:
    - На християните подобава за всеки избор най-напред да попитат Самия Господ Иисус Христос. Да видим какво ще ни заповяда Христос в тази работа и да се подчиним на Неговото изволение.

    06:09 24.12.2023

  • 10 Мъдрият

    12 4 Отговор
    Когато в присъствието на всички братя разтворили Евангелието, намерили следните думи: “Между вас обаче няма да бъде тъй; но който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб ...” След прочитане на тези думи светата възгласила:
    - Ето, подчинявам се на Христовата заповед и на вашата молба. Нека аз да бъда слуга и роб на вашата любов.
    И всички се зарадвали на нейното съгласие.

    Мнимият Евгений, а в действителност Евгения, приел игуменството в манастира и за всички станал като пленник и роб, непрестанно трудещ се за цялото братство: носел вода, сечал дърва, чистел всички килии и с голямо усърдие служел на всички.
    Трудейки се по манастирските дела, тя никога не пропускала обичайното църковно правило, тоест утренята, часовете (а в специални дни литургиите) и вечернята. И се струвал напразно погубен часът, в който не би въздала хвала Богу. Тя се стараела и един час да не минава без Божие славословие. В ръцете имало работа, а в устата - непрестанна молитва. И получила власт над нечистите духове - да ги изгонва от хората. Дадена била и благодат да върши и други чудеса, за които няма да остане време да се разкаже подробно.

    Удивително е обръщането на баща й управителя Филип и на цялото й семейство към Бога, когато тя разкрила коя е.

    И баща й Филип не е бил уволнен! А сам се отказва от този сан и бива избран за епископ. И по-късно приема мъченическа смърт за Христа!

    Няма да разказвам повече.

    06:09 24.12.2023

  • 11 Мъдрият

    16 5 Отговор
    Няма да разказвам повече. Който желае може да прочете житието й на сайта Православен храм.

    По нейните свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!


    Днес е и предпразнеството(подготовката) на Рождество Христово: Бъдни Вечер!

    Пожелавам на всички православни християни с духовна радост, трепет и благоговение да посрещнем великия светъл християнски празник Рождество Христово!

    06:10 24.12.2023

  • 12 патето Яки

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нека да пиша":

    на пожелавай лошо на друг за да не те застигне ......

    18:23 24.12.2023

  • 14 Е, как кой..,

    3 3 Отговор
    То се знае, Генчо, Пенчо, Атанас и аз.
    … и сульо и пульо.

    07:42 24.12.2024

  • 15 Гост666

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    Вечно недоволен , статията била повърхностна и да добавите нещо. Който го интересува ще намери къде да чете .

    08:51 24.12.2024

  • 16 А дали е така, кой да ни каже

    4 3 Отговор
    И всичко това са измислици и древна пропаганда. А сега Сорос и НПО-тата ни убеждават в нов свят. Нямаш ли уважението към другите хора, нямаш ни вяра, ни господ ни справедливост.

    09:06 24.12.2024