Убийството на руски генерал в столицата Москва, за което съобщиха вчера руските медии, е сигнал на украинците към Владимир Путин, пише агенция УНИАН, цитирайки германския в. BILD.
Генерал-лейтенант Фанил Сарваров, ръководител на управлението за оперативна подготовка към генералния щаб на руските въоръжени сили, беше убит в Москва, след като взривно устройство беше поставено под автомобила му. Според руските служби Киев може да стои зад взривяването на колата.
Бомбеният атентат в Москва носи всички белези на целенасочен опит за покушение. Ключовият въпрос остава: кой стои зад убийството на високопоставения руски военен, пише BILD.
Водещите теории включват участието на украинските разузнавателни служби, които и преди това са извършвали атаки срещу отделни руснаци, свързани с войната срещу Украйна. Експертите отбелязват, че детонацията е предпочитан метод за подобни операции, тъй като взривните устройства могат да бъдат активирани дистанционно. Стрелбите, отравянията или инсценираните пътнотранспортни произшествия изискват директен контакт с жертвата и значително увеличават рисковете за извършителите.
В същото време възниква въпросът защо точно Сарваров е бил избран за мишена. Руската армия има десетки генерал-лейтенанти, а самият Сарваров, според публично достъпна информация, не е командвал пряко войски в Украйна. Той е отговарял за обучението на личния състав.
Експерти смятат, че ако Украйна е била замесена, опитът за покушение би имал много по-широка цел от елиминирането на конкретен офицер. Сигналът на Киев е ясен: ще ви хванем.
Освен целенасоченото убийство на офицер, който е отговарял на най-високо ниво за обучението на висококвалифицирани военни кадри, това е дестабилизация сред кремълския елит, разпад в руското общество и сигнал, че руснаците няма да спечелят нищо, опитвайки се да установят отношения единствено с американците.
Тази атака идва в момент, когато войната в Украйна продължава - въпреки дипломатическите усилия на Вашингтон. На фронтовата линия руските войски напредват много бавно на украинска територия, противно на изявленията на Кремъл. Атаката срещу Сарваров показва, че бойното поле се разпростира и на руска територия. От началото на нахлуването в Украйна на 24 февруари 2022 г. Москва редовно обвинява Киев в извършване на целенасочени атаки срещу видни фигури и военни служители, пише Le Monde.
