В Германия коментират изказванията на руския президент Владимир Путин по държавната телевизия, които хвърлиха светлина по какъв начин Русия ще продължи да гледа на войната си срещу Украйна и има ли някакъв шанс тя да спре.

Путин отхвърли всякаква отговорност за войната, която той започна, и обвини Украйна. Русия не вижда фундаментална воля за мир, заяви Путин на годишната си пресконференция в Москва. Русия няма намерение да спира войната, което е тревожен знак.

Освен това Путин се подигра на НАТО, пише Focus.de, цитирайки DPA. Путин приветства усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната. Путин заяви също, че Русия няма намерение да нахлува в която и да е европейска или друга държава. Руският президент, цитирайки новата стратегия за сигурност на САЩ, където Русия не е посочена като враг, попита генералния секретар на НАТО Марк Рюте „Можете ли да четете?“.

Путин визира това, че според САЩ Русия не е заплаха, докато страните в НАТО гледат по различен начин на нея. Европейски високопоставени военни дори заявяват, че до няколко години руската армия се готви да нападне НАТО.

Москва отново обвини Киев и Запада за войната. „Топката очевидно е в полето на нашите западни противници, да речем, на ръководителя на киевския режим и в този случай преди всичко на неговите европейски спонсори“, каза Путин. Той заяви, че Русия е готова за мирно разрешаване на конфликта, ако бъдат изпълнени предварително заявените ѝ искания.

Москва изисква Украйна да се изтегли от Донбас. Руските искания се свеждат и до контрол над правителството в Киев и демилитаризация на Украйна, а Путин досега не е показал никакви признаци на смекчаване на тези цели.

Шефът на Кремъл заяви, че руската армия държи стратегическата инициатива по цялата фронтова линия. „Просто съм убеден, че ще станем свидетели на по-нататъшни успехи на нашите въоръжени сили до края на тази година“, каза той. Путин заяви, че над 400 000 доброволци са подписали договор с Министерството на отбраната за военна служба тази година.

Путин описа като грабеж плановете на ЕС да изземе замразените руски активи и да ги прехвърли на Киев – план, който до момента не е приет. Русия ще продължи да защитава интересите си и да се опитва да намери политически независими съдилища, които да уважат иска за връщане на замразените държавни средства, заяви Путин. „Каквото и да откраднат, в крайна сметка трябва да бъде върнато“.