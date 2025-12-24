Новини
Христо Янев: Сега съм по-сигурен от всякога, че добрите мигове пред ЦСКА предстоят

24 Декември, 2025 17:29 435 2

  • христо янев-
  • футбол-
  • цска

Измина трудна, но важна година за ЦСКА

Христо Янев: Сега съм по-сигурен от всякога, че добрите мигове пред ЦСКА предстоят - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на ЦСКА - Христо Янев, отправи специално коледно пожелание към феновете на клуба чрез новото мобилно приложение. На този етап наставникът е сигурен, че за клуба предстоят добри мигове.

„Скъпи армейци,

Измина трудна, но важна година за ЦСКА. Преминахме през много изпитания и спечелихме важни битки. Сега съм по-сигурен от всякога, че добрите мигове са пред нас. Пожелавам светли празници на вас и вашите семейства! САМО ЦСКА!“, е посланието на Янев към привържениците.

Под негово ръководство тимът се стабилизира и завърши есента на 5-то място в класирането и достигна 1/4-финалите за Купата на България, където вече е сочен като фаворит за трофея.


  • 2 Боярйышник

    1 0 Отговор
    К.р за УеВсКи СпАрТаК, ОлЕ!

    17:57 24.12.2025

