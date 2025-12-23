Новини
BILD: Това убийство е сигнал към Путин
BILD: Това убийство е сигнал към Путин

23 Декември, 2025 14:57

Автомобилът на руския генерал беше взривен показно в столицата Москва. Това не е случайно.

BILD: Това убийство е сигнал към Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Убийството на руски генерал в столицата Москва, за което съобщиха вчера руските медии, е сигнал на украинците към Владимир Путин, пише агенция УНИАН, цитирайки германския в. BILD.

Генерал-лейтенант Фанил Сарваров, ръководител на управлението за оперативна подготовка към генералния щаб на руските въоръжени сили, беше убит в Москва, след като взривно устройство беше поставено под автомобила му. Според руските служби Киев може да стои зад взривяването на колата.

Бомбеният атентат в Москва носи всички белези на целенасочен опит за покушение. Ключовият въпрос остава: кой стои зад убийството на високопоставения руски военен, пише BILD.

Водещите теории включват участието на украинските разузнавателни служби, които и преди това са извършвали атаки срещу отделни руснаци, свързани с войната срещу Украйна. Експертите отбелязват, че детонацията е предпочитан метод за подобни операции, тъй като взривните устройства могат да бъдат активирани дистанционно. Стрелбите, отравянията или инсценираните пътнотранспортни произшествия изискват директен контакт с жертвата и значително увеличават рисковете за извършителите.

В същото време възниква въпросът защо точно Сарваров е бил избран за мишена. Руската армия има десетки генерал-лейтенанти, а самият Сарваров, според публично достъпна информация, не е командвал пряко войски в Украйна. Той е отговарял за обучението на личния състав.

Експерти смятат, че ако Украйна е била замесена, опитът за покушение би имал много по-широка цел от елиминирането на конкретен офицер. Сигналът на Киев е ясен: ще ви хванем.

Освен целенасоченото убийство на офицер, който е отговарял на най-високо ниво за обучението на висококвалифицирани военни кадри, това е дестабилизация сред кремълския елит, разпад в руското общество и сигнал, че руснаците няма да спечелят нищо, опитвайки се да установят отношения единствено с американците.

Тази атака идва в момент, когато войната в Украйна продължава - въпреки дипломатическите усилия на Вашингтон. На фронтовата линия руските войски напредват много бавно на украинска територия, противно на изявленията на Кремъл. Атаката срещу Сарваров показва, че бойното поле се разпростира и на руска територия. От началото на нахлуването в Украйна на 24 февруари 2022 г. Москва редовно обвинява Киев в извършване на целенасочени атаки срещу видни фигури и военни служители, пише Le Monde.


Оценка 3.4 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кравар

    27 10 Отговор
    Тръмп да внимава Путин са не прати сигнал…🙈👀

    14:58 23.12.2025

  • 2 Ами той Путин

    50 15 Отговор
    отдавна каза, че украинският режим е терористичен и фашистки. Не сигнализират нещо което да не знае.

    Коментиран от #4

    14:59 23.12.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    33 3 Отговор
    По НК на РФ това деяние няма давностен срок.

    Още ловят брадати козли от Първа и Втора Чеченска война....

    Коментиран от #31

    15:02 23.12.2025

  • 4 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    30 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ами той Путин":

    а БЪЛГАРСКИЯ РЕЖИМ НА МУТРАТА И ПРАСЕТО КАКЪВ Е ? МУТРОФАШИСТКИ ..АМА МНОГО СИ ОБИЧАТЕ МУТРАТА И ПРАСЕТО КОИТО ОГРАБИХА БЪЛГАРИЯ ..ПО ПОРЪКА НА ФАШИСТКИЯ ЕС ..

    Коментиран от #11, #35

    15:03 23.12.2025

  • 5 идиоти вън

    27 5 Отговор
    Маре мари моме, я си представи, че Путин е разбрал този сигнал и какво следва?!?!?!

    15:03 23.12.2025

  • 6 Маями без вайс

    27 5 Отговор
    Подпалвачите на конфликта се правят на миротворци докато измислят нова гадория.

    15:03 23.12.2025

  • 7 Андро

    10 20 Отговор
    Путин ще е последния руснак,загинал за Родину.Пред него, чакат ред милиони.

    15:03 23.12.2025

  • 8 Путин

    28 10 Отговор
    Не праща терористи да убият Зеления. За разлика от мръсните ингилизи когато каже нещо го прави. Накрая всички бандити от Киев ще секат дървета в Сибир. Или2 м под земята

    Коментиран от #19

    15:04 23.12.2025

  • 9 Особено мнение

    32 9 Отговор
    Това убийство е сигнал за Путин още по-активно да тепе укро-фашистите.

    И сигнал последните да подвият опашка и да капитулират.

    15:05 23.12.2025

  • 10 Kaлпазанин

    15 4 Отговор
    Само какво заглавие и то не от кой да е и каква медия ,;тези директно но водят към война

    15:08 23.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Това не е случайно.....

    24 6 Отговор
    Атлантически тероризъм е! .....

    15:09 23.12.2025

  • 13 Бат-Баян

    11 24 Отговор
    Украинските служби за сигурност,са може би единствените,които знаят,как се тепат орки.Европейците са мекошави,а американците,не се интересуват много от този подвид млекопитаещи.

    15:10 23.12.2025

  • 14 На война е така

    8 19 Отговор
    да не беше ставаел генерал на джуджака , следващия е той...

    15:11 23.12.2025

  • 15 Редник

    16 8 Отговор
    Чисти терористи. Само сеч за такива.

    15:11 23.12.2025

  • 16 Град Козлодуй

    3 8 Отговор
    Дано се оправи човека.
    слава

    Коментиран от #51

    15:11 23.12.2025

  • 17 Това НЕ е "Тази атака"

    18 4 Отговор
    А е акт на международен тероризъм! И когато почнат и атлантенца да избиват в Европа ей тогава се питам дали на някой ще му светне крушката какво точно толерира

    15:12 23.12.2025

  • 18 Копейките освен че са предатели

    8 17 Отговор

    До коментар #11 от "...":

    Са и неграмотни.

    15:12 23.12.2025

  • 19 Иска му се на путлер

    5 16 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    ама не му стават нещата , хората не са прос ти като него...

    Коментиран от #26

    15:12 23.12.2025

  • 20 Уроденко

    14 3 Отговор
    Важното е едно и само едно и това е да няма държава Украйна! Руснаците така или иначе ще се погтижат това да е така!

    15:13 23.12.2025

  • 21 сигнал за Путин

    16 4 Отговор
    Ама само да не станем и свидетели на други сигнали. Примерно по ЕК

    Коментиран от #34

    15:14 23.12.2025

  • 22 Добър ден!

    4 15 Отговор
    Другари комунисти, Артилеристи, Механици и други подобни иzzмети,где МОЧАТА?

    Коментиран от #25

    15:14 23.12.2025

  • 23 Дайджест

    5 12 Отговор
    Бункера ще стане мавзолей.

    15:16 23.12.2025

  • 24 Тероризъм се нарича!

    12 2 Отговор
    (Експертите отбелязват, че детонацията е предпочитан метод за подобни операции....)....

    15:16 23.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 14 Отговор

    До коментар #19 от "Иска му се на путлер":

    От руснак войник не става.В това е проблема.

    15:17 23.12.2025

  • 27 Тероризма !

    11 3 Отговор
    Рюте: Сигурността на Европа зависи от силата на терористична Украйна

    15:18 23.12.2025

  • 28 Викам така стотина комунета

    1 12 Отговор
    Да го поизбессим викам малко.Останалите ще станат добрички така малко.

    Коментиран от #38

    15:18 23.12.2025

  • 29 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    11 3 Отговор
    ЗЕЛЮ ПОКАЗВА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЧЕЕ НАРКОМАЗИРАН ТЕРОРИСТ

    15:19 23.12.2025

  • 30 Мишел

    14 3 Отговор
    Няма война, спечелена с убийство на генерали.
    Русия прави показно как се печели война.

    Коментиран от #52

    15:19 23.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Нормална практика е за ЕК

    9 0 Отговор
    Да толерира всяка гнусна форма на Атлантически тероризъм. А българите искаме ли да сме терористи?

    15:20 23.12.2025

  • 33 И колко пъти трябва да питаме? А?

    9 0 Отговор
    Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен

    15:22 23.12.2025

  • 34 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "сигнал за Путин":

    МИ СЪЩОТО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ И В ЕС ИЛИ БЪЛГАРИЯ ..ДА НЕ СИ МИСЛЯТ ЧЕ МУТРОФАШИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ СА ЗАЩИТЕНИ ???ТЕ ПРЕЗИДЕНТА НА АМЕРИКА УБИВАТ ЧЕ КАКВО ОСТАНА В ЕС . НЕ Е РЕШИЛ ПУТИН НЕ Е ПРО1ЧИСТИЛ ЕС ... ТОЙ ИМА МОЗЪК НЕ ХВАЛИ ТЕРОРИСТИ КАТО ЕС

    15:22 23.12.2025

  • 35 Там пишеше

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    Ами той Путин отдавна каза, че украинският режим е терористичен и фашистки. Не сигнализират нещо което да не знае.

    15:23 23.12.2025

  • 36 Друг сигнал от Де Бил

    11 0 Отговор
    Днес Укрия гореше от морето до границата с Полша. Утре...

    15:23 23.12.2025

  • 37 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Геро":

    Федалчетата от СФ пък от кога пишат мнения ?!?

    15:24 23.12.2025

  • 38 Ти хубаво викаш

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Викам така стотина комунета":

    Ама само в централният софийски да не се развикаш с подобни олигофрении по някое време ..

    15:28 23.12.2025

  • 39 Зануляване

    5 1 Отговор
    Укр.бело знаме.За Коледа!

    15:30 23.12.2025

  • 40 Много лесно решение

    6 1 Отговор
    Руснаците да убият някой английски генерал, ако нямат, може и принц или наследниците му.

    Коментиран от #44

    15:31 23.12.2025

  • 41 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    5 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:32 23.12.2025

  • 42 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    5 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:32 23.12.2025

  • 43 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    4 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:33 23.12.2025

  • 44 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 2 Отговор

    До коментар #40 от "Много лесно решение":

    От англицките геЙнерали нищо не зависи.

    Поръчките идват от ситиТу в лъндън.

    15:33 23.12.2025

  • 45 Билд

    8 0 Отговор
    Руските покрайнини стигат до Калифорния през Аляска. Само в Африка няма бивши руснаци.

    15:33 23.12.2025

  • 46 Фори

    3 2 Отговор
    Убития ще вземе двайсет заплати и ще забогатее, а вие си останете на минимална пенсия!

    Коментиран от #54

    15:34 23.12.2025

  • 47 Не плашете

    7 1 Отговор
    Путин, погледнете се Вие на какво сте заприличали! Пропагандата денонощно залива Европа с лъжи за руска опасност, за дронове които европейците само си пускат а после били "неиндифицирани" но пък руски разузнавателни разузнавателни!? Оплетохте се в собствените си лъжливи мрежи.

    15:36 23.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Zaхарова

    3 2 Отговор
    Гуведа къде сте??Тук сте само двама!!За какво ви храним???

    15:37 23.12.2025

  • 50 Минувач

    3 0 Отговор
    Много мъка изтривачо ! Иде Видов ден !

    Коментиран от #56

    15:38 23.12.2025

  • 51 доц.Мангъров

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй":

    Дано и тебе да "оправи".

    15:38 23.12.2025

  • 52 Добре е когато

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Мрат рускиСвине.

    15:39 23.12.2025

  • 53 Запада е тероризъм

    1 3 Отговор
    Това убийство е сигнал към Света

    15:40 23.12.2025

  • 54 Мартин

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Фори":

    За вдовицата мелничка за месо.

    15:40 23.12.2025

  • 55 Тогава

    3 0 Отговор
    Венецуела да гръмне американски генерал. Имат право на самозащита.

    15:41 23.12.2025

  • 56 СВО=ПРОВАЛ

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Минувач":

    МЪКА.

    15:41 23.12.2025

  • 57 55 от Козлодуй

    2 2 Отговор
    Слава на Украйна , на героите Слава.

    Коментиран от #62

    15:46 23.12.2025

  • 58 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 59 Българин

    1 0 Отговор
    Русия ще има отговор ,и то много скоро.Няма да остане ненаказан този терористичен акт,зад който стои Киев.

    15:48 23.12.2025

  • 60 Фидоренко

    0 0 Отговор
    Искам Укрия да е в пламъци ден и нощ, цялата без милост!

    15:48 23.12.2025

  • 61 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор
    Братята руси началото на ноември за 52 път бяха превзели Покровск!

    Русия е заседнала в градски боеве в Покровск: вече е загубила 26500 войници там.
    Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на фронта, където украинските сили успяха да спрат настъплението на руските войски. Публикувани са кадри от уличните боеве в самия град които не са за хора със слаби сърца!
    Украински командоси ликвидират руски агресори отказали да се предадат. Разчленявайки телата им докато са все още живи!

    Това заяви в интервю за NV командирът на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна Евгений Ласейчук.

    15:48 23.12.2025

  • 62 Фавигиленко

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "55 от Козлодуй":

    Заври си жълто синия парцал там където не те огрява слънцето!

    15:49 23.12.2025

