Бременната половинка на Бойко Кръстанов пусна секси фотосесия (СНИМКИ)

24 Декември, 2025 17:07 1 546 14

  • лидия василева-
  • бойко кръстанов-
  • бременна-
  • фотосесия

Лидия Василева показа наедрялото си коремче

Бременната половинка на Бойко Кръстанов пусна секси фотосесия (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Половинката на Бойко Кръстанов - актрисата Лидия Василева, призна по особено артистичен начин, че чака бебе. С нежна фотосесия с наедряло коремче младата красавица потвърди новината от последните дни, че е бременна.

На снимките тя позира в различни кадри, един от които полугола, наметната само с пухкаво палто.


Фотосите веднага завладяха социалните мрежи, a честитките под тях вече валят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж мечта

    12 2 Отговор
    Мале Бети кахъра хем грозна хем с венерически болести а пък с какви шушумиги и аутсайдери прави секс същите като нея 🥳🥳🥳🤭🤭🤭🤭🤭🤭

    17:08 24.12.2025

  • 2 Сатана Z

    15 1 Отговор
    На тая и се e бе та 2 не вижда.

    17:10 24.12.2025

  • 3 Верно ли

    14 0 Отговор
    кой е Бойко Кръстанов и коя е Лидия!? И защо не е Кръстанова!? И това ако е артистичен начин, здраве му кажи...

    Коментиран от #7

    17:19 24.12.2025

  • 4 пак кифладжийски истории

    15 0 Отговор
    венке не показвай други кифли голи
    ами се покажи и ти така ама без балтон

    17:20 24.12.2025

  • 5 Бялджип

    18 1 Отговор
    Ако някога е било любопитно, днес все повече става скучно и отблъскващо. Какво привлекателно може да има в показване на гол огромен корем? Някога младите жени дори са се криели и срамували пред близки, днес с някакъв вдъхновен ексхибиционизъм показват онова, което следва да е интимно. А когато към него приложиш още,както в този случай, не става нито сексапил, нито сексуал, нито порно..?!

    Следва да припомним, че първа въведе тази "мода" Деми Мур. Тогава можеше да мине за ново и интересно.

    17:20 24.12.2025

  • 6 Край

    13 0 Отговор
    Това е тъпо и кощунствено. Чепатат се бременни а не знаят нищо за нищо. Питайте Криско... Майка и дете са в ръцете на Бог, а те си мислят че това е реалити. Питайте Криско!

    17:20 24.12.2025

  • 7 кой е Бойко Кръстанов и коя е Лиди

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Верно ли":

    да не би да са бивши гаджета на венчето

    17:21 24.12.2025

  • 8 Поредната

    11 1 Отговор
    Изтрещялница.

    17:25 24.12.2025

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 0 Отговор
    Не презерватив, а намордник трябва да ползваш с тая, може да те ухапе мъничето. Опасно.

    17:29 24.12.2025

  • 10 Аш консул

    5 0 Отговор
    С това прослубано палтенце … а и тоя жена му брвменна ама фотоси да има халал😂

    17:33 24.12.2025

  • 11 вещица гадателка

    5 0 Отговор
    много семе има изсипано в тая жена много семе, чак се орига на семе

    17:41 24.12.2025

  • 12 Ице

    7 0 Отговор
    Грозноооо, направо си представих как е усмърдела тая вълна като седнала с гол гз отгоре. Гнус!

    17:44 24.12.2025

  • 13 жена

    3 0 Отговор
    Бременноста е интимен , свещен момент от живота на една жена . Явно нещата са се променили .......

    18:04 24.12.2025

  • 14 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Другарите с принтера лансират всекакви извращение за нормални .

    18:10 24.12.2025