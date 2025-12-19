От това, на коя страна дъвчете, може да си създадете проблеми по цялото тяло

Знаете, ли че от това на коя страна дъвчете повече или ви липсва зъб може да си създадете дисбаланс по целия опорно-двигателен апарат? Подоходната, стойката, седежът, та дори втренчването в GSM-а могат да окажат значително натоварване на тялото ви, дори по-голямо от това, което предизвиква фитнес тренировка. Какво се крие зад по-високо стоящото рамо и усещането, че единия ви крак е „по-къс“? Отговор на този въпрос дава постурологията – наука за стойката. Стойката се определя от състоянието/баланса на мускулите и фасциите и подвижността на ставите. Какво трябва да знаят хората, относно стойката и защо стойката за всеки човек е уникална, подобно на пръстовия отпечатък? Отговор на тези и други въпроси дава доктор Паоло Заварела – основател на A.I.R.O.P., преподавател по постурология и остеопатия в Римския университет „Tor Vergata“ и университета в Пиза. Провежда обучителни курсове в България.

Доктор Заварела, кое е най-важното, което хората в ежедневието трябва да знаят по отношение на постурологията?

Благодаря за въпроса. Считам, че все по-голямото разпространение на знанието за постурологията, може да бъде в помощ на здравето на хората.

Всичко е стойка! Стойката е нашия начин да устоим на гравитацията – било то седнали или прави. Позициите, които имаме в спорта, работата, ежедневния живот, ритмичните движения, които ни се струват неволеви като дъвченето, ходенето, тичането. Всичко това е организирано на базата на информация, която нашето тяло поучава от сетивността.

На практика не съществува идеална стойка, която да е еднаква за всички. Съществува една стойка за конкретния човек, която е най-добрата за него. Тя се постига в резултат на това, което той е и това, което той прави.

Коректно ли е да кажем, че стойката на всеки един човек е уникална като пръстовия отпечатък?

Да, точно като пръстов отпечатък. Действително може да говорим за отпечатък на стойката. Всеки човек може да достигне най-добрата стойка за себе си. Именно тази стойка носи и поддържа доброто здраве. Де факто тя е огледало на здравето.

Как човек да разбере коя е най-правилната стойка за него?

Когато има някакъв дискомфорт – болка, ограничение на движение (хубаво се завърта на дясно, но на ляво има напрежение или болка), или усеща, че дъвче само на дясната страна и много рядко на лявата страна. Всичко това може да изглежда много банално и несъществено, но вече е сериозен признак, че в стойката са налице някакви ограничения. Това може да накара човек да потърси проверка на стойката, анализ, за да се установи проблемът.

Затова ние сме обучили, както в Италия, така вече и в България експерти по постурология. Те може да консултират деца, възрастни хора, спортисти.

Всяка активност предразполага определено положение на мускулите. Съществуват специфични стойки в зависимост от специфичните дейности, които всеки човек извършва. Например, активности при музиканти, певци, зъболекари. Позицията на зъболекаря винаги е усукана. Винаги ръката, на свирещия на цигулка, е опъната.

Всички тези насилени асиметрични стойки могат да предизвикват дисфункция. В началото малки с малко болка. После това може да доведе до асиметрия на тялото или както казваме дисхармония на стойката. Следват сериозните отклонения, които могат да доведат до артроза.

Постурологията трябва да бъде първа. Тя е като превенция преди увреждането да е станало ортопедично или неврологично. Затова един преглед на стойката е важен, защото може да профилактира много бъдещи заболявания. Прегледът се извършва от постуролог – човек, който вижда цялостно стойката, преди още пациентът да има оплаквания. Ортопедът, например работи специализирано върху определено нарушение, което е открито от постуролога.

Постурологията е наука, която се надгражда върху медицинското образование. След като лекарят открие какъв е проблемът на постурологично ниво, може да го лекува в специализираната област – ортопед, зъболекар, рехабилитатори, психолози.

Ние като експерти намираме къде е проблемът и вече по специалности го пренасочваме към този, който работи в дадената област.

Дадохте за пример дъвченето. Всички хора дъвчат. Какви са отрицателните последствия върху човешкия организъм, когато се дъвче само от едната или другата страна?

Преди да обясня това ще дам един прост съвет, с който сам човек да си оцени стойката. Например без обувки да застане прав пред огледалото, да наблюдава височината на раменете си при отпуснато състояние. Ако едното рамо е по-високо от другото – дори да няма болка, това вече е доказателство за определена адаптация. Тоест тялото му показва, че адаптира нещо и трябва да намерим какъв е проблемът, за който той се коригира.

Може да отвори устата пред огледалото и да види дали е централно или гладко движението, дали брадичката се движи по една ос в центъра, право вертикално или има отклонение, девиация. Това също е признак, че системата на череп-долна челюст има проблем и се адаптира. Дори да няма още болки, вече е ясно, че има дисфункция на стойката.

Другата проба е отново без обувки да ходи в коридор – 2-3 метра, и да наблюдава дали краката му са успоредни, правилно ли са позиционирани. Ако натоварването при докосването на земята е неуравновесено и човек натиска повече на единия крак или на другия крак, това дава важна информация за т.нар.“трета кинематична верига“. Тя включва таза и долните крайници.

Може просто да останем така, да затворим очи и да започнем да маршируваме на място със затворени очи, като повдигаме леко краката. Да преброим на ум 30-40-50 крачки, да отворим очи и ако установим, че позицията ни се е променила, че сме се завъртели много наляво или вървим напред или назад, то има нужда от контрол на стойката. Защото това вече показва, че мускулите от едната страна са по-напрегнати от тези на другата.

Има прости упражнения, чрез които може да видим дали стойката ни е правилна или е необходима корекция.

Като се върна на вашия въпрос, има много хора, които дори без да си дават сметка, са свикнали да дъвчат само на една страна, защото им е дискомфортно от другата страна, било то поради липсва зъб или друг проблем. Тази малка асиметрия разбутва цялата стойка, защото ставата на долната челюст е първата подвижна става в тялото. Тя е ръководител на всички стави по-надолу. Тя е по-висока дори от шийните стави. Тя също се контролира от мускули. Да дъвчеш само на една страна, това значи, че от тази страна всичките мускули стават по-твърди, по-напрегнати и по-скъсени. От другата страна съответно ще са по-дълги и по-разтегнати. И стойката винаги търси компенсация. Тези мускули, които са надолу, които слизат от долната челюст до шията, ще търсят начин да комепенсират, повдигайки рамото, като го изнасят напред. Ще доведат до дисфункция на лопатката, на ключицата и тази схема от черепа надолу не спира до шията, а продължава още по-надолу – ангажира таза, който също се накланя. Той ще въвлече коляното, крака, до такава степен, че ще повлияе начина, по който стъпваме на земята.

Следователно това едностранно дъвчене, което не е диагностицирано, не е лекувано, не е оценено, може да доведе до увреда на менискуса на коляното. Може да доведе до проблем с глезена.

Има и друга смеха, която възниква по обратния ред – възходяща или отдолу нагоре. Може да е налице дисторзия – навяхване или изкълчване на глезена или травма от неудобни обувки. Може да са много красиви обувките, но да са много травматични и да доведат до дисфункция, която тръгва отдолу нагоре. При тази изкачваща се нагоре схема челюстната става ще е последна и тя ще е на ниво адаптация. Може да даде по всичките нива болка, дори и горе в челюстта.

Има и трета схема – смесена. При нея първичната причина не е механична, а е висцерална, във вътрешните органи, ендокринна, лошо храносмилане, хронично възпаление на червата, емоционална, психична. Може да кажем, че това се дължи на дисфункция на нервно-вегетативната система и мускулите на вътрешните органи или тези, които директно са контролирани от психиката като диафрагмата. Това е схема, която от центъра разбутва тялото и нагоре, и надолу.

Експертите по постурология, които създаваме тук в България с помощта на Школата по постурология имат инструменти, с които веднага да разберат коя от трите схеми е налична при пациента. Следва серия от адаптации, които ние трябва да повлияваме. Затова трябва да внимаваме по отношение на специализираната медицина, защото един и същи проблем (бел. ред. става въпрос като клинична изява от специализирания профил на темпоромандибуларната става) би трябвало да бъде лекуван по два различни начина – при пациент, който е низходящ, т.е. където тя е първопричина или от пациент възходящ, където тя е следствие. Фактически постурологията ни помага много да намерим първопричината на проблема.

Как човек може да си направи превенция, за да отложи на по-късен етап появата на тези отклонения в посочените от вас три схеми, защото е ясно, че човешкото тяло е устроено така, че рано или късно ще се стигне до тези отклонения?

Най-добрата превенция на стойката е най-добрата превенция за здравето. Тя е сянка на здравето. Стойката е външната изява на здравето. Един човек в добро здраве има хубава и хармонична стойка. Когато правим постурален преглед се наблюдава стойката, но не е необходимо целта да е да я изправим.

На практика чрез наблюдение на стойката може да се разбере къде липсва здравето в тялото. За да направим профилактика, да възпрепятстваме проблемите да се случват, да ги избегнем, трябва да се храним добре, да избягваме твърде тежки храни, да правим редовно упражнения. Не е нужно точно определени активности – да ходим, да се движим, да отделяме време за своето тяло, за да го караме да се движи. И трябва да се има предвид, че всички наши части имат лява и дясна страна – очите, устата, раменете, краката, стъпалата. Целта е да се опитваме да бъдем в равновесие между ляво и дясно.

И не на последно място да внимава много за мислите си! Твърде тежки мисли – не, стрес – не. Всичко това затваря стойката и създава проблеми.

През април 2026 година започва нов курс на обучение за медицински специалисти в Школата по постурология на Българската Асоциация по постурология по програмата на италианската школа Educam.