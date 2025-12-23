Новини
Свят »
Украйна »
Украинската армия се изтегли от Сиверск
  Тема: Украйна

Украинската армия се изтегли от Сиверск

23 Декември, 2025 19:21 2 957 210

  • украйна-
  • сиверск-
  • русия-
  • донбас

Генералният щаб отбеляза, че въпреки изтеглянето градът остава под огневия контрол на украинските сили

Украинската армия се изтегли от Сиверск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските сили се изтеглиха от обсадения източен град Сиверск на фона на засилване на руската офанзива по протежение на обширната фронтова линия, заяви Генералният щаб на украинската армия, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Нашествениците успяха да напреднат благодарение на значително числено превъзходство и постоянен натиск от "малки щурмови групи при сложни метеорологични условия", се казва в изявлението, цитирано от Укринформ.

"Ожесточените боеве край Сиверск продължават. Руските нашественици имат сериозно превъзходство в жива сила и техника и въпреки значителните си загуби не спират с активните си нападателни операции. С цел запазване на живота на нашите воини и боеспособността на подразделенията украинските защитници се изтеглиха от града", се допълва в изявлението.

Генералният щаб отбеляза, че въпреки изтеглянето градът остава под огневия контрол на украинските сили. Руските военнослужещи в Сиверск са подложени на нападения, логистиката им е нарушена, а подразделенията им се блокират, за да бъде възпрепятствано по-нататъшно настъпление.

От Генералния щаб подчертават още, че украинските сили за отбрана продължават да изпълняват бойните си задачи на Славянското направение (сектора от фронта в района на град Славянск).

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова по-рано днес за продължаване на подкрепата за Украйна, като предупреди, че Европа "ще се сблъска с нарастващи рискове за сигурността, ако решимостта ѝ бъде разколебана", предаде ДПА.

За да се попречи на руския президент Владимир Путин да се опита да атакува член на НАТО, Украйна трябва да остане силна, заяви Рюте в интервю за агенцията. Той също така подчерта необходимостта членовете на НАТО да увеличат разходите си за отбрана в съответствие с ангажиментите, поети на срещата на върха на алианса в Хага през юни.

"Ако направим тези две неща, ще сме достатъчно силни, за да се защитим, и Путин никога няма да се опита", заяви пред ДПА Рюте, визирайки потенциална руска атака срещу алианса. Бившият нидерландски министър-председател каза, че превъоръжаването трябва да се случи бързо. Според оценките на разузнаването, в противен случай ситуацията със сигурността може да стане опасна още през 2027 г., заяви той.

Рюте посочи военните разходи на Русия като доказателство за заплахата, която представлява Путин, като заяви, че Москва сега отделя повече от 40% от държавния си бюджет за отбрана. Той добави, че войната в Украйна е показала готовността на Путин да приеме тежки загуби, като цитира оценки, според които около 1,1 милиона руски войници са били убити или ранени.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    83 9 Отговор
    Гле гле гле...... Ц ц ц ц ...... Скинах си ризата от яд !!! Хората по кръчми кинат ризи , аз за Украйна страдам...

    19:23 23.12.2025

  • 2 Пепи Волгата

    18 100 Отговор
    Хаха бунаци, дето киснете тук по цял ден за жълти копейки. Аз избрах еврото.

    Коментиран от #16, #96, #105, #109, #114, #122, #181, #185, #186, #199

    19:23 23.12.2025

  • 3 Софиянец

    125 10 Отговор
    Поредния град загубил стратегическо значение за Зеле и сие 😅😂🤣

    Коментиран от #76

    19:23 23.12.2025

  • 4 Европеец

    59 5 Отговор
    Северск или Сиверск.....

    19:25 23.12.2025

  • 5 Мдаааааа

    96 8 Отговор
    Запорожието, Донбас и Днепър вече са руски

    Коментиран от #17

    19:25 23.12.2025

  • 6 фончо

    95 5 Отговор
    Хахахаха...дали са се ,,изтеглили" или са им помогнали? А?

    19:25 23.12.2025

  • 7 шорошко еврейче-гейче ,

    100 6 Отговор
    Политкоректно пропуснахте да напишете,че Северск (няма)вече никакво стратегическо значение...😆

    19:25 23.12.2025

  • 8 Варна 3

    66 13 Отговор
    Сега Украйна ще трупа сили да отблъсне руснаците. Затова се оттегля.

    Коментиран от #25

    19:25 23.12.2025

  • 9 И това за цялата година ли?

    8 75 Отговор
    Едино градче за цяла година, несъмнено са велики и непобедими руснаците🤣

    Коментиран от #37, #82

    19:25 23.12.2025

  • 10 гост

    9 58 Отговор
    Руска слама дал Господ,ще напънат рускините да раждат и след време ще се компенсира...колкото компенсираха от ВСВ...

    Коментиран от #41, #49

    19:26 23.12.2025

  • 11 Да бе

    79 8 Отговор
    И тук се изтеглиха на по изгодни позиции. Ама още държат града под контрол. И нанасят големи щети но все са отстъпващи по численост. И украинските трупове са 50 пъти повече ама те ще възкръснат. Абе.....

    Коментиран от #52

    19:27 23.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ТУКАШНИТЕ ФАШАГИ

    68 7 Отговор
    Бягайте, че ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА иде, иде.

    Коментиран от #110

    19:27 23.12.2025

  • 14 Маро защо спря да пишеш за

    76 7 Отговор
    Покривка, Купянск и Мирноград. Нали укрите побеждавали, ама не ти изнася да напишеш че са руски. Хахаха.

    Коментиран от #20

    19:27 23.12.2025

  • 15 Марче

    72 6 Отговор
    Украинската армия гордо отстъпва към Лвов! Този заем при капитулация ще е пари хвърлени в печка! Не се връщат, не се доказват!

    Коментиран от #83

    19:28 23.12.2025

  • 16 стоян георгиев

    52 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пепи Волгата":

    Ме заври си го тогава любимото ти скапано еврЮ отзад

    Коментиран от #21

    19:28 23.12.2025

  • 17 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    10 71 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаааааа":

    Никога и никога вече! Дори и Крим не е руски. Това са изцяло границите на Украйна през 1991 година! Долу СССР! Долу Русия! Долу Сталин и Путин! Не на втория гладомор!

    Коментиран от #32

    19:28 23.12.2025

  • 18 12345

    70 6 Отговор
    Тоя град беше превзет преди две седмици, руската армия си продължи напред и даже забрави за него. А, иначе руснаците буксували и били превзели едно село.

    19:28 23.12.2025

  • 19 ххх

    8 53 Отговор
    Слава Украине!

    Коментиран от #34

    19:28 23.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Варна 3

    8 44 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    Хайде заврете си рублата или копейката отзад да обновите Русия. Отворен е пътят за Русия, преди да е вече късно.

    19:29 23.12.2025

  • 22 да да

    41 5 Отговор
    Бързо бягане!Бравоооо...зеленско скато.....

    19:29 23.12.2025

  • 23 Тома

    56 3 Отговор
    Поредна изключително силна операция на ВСУ, с оттеглянето си от този град украинската армия многократно увеличава контрола си над района.
    И около Киев ще е така, когато му дойде времето!

    19:30 23.12.2025

  • 24 Нехус

    6 52 Отговор
    Братята руси началото на ноември за 52 път бяха превзели Покровск!

    Русия е заседнала в градски боеве в Покровск: вече е загубила 26500 войници там.
    Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на фронта, където украинските сили успяха да спрат настъплението на руските войски. Публикувани са кадри от уличните боеве в самия град които не са за хора със слаби сърца!
    Украински командоси ликвидират руски агресори отказали да се предадат. Разчленявайки телата им докато са все още живи!

    Това заяви в интервю за NV командирът на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна Евгений Ласейчук.

    Коментиран от #33, #40

    19:30 23.12.2025

  • 25 Украйна може

    25 2 Отговор

    До коментар #8 от "Варна 3":

    Да трупа само тезеци.

    19:30 23.12.2025

  • 26 Европейска България

    4 28 Отговор
    Еврото спасява България с надслова "Боже пази България". Още една седмица и чак на Новата година ще си имаме евро.

    19:31 23.12.2025

  • 27 Хе-хе

    50 2 Отговор
    Въпреки колосалните загуби Русия настъпва! Въпреки никакви загуби, Вермахта се изтегля!?

    19:31 23.12.2025

  • 28 Майстора

    46 2 Отговор
    Украйна си заминава , колкото и пари да наливат чиновниците отЕС.Проблемът е не в парите, а в липсата на достатъчно жива сила.Тарикатите избягаха в чужбина, а останалите са или инвалиди или в гроба.

    19:32 23.12.2025

  • 29 ххх

    48 5 Отговор
    Много компроментиран сайт.Когато написах "Слава Украине" ми го публикуваха,а когато изразих про-руско мнение веднага бях цензуриран.Браво,демокрация и свобода на словото!!!!

    Коментиран от #88, #97

    19:32 23.12.2025

  • 30 Ами

    41 3 Отговор
    Както вървят нещата ...
    Един ден окраина ще остане без армия, а НАТО ще остане в историята.

    19:32 23.12.2025

  • 31 ПРЕВОД В ЕФИР

    48 4 Отговор
    СИВИРСК да не е СЕВЕРСК? Скоро и кииф ще стане Киев.

    19:33 23.12.2025

  • 32 Последния път

    45 3 Отговор

    До коментар #17 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    когато Тръмп събра Зелю и коалицията на лаещите им показа карта , където Крим беше обозначен като руски. Никой от присъстващите БЪКЕЛ не каза.🖕🖕🖕

    19:33 23.12.2025

  • 33 12345

    41 3 Отговор

    До коментар #24 от "Нехус":

    Подобно на Северск, Покровск отдавна е превзет, Мирноград също, след две седмици ще четем същата статия с признание, ти мисли нови опорки за омаловажаване на истината! :-)

    19:33 23.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Феникс

    46 3 Отговор
    ЦЕНАТА ЗА УБИЙСТВОТО НА ГЕНЕРАЛА
    2000 дрона, 160 ракети“, възмездие за генерала, подводница “изстреля ракети „Калибър“ всичко е в пламъци
    Дрона, ракети, всичко гори, руските въоръжени сили в момента започват комбиниран удар срещу украински енергийни и военно-промишлени обекти. Ракети „Калибър“ са изстреляни от Черно и Каспийско море, докато самолети Ту-95 и Ту-160 са изстреляли крилати ракети Х-101. Максималният залп от вдигнатия самолет е бил над сто ракети. Изглежда, че отмъщението за терористичната атака в Москва и убийството на генерала е започнало – и украинците очакват най-суровото наказание, съдейки по докладите от наблюдение с дронове: „2000 безпилотни летателни апарата, 160 ракети“. „Зомби подводницата“, с чието „унищожение“ се похвали СБУ, е изстреляла ракети „Калибър“ по подстанции на атомни електроцентрали. Всичко от Киев и Одеса до полската граница е в пламъци.

    19:33 23.12.2025

  • 36 Дельо хайдутин

    5 36 Отговор
    Аз 4 години вече вися на Дунава да посрещна братушките. Погачите мyxляcaxa,изкопах септична яма за голяма нужда а те още се биели за градче като Сиверск до границата си. Кога ще ги дочакам тук?

    Коментиран от #173

    19:33 23.12.2025

  • 37 Хахахахаха

    34 1 Отговор

    До коментар #9 от "И това за цялата година ли?":

    А вие за 4 години какво си върнахте хаххахах, сам се излагаш

    Коментиран от #47

    19:34 23.12.2025

  • 38 Разберете това

    3 39 Отговор
    В азиатската част на Русия ще мръзнат. Путин само използва пари за война. Народът се готви за бунт, че най-накрая войната може и да спре. И като украинците се изтеглят, ще се засилят и ще атакуват руските окупатори! Слава Украине!

    Коментиран от #46

    19:35 23.12.2025

  • 39 Хаха

    39 1 Отговор
    Преди ни плашеха с Ковид, сега с Русия.

    19:35 23.12.2025

  • 40 Хахахахаха

    29 1 Отговор

    До коментар #24 от "Нехус":

    Еми да ми покаже някакви доказателства, само тоя май остана са говори за Покровск, отдавна нито Зеленски нито Сирски са го коментирали, защо ли???

    19:37 23.12.2025

  • 41 Хаха

    21 2 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Ти кога ще напънеш Грета Тунберг?

    Коментиран от #116

    19:37 23.12.2025

  • 42 Степан

    33 2 Отговор
    Украинската ярмия трябва да бъде безвъзвратно унищожена и така и ще бъде!

    Коментиран от #48

    19:38 23.12.2025

  • 43 Руските сили са ударили

    30 1 Отговор
    производствени обекти, принадлежащи на Укрнафта, най-голямата украинска нефтена и газова компания, по време на съвместна атака в нощта на 22-23 декември. Компанията е прекратила работа до отстраняване на щетите. Източник: Сергей Корецки, главен изпълнителен директор на Нафтогаз, държавната петролна и газова компания на Украйна, във Facebook

    19:38 23.12.2025

  • 44 Вале-каро

    31 2 Отговор
    Нещо не разбирам.Според Рюте Русия заделя над 40% от БВП за ОТБРАНА.След като направихте компетентен анализ г-н Рюте от кого се страхува Русия.Може би от Тринидат и Тобаго?

    Коментиран от #156

    19:38 23.12.2025

  • 45 запасняк

    23 1 Отговор
    ПРЕДИ ГОДИНА....В КРАК СТЕ С НОВИНИТЕ...

    19:38 23.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 За четири години

    4 23 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахахаха":

    ВСУ изби над 1.2 милиона руснаци

    Коментиран от #50, #54, #55

    19:41 23.12.2025

  • 48 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 32 Отговор

    До коментар #42 от "Степан":

    Няма да има и дори малка победа за Русия колкото и силна армия да е. Украинското зърно прави нас по-силни. Руснаците само мизеруват!

    Коментиран от #53

    19:41 23.12.2025

  • 49 прошляк ,

    10 5 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Не си добре дошъл ! Отивай си там , отдето си дошъл! Гост бил ...Ха-ха !

    Коментиран от #64, #123

    19:41 23.12.2025

  • 50 ха-ха

    18 2 Отговор

    До коментар #47 от "За четири години":

    Пак си сънувал , мой , реалността е друга ! Събуди се най-накрая !

    Коментиран от #59

    19:42 23.12.2025

  • 51 Димитринчо

    3 26 Отговор
    1,1 милиона руски войници са убити и ранени.
    Повечко са.

    Коментиран от #60, #63

    19:42 23.12.2025

  • 52 дядо поп

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Да бе":

    Ако искаш може да избереш и созополски драхми , комлушки рупии или делиормаски лири.

    19:43 23.12.2025

  • 53 Руснак

    6 13 Отговор

    До коментар #48 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    19:43 23.12.2025

  • 54 Хахахахаха

    18 1 Отговор

    До коментар #47 от "За четири години":

    Еми доказателства имаш ли официално са 155 хиляди, аз пък казвам след като си вярваме че руснаците избиха 5 млн украинци, значи след като трябва да вярваме на теб, трябва да вярваме и на мен, голям си.... Хахахахахх

    19:43 23.12.2025

  • 55 Кажи Зеленски

    16 5 Отговор

    До коментар #47 от "За четири години":

    Кажи Зеленски изби и ще си прав. Защото и украинците са си вид руснаци.

    Коментиран от #62

    19:43 23.12.2025

  • 56 ЕВРОФАШИСТИТЕ ДА ЗНАЕТЕ

    20 1 Отговор
    Ще отговаряте за разпалването и поддържането на войната в окраина.

    Коментиран от #68

    19:44 23.12.2025

  • 57 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 21 Отговор
    Понеже ние украинците сме воювали срещу османските нашественици на Шипка. А пък Гладомора и Чернобилската авария за тях вината е изцяло на Русия. Така че Одеса подслонява и много българи, около 150000 души.

    Коментиран от #158

    19:44 23.12.2025

  • 58 Архимандрисандрит Бибиян

    1 16 Отговор
    Путилифонът батю Путйо сподели слаба надежда каде Северск че бъде населен с фатмашки пембени наведенаци спешно! Не отидат ли тука че си реже анозната вена с ритоално и старателно оформен чимшир!

    19:44 23.12.2025

  • 59 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    1 17 Отговор

    До коментар #50 от "ха-ха":

    Премери ли ги?Ммм?

    Коментиран от #70

    19:44 23.12.2025

  • 60 а,бе ,

    15 1 Отговор

    До коментар #51 от "Димитринчо":

    1000 към 26 , в полза на руснаците , как ти се струва , ако можеш да мислиш ?! Лапай джумерки и не се занимавай с писане , че не е за теб тая тежка работа !

    19:44 23.12.2025

  • 61 az СВО Победа 80

    24 2 Отговор
    🤣🤣🤣
    Десет дни след като загуби Северск, Киев най-после стопли какво му се е случило!
    🤣🤣🤣

    Разминаха и албанския реотан!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #67

    19:45 23.12.2025

  • 62 Путин

    1 12 Отговор

    До коментар #55 от "Кажи Зеленски":

    Избива украинци, зеленски...руснаци.....

    Коментиран от #69

    19:45 23.12.2025

  • 63 Хахахахаха

    13 3 Отговор

    До коментар #51 от "Димитринчо":

    А украинците са 5 млн, вярваш ми нали, защото ние трябва да вярваме на теб хахаха

    19:45 23.12.2025

  • 64 Варна 3

    3 18 Отговор

    До коментар #49 от "прошляк ,":

    Вие не сте добре дошъл, отивайте в Русия за мобилизация срещу Украйна!

    Коментиран от #79

    19:46 23.12.2025

  • 65 Става като с Купянск.

    3 16 Отговор
    Украйна остава руснаците да влезнат в града и масово ги изтребва....

    Коментиран от #77, #87

    19:47 23.12.2025

  • 66 Всички русоборсуци

    3 15 Отговор
    Ще гинат като останалите руски военни в украинска територия. Даже и русофилите.

    19:47 23.12.2025

  • 67 Глюпак

    2 16 Отговор

    До коментар #61 от "az СВО Победа 80":

    Колко път превзе Купянск?

    Коментиран от #80

    19:47 23.12.2025

  • 68 Байдън разпореди война в Украйна

    5 7 Отговор

    До коментар #56 от "ЕВРОФАШИСТИТЕ ДА ЗНАЕТЕ":

    Путин изпълни немедленно.

    19:48 23.12.2025

  • 69 Да да

    15 2 Отговор

    До коментар #62 от "Путин":

    Зеленски може само да свири на оная си работа. Дори според ББС Юруските загуби са под 150 000.

    Коментиран от #73

    19:48 23.12.2025

  • 70 ха-ха

    12 1 Отговор

    До коментар #59 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    Мери ги ти , аз с тежка физическа работа не се занимавам ! Ти си за това - да бачкаш , мериш и т.н ...Писането не е за теб по разбираеми причини !

    19:48 23.12.2025

  • 71 хихи

    12 1 Отговор
    Не политкоректно ве домкратични медии украинската армия да се евакуира доре от град без старетгическо значение...
    Трябвада се пише ВСУ предприеха реконтранастъпление в западна посока. Киев е в безопасност.

    19:49 23.12.2025

  • 72 Украинските войски са се изтеглили

    16 2 Отговор
    и освободили град Сиверск в Донецка област който изцяло е под контрола на Руската армия. Там Руските сили са имали значително и многократно предимство в човешки ресурси и техника, като продължават да напредват и след превзетия вече град. Източник: Генерален щаб на въоръжените сили на Украйна във Facebook. "Тежките боеве продължават извън и след Сиверск. Руската армия имат значително предимство в човешки ресурси и оборудване и продължават активни настъпателни операции дълбоко в Украинска територия. За да запазят живота на нашите войници и бойната способност на нашите части, Украинските защитници се изтеглиха от селището." Генералният щаб заяви, че Руските сили са успели да напреднат благодарение на численото си превъзходство и постоянния натиск от малки щурмови групи при много трудни метеорологични условия и голям студ.

    Коментиран от #86

    19:49 23.12.2025

  • 73 Я пъ тоа

    6 1 Отговор

    До коментар #69 от "Да да":

    ВВС не са на фронта....н ВСУ са там

    Коментиран от #112

    19:49 23.12.2025

  • 74 Лъжи без край

    5 11 Отговор
    Един русофил преди три години обяви, че руснаците са превзели Сиверск. Да не се окаже, че след още три ВСУ все още се изтегля като от превзетите Купянск, Покровск и Часов яр, за които руснаците още се бият, въпреки че отдавна ги превзеха.

    Коментиран от #90

    19:49 23.12.2025

  • 75 Ясно 👍

    12 5 Отговор
    Ще трепят окупаторите с дроновете ,от разстояние .

    19:49 23.12.2025

  • 76 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    Само ти ли не разбра, че след рашата градове не остават. Само руини! Къде са сега Бахмут, Соледар, Маринка и т.н. градове? Ти нещо чул ли си за тези градове като са под руско?

    Коментиран от #154, #182

    19:49 23.12.2025

  • 77 В Купянск руснаците да избити.

    4 13 Отговор

    До коментар #65 от "Става като с Купянск.":

    Сега е Покровск има около 1000 и са под залпов огън.Ватрнките никога не се научиха да воюват.

    Коментиран от #92, #94

    19:50 23.12.2025

  • 78 Исторически парк

    10 2 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    19:50 23.12.2025

  • 79 селски ,

    11 3 Отговор

    До коментар #64 от "Варна 3":

    Заминавай на фронта при зеления ! Там ще се доказваш , тука никой няма да те забележи !

    19:50 23.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Заглавието трябваше да е така :

    15 1 Отговор
    ,,Украинската армия се изтегли от Сиверск,на по-изгодни позиции...!"

    Коментиран от #95

    19:50 23.12.2025

  • 82 Ивелин Михайлов

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "И това за цялата година ли?":

    То да беше само едно 😏

    19:50 23.12.2025

  • 83 Висящият от колесник

    11 1 Отговор

    До коментар #15 от "Марче":

    ама се крадат
    златни тоалетни
    богатита в Монако
    къщи, вили, хотели
    пазаруване на бижута в НюЙорк

    19:50 23.12.2025

  • 84 000

    12 1 Отговор
    Лондон готов ли е да загуби одеса и николаев?

    19:51 23.12.2025

  • 85 ?????

    10 1 Отговор
    Ха ха.
    Тва беше преди десет дни.
    Новините да не ви ги носят конни куриери?
    И те по-бързо биха пристигнали.

    19:52 23.12.2025

  • 86 Стига бе

    2 10 Отговор

    До коментар #72 от "Украинските войски са се изтеглили":

    Те и при Покровск напредваха руснаците, ама нещо зациклиха.

    Коментиран от #101, #102

    19:52 23.12.2025

  • 87 Пий си хапчетата...

    6 1 Отговор

    До коментар #65 от "Става като с Купянск.":

    ...и си лягай...!

    19:52 23.12.2025

  • 88 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "ххх":

    Сега защо не са те изтрили?

    19:52 23.12.2025

  • 89 нннн

    4 1 Отговор
    Другаде четох, че поне 2/3 от украинската армия е останала в Северск...

    19:52 23.12.2025

  • 90 Още търсят генерала излъгал

    2 8 Отговор

    До коментар #74 от "Лъжи без край":

    Че е превзел Купянск.Явно се е присъединил към вчерашният си колега.А този Северск е на 5 километра от Бахмут.

    19:52 23.12.2025

  • 91 СКОРО И В ОДЕСА

    9 2 Отговор
    Путин разбира, че британците ще пожертват всички окраинци и трябва да превземе цялата бандерия. Иначе няма да има мир.

    19:53 23.12.2025

  • 92 Явор

    11 3 Отговор

    До коментар #77 от "В Купянск руснаците да избити.":

    искам да не съществува държава Украйна

    19:53 23.12.2025

  • 93 Иван

    10 2 Отговор
    Изтеглели се! преди две седмици ги изритаха от там. Извънредно от паралелната реалност!

    19:53 23.12.2025

  • 94 Точно така

    8 2 Отговор

    До коментар #77 от "В Купянск руснаците да избити.":

    Точно така- става като в Купянск. Биете биете а накрая хем загубили града, хем руснаците ви върнат по някоя хилядарка трупове. Това вече го знаем.

    Коментиран от #99

    19:53 23.12.2025

  • 95 Бъркаш

    2 7 Отговор

    До коментар #81 от "Заглавието трябваше да е така :":

    Северск е с огромно стратегическо значение за избиване на руснаци

    Коментиран от #117

    19:53 23.12.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ййххх

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "ххх":

    Ами щото лъжеш.

    19:54 23.12.2025

  • 98 НАТЮФЦИТЕ

    8 1 Отговор
    Пак ядат дървото.

    Коментиран от #104

    19:54 23.12.2025

  • 99 Я пъ тоа

    3 8 Отговор

    До коментар #94 от "Точно така":

    Труповете руски се въргалят в Купянск...копат ги в масови гробове....

    Коментиран от #107, #126

    19:54 23.12.2025

  • 100 болгарин..

    7 1 Отговор
    А бе бандерците разбират само от млатеньие иеваньие,чем их неть...темь лучшье

    19:55 23.12.2025

  • 101 Абе не дръж на тези неща,

    7 1 Отговор

    До коментар #86 от "Стига бе":

    той Генерален щаб на въоръжените сили на Украйна във Facebook сигурно си прави нещо майтап за Коледа!

    19:55 23.12.2025

  • 102 Иван

    6 1 Отговор

    До коментар #86 от "Стига бе":

    Покровск отдавна е превзед, чакаме Мирноград, до ден два. Привет!

    Коментиран от #115

    19:55 23.12.2025

  • 103 В В.П.

    8 1 Отговор
    Помляха хахлята от лобут..Спрете да мрете за зелю и режима...!!

    Коментиран от #106

    19:55 23.12.2025

  • 104 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    3 6 Отговор

    До коментар #98 от "НАТЮФЦИТЕ":

    Кой ли яде дървото

    19:55 23.12.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #103 от "В В.П.":

    Помляха и руснаците, гинещи за Путин...

    19:56 23.12.2025

  • 107 АНГЛОСАСКИТЕ

    1 3 Отговор

    До коментар #99 от "Я пъ тоа":

    Ще вземете от окраина само на геврека дупката.

    19:56 23.12.2025

  • 108 Урсулиците:

    4 2 Отговор
    Украйна Капитулира,
    но въпреки това Побеждава!

    19:56 23.12.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 София майна

    4 2 Отговор
    оооо розовите понита са в поредния шок.... а ние тука с две украйнки ,така яко воюваме :))))

    19:57 23.12.2025

  • 112 Не бе

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "Я пъ тоа":

    То и ВСУ вече не са на фронта а в гробищата. Комюникетата ги съчиняват в Киев.

    19:57 23.12.2025

  • 113 az СВО Победа 80

    8 2 Отговор
    А ето нещо интересно и този път актуално, а не "новини" от нафталина:

    Сваленият на 17 декември пилот на хеликоптер Ми-17- Александр Шемет е бил "Херой на Украйна". 🤣

    През 2022 г. той е доставял боеприпаси и медицински консумативи на "хероите" в завода „Азовстал“ в Мариупол и евакуирал ранените на връщане.

    Ако питаме Киев, боевете за Мариупол все още продължават! 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #121, #128

    19:57 23.12.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Град Пловдив

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Иван":

    ще си събираш ка ран тийте.

    19:57 23.12.2025

  • 116 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хаха":

    По интересното ще е ако теб напънат и родиш...

    19:58 23.12.2025

  • 117 ДА,АМА...!

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "Бъркаш":

    Минала-Бешяла рабутЪ...!

    19:58 23.12.2025

  • 118 Григор

    4 3 Отговор
    След 12-14 месеца украинска армия няма вече да съществува! Всичко ще е Русия, свиквайте. Освен това народа на Гренландия избира да е част от САЩ!

    19:58 23.12.2025

  • 119 В В.П.

    5 3 Отговор
    Шоплука готов ли е да мре заради идеята на Ген Атанасивмалкото недъгаво пони..

    Коментиран от #167

    19:58 23.12.2025

  • 120 Атанасова

    11 2 Отговор
    ВСУ не са напуснали СЕВЕРСК,а са избягали!С гръм и трясък!
    84 руски щурмоваци ги подгониха без проблем!

    19:58 23.12.2025

  • 121 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    2 4 Отговор

    До коментар #113 от "az СВО Победа 80":

    Тебе питам.М?

    Коментиран от #124, #130, #132

    19:58 23.12.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "прошляк ,":

    кой си ти бе анонимник,че ще ми даваш наклон на х..

    Коментиран от #127, #135

    19:59 23.12.2025

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 В В.П.

    5 3 Отговор
    При една грешна стъпка ,Първо ще го отнесе шоплука .Готови ли са да пукнат за малкия гном..

    Коментиран от #145

    20:00 23.12.2025

  • 126 сан саничь..

    7 2 Отговор

    До коментар #99 от "Я пъ тоа":

    Оня ден масква закара трети самальот на кieвската хунта пак с над хиляда батисани в чувалчета бандерци..а зеленио мухал не моо да събере за назе поне дузина загинали геройски масковски солдати..

    Коментиран от #129

    20:00 23.12.2025

  • 127 Руснаков

    3 2 Отговор

    До коментар #123 от "гост":

    Дядо напъвай на баббатта пересъхналата съсухреница и ползвай Вагги Занн,щото след някой и друг месец ,като ти висне дебрррцина и това няма да можеш 😂😂😂 .

    20:02 23.12.2025

  • 128 Кухоглава копейка

    1 5 Отговор

    До коментар #113 от "az СВО Победа 80":

    Ей заради такива като теб ще престана да бъда копейка.Два месеца ме лъжеш че Покровск бил наш, че Купянск бил наш.Наши били дръжки.

    20:02 23.12.2025

  • 129 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 2 Отговор

    До коментар #126 от "сан саничь..":

    Намериха ли главата на генерала?

    Коментиран от #133, #137, #143, #157, #162, #165, #172, #176, #180

    20:03 23.12.2025

  • 130 Руснак без крак

    3 3 Отговор

    До коментар #121 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    20:04 23.12.2025

  • 131 На 22 декември 7-ми въздушно-десантен

    6 2 Отговор
    корпус на Украйна е съобщил, че Руските сили продължават опитите за транспортиране на личен състав през река Северски Донецк, а ситуацията в селището Серебрянка е описана като изключително трудна.
    Според картата на DeepState, към 22 декември Серебрянка е под руски контрол без да се съобщава в новините.

    20:04 23.12.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Пенсионер 69 годишен

    6 3 Отговор
    Украйна се изтегля, за да заеме стратегически изгодни позиции. Сиверск е дотацонен и без друго няма абсолютно никакво стратегическо значение.🤣🤡🎺✈️

    20:06 23.12.2025

  • 135 прошляк

    2 2 Отговор

    До коментар #123 от "гост":

    Къв гост си бе Пее Далл,утре пан мзррррен трррляккк си цъкащ за жълти стотинки .Да ми врътнеш един м.. ...нет ,та да ти дам 20лв да захлебиш ?

    Коментиран от #144

    20:07 23.12.2025

  • 136 Дън Бай

    4 0 Отговор
    Студено е. Тъпите руснаци не разбират от лоши климатични условия. На Рюте му изстина малкото.... желание.

    20:08 23.12.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 ВЕРНО ЛИ СЕ ИЗТЕГЛИ .........?

    6 1 Отговор
    А НЕ Е ЛИ ЗАРАДИ ....БОЙ ДО НАзИРАНЕ........?

    20:08 23.12.2025

  • 139 Артилерист

    7 2 Отговор
    Укроармията за пореден път стратегически, нали, е предала поредния си бастион, за да заеме, разбира се, още по-изгодни позиции на запад. И, обърнете внимание, метеорологичните условия само на нея й пречат. Укрохунтата никога няма да признае, че армията им е деморализирана, войниците масово дизертират и се предават, а новомобилизираните насилствено се закарват на заколение. Напротив, силно мотивираните руските войски, поддържани мощно със средства за далечно поразяване, громят остатъците от укроармията и настъпват все по-ускорено.

    Коментиран от #148, #152

    20:08 23.12.2025

  • 140 Механик

    7 2 Отговор
    Вече няколко месеца чета, как руснаците биват избивани с милиарди вече нямат армия. Сега се оказа, че имали числено превъзходство над ВСУ??
    Наскоро ме убеждаваха и, че милиони украински мъже всеки ден се вливат в победната ВСУ и с помощта на натовското оръжие "леят руска кръв".
    Същия човек се смееше, че руснаците атакуват на малки групи качени на тротинетки, а се оказа, че малките групи били с "превъзхождаща техника" и именно за това руснаците са прогонили укрите от Сиверск.
    За лошите метеорологични условия, изобщо няма да говорим. Понеже ако са лоши за укрите, то те са такива и за руснаците.
    Пропагандата ИЗ-ДИ-ША вече!

    Коментиран от #149

    20:08 23.12.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Иванка Бръмбарова

    6 2 Отговор
    Бой до последния глупав украинец. Мир ще има когато зеления бъде обесен на площада в Брюксел

    20:09 23.12.2025

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Пелтеков

    1 1 Отговор

    До коментар #135 от "прошляк":

    ...Прошляков,същата мизерия си какъвто и ник да използваш,пак ти залепна релето...

    Коментиран от #153, #183

    20:12 23.12.2025

  • 145 Пенсионер 69 годишен

    2 2 Отговор

    До коментар #125 от "В В.П.":

    Шопът издържа на атом като хлебарката и е почти толкова умен. Язък ще бъде за панелките. Ще трябва да живее отново в колиби, пълни с въшки, както през фашистко.

    20:12 23.12.2025

  • 146 Бившият Швейцарски федерален

    5 1 Отговор
    разузнавателен служител Жак Бод възнамерява да обжалва санкциите на ЕС, наложени срещу него във връзка с разпространението на проруска пропаганда. Бод е бил включен в списъка със санкции на ЕС на 15 декември поради факта, че редовно говори по руските канали с изявления в подкрепа на руската инвазия в Украйна. Още повече, че той наричал войната на Русия срещу Украйна "специална военна операция" за която според него Киев си е виновен – защото е искал да се присъедини към НАТО. Адвокатите на мъжа са заявили, че възнамеряват да обжалват директно пред Съвета на Европейския съюз и, че ще подадат жалба в Съда на Европейския съюз. Според тях няма доказателства, че клиента им е извършил престъпление както и, че не му е дадена възможност да се защити.

    20:12 23.12.2025

  • 147 Зелю

    3 1 Отговор
    Е отидохме на малко по добри позиции, малко западно до Полша

    20:13 23.12.2025

  • 148 Топчията

    2 4 Отговор

    До коментар #139 от "Артилерист":

    Колега ,чудя се пък на теб кво ти пука колко млади и доктринирани хохохола ще дадът фира , не ги мисли ,щом са стигнали дотам да станат войници доброволно ,нищо читаво от тях няма да излезе ?Покрай сухото гори и мокрото !

    Коментиран от #166

    20:13 23.12.2025

  • 149 АБЕ ГЛЮПАК

    1 6 Отговор

    До коментар #140 от "Механик":

    Какви няколко месеца те гонят!След два месеца почва 5 година от Киев за два дня.Руснаците са там където бяха през есента на 2022 година.Мрат Яко, но това вие русодебилите не го броите.

    Коментиран от #155, #190, #196

    20:13 23.12.2025

  • 150 Zeлен надрусан парцал

    4 2 Отговор
    Той и без това вече нямаше никакво стратегическо значение...

    Коментиран от #161

    20:15 23.12.2025

  • 151 Лъжа

    1 0 Отговор
    В Москва са хихи

    20:15 23.12.2025

  • 152 Владо

    1 3 Отговор

    До коментар #139 от "Артилерист":

    Абе сбърканвк ти да не си военен кореспондент?

    20:15 23.12.2025

  • 153 Кривоверен алкаш

    1 5 Отговор

    До коментар #144 от "Пелтеков":

    Дядо ,все пак аз и реле си имам,а ти ако погледнеш в гащите си едни виснали 3кг дисаги ще намериш 😂😂 😂 .

    Коментиран от #177

    20:16 23.12.2025

  • 154 Генерал от НАТО

    5 2 Отговор

    До коментар #76 от "Хахахаха":

    влезни виж как изглежда от 1 година мариупол
    преди да говориш

    Коментиран от #160, #163

    20:17 23.12.2025

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Руснак

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Вале-каро":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    Коментиран от #169

    20:18 23.12.2025

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Не изкривявай историята

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Тази територия е отнета от България преди много години.

    20:20 23.12.2025

  • 159 БеГемот

    0 1 Отговор
    Победа с отстъпление....всичко е точно...

    20:20 23.12.2025

  • 160 Неутрално

    2 1 Отговор

    До коментар #154 от "Генерал от НАТО":

    В Донецка област няма да става за живеене 100 години.Зспочнали са да докарват индийци и непалци.Ама и те ще избягат.

    Коментиран от #164

    20:20 23.12.2025

  • 161 РУСКО ДРОГИРАНО ЗОМБИ

    2 2 Отговор

    До коментар #150 от "Zeлен надрусан парцал":

    Има голямо стратегическо значение....ша ни трепат като плъхове и в Сиверск.

    20:21 23.12.2025

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #154 от "Генерал от НАТО":

    Как пък един български клепар не замина да живее в Мариопул?

    Коментиран от #170, #174, #179, #184

    20:22 23.12.2025

  • 164 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #160 от "Неутрално":

    винаги се цели в глупака и ползва от фашизма.

    20:22 23.12.2025

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Трябва ли

    2 1 Отговор

    До коментар #148 от "Топчията":

    да не му пука на човек, за да е на правилната страна срещу новия фашизъм?

    Коментиран от #171

    20:23 23.12.2025

  • 167 Генерал от НАТО

    1 1 Отговор

    До коментар #119 от "В В.П.":

    що вие миекащити сте готови ли вече

    20:23 23.12.2025

  • 168 ТехноЛог

    3 1 Отговор
    Но въпреки всички позитивни новини повдигащи духа на овчето стадо и днес както месеци наред поне 2000 хохохола ще излетят с 200 през комините на мобилните германски крематориуми Rauch Max -Pro ,разположени на гъсто по цялата фронтова линия .Заложете на Истинското Германско качество със славни традиции още от далечната 1943 г .

    20:23 23.12.2025

  • 169 Украинец

    3 2 Отговор

    До коментар #156 от "Руснак":

    По-добре сме от Папуа Нова Гвинея. И президентът ни има златни тоалетни в казиното си в Кипър, замъка си в Англия и ранчото си в САЩ.
    Хайл Зеленски 🙋

    20:23 23.12.2025

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Топчията

    2 1 Отговор

    До коментар #166 от "Трябва ли":

    Аз отдавна съм избрал правилната страна на историята ,въпреки че живея в Сащ !

    20:25 23.12.2025

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Антрополог

    3 0 Отговор
    Хохохола е като вълка ,козината си мени ,но злия нрав не ,единствено са о радикално т..епане го управя .

    20:30 23.12.2025

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Мъка!

    5 1 Отговор
    Мъка, голяма мъка на източния фронт, господа! Красивите западни униформи не издържат на руския студ! Тъпчем вестници в ръкавите и крачолите, като изпаднали германци край Сталинград, защото нямаме памуклийки, а главите си омотаваме с партенки, защото нямаме ушанки!

    Коментиран от #193

    20:30 23.12.2025

  • 179 Украйнка на яхта в Созопол

    5 1 Отговор

    До коментар #163 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък един български клепар не дари заплатата си за тоалетната златна
    иначе много знаят да говорят

    20:31 23.12.2025

  • 180 Всеки отпадък

    3 0 Отговор

    До коментар #129 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ползван от пропадналият запад, няма грам ценностна система. Що за боклук го е отгледал, не знам.

    Съжалявам марче, че преча на боклука и простотията в сайта ви. Но мразя боклук марче. Ще го има марче. Отпадъка не се толерира, колкото и да е гадно за сайтчето ви поле на тъпотия и тро леи. И щом държиш, да пише за сайта ще пиша. Коледа идва,изпълнявам желания

    20:32 23.12.2025

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Населените места

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Хахахаха":

    се унищожават от защитаващите територията. Когато защитниците заемат позиции пред или след населеното място, то остава непокътнато. Когато заемат позиции в населеното място е ясно. Въпроса е. Защо тези които защитават дадена територия, ползват населените места за окопи?

    20:32 23.12.2025

  • 183 прошляк

    1 0 Отговор

    До коментар #144 от "Пелтеков":

    Абе добрички кавал ,кой ти е дал думата ?

    20:32 23.12.2025

  • 184 Бъди първият

    2 0 Отговор

    До коментар #163 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Освободи България от един отпадък. Стискам палци

    Коментиран от #189

    20:32 23.12.2025

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 голяма мъка

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пепи Волгата":

    вас избраните джендъри ви тресе яко -ското мила много скоро

    Коментиран от #205

    20:34 23.12.2025

  • 187 Гост

    3 0 Отговор
    Ей, тия хора не случиха на време и растения.
    Цитирам:
    "малки щурмови групи при сложни метеорологични условия", Това са описания на руските сили, и то официална позиция!
    УжасТ, просто ужасет УжасТ!!!

    20:34 23.12.2025

  • 188 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Изтегли се отдавна.

    20:34 23.12.2025

  • 189 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #184 от "Бъди първият":

    Ако ми го отт перреш в гзоо и това може да направя ,но иначе твърдо Нье .

    Коментиран от #195

    20:35 23.12.2025

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 И това какво го интересува

    1 4 Отговор
    Целокупният български народ.Освен че измират много ватенки разбира се.

    20:36 23.12.2025

  • 192 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини! 🇧🇬❤️🇷🇺

    Коментиран от #207

    20:38 23.12.2025

  • 193 Трай бе

    1 2 Отговор

    До коментар #178 от "Мъка!":

    Руски лапу гер.След малко си пускам вечерната сводка и ще гледам колко ватенки са се срешнали с дрончета.

    Коментиран от #210

    20:38 23.12.2025

  • 194 Степан

    2 0 Отговор
    Гнусни гадни укро нацисти, дано до един руснаците ги изтрепат!

    20:38 23.12.2025

  • 195 Сори

    1 0 Отговор

    До коментар #189 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Не перя отпадъци.

    20:39 23.12.2025

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Спецназ

    2 1 Отговор
    "постоянен натиск от "малки щурмови групи при сложни метеорологични условия".

    АБЕ за руснЯците да не е било слънчево само при вас мъгла??

    Драпали сте като мачки по баиро от позициите, нали?? :))

    Оставили позициите си и си държат бившите окопи под огневи контрол.

    Ма кой нормален ще влезе в тия ус.ани половинметрови канавки с тая леш тама??

    20:39 23.12.2025

  • 198 Украинка в Киев

    3 1 Отговор
    В Украине скок-подскок, няма парно, няма ток. Водата я карат с цистерна. Подмивам се на стълбите, защото банята се заледи и вратата не се отваря. По голяма нужда се изхождаме на вестник и мятаме през балкона.

    Коментиран от #202

    20:39 23.12.2025

  • 199 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пепи Волгата":

    Като гледам бунака май си ти, че бая хора са ти сипали на папкаш. Скоро ще ревеш с това евро ама аз пък ще се кефя, защото каквото сам си направиш никой друг не може да ти го направи.
    Умник Гюро си ти, интелигентността ти е на замръзване 0, да не кажа 00, че там вече е мазало, хлъзгаво, а и миризливо.

    20:40 23.12.2025

  • 200 Бай той Толстой

    3 0 Отговор
    Украйна настъпва яко на запад.

    20:40 23.12.2025

  • 201 Стойко

    4 0 Отговор
    Прекрасни новини! А щом е нашите наведени медии го пишат това, значи ситуацията за бандеровците е в пъти по-трагична!
    Весели празници, българи! И все такива новини през новата година! 💪

    20:40 23.12.2025

  • 202 Бай той Толстой

    3 0 Отговор

    До коментар #198 от "Украинка в Киев":

    Не го мятайте,че храната свършва.

    20:41 23.12.2025

  • 203 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Само ненормалници могат да си повярват, че ще победят руската армия. До сега никой не е успял, няма и да успее. Бог винаги е на страната на Русия.

    20:41 23.12.2025

  • 204 123456

    0 0 Отговор
    Накъде отива тоя свят !

    20:41 23.12.2025

  • 205 Синчето на Соловьов

    0 0 Отговор

    До коментар #186 от "голяма мъка":

    Не говори така за нас

    20:42 23.12.2025

  • 206 ПО ТОЧНО

    3 0 Отговор
    И У СЕВЕРСК ,....ГРОЗДЕТО Е КИСЕЛО, ЗА КВО ДА СТОЯТ...........🤦‍♀️🤣😁

    20:42 23.12.2025

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Братя руснаци!

    1 0 Отговор
    Мятайте урките в камазите, че празници идат! Ай, наздраве!

    20:43 23.12.2025

  • 209 Стига бе

    0 0 Отговор
    Нищо подобно не е станало. От щаба на Украйна нема такова изявление.

    20:43 23.12.2025

  • 210 Бай той Толстой

    1 0 Отговор

    До коментар #193 от "Трай бе":

    Че те пори големио съветски шлеп у задния двор.Питай демократите

    20:44 23.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания