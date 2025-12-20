Новини
Свят »
Reuters: Разузнаването на САЩ смята, че Путин иска да анексира цяла Украйна и други територии от бившия СССР
  Тема: Украйна

Reuters: Разузнаването на САЩ смята, че Путин иска да анексира цяла Украйна и други територии от бившия СССР

20 Декември, 2025 19:17, обновена 20 Декември, 2025 19:29 965 42

  • сащ-
  • разузнаване-
  • русия-
  • украйна

Тази оценка се споделя от службите за сигурност на Великобритания и други европейски страни

Reuters: Разузнаването на САЩ смята, че Путин иска да анексира цяла Украйна и други територии от бившия СССР - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доклади на американското разузнаване противоречат на изявленията на руския президент Владимир Путин, че Русия не представлява заплаха за Европа, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двои източници.

В тях се отбелязва, че тази оценка се споделя от службите за сигурност на Великобритания и други европейски страни.

Още новини от Украйна

Според шест източника, американското разузнаване предупреждава от началото на бойните действия в Украйна, че руският президент Владимир Путин възнамерява да „анексира цяла Украйна и да си върне части от Европа, които преди са били част от СССР“. Най-скорошният от докладите на американското разузнаване е изготвен през септември.

„Разузнаването винаги е показвало, че Путин иска повече“, каза Майкъл Куигли, член на Демократическата партия в Комисията по разузнаване на Камарата на представителите.

Той добави, че поляците са „убедени в това“, докато балтийските държави смятат, че „ще бъдат първите“.

Вчера руският президент отхвърли твърденията, че Русия възнамерява да атакува Европа, определяйки ги като глупости. Той смята, че западните страни продължават да ескалират ситуацията, казвайки „трябва да се подготвим за война“, за да прикрият грешките си.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    28 4 Отговор
    Даже и в буферна зона ще се живее по-добре от фашисткият ЕССР...

    Коментиран от #7, #30, #39, #42

    19:31 20.12.2025

  • 2 Цялата не му трябва

    29 2 Отговор
    ще остави буферна Украйна, с крайните нацисти. Няма да хрантути и тях .
    Путин каза кои области са руски.Слушсйте го и не си измисляте.

    19:32 20.12.2025

  • 3 Пенчо

    24 2 Отговор
    Само територии са му кусур! Пак се пишат глупости.

    19:32 20.12.2025

  • 4 Бонев

    30 4 Отговор
    Докато не се източат докрай финансово евро балъците все такива заглавия ще има.

    19:33 20.12.2025

  • 5 Възможно е

    20 0 Отговор
    И трябва, иначе ще ги налази,, демокрация

    19:33 20.12.2025

  • 6 Европеец

    25 0 Отговор
    Заглавието е глупаво и няма да чета.....

    19:33 20.12.2025

  • 7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Как пък един клепар не замина за буферният рай?

    19:35 20.12.2025

  • 8 Гориил

    21 1 Отговор
    Докато Бандера представлява заплаха за националната сигурност на Русия, перспективите са мрачни.

    19:35 20.12.2025

  • 9 пешо

    22 0 Отговор
    виждаш кой писва статията и няма нужда да е четеш

    19:36 20.12.2025

  • 10 Левски

    20 1 Отговор
    Неуважаеми Ройтерс, ако сте учили история, щяхте да знаете, че областта"Украйна" си е руска. Даже и "Беларус"си е руска. Нещо да кажете за нашата "Македония".

    Коментиран от #11

    19:37 20.12.2025

  • 11 Раковски

    3 15 Отговор

    До коментар #10 от "Левски":

    Нашата "Македония" я отцепи русия от България.

    Коментиран от #24

    19:39 20.12.2025

  • 12 нннн

    14 0 Отговор
    Че защо му в цяла Украйна? Путин има претенции към НовоРусия и МалоРусия. Галиция с всичките бандери ще хариже на Полша, ама и Полша май не я иска.

    19:42 20.12.2025

  • 13 гост

    12 0 Отговор
    И добре ще направи на пук на крадливите англосакси и хамериканци!

    19:42 20.12.2025

  • 14 НАБЛЮДАТЕЛ

    13 1 Отговор
    Дано да са прави и Путин вземе всичко.

    19:42 20.12.2025

  • 15 си дзън

    4 7 Отговор
    Путин ще анексира и 16-та губерния - България. Всички руснаци - вън от ЕС

    19:44 20.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ОДЕСА РУСКА ЛИ Е

    3 1 Отговор
    Да попитам.

    Коментиран от #23

    19:45 20.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И Киев е Руски

    11 0 Отговор
    Вярвам им що химическо оръжие откриха в двора на Садам

    19:45 20.12.2025

  • 20 Разузнаването на Русия

    10 0 Отговор
    Сащ искат да завземете петрола на Венесуела
    както завземат постоянно петрол с военни действия

    19:45 20.12.2025

  • 21 Митохондрий

    10 0 Отговор
    Така ще е ами.
    Гудбай на 0крайна във вариант анти-Русия.
    И за луковите глави: в 0крайна се реализира въоръжен преврат срещу избраната власт , т.нар. майдан, спонсориран от чужди държави, знаете кои, и от тогава е така.
    Ясни ли да сега причините и последствията или още ще си редите измишльотините??

    19:45 20.12.2025

  • 22 Хахахаха

    3 7 Отговор
    Това го писах още в началото на войната. Само копейките не вдяват.

    19:45 20.12.2025

  • 23 404

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "ОДЕСА РУСКА ЛИ Е":

    Украйна е руска

    19:46 20.12.2025

  • 24 гост

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Раковски":

    Македония я отцепи фарфарона Фердинанд и кликата му през 1913г. под девиза ВСИЧКО ИЛИ НИЩО и накрая НИЩО И ПОЛОВИНА!

    19:46 20.12.2025

  • 25 Съшита с бели конци партенка

    6 0 Отговор
    спусната за задължително стократно публикуване в "сериозните медии". !!!

    Паниката и ужаса са огромни, че ако се подпише стабилен мир с Русия, тогава огромния бизнес с НАТО и ВПК отива в канала. Без животински страх в населението, как ще го доят за да го "бранят"??? Липсата на страховит враг, не бива да се допуска.
    Коронния номер на британските служби да забъркват интриги и каши по света - и да се крият зад гърба на някой друг.

    19:47 20.12.2025

  • 26 Фико

    7 1 Отговор
    Ами това е същото ако няколко щата в САЩ се махнат от съюза и след това другите искат да ги върнат. Нормално е. Само е странно как страни, които са много, ама много далеч от кофликта им се бъркат в техните отношения. Трябва да ги оставят да се разберат сами.

    Коментиран от #38

    19:48 20.12.2025

  • 27 000

    3 1 Отговор
    Тихички бъдете и мир ще видите. Путин ви го каза вчера. Иначе не се знае.

    19:52 20.12.2025

  • 28 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Дайте сега да се разберем първо ,нали Путин беше умрял няколко пъти , доларът$ беше станал 200рублей ,руснаците събираха чипове от перални ,тостери ,микровълнови и климатици за ракетите си ,отделно събираха ценни ползвани 30 г . трофейни укробидета с остатъци по тях ,да не споменавам за липсата на яйца и картофи ,сигурно и много неща съм пропуснал .Дайде да се разберем ,сигурни ли сте сега ,че руснаците искат и могат да направят всичко това 😂😂😂,🤣🤣🤣.... хахах.

    19:53 20.12.2025

  • 29 фАНТОМасс

    1 1 Отговор
    А когато САЩ нападнаха Виетнам , Афганистан и Ирак , само половината от тях ли целяха ?

    19:53 20.12.2025

  • 30 Марш към Мускалието

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Рублоидиот.

    Да поживееш по добре
    В Кочината.

    Коментиран от #36

    19:54 20.12.2025

  • 31 Гост

    2 0 Отговор
    Е то не е точно анексиране. Просто ще се връщат в състава на СССР, е разбира се сега не е СССР а Русия. Горбачов разсипа Съветите, а сега Путин ще възроди явно каквото може, къде със сила ,къде по желание.

    19:55 20.12.2025

  • 32 дядото

    3 0 Отговор
    ясно е че пробива на запада чрез горбачов ще бъде заличен,но не само от путин.ще има още путин - овци,трябва време,бъдете търпеливи.

    19:57 20.12.2025

  • 33 Дрън дрън

    1 0 Отговор
    та пляс.
    Глупости под шипковия храст.

    19:57 20.12.2025

  • 34 Тоалетната хартия

    2 0 Отговор
    И защо трябва да вярваме на цру???? Колко химическо оръжие намериха в Ирак!!?? Цру пише каквото й кажат!!

    19:58 20.12.2025

  • 35 Няма да останат работници в заводите

    1 1 Отговор
    И няма да има кой да отглежда новородените
    руснаЧета до пълнолетие след което да станат работници само 140 милиона руснака за толкова голяма територия не стигат
    За 24 години управление при Путин руснаците трябваше да са 500-600 милиона

    Коментиран от #40

    19:58 20.12.2025

  • 36 СтаМат Мага -Рето

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Марш към Мускалието":

    Маршшшш обратно на най касси у мррррззз лифффкатта !

    19:59 20.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Фико":

    Значи викаш да нападаме Англия с война, щот излязоха от ЕС??? И това според теб ще е нормално? Само в кра ту ни те на русофилите са мислите за войни!

    20:02 20.12.2025

  • 39 Страшно нема

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    И ГФР така анексира ГДР.

    20:03 20.12.2025

  • 40 А бе идиотино

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Няма да останат работници в заводите":

    Я виж България.
    Внася индийци.
    Виж Биовет Пещера на Домусчиев.
    3 деца от малцинстватафсе раждат
    на 1 българче.
    Без война ликвидирахме България

    20:03 20.12.2025

  • 41 Едно разузнаване

    0 0 Отговор
    трябва да има данни,а не да смята!

    20:03 20.12.2025

  • 42 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Ама никой не ви държи на сила в ЕС бе копейкиииии! Демокрацията ви е дала най-голямото право, да живеете където решите и искате. Ако тук за вас е затвор, напуснете. Отидете в раша!

    20:03 20.12.2025