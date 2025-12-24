Бременната половинка на Бойко Кръстанов пусна секси фотосесия (СНИМКИ)

-
Овен
-
Телец
-
Близнаци
-
Рак
-
Лъв
-
Дева
-
Везни
-
Скорпион
-
Стрелец
-
Козирог
-
Водолей
-
Риби
Риби (20.02 - 20.03)
Днес ще сте по-чувствителни към настроенията на околните и към тишината на Бъдни вечер. Може да усетите желание за простота, искреност и вътрешна подредба. Святата нощ ви дарява с нежност, мир и дълбоко чувство за свързаност с близките.
Водолей (21.01 - 19.02)
Луната във вашия знак носи лекота, но и тиха осъзнатост за значението на тази свята вечер. Възможно е да усетите нужда от чистота и искреност. Святата нощ ви носи топлина, вътрешна яснота и нежно усещане за смисъл.
Козирог (23.12 - 20.01)
Венера навлиза във вашия знак и ви носи дълбоки, искрени преживявания в навечерието на Рождество. Кратка чувствителност е възможна, но всичко се подрежда в по-спокойна светлина. Бъдни вечер ви дарява със зрялост, мир и тихо удовлетворение.
Стрелец (23.11 - 22.12)
Днес атмосферата е светла и деликатна. Може да усетите кратка колебливост, но тя отминава в магията на Рождественската нощ. Вечерта ви носи радост, топлина и нежно усещане за благословено присъствие.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Денят е по-дълбок и може да събуди размисъл за миналото. Оставете емоциите да преминат естествено — Святата нощ ги успокоява и изчиства. Вечерта носи близост, споделеност и топлина в тишината на Бъдни вечер.
Везни (24.09 - 23.10)
Днес общуването е леко, но чувствата ви са по-чувствителни към атмосферата на деня. Не се връщайте към дребни колебания — те се стопяват в Рождественската светлина. Вечерта носи нежност, мир и благост в дома ви.
Дева (24.08 - 23.09)
Денят се очертава подреден, а мислите ви постепенно ще се успокоят. Нептун може за миг да ви разсея и обърка, но Святата нощ ще донесе яснота и тиха радост. Вечерта е благословена и подходяща за споделяне и тишина.
Лъв (24.07 - 23.08)
Подготовката за Рождество ви носи светлина и меко вдъхновение. Емоционалните нюанси са по-фини, но вечерта ги обгръща с топлина. Бъдни вечер ви носи смисъл, близост и благодарност.
Рак (22.06 - 23.07)
Днес ще сте особено чувствителни към атмосферата и символите на Бъдни вечер. Възможно е да усетите нужда от вътрешна чистота и подредба. Святата нощ ви дарява с усещане за дом, топлина и свято присъствие.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Денят е лек и подходящ за последни приготовления. Възможно е кратко колебание в емоциите, но магията на Рождественската нощ ги успокоява. Вечерта ви носи приятни разговори и топла връзка с близките.
Телец (21.04 - 21.05)
В навечерието на Рождество търсите уют, чистота и мир в дома си. Венера и Нептун може за миг да внесат чувствителност, но това само ви отваря към по-искрено преживяване. Бъдни вечер ви носи топлина и чувство за святост в споделените моменти.
Овен (21.03 - 20.04)
Днес денят ви носи лекота и подготвя вътрешното пространство за Бъдни вечер. Възможно е за кратко да усетите колебание в чувствата, но Святата нощ ще ги подрежда по естествен начин. Вечерта носи топлина, близост и усещане за благословено начало.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъж мечта
17:08 24.12.2025
2 Сатана Z
17:10 24.12.2025
3 Верно ли
Коментиран от #7
17:19 24.12.2025
4 пак кифладжийски истории
ами се покажи и ти така ама без балтон
17:20 24.12.2025
5 Бялджип
Следва да припомним, че първа въведе тази "мода" Деми Мур. Тогава можеше да мине за ново и интересно.
17:20 24.12.2025
6 Край
17:20 24.12.2025
7 кой е Бойко Кръстанов и коя е Лиди
До коментар #3 от "Верно ли":да не би да са бивши гаджета на венчето
17:21 24.12.2025
8 Поредната
17:25 24.12.2025
9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:29 24.12.2025
10 Аш консул
17:33 24.12.2025
11 вещица гадателка
17:41 24.12.2025
12 Ице
17:44 24.12.2025
13 жена
18:04 24.12.2025
14 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:10 24.12.2025