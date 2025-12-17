Как да намерим добър онлайн психолог?

Много хора стигат до идеята да посетят психолог в моменти на стрес, тревожност, вътрешен дискомфорт или житейски преход и първият въпрос пред тях е „Как да избера подходящ психолог за мен?” Добрият специалист е повече от слушател. По-скоро е съюзник в личното ви развитие. Той може да помогне да разберете себе си, да осъзнаете трудностите и да намерите устойчиви стратегии за справяне с тях. Затова е важно да знаете по какви признаци да разпознаете подходящия професионалист още преди първата среща.

Критерии за избор на психолог:

За да съберем най-важната информация при избора на добър онлайн психолог, се обърнахме към Десислава Пенкова, създател на платформата TalkToDessy - пространство за подкрепа, фокусирано върху човешката връзка и индивидуалното преживяване. Тя има опит с тревожност, стрес, ниска самооценка, емоционално претоварване, личностни кризи и семейна терапия. С нейна помощ систематизирахме следните критерии:

Квалификация и специализация – уверете се, че психологът има съответно образование и дали специализира в проблемите, с които искате да работите.

– уверете се, че психологът има съответно образование и дали специализира в проблемите, с които искате да работите. Опит и практика – богатият опит и практика с клиенти, особено със сходни предизвикателства на вашите, увеличават шанса терапията да бъде успешна.

– богатият опит и практика с клиенти, особено със сходни предизвикателства на вашите, увеличават шанса терапията да бъде успешна. Положителни отзиви и препоръки – обратната връзка от предишни клиенти, техните впечатления и резултати могат да бъдат важен ориентир за това как протича работата с даден психолог и дали подходът му ви допада.

– обратната връзка от предишни клиенти, техните впечатления и резултати могат да бъдат важен ориентир за това как протича работата с даден психолог и дали подходът му ви допада. Съвместимост – важно е да имате усещане за доверие и комфорт с психолога още преди да започнете. Това може да става на база представянето му (текст, снимки), стил на комуникация и подход.

– важно е да имате усещане за доверие и комфорт с психолога още преди да започнете. Това може да става на база представянето му (текст, снимки), стил на комуникация и подход. Гъвкавост и формат на консултация – възможност за онлайн сесии, удобен график, както и ясни условия за честота и продължителност на сесиите. Това са важни за практическото осъществяване на терапията фактори.

Този лист от критерии може да ви помогне системно и съзнателно да подберете психолог, с който да започнете работа, независимо дали онлайн или на живо.

Ползите от работата с психолог

Работата с квалифициран психолог носи редица ползи. Някои по-силни и видими още след първите сесии и други, които си проправят път във времето, но също значими.

Помага да идентифицирате и назовете трудностите си – емоционални, психически, поведенчески, междуличностни. Това води и до много по-осъзнатото им разбиране.

Предоставя пространство за споделяне без осъждане, с подкрепа и разбиране.

Помага да развиете умения за емоционална регулация, самоосъзнаване, справяне със стрес, тревожност, трудни житейски ситуации.

Подпомага личното и междуличностното развитие чрез повишаване на самооценка, установяване на граници, подобряване на общуването.

При продължителна, целенасочена работа води до трайна промяна в мисленето, отношението към себе си и другите, и качеството на живота изобщо.

Ефективно ли е онлайн консултирането с психолог?

Преди на онлайн терапията се гледаше като на алтернатива възможност, но сега тя се прилага широко. Онлайн терапията ни помага да не отлагаме менталната грижа, заради динамичното ежедневие или географска отдалеченост. Десислава например посочва, че нейните онлайн сесии се провеждат с видеовръзка, за по-близък контакт. Също имат за цел ефективност, която не отстъпва на сесиите на живо.

Онлайн терапията при тревожни разстройства с видеоконсултации, дава резултати, които са статистически близки или еквивалентни на тези от срещите лице в лице. Това показват резултати от изследвания на клинични психолози от Университета в Стокхолм през 2018 г. Макар и с ограничени данни присъствената терапия е предпочитана при някои зависимости, тежка психоза или активна суицидност. През 2024 г. клинични специалисти и психолози от Бразилия и Испания публикуват в научното списание Telemedicine and e-Health нови данни и потвърждават, че дистанционната психотерапия е също толкова ефективна, колкото и традиционните терапии на живо при пациенти с тревожност и депресия. А достъпността на психологичните сесии предполага по-добра и ранна превенция.

Плюсове на онлайн терапията

Онлайн психотерапията прави помощта по-достъпна и удобна. Тя позволява провеждане на консултации в позната домашна среда, спестява време и усилия. Премахва нуждата от пътуване и е спасение за хора от малки населени места или живеещи в чужбина без специалист, говорещ родния им език.

Онлайн форматът дава по-голям избор от терапевти, тъй като не ви ограничава географски. Лесно могат да се включват и други членове на семейството, което улеснява семейната терапия. Той е особено полезен за хора със социална тревожност, агорафобия или други фобийни състояния, при които излизането навън е трудно. Осигурява и пълна дискретност.

Може би най-голямто предимство е и гъвкавостта на онлайн терапията. Онлайн сесиите могат да се планират според вашите възможности, например в обедната почивка, вечер или уикенд. Това прави терапията по-достъпна за хора с натоварена работа, семейство и други задължения. Търсенето на добър онлайн психолог може да е предизвикателство, но ако се опирате на ясните критерии като квалификация, опит, съвместимост, отзиви и гъвкавост, то ще намерите своя съюзник по пътя към една по-добра версия на Вас самите.