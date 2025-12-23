Рюте: Сигурността на Европа зависи от силата на Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова за продължаване на подкрепата за Украйна, като предупреди, че Европа ще се изправи пред нарастващи рискове за сигурността, ако решимостта ѝ отслабне. Това заяви той в интервю за ДПА, предава БТА.

По думите на Рюте запазването на силна Украйна е от съществено значение, за да бъде възпрян руският президент Владимир Путин от евентуален опит за атака срещу страна членка на НАТО.

Той подчерта и необходимостта държавите от алианса да увеличат разходите си за отбрана в съответствие с поетите ангажименти на срещата на върха на НАТО в Хага през юни. „Ако постигнем тези две цели, ще бъдем достатъчно силни, за да се защитим, и Путин никога няма да се осмели“, заяви Рюте, визирайки потенциална руска агресия срещу алианса.

Бившият министър-председател на Нидерландия отбеляза, че процесът на превъоръжаване трябва да се ускори значително. Според разузнавателни оценки, ако това не се случи, ситуацията със сигурността може да стане критична още през 2027 година.

Рюте посочи мащабните военни разходи на Русия като доказателство за сериозността на заплахата, като отбеляза, че Москва отделя над 40% от държавния си бюджет за отбрана. Той добави, че войната в Украйна е показала готовността на Путин да понесе значителни загуби, като се позова на оценки, според които около 1,1 милиона руски войници са били убити или ранени.