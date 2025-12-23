Украинската армия се изтегли от Сиверск

Украинските сили се изтеглиха от обсадения източен град Сиверск на фона на засилване на руската офанзива по протежение на обширната фронтова линия, заяви Генералният щаб на украинската армия, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Нашествениците успяха да напреднат благодарение на значително числено превъзходство и постоянен натиск от "малки щурмови групи при сложни метеорологични условия", се казва в изявлението, цитирано от Укринформ.

"Ожесточените боеве край Сиверск продължават. Руските нашественици имат сериозно превъзходство в жива сила и техника и въпреки значителните си загуби не спират с активните си нападателни операции. С цел запазване на живота на нашите воини и боеспособността на подразделенията украинските защитници се изтеглиха от града", се допълва в изявлението.

Генералният щаб отбеляза, че въпреки изтеглянето градът остава под огневия контрол на украинските сили. Руските военнослужещи в Сиверск са подложени на нападения, логистиката им е нарушена, а подразделенията им се блокират, за да бъде възпрепятствано по-нататъшно настъпление.

От Генералния щаб подчертават още, че украинските сили за отбрана продължават да изпълняват бойните си задачи на Славянското направение (сектора от фронта в района на град Славянск).

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова по-рано днес за продължаване на подкрепата за Украйна, като предупреди, че Европа "ще се сблъска с нарастващи рискове за сигурността, ако решимостта ѝ бъде разколебана", предаде ДПА.

За да се попречи на руския президент Владимир Путин да се опита да атакува член на НАТО, Украйна трябва да остане силна, заяви Рюте в интервю за агенцията. Той също така подчерта необходимостта членовете на НАТО да увеличат разходите си за отбрана в съответствие с ангажиментите, поети на срещата на върха на алианса в Хага през юни.

"Ако направим тези две неща, ще сме достатъчно силни, за да се защитим, и Путин никога няма да се опита", заяви пред ДПА Рюте, визирайки потенциална руска атака срещу алианса. Бившият нидерландски министър-председател каза, че превъоръжаването трябва да се случи бързо. Според оценките на разузнаването, в противен случай ситуацията със сигурността може да стане опасна още през 2027 г., заяви той.

Рюте посочи военните разходи на Русия като доказателство за заплахата, която представлява Путин, като заяви, че Москва сега отделя повече от 40% от държавния си бюджет за отбрана. Той добави, че войната в Украйна е показала готовността на Путин да приеме тежки загуби, като цитира оценки, според които около 1,1 милиона руски войници са били убити или ранени.