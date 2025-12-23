Украинската армия се изтегли от Сиверск

Украинските сили се изтеглиха от обсадения източен град Сиверск на фона на засилване на руската офанзива по протежение на обширната фронтова линия, заяви Генералният щаб на украинската армия, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Нашествениците успяха да напреднат благодарение на значително числено превъзходство и постоянен натиск от "малки щурмови групи при сложни метеорологични условия", се казва в изявлението, цитирано от Укринформ.
"Ожесточените боеве край Сиверск продължават. Руските нашественици имат сериозно превъзходство в жива сила и техника и въпреки значителните си загуби не спират с активните си нападателни операции. С цел запазване на живота на нашите воини и боеспособността на подразделенията украинските защитници се изтеглиха от града", се допълва в изявлението.
Генералният щаб отбеляза, че въпреки изтеглянето градът остава под огневия контрол на украинските сили. Руските военнослужещи в Сиверск са подложени на нападения, логистиката им е нарушена, а подразделенията им се блокират, за да бъде възпрепятствано по-нататъшно настъпление.
От Генералния щаб подчертават още, че украинските сили за отбрана продължават да изпълняват бойните си задачи на Славянското направение (сектора от фронта в района на град Славянск).
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова по-рано днес за продължаване на подкрепата за Украйна, като предупреди, че Европа "ще се сблъска с нарастващи рискове за сигурността, ако решимостта ѝ бъде разколебана", предаде ДПА.
За да се попречи на руския президент Владимир Путин да се опита да атакува член на НАТО, Украйна трябва да остане силна, заяви Рюте в интервю за агенцията. Той също така подчерта необходимостта членовете на НАТО да увеличат разходите си за отбрана в съответствие с ангажиментите, поети на срещата на върха на алианса в Хага през юни.
"Ако направим тези две неща, ще сме достатъчно силни, за да се защитим, и Путин никога няма да се опита", заяви пред ДПА Рюте, визирайки потенциална руска атака срещу алианса. Бившият нидерландски министър-председател каза, че превъоръжаването трябва да се случи бързо. Според оценките на разузнаването, в противен случай ситуацията със сигурността може да стане опасна още през 2027 г., заяви той.
Рюте посочи военните разходи на Русия като доказателство за заплахата, която представлява Путин, като заяви, че Москва сега отделя повече от 40% от държавния си бюджет за отбрана. Той добави, че войната в Украйна е показала готовността на Путин да приеме тежки загуби, като цитира оценки, според които около 1,1 милиона руски войници са били убити или ранени.
1 Пич
19:23 23.12.2025
2 Пепи Волгата
Коментиран от #16, #96, #105, #109, #114, #122, #181, #185, #186, #199
19:23 23.12.2025
3 Софиянец
Коментиран от #76
19:23 23.12.2025
4 Европеец
19:25 23.12.2025
5 Мдаааааа
Коментиран от #17
19:25 23.12.2025
6 фончо
19:25 23.12.2025
7 шорошко еврейче-гейче ,
19:25 23.12.2025
8 Варна 3
Коментиран от #25
19:25 23.12.2025
9 И това за цялата година ли?
Коментиран от #37, #82
19:25 23.12.2025
10 гост
Коментиран от #41, #49
19:26 23.12.2025
11 Да бе
Коментиран от #52
19:27 23.12.2025
13 ТУКАШНИТЕ ФАШАГИ
Коментиран от #110
19:27 23.12.2025
14 Маро защо спря да пишеш за
Коментиран от #20
19:27 23.12.2025
15 Марче
Коментиран от #83
19:28 23.12.2025
16 стоян георгиев
До коментар #2 от "Пепи Волгата":Ме заври си го тогава любимото ти скапано еврЮ отзад
Коментиран от #21
19:28 23.12.2025
17 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #5 от "Мдаааааа":Никога и никога вече! Дори и Крим не е руски. Това са изцяло границите на Украйна през 1991 година! Долу СССР! Долу Русия! Долу Сталин и Путин! Не на втория гладомор!
Коментиран от #32
19:28 23.12.2025
18 12345
19:28 23.12.2025
19 ххх
Коментиран от #34
19:28 23.12.2025
21 Варна 3
До коментар #16 от "стоян георгиев":Хайде заврете си рублата или копейката отзад да обновите Русия. Отворен е пътят за Русия, преди да е вече късно.
19:29 23.12.2025
22 да да
19:29 23.12.2025
23 Тома
И около Киев ще е така, когато му дойде времето!
19:30 23.12.2025
24 Нехус
Русия е заседнала в градски боеве в Покровск: вече е загубила 26500 войници там.
Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на фронта, където украинските сили успяха да спрат настъплението на руските войски. Публикувани са кадри от уличните боеве в самия град които не са за хора със слаби сърца!
Украински командоси ликвидират руски агресори отказали да се предадат. Разчленявайки телата им докато са все още живи!
Това заяви в интервю за NV командирът на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна Евгений Ласейчук.
Коментиран від #33, #40
19:30 23.12.2025
25 Украйна може
До коментар #8 от "Варна 3":Да трупа само тезеци.
19:30 23.12.2025
26 Европейска България
19:31 23.12.2025
27 Хе-хе
19:31 23.12.2025
28 Майстора
19:32 23.12.2025
29 ххх
Коментиран от #88, #97
19:32 23.12.2025
30 Ами
Един ден окраина ще остане без армия, а НАТО ще остане в историята.
19:32 23.12.2025
31 ПРЕВОД В ЕФИР
19:33 23.12.2025
До коментар #17 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":когато Тръмп събра Зелю и коалицията на лаещите им показа карта , където Крим беше обозначен като руски. Никой от присъстващите БЪКЕЛ не каза.🖕🖕🖕
19:33 23.12.2025
33 12345
До коментар #24 от "Нехус":Подобно на Северск, Покровск отдавна е превзет, Мирноград също, след две седмици ще четем същата статия с признание, ти мисли нови опорки за омаловажаване на истината! :-)
19:33 23.12.2025
35 Феникс
2000 дрона, 160 ракети“, възмездие за генерала, подводница “изстреля ракети „Калибър“ всичко е в пламъци
19:33 23.12.2025
36 Дельо хайдутин
Коментиран от #173
До коментар #9 от "И това за цялата година ли?":А вие за 4 години какво си върнахте хаххахах, сам се излагаш
Коментиран от #47
19:34 23.12.2025
Коментиран от #46
19:35 23.12.2025
39 Хаха
19:35 23.12.2025
40 Хахахахаха
До коментар #24 от "Нехус":Еми да ми покаже някакви доказателства, само тоя май остана са говори за Покровск, отдавна нито Зеленски нито Сирски са го коментирали, защо ли???
19:37 23.12.2025
До коментар #10 от "гост":Ти кога ще напънеш Грета Тунберг?
Коментиран от #116
19:37 23.12.2025
42 Степан
Коментиран от #48
19:38 23.12.2025
43 Руските сили са ударили
19:38 23.12.2025
44 Вале-каро
Коментиран от #156
45 запасняк
19:38 23.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #37 от "Хахахахаха":ВСУ изби над 1.2 милиона руснаци
Коментиран от #50, #54, #55
19:41 23.12.2025
До коментар #42 от "Степан":Няма да има и дори малка победа за Русия колкото и силна армия да е. Украинското зърно прави нас по-силни. Руснаците само мизеруват!
Коментиран от #53
19:41 23.12.2025
49 прошляк ,
До коментар #10 от "гост":Не си добре дошъл ! Отивай си там , отдето си дошъл! Гост бил ...Ха-ха !
Коментиран от #64, #123
19:41 23.12.2025
50 ха-ха
До коментар #47 от "За четири години":Пак си сънувал , мой , реалността е друга ! Събуди се най-накрая !
Коментиран от #59
19:42 23.12.2025
51 Димитринчо
Повечко са.
Коментиран от #60, #63
19:42 23.12.2025
До коментар #11 от "Да бе":Ако искаш може да избереш и созополски драхми , комлушки рупии или делиормаски лири.
19:43 23.12.2025
53 Руснак
До коментар #48 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.
54 Хахахахаха
До коментар #47 от "За четири години":Еми доказателства имаш ли официално са 155 хиляди, аз пък казвам след като си вярваме че руснаците избиха 5 млн украинци, значи след като трябва да вярваме на теб, трябва да вярваме и на мен, голям си.... Хахахахахх
55 Кажи Зеленски
До коментар #47 от "За четири години":Кажи Зеленски изби и ще си прав. Защото и украинците са си вид руснаци.
Коментиран от #62
19:43 23.12.2025
Коментиран от #68
Коментиран от #158
19:44 23.12.2025
19:44 23.12.2025
59 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #50 от "ха-ха":Премери ли ги?Ммм?
Коментиран от #70
60 а,бе ,
До коментар #51 от "Димитринчо":1000 към 26 , в полза на руснаците , как ти се струва , ако можеш да мислиш ?! Лапай джумерки и не се занимавай с писане , че не е за теб тая тежка работа !
19:44 23.12.2025
Десет дни след като загуби Северск, Киев най-после стопли какво му се е случило!
🤣🤣🤣
Разминаха и албанския реотан!
🤣🤣🤣
Коментиран от #67
19:45 23.12.2025
62 Путин
До коментар #55 от "Кажи Зеленски":Избива украинци, зеленски...руснаци.....
Коментиран от #69
19:45 23.12.2025
До коментар #51 от "Димитринчо":А украинците са 5 млн, вярваш ми нали, защото ние трябва да вярваме на теб хахаха
19:45 23.12.2025
64 Варна 3
До коментар #49 от "прошляк ,":Вие не сте добре дошъл, отивайте в Русия за мобилизация срещу Украйна!
Коментиран от #79
19:46 23.12.2025
65 Става като с Купянск.
Коментиран от #77, #87
19:47 23.12.2025
66 Всички русоборсуци
67 Глюпак
До коментар #61 от "az СВО Победа 80":Колко път превзе Купянск?
Коментиран от #80
19:47 23.12.2025
68 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #56 от "ЕВРОФАШИСТИТЕ ДА ЗНАЕТЕ":Путин изпълни немедленно.
19:48 23.12.2025
69 Да да
До коментар #62 от "Путин":Зеленски може само да свири на оная си работа. Дори според ББС Юруските загуби са под 150 000.
Коментиран от #73
19:48 23.12.2025
70 ха-ха
До коментар #59 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":Мери ги ти , аз с тежка физическа работа не се занимавам ! Ти си за това - да бачкаш , мериш и т.н ...Писането не е за теб по разбираеми причини !
19:48 23.12.2025
71 хихи
Трябвада се пише ВСУ предприеха реконтранастъпление в западна посока. Киев е в безопасност.
19:49 23.12.2025
72 Украинските войски са се изтеглили
Коментиран от #86
19:49 23.12.2025
73 Я пъ тоа
До коментар #69 от "Да да":ВВС не са на фронта....н ВСУ са там
Коментиран от #112
19:49 23.12.2025
74 Лъжи без край
Коментиран от #90
19:49 23.12.2025
75 Ясно 👍
19:49 23.12.2025
76 Хахахаха
До коментар #3 от "Софиянец":Само ти ли не разбра, че след рашата градове не остават. Само руини! Къде са сега Бахмут, Соледар, Маринка и т.н. градове? Ти нещо чул ли си за тези градове като са под руско?
Коментиран от #154, #182
19:49 23.12.2025
77 В Купянск руснаците да избити.
До коментар #65 от "Става като с Купянск.":Сега е Покровск има около 1000 и са под залпов огън.Ватрнките никога не се научиха да воюват.
Коментиран от #92, #94
19:50 23.12.2025
78 Исторически парк
19:50 23.12.2025
79 селски ,
До коментар #64 от "Варна 3":Заминавай на фронта при зеления ! Там ще се доказваш , тука никой няма да те забележи !
19:50 23.12.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Заглавието трябваше да е така :
Коментиран от #95
19:50 23.12.2025
82 Ивелин Михайлов
До коментар #9 от "И това за цялата година ли?":То да беше само едно 😏
19:50 23.12.2025
83 Висящият от колесник
До коментар #15 от "Марче":ама се крадат
златни тоалетни
богатита в Монако
къщи, вили, хотели
пазаруване на бижута в НюЙорк
19:50 23.12.2025
84 000
19:51 23.12.2025
85 ?????
Тва беше преди десет дни.
Новините да не ви ги носят конни куриери?
И те по-бързо биха пристигнали.
19:52 23.12.2025
86 Стига бе
До коментар #72 от "Украинските войски са се изтеглили":Те и при Покровск напредваха руснаците, ама нещо зациклиха.
Коментиран от #101, #102
19:52 23.12.2025
87 Пий си хапчетата...
До коментар #65 от "Става като с Купянск.":...и си лягай...!
19:52 23.12.2025
88 Ами
До коментар #29 от "ххх":Сега защо не са те изтрили?
19:52 23.12.2025
89 нннн
19:52 23.12.2025
90 Още търсят генерала излъгал
До коментар #74 от "Лъжи без край":Че е превзел Купянск.Явно се е присъединил към вчерашният си колега.А този Северск е на 5 километра от Бахмут.
19:52 23.12.2025
91 СКОРО И В ОДЕСА
19:53 23.12.2025
92 Явор
До коментар #77 от "В Купянск руснаците да избити.":искам да не съществува държава Украйна
19:53 23.12.2025
93 Иван
19:53 23.12.2025
94 Точно така
До коментар #77 от "В Купянск руснаците да избити.":Точно така- става като в Купянск. Биете биете а накрая хем загубили града, хем руснаците ви върнат по някоя хилядарка трупове. Това вече го знаем.
Коментиран от #99
19:53 23.12.2025
95 Бъркаш
До коментар #81 от "Заглавието трябваше да е така :":Северск е с огромно стратегическо значение за избиване на руснаци
Коментиран от #117
19:53 23.12.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Ййххх
До коментар #29 от "ххх":Ами щото лъжеш.
19:54 23.12.2025
98 НАТЮФЦИТЕ
Коментиран от #104
19:54 23.12.2025
99 Я пъ тоа
До коментар #94 от "Точно така":Труповете руски се въргалят в Купянск...копат ги в масови гробове....
Коментиран от #107, #126
19:54 23.12.2025
100 болгарин..
19:55 23.12.2025
101 Абе не дръж на тези неща,
До коментар #86 от "Стига бе":той Генерален щаб на въоръжените сили на Украйна във Facebook сигурно си прави нещо майтап за Коледа!
19:55 23.12.2025
102 Иван
До коментар #86 от "Стига бе":Покровск отдавна е превзед, чакаме Мирноград, до ден два. Привет!
Коментиран от #115
19:55 23.12.2025
103 В В.П.
Коментиран от #106
19:55 23.12.2025
104 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #98 от "НАТЮФЦИТЕ":Кой ли яде дървото
19:55 23.12.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Я пъ тоа
До коментар #103 от "В В.П.":Помляха и руснаците, гинещи за Путин...
19:56 23.12.2025
107 АНГЛОСАСКИТЕ
До коментар #99 от "Я пъ тоа":Ще вземете от окраина само на геврека дупката.
19:56 23.12.2025
108 Урсулиците:
но въпреки това Побеждава!
19:56 23.12.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 София майна
19:57 23.12.2025
112 Не бе
До коментар #73 от "Я пъ тоа":То и ВСУ вече не са на фронта а в гробищата. Комюникетата ги съчиняват в Киев.
19:57 23.12.2025
113 az СВО Победа 80
Сваленият на 17 декември пилот на хеликоптер Ми-17- Александр Шемет е бил "Херой на Украйна". 🤣
През 2022 г. той е доставял боеприпаси и медицински консумативи на "хероите" в завода „Азовстал“ в Мариупол и евакуирал ранените на връщане.
Ако питаме Киев, боевете за Мариупол все още продължават! 🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #121, #128
19:57 23.12.2025
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Град Пловдив
До коментар #102 от "Иван":ще си събираш ка ран тийте.
19:57 23.12.2025
116 гост
До коментар #41 от "Хаха":По интересното ще е ако теб напънат и родиш...
19:58 23.12.2025
117 ДА,АМА...!
До коментар #95 от "Бъркаш":Минала-Бешяла рабутЪ...!
19:58 23.12.2025
118 Григор
19:58 23.12.2025
119 В В.П.
Коментиран от #167
19:58 23.12.2025
120 Атанасова
84 руски щурмоваци ги подгониха без проблем!
19:58 23.12.2025
121 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #113 от "az СВО Победа 80":Тебе питам.М?
Коментиран от #124, #130, #132
19:58 23.12.2025
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 гост
До коментар #49 от "прошляк ,":кой си ти бе анонимник,че ще ми даваш наклон на х..
Коментиран от #127, #135
19:59 23.12.2025
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 В В.П.
Коментиран от #145
20:00 23.12.2025
126 сан саничь..
До коментар #99 от "Я пъ тоа":Оня ден масква закара трети самальот на кieвската хунта пак с над хиляда батисани в чувалчета бандерци..а зеленио мухал не моо да събере за назе поне дузина загинали геройски масковски солдати..
Коментиран от #129
20:00 23.12.2025
127 Руснаков
До коментар #123 от "гост":Дядо напъвай на баббатта пересъхналата съсухреница и ползвай Вагги Занн,щото след някой и друг месец ,като ти висне дебрррцина и това няма да можеш 😂😂😂 .
20:02 23.12.2025
128 Кухоглава копейка
До коментар #113 от "az СВО Победа 80":Ей заради такива като теб ще престана да бъда копейка.Два месеца ме лъжеш че Покровск бил наш, че Купянск бил наш.Наши били дръжки.
20:02 23.12.2025
129 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #126 от "сан саничь..":Намериха ли главата на генерала?
Коментиран от #133, #137, #143, #157, #162, #165, #172, #176, #180
20:03 23.12.2025
130 Руснак без крак
До коментар #121 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
20:04 23.12.2025
131 На 22 декември 7-ми въздушно-десантен
Според картата на DeepState, към 22 декември Серебрянка е под руски контрол без да се съобщава в новините.
20:04 23.12.2025
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Пенсионер 69 годишен
20:06 23.12.2025
135 прошляк
До коментар #123 от "гост":Къв гост си бе Пее Далл,утре пан мзррррен трррляккк си цъкащ за жълти стотинки .Да ми врътнеш един м.. ...нет ,та да ти дам 20лв да захлебиш ?
Коментиран от #144
20:07 23.12.2025
136 Дън Бай
20:08 23.12.2025
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 ВЕРНО ЛИ СЕ ИЗТЕГЛИ .........?
20:08 23.12.2025
139 Артилерист
Коментиран от #148, #152
20:08 23.12.2025
140 Механик
Наскоро ме убеждаваха и, че милиони украински мъже всеки ден се вливат в победната ВСУ и с помощта на натовското оръжие "леят руска кръв".
Същия човек се смееше, че руснаците атакуват на малки групи качени на тротинетки, а се оказа, че малките групи били с "превъзхождаща техника" и именно за това руснаците са прогонили укрите от Сиверск.
За лошите метеорологични условия, изобщо няма да говорим. Понеже ако са лоши за укрите, то те са такива и за руснаците.
Пропагандата ИЗ-ДИ-ША вече!
Коментиран от #149
20:08 23.12.2025
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Иванка Бръмбарова
20:09 23.12.2025
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Пелтеков
До коментар #135 от "прошляк":...Прошляков,същата мизерия си какъвто и ник да използваш,пак ти залепна релето...
Коментиран от #153, #183
20:12 23.12.2025
145 Пенсионер 69 годишен
До коментар #125 от "В В.П.":Шопът издържа на атом като хлебарката и е почти толкова умен. Язък ще бъде за панелките. Ще трябва да живее отново в колиби, пълни с въшки, както през фашистко.
20:12 23.12.2025
146 Бившият Швейцарски федерален
20:12 23.12.2025
147 Зелю
20:13 23.12.2025
148 Топчията
До коментар #139 от "Артилерист":Колега ,чудя се пък на теб кво ти пука колко млади и доктринирани хохохола ще дадът фира , не ги мисли ,щом са стигнали дотам да станат войници доброволно ,нищо читаво от тях няма да излезе ?Покрай сухото гори и мокрото !
Коментиран от #166
20:13 23.12.2025
149 АБЕ ГЛЮПАК
До коментар #140 от "Механик":Какви няколко месеца те гонят!След два месеца почва 5 година от Киев за два дня.Руснаците са там където бяха през есента на 2022 година.Мрат Яко, но това вие русодебилите не го броите.
Коментиран от #155, #190, #196
20:13 23.12.2025
150 Zeлен надрусан парцал
Коментиран от #161
20:15 23.12.2025
151 Лъжа
20:15 23.12.2025
152 Владо
До коментар #139 от "Артилерист":Абе сбърканвк ти да не си военен кореспондент?
20:15 23.12.2025
153 Кривоверен алкаш
До коментар #144 от "Пелтеков":Дядо ,все пак аз и реле си имам,а ти ако погледнеш в гащите си едни виснали 3кг дисаги ще намериш 😂😂 😂 .
Коментиран от #177
20:16 23.12.2025
154 Генерал от НАТО
До коментар #76 от "Хахахаха":влезни виж как изглежда от 1 година мариупол
преди да говориш
Коментиран от #160, #163
20:17 23.12.2025
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Руснак
До коментар #44 от "Вале-каро":По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.
Коментиран от #169
20:18 23.12.2025
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Не изкривявай историята
До коментар #57 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Тази територия е отнета от България преди много години.
20:20 23.12.2025
159 БеГемот
20:20 23.12.2025
160 Неутрално
До коментар #154 от "Генерал от НАТО":В Донецка област няма да става за живеене 100 години.Зспочнали са да докарват индийци и непалци.Ама и те ще избягат.
Коментиран от #164
20:20 23.12.2025
161 РУСКО ДРОГИРАНО ЗОМБИ
До коментар #150 от "Zeлен надрусан парцал":Има голямо стратегическо значение....ша ни трепат като плъхове и в Сиверск.
20:21 23.12.2025
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #154 от "Генерал от НАТО":Как пък един български клепар не замина да живее в Мариопул?
Коментиран от #170, #174, #179, #184
20:22 23.12.2025
164 Пропагандата
До коментар #160 от "Неутрално":винаги се цели в глупака и ползва от фашизма.
20:22 23.12.2025
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Трябва ли
До коментар #148 от "Топчията":да не му пука на човек, за да е на правилната страна срещу новия фашизъм?
Коментиран от #171
20:23 23.12.2025
167 Генерал от НАТО
До коментар #119 от "В В.П.":що вие миекащити сте готови ли вече
20:23 23.12.2025
168 ТехноЛог
20:23 23.12.2025
169 Украинец
До коментар #156 от "Руснак":По-добре сме от Папуа Нова Гвинея. И президентът ни има златни тоалетни в казиното си в Кипър, замъка си в Англия и ранчото си в САЩ.
Хайл Зеленски 🙋
20:23 23.12.2025
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Топчията
До коментар #166 от "Трябва ли":Аз отдавна съм избрал правилната страна на историята ,въпреки че живея в Сащ !
20:25 23.12.2025
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Антрополог
20:30 23.12.2025
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Мъка!
Коментиран от #193
20:30 23.12.2025
179 Украйнка на яхта в Созопол
До коментар #163 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък един български клепар не дари заплатата си за тоалетната златна
иначе много знаят да говорят
20:31 23.12.2025
180 Всеки отпадък
До коментар #129 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":ползван от пропадналият запад, няма грам ценностна система. Що за боклук го е отгледал, не знам.
Съжалявам марче, че преча на боклука и простотията в сайта ви. Но мразя боклук марче. Ще го има марче. Отпадъка не се толерира, колкото и да е гадно за сайтчето ви поле на тъпотия и тро леи. И щом държиш, да пише за сайта ще пиша. Коледа идва,изпълнявам желания
20:32 23.12.2025
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Населените места
До коментар #76 от "Хахахаха":се унищожават от защитаващите територията. Когато защитниците заемат позиции пред или след населеното място, то остава непокътнато. Когато заемат позиции в населеното място е ясно. Въпроса е. Защо тези които защитават дадена територия, ползват населените места за окопи?
20:32 23.12.2025
183 прошляк
До коментар #144 от "Пелтеков":Абе добрички кавал ,кой ти е дал думата ?
20:32 23.12.2025
184 Бъди първият
До коментар #163 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Освободи България от един отпадък. Стискам палци
Коментиран от #189
20:32 23.12.2025
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 голяма мъка
До коментар #2 от "Пепи Волгата":вас избраните джендъри ви тресе яко -ското мила много скоро
Коментиран от #205
20:34 23.12.2025
187 Гост
Цитирам:
"малки щурмови групи при сложни метеорологични условия", Това са описания на руските сили, и то официална позиция!
УжасТ, просто ужасет УжасТ!!!
20:34 23.12.2025
188 Данко Харсъзина
20:34 23.12.2025
189 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #184 от "Бъди първият":Ако ми го отт перреш в гзоо и това може да направя ,но иначе твърдо Нье .
Коментиран от #195
20:35 23.12.2025
190 Този коментар е премахнат от модератор.
191 И това какво го интересува
20:36 23.12.2025
192 стоян георгиев
Коментиран от #207
20:38 23.12.2025
193 Трай бе
До коментар #178 от "Мъка!":Руски лапу гер.След малко си пускам вечерната сводка и ще гледам колко ватенки са се срешнали с дрончета.
Коментиран от #210
20:38 23.12.2025
194 Степан
20:38 23.12.2025
195 Сори
До коментар #189 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Не перя отпадъци.
20:39 23.12.2025
196 Този коментар е премахнат от модератор.
197 Спецназ
АБЕ за руснЯците да не е било слънчево само при вас мъгла??
Драпали сте като мачки по баиро от позициите, нали?? :))
Оставили позициите си и си държат бившите окопи под огневи контрол.
Ма кой нормален ще влезе в тия ус.ани половинметрови канавки с тая леш тама??
20:39 23.12.2025
198 Украинка в Киев
Коментиран от #202
20:39 23.12.2025
199 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
До коментар #2 от "Пепи Волгата":Като гледам бунака май си ти, че бая хора са ти сипали на папкаш. Скоро ще ревеш с това евро ама аз пък ще се кефя, защото каквото сам си направиш никой друг не може да ти го направи.
Умник Гюро си ти, интелигентността ти е на замръзване 0, да не кажа 00, че там вече е мазало, хлъзгаво, а и миризливо.
20:40 23.12.2025
200 Бай той Толстой
20:40 23.12.2025
201 Стойко
Весели празници, българи! И все такива новини през новата година! 💪
20:40 23.12.2025
202 Бай той Толстой
До коментар #198 от "Украинка в Киев":Не го мятайте,че храната свършва.
20:41 23.12.2025
203 стоян георгиев
20:41 23.12.2025
204 123456
20:41 23.12.2025
205 Синчето на Соловьов
До коментар #186 от "голяма мъка":Не говори така за нас
20:42 23.12.2025
206 ПО ТОЧНО
20:42 23.12.2025
207 Този коментар е премахнат от модератор.
208 Братя руснаци!
20:43 23.12.2025
209 Стига бе
20:43 23.12.2025
210 Бай той Толстой
До коментар #193 от "Трай бе":Че те пори големио съветски шлеп у задния двор.Питай демократите
20:44 23.12.2025