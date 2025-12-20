Reuters: Разузнаването на САЩ смята, че Путин иска да анексира цяла Украйна и други територии от бившия СССР

Доклади на американското разузнаване противоречат на изявленията на руския президент Владимир Путин, че Русия не представлява заплаха за Европа, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двои източници.
В тях се отбелязва, че тази оценка се споделя от службите за сигурност на Великобритания и други европейски страни.
Според шест източника, американското разузнаване предупреждава от началото на бойните действия в Украйна, че руският президент Владимир Путин възнамерява да „анексира цяла Украйна и да си върне части от Европа, които преди са били част от СССР“. Най-скорошният от докладите на американското разузнаване е изготвен през септември.
„Разузнаването винаги е показвало, че Путин иска повече“, каза Майкъл Куигли, член на Демократическата партия в Комисията по разузнаване на Камарата на представителите.
Той добави, че поляците са „убедени в това“, докато балтийските държави смятат, че „ще бъдат първите“.
Вчера руският президент отхвърли твърденията, че Русия възнамерява да атакува Европа, определяйки ги като глупости. Той смята, че западните страни продължават да ескалират ситуацията, казвайки „трябва да се подготвим за война“, за да прикрият грешките си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
Коментиран от #7, #30, #39, #42
19:31 20.12.2025
2 Цялата не му трябва
Путин каза кои области са руски.Слушсйте го и не си измисляте.
19:32 20.12.2025
3 Пенчо
19:32 20.12.2025
4 Бонев
19:33 20.12.2025
5 Възможно е
19:33 20.12.2025
6 Европеец
19:33 20.12.2025
7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #1 от "Да,бе":Как пък един клепар не замина за буферният рай?
19:35 20.12.2025
8 Гориил
19:35 20.12.2025
9 пешо
19:36 20.12.2025
10 Левски
Коментиран от #11
19:37 20.12.2025
11 Раковски
До коментар #10 от "Левски":Нашата "Македония" я отцепи русия от България.
Коментиран от #24
19:39 20.12.2025
12 нннн
19:42 20.12.2025
13 гост
19:42 20.12.2025
14 НАБЛЮДАТЕЛ
19:42 20.12.2025
15 си дзън
19:44 20.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ОДЕСА РУСКА ЛИ Е
Коментиран от #23
19:45 20.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И Киев е Руски
19:45 20.12.2025
20 Разузнаването на Русия
както завземат постоянно петрол с военни действия
19:45 20.12.2025
21 Митохондрий
Гудбай на 0крайна във вариант анти-Русия.
И за луковите глави: в 0крайна се реализира въоръжен преврат срещу избраната власт , т.нар. майдан, спонсориран от чужди държави, знаете кои, и от тогава е така.
Ясни ли да сега причините и последствията или още ще си редите измишльотините??
19:45 20.12.2025
22 Хахахаха
19:45 20.12.2025
23 404
До коментар #17 от "ОДЕСА РУСКА ЛИ Е":Украйна е руска
19:46 20.12.2025
24 гост
До коментар #11 от "Раковски":Македония я отцепи фарфарона Фердинанд и кликата му през 1913г. под девиза ВСИЧКО ИЛИ НИЩО и накрая НИЩО И ПОЛОВИНА!
19:46 20.12.2025
25 Съшита с бели конци партенка
Паниката и ужаса са огромни, че ако се подпише стабилен мир с Русия, тогава огромния бизнес с НАТО и ВПК отива в канала. Без животински страх в населението, как ще го доят за да го "бранят"??? Липсата на страховит враг, не бива да се допуска.
Коронния номер на британските служби да забъркват интриги и каши по света - и да се крият зад гърба на някой друг.
19:47 20.12.2025
26 Фико
Коментиран от #38
19:48 20.12.2025
27 000
19:52 20.12.2025
28 стоян георгиев
19:53 20.12.2025
29 фАНТОМасс
19:53 20.12.2025
30 Марш към Мускалието
До коментар #1 от "Да,бе":Рублоидиот.
Да поживееш по добре
В Кочината.
Коментиран от #36
19:54 20.12.2025
31 Гост
19:55 20.12.2025
32 дядото
19:57 20.12.2025
33 Дрън дрън
Глупости под шипковия храст.
19:57 20.12.2025
34 Тоалетната хартия
19:58 20.12.2025
35 Няма да останат работници в заводите
руснаЧета до пълнолетие след което да станат работници само 140 милиона руснака за толкова голяма територия не стигат
За 24 години управление при Путин руснаците трябваше да са 500-600 милиона
Коментиран от #40
19:58 20.12.2025
36 СтаМат Мага -Рето
До коментар #30 от "Марш към Мускалието":Маршшшш обратно на най касси у мррррззз лифффкатта !
19:59 20.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хахахаха
До коментар #26 от "Фико":Значи викаш да нападаме Англия с война, щот излязоха от ЕС??? И това според теб ще е нормално? Само в кра ту ни те на русофилите са мислите за войни!
20:02 20.12.2025
39 Страшно нема
До коментар #1 от "Да,бе":И ГФР така анексира ГДР.
20:03 20.12.2025
40 А бе идиотино
До коментар #35 от "Няма да останат работници в заводите":Я виж България.
Внася индийци.
Виж Биовет Пещера на Домусчиев.
3 деца от малцинстватафсе раждат
на 1 българче.
Без война ликвидирахме България
20:03 20.12.2025
41 Едно разузнаване
20:03 20.12.2025
42 Хахахаха
До коментар #1 от "Да,бе":Ама никой не ви държи на сила в ЕС бе копейкиииии! Демокрацията ви е дала най-голямото право, да живеете където решите и искате. Ако тук за вас е затвор, напуснете. Отидете в раша!
20:03 20.12.2025