Доклади на американското разузнаване противоречат на изявленията на руския президент Владимир Путин, че Русия не представлява заплаха за Европа, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двои източници.

В тях се отбелязва, че тази оценка се споделя от службите за сигурност на Великобритания и други европейски страни.

Още новини от Украйна

Според шест източника, американското разузнаване предупреждава от началото на бойните действия в Украйна, че руският президент Владимир Путин възнамерява да „анексира цяла Украйна и да си върне части от Европа, които преди са били част от СССР“. Най-скорошният от докладите на американското разузнаване е изготвен през септември.

„Разузнаването винаги е показвало, че Путин иска повече“, каза Майкъл Куигли, член на Демократическата партия в Комисията по разузнаване на Камарата на представителите.

Той добави, че поляците са „убедени в това“, докато балтийските държави смятат, че „ще бъдат първите“.

Вчера руският президент отхвърли твърденията, че Русия възнамерява да атакува Европа, определяйки ги като глупости. Той смята, че западните страни продължават да ескалират ситуацията, казвайки „трябва да се подготвим за война“, за да прикрият грешките си.