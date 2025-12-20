Новини
В Германия: Путин се подигра на НАТО и каза нещо тревожно за Украйна
  Тема: Украйна

В Германия: Путин се подигра на НАТО и каза нещо тревожно за Украйна

20 Декември, 2025 07:55 5 113 159

Москва изисква Украйна да се изтегли от Донбас. Руските искания се свеждат и до контрол над правителството в Киев и демилитаризация на Украйна.

В Германия: Путин се подигра на НАТО и каза нещо тревожно за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Германия коментират изказванията на руския президент Владимир Путин по държавната телевизия, които хвърлиха светлина по какъв начин Русия ще продължи да гледа на войната си срещу Украйна и има ли някакъв шанс тя да спре.

Путин отхвърли всякаква отговорност за войната, която той започна, и обвини Украйна. Русия не вижда фундаментална воля за мир, заяви Путин на годишната си пресконференция в Москва. Русия няма намерение да спира войната, което е тревожен знак.

Още новини от Украйна

Освен това Путин се подигра на НАТО, пише Focus.de, цитирайки DPA. Путин приветства усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната. Путин заяви също, че Русия няма намерение да нахлува в която и да е европейска или друга държава. Руският президент, цитирайки новата стратегия за сигурност на САЩ, където Русия не е посочена като враг, попита генералния секретар на НАТО Марк Рюте „Можете ли да четете?“.

Путин визира това, че според САЩ Русия не е заплаха, докато страните в НАТО гледат по различен начин на нея. Европейски високопоставени военни дори заявяват, че до няколко години руската армия се готви да нападне НАТО.

Москва отново обвини Киев и Запада за войната. „Топката очевидно е в полето на нашите западни противници, да речем, на ръководителя на киевския режим и в този случай преди всичко на неговите европейски спонсори“, каза Путин. Той заяви, че Русия е готова за мирно разрешаване на конфликта, ако бъдат изпълнени предварително заявените ѝ искания.

Москва изисква Украйна да се изтегли от Донбас. Руските искания се свеждат и до контрол над правителството в Киев и демилитаризация на Украйна, а Путин досега не е показал никакви признаци на смекчаване на тези цели.

Шефът на Кремъл заяви, че руската армия държи стратегическата инициатива по цялата фронтова линия. „Просто съм убеден, че ще станем свидетели на по-нататъшни успехи на нашите въоръжени сили до края на тази година“, каза той. Путин заяви, че над 400 000 доброволци са подписали договор с Министерството на отбраната за военна служба тази година.

Путин описа като грабеж плановете на ЕС да изземе замразените руски активи и да ги прехвърли на Киев – план, който до момента не е приет. Русия ще продължи да защитава интересите си и да се опитва да намери политически независими съдилища, които да уважат иска за връщане на замразените държавни средства, заяви Путин. „Каквото и да откраднат, в крайна сметка трябва да бъде върнато“.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    49 12 Отговор
    помнете числото 666 е същото и наопаки
    като НАТО и ОТАН

    Коментиран от #69

    07:59 20.12.2025

  • 4 Свободен

    30 102 Отговор
    Объркаха му се сметките!
    В неговия план Европа не трябваше да е подготвена!

    Коментиран от #34, #41

    08:00 20.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да бе ,да ! :-(

    64 12 Отговор

    До коментар #1 от "к0к0рч0 💋🍌":

    Не стават , ама успяха да объркат живота на украинци и руснаци . За такива работи ЕСъ и натото са майстори .

    08:02 20.12.2025

  • 10 гръмовержецът

    92 9 Отговор
    ,,„Каквото и да откраднат, в крайна сметка трябва да бъде върнато“..........Това казва всичко .

    08:02 20.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сила

    23 95 Отговор
    Последните издихания на един болен стар човек ....ще го помнят с презрение и омраза !!! Той погреба Русия , НАТО не са си и мечтали за такъв" съюзник " ....!!!

    08:08 20.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Каунь

    13 35 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    НАТО е САЩ, а те сега в момента го играят в полза на копейките.

    08:14 20.12.2025

  • 21 Поправка

    55 7 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Англичаните си признаха вчера за убит техен от редовната им армия

    08:14 20.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анонимен

    16 61 Отговор
    Колко е жалко джуджето.Положил главица на рамото на бай Дончо надявайки се да го измъкне от л@йната на Донбас.

    08:16 20.12.2025

  • 24 А.ти ако не започнеш да си

    36 4 Отговор

    До коментар #8 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    приемаш лекарствата, скоро няма да.те изпишат от психиатрията.

    08:16 20.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Архимандрисандрит Бибиян

    8 39 Отговор
    Путилифонът бате Пунде сподели каде коги говори така цели да предизвика възбуждение и желание за сувукупление с вражеското опълчение, и обгърнат в лек халат да изпита задния рахат!

    08:18 20.12.2025

  • 29 Няма как, защото Русия се разпадна

    47 10 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    на втория месец от санкциите на Байдън, а Путин умрятри пъти, забрави ли вече?

    08:19 20.12.2025

  • 30 Миролюб Войнов, политически експерт

    21 47 Отговор

    До коментар #22 от "Това няма как да е вярно,":

    "....Путин вече умря три пъти..."

    Умряха 500 000 русначета от глупостта на един изкуфял старец. Това е тъжната Правда !!!

    Коментиран от #31, #32, #39

    08:19 20.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Важното е контранаступа да върви

    42 10 Отговор

    До коментар #30 от "Миролюб Войнов, политически експерт":

    и Зеленски да си купува всеки ден по нова златна тоалетна.

    08:22 20.12.2025

  • 33 Бизнес по руски

    15 38 Отговор

    До коментар #17 от "Миролюб Войнов, тъжен":

    Рускиня се омъжва за някой алкохолик,праща го на фронта.Там естествено го убиват и тя получава обезщетение..Намира втори алкохолик,праща го на фронта и него го убиват и за него взема някакви пари.Има една 3 пъти вече е ставала вдовица.Търси следващият.

    Коментиран от #52

    08:22 20.12.2025

  • 34 Факти

    13 42 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    Абсолютно. В неговия план Европа беше зависима от руския нефт и газ и обръщаше глава на другата страна, докато той бързо превзема Киев и инсталира марионетно правителство. Всичко това трябваше да приключи за няколко месеца и през есента да празнува своя 70-годишен юбилей като победител. 4 години по-късно е затънал в Донбас и се надява Тръмп да го спаси.

    08:22 20.12.2025

  • 35 Маршал Жуков

    25 14 Отговор
    Йосиф Висарионович Сталин на преговаряше с враговете а ги побеждаваше. Удри с атома два пъти на ден. Дроновете са само за разузнаване. Атомът прави победата.

    Коментиран от #48

    08:22 20.12.2025

  • 36 Добре е съчинителя на статията

    26 5 Отговор
    да изгледа интервюто на норвежкия проф, Глен Дисен с проф Джефри Сакс(свидетел на всички събития по темата)
    Там е описал писмото си до Фредрик Мерц(Германия)! С фактите!

    Струва си!

    Коментиран от #46

    08:22 20.12.2025

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    31 4 Отговор
    руснаците свършиха ракетите и сега се бият с лопати снабжение с чипове от откраднати от украински перални машини

    08:22 20.12.2025

  • 38 джудж ,

    45 6 Отговор

    До коментар #17 от "Миролюб Войнов, тъжен":

    Нищо не казваш за украинците . При тях как стоят нещата . Чета , че дезертирали и насилствено ги събират по улиците , за да пратят на франта , за някакви златни тоалетни слушам напоследък , зеленият се отказва от НАТО (ЗАЩО ЛИ ), и так далее .............

    Коментиран от #97

    08:22 20.12.2025

  • 39 Как, всички уктролове тук

    29 5 Отговор

    До коментар #30 от "Миролюб Войнов, политически експерт":

    във форума на факти бг тръбяха, че Путин вече за трети пътУмира, искаш да кажеш, че не е вярно и те през цялото време са лъгали?!?!

    Коментиран от #44

    08:23 20.12.2025

  • 40 САЩ хитро се

    34 5 Отговор
    Изнизват, като само печелят и прехвърлиха всичките разходи и отговорност на Европа. А тези даже не се и усетиха, че са балъците, предвидени за унищожението... Хем ще платят цялата сметка, но и ще са мишените...

    Коментиран от #49

    08:25 20.12.2025

  • 41 Свободния

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    Хайде и мене да освободиш, да ме олабиш жилата!

    08:25 20.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Добро утро!

    7 24 Отговор
    Чеп за зеле не става от Путин.Освем за президент на Папуа Нова Гвинея.
    .

    08:26 20.12.2025

  • 44 Лапуркай бре

    7 19 Отговор

    До коментар #39 от "Как, всички уктролове тук":

    Руски лапумгер

    Коментиран от #56

    08:26 20.12.2025

  • 45 ха-ха

    26 5 Отговор

    До коментар #17 от "Миролюб Войнов, тъжен":

    Мой , много русначета са те били по главата като малък , и затова ги недолюбваш ! Ние не сме виновни за детството ти , затова успокой малко топката , че ставаш смешен , дори и жа...лък !

    08:27 20.12.2025

  • 46 Къв е Джефри Сакс, че да и обяснява

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Добре е съчинителя на статията":

    на нея?!!!

    08:27 20.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 И за тя

    4 20 Отговор

    До коментар #35 от "Маршал Жуков":

    Цел погреба 24 милиона.А победиха благодарение на Ленд Лиза.

    08:29 20.12.2025

  • 49 Йосиф Кобзон

    6 13 Отговор

    До коментар #40 от "САЩ хитро се":

    Балъците са при мен.В чували.

    Коментиран от #62, #72

    08:29 20.12.2025

  • 50 Абе ка Путин

    8 14 Отговор
    На въпроса на годишния фирум ,защо живеят като в Папуа Нова Гвинея защо не отговори бе.

    Коментиран от #101, #140, #142

    08:31 20.12.2025

  • 51 Маршал Жуков

    14 5 Отговор
    Преди 20 часа руският военен експерт Сивков публикува в тубата видео за предстоящото настъпление в южно направление за освобождението на Одеса. Накратко. Създадена е ударна групировка за освобождение на Одеса и се чака политическо решение от Путин за започване на настъплението.

    Коментиран от #58

    08:31 20.12.2025

  • 52 Каунь

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Бизнес по руски":

    Нищо, ние пък ги чакаме да дойдат на българското Черноморие да се облизват заедно с украинските вдовици..

    08:32 20.12.2025

  • 53 Русията ви

    13 22 Отговор
    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф

    08:32 20.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Аааа, това си е ваша,

    6 5 Отговор

    До коментар #44 от "Лапуркай бре":

    уктротролска работа, не бягайте от отговорност.

    08:34 20.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Чакай да си

    7 12 Отговор

    До коментар #51 от "Маршал Жуков":

    Направя едно Секуро.Другаря Тръмп започва преследване на руския сенчест флот скоро съвсем ще секнат парите за война на Сибирското джудже.

    Коментиран от #77

    08:35 20.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Каква Одеса!?

    10 15 Отговор
    Има едно градче Волчанск на украинско-руската граница, което две години се опитват да превземат и още не са. С Часов Яр какво стана? Падна ли?

    Коментиран от #66

    08:37 20.12.2025

  • 62 Степан Бандера

    15 6 Отговор

    До коментар #49 от "Йосиф Кобзон":

    ти при мен да видиш каква камара от балъци има, че даже и чували няма за тях.

    08:37 20.12.2025

  • 63 Хахаха

    6 11 Отговор

    До коментар #54 от "Механик":

    Верно ли бре Рублоидиот

    На 1 Милион Кабзончици

    Значи.се падат

    38 милиона убити
    Украинци .

    Че тя войната да беше приключила
    Бре Рублоидиот.

    Хахахахаха

    Или викаш Украйна

    Е колкото Индия по население.

    Хахахаха

    08:38 20.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Не, не, в Русия нямат какво да ядат

    10 5 Отговор

    До коментар #61 от "Каква Одеса!?":

    а азовците контраатакуват от мазетата на Азовстал в Мариупол и вече стигнаха Москва.

    Коментиран от #75

    08:38 20.12.2025

  • 67 Директно признание

    9 1 Отговор
    от Путин за загубите "400 000" само тази година:

    Путин заяви, че над 400 000 доброволци са подписали договор с Министерството на отбраната за военна служба тази година.

    08:39 20.12.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Зеленски

    3 7 Отговор
    И ние разчитаме на тази Германия да ни поведе срещу агресора.....Рее..в!

    08:40 20.12.2025

  • 72 САЩ хитро се присламчват

    13 5 Отговор

    До коментар #49 от "Йосиф Кобзон":

    към Победителите!
    Тръмп не иска в Историята, САЩ да бъде вписан черните страници на победените кръволоци.
    Но Историята няма да забрави, че САЩ поставиха началото на конфликта.

    /Виктория Нюланд/

    08:40 20.12.2025

  • 73 ТехноЛог

    6 5 Отговор

    До коментар #65 от "Крайно време":

    По закона за защита на държавата жълтопаветниците ще бъдете извозени към най близкия голям свинекомплекс,останалото ще го разбереш на место .Известно време след това смятам да не ям свинско 😂😂😂 .

    08:41 20.12.2025

  • 74 Русилюб Путинофилов

    4 10 Отговор

    До коментар #54 от "Механик":

    . Продължение
    Въвежда се задължително военно обучение в училище...само руски филми по кината и руски канали по телевизията, забраняват се протестите, и късите поли и монокините и т.н. и т.н. ааа, ами да, няма да има и пустеещи села, ще се населят с народи я от далечния Сибир я от по южните азиатски райони. А в големите градове - там ще е друго брат, там ще преобладават чистите руснаци: те много ни обичат и мноого ни уважават. Ще пием водка на екс в ресторантите във водни чаши, ще тропкаме казачок, ще валсуваме просълзени с песните на Кобзон, а празниците, празници ще имаме много брат. Ще манифестираме с нашите обични освободители на 3ти март и на 1 май също и ще развяваме червено знаме със сърп и чук, и на 9 май и на 9 септември, който ще бъде възстановен като национален празник също, и ще носим плакат с лика на Сталин, а на празника на Октомврийската революция ще добавим и лика на Ленин...Ще има пионерска организация и комсомолска, ще има лагери за военно обучение на децата, ще се съревновават по скоростно сглобяване на Калашников...и всички ще са с еднакви униформи...и с шапки с козирка и с петолъчка, червена и то...следва продължение

    Коментиран от #81

    08:42 20.12.2025

  • 75 Всеки трети руснак не се храни нормално

    9 8 Отговор

    До коментар #66 от "Не, не, в Русия нямат какво да ядат":

    Зад всеки голям магазин има битак за храни с изтекъл срок на годност.
    Папуа Нова Гвинея.

    08:42 20.12.2025

  • 76 Тити

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Българин":

    Ако То ,цвете ,можеш за ароматизатор или за маскировка в екстремни моменти да ползваш .

    08:42 20.12.2025

  • 77 Маршал Жуков

    2 7 Отговор

    До коментар #58 от "Чакай да си":

    Руският президент, цитирайки новата стратегия за сигурност на САЩ, където Русия не е посочена като враг, попита генералния секретар на НАТО Марк Рюте „Можете ли да четете?“.

    Врагът на САЩ е надигащият се реваншизъм в Европа. Русия е балансьор между САЩ, Китай и фашистите в Европа.Русия е ДПС в световен мащаб. Всички го мразят, но без него не може да има управление.

    08:43 20.12.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Елементарно е

    20 10 Отговор
    Естествено ,че Путлер няма да спре войната ,иначе отива на среща с Жириновски ,Кобзон и Хитлер .
    Как ще оправдае 5 пъти повече загуби в жива сила и техника от украинците?

    08:44 20.12.2025

  • 81 Ветеран от Прайда 🌈

    7 10 Отговор

    До коментар #74 от "Русилюб Путинофилов":

    Звучи интересно муцка 👄,но пък ще ни забранят Прайдовете и на момента аз и ти от елитни ..йове, пак ставаме обикновенни ......расси ,така че по добре си трай .

    08:46 20.12.2025

  • 82 нннн

    5 5 Отговор
    Прясна новина от миналата година.
    Путин е повторил това, което говори от години.

    08:47 20.12.2025

  • 83 оня с кола

    7 6 Отговор

    До коментар #79 от "Викам да поизбессим няколко русофилчета.":

    Почни от родата си ,а за теб лично аз поемам грижата !

    08:47 20.12.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 РЕАЛИСТ

    3 4 Отговор

    До коментар #78 от "До Коментар до 54":

    Звучи ми доста реалистично в случая .

    Коментиран от #133

    08:48 20.12.2025

  • 86 Факти

    8 7 Отговор
    В Германия: Путин се подигра на НАТО и каза нещо тревожно за Украйна, защото в ЕССР сметките са без кръчмар.

    08:49 20.12.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Маршал Жуков

    6 9 Отговор
    Русия е балансьорът и Путин разпределя порциите. Какво не е ясно? В Украйна не е война, а ограничена операция с 600 000 руски доброволци. Колко щеше да издържи Украйна против пет милионна руска армия? От ден до пладне, а не "три дня".

    08:53 20.12.2025

  • 89 Пълномащабен и с нищо непредизвикан

    6 5 Отговор
    Виете ли виете от мъка ,злоба и безпомощност ,козяшки зюмбили ,Бай Дончо и и той си джафка периодично но не вреди ,а новият Искандер 1000М гордо лети неуловим вече на 1000км за ужас на враговете!

    08:53 20.12.2025

  • 90 оня с коня

    6 6 Отговор
    Поредния як руски шут в зурлите на много πо£££ овитте от на-тю- тютю .

    08:55 20.12.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Маршал Рокосовски

    5 3 Отговор
    Хохохолът няма карти против редовната руска армия. Сега воюва с ограничен контингент от 600 000 руски доброволци.

    08:57 20.12.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Миролюб Войнов, фетболист

    1 6 Отговор

    До коментар #38 от "джудж ,":

    "...нищо не сазваш за украинците..."

    Украинците са руснаци !!!
    Още по-тъжно за Русия - пълен автогол за собствена сметка.

    09:00 20.12.2025

  • 98 Маршал Конев

    6 1 Отговор
    Подготовка на настъпление към Одеса от група армии ЮГ.

    09:00 20.12.2025

  • 99 Да бе!

    5 3 Отговор
    Жужето е въздух под налягане...

    Коментиран от #108

    09:01 20.12.2025

  • 100 Няма

    5 5 Отговор
    А ботокса попита ли какво иска украинския народ? Никой не исща русия.

    09:02 20.12.2025

  • 101 К.О.Т.ар.А.К 😼

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "Абе ка Путин":

    На вас от Максуда пък кой ли ви е поискал мнението ?

    09:02 20.12.2025

  • 102 анонимен

    6 3 Отговор
    Момента е преломен. Светът се променя. Путин говори за многополярност преди повече от 10 години. Още тогава е изградена стратегия как да се постигне. Безкрайно уважение към Путин и екипа му, които бавно и методично, без отклонение постигат целта си." Евролидерите" действат реактивно и за това губят. САЩ се усетиха накъде вървят нещата и промениха тона. Ние, българите пак сме от грешната страна на историята.

    Коментиран от #107

    09:02 20.12.2025

  • 103 Бункерен

    2 3 Отговор
    Палячо.

    Коментиран от #109

    09:03 20.12.2025

  • 104 Хи хи

    6 3 Отговор
    А вий видяхте ли как Великия Запад следи всяка думичка, всяка мимика, всяко изражение на лицето на Путин ??!!!!

    Коментиран от #112

    09:03 20.12.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Маршал Ворошилов

    4 3 Отговор
    Фашизмът ще бъде разгромен! Победа будет за нами!

    Коментиран от #117, #119

    09:04 20.12.2025

  • 107 Оди у Русиа

    3 5 Отговор

    До коментар #102 от "анонимен":

    Дедовия ли ми държиш в ЕС?

    Коментиран от #113, #120

    09:04 20.12.2025

  • 108 Джуджето Белоноско

    4 1 Отговор

    До коментар #99 от "Да бе!":

    Айде сега ще се обиждаме ли ?Искаш ли в списъка на Миротворец да попаднеш ?

    09:05 20.12.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Путин отново ни напомни

    5 3 Отговор
    Че разбира само от грубата сила.Докато САЩ не спрат да го ухажват, в стремежа си да го приобщят към себе си и Западния свят и да го отдалечат от Китай той ще продължи да се държи арогантно и ще се надсмива над техните безплодни опити.Но, винаги има едно НО и то е, че колкото и да е наивен Тръмп, той все пак започва да разбира, че го водят за носа.А той е непредсказуем и утре, ако реши ще плесне през ръцете изненадания Путин и картинката ще се промени......Всичко тече, всичко се променя!

    09:05 20.12.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 😂😂😂😂😂

    1 3 Отговор

    До коментар #104 от "Хи хи":

    Кой е гледал тоя лалугер?Нормален ли си?

    09:05 20.12.2025

  • 113 Ами Нети

    2 1 Отговор

    До коментар #107 от "Оди у Русиа":

    Ти па що неходиш наннай касси у .......тта ?

    09:06 20.12.2025

  • 114 Питам

    2 5 Отговор
    Защо руснаците живеят по-зле от Папуа Нова Гвинея ?

    Коментиран от #121, #125

    09:06 20.12.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Маршал Тимошенко

    4 3 Отговор
    Предателите от крайна ще бъдат съдени по законите на военното време!

    Коментиран от #124

    09:07 20.12.2025

  • 117 Ебонитовата пръчка

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Маршал Ворошилов":

    КУ-КУУУ

    09:07 20.12.2025

  • 118 ГОРКИЯ

    2 3 Отговор
    водкопиец.ЗАГРИЖИЛ СЕ за 200 милиарда и плаши, Да не говорим че спонсорите с 90 милиарда ще го приключат,ЗАЩОТО ТОВА СА ПАРИ ЗА 2 ГОДИНИ ВОЙНА,а путин има водка за 6 месеца и приключва На тоя фон има българчета в парламента, дето нищо не дават ,но са гаранти,за дял от 1,2 милиарда,случайно ако путин удържи 2 години и още мира е далеч На този фон лукоил е продал контрабандно гориво за 3 милиарда лева, за тази година,А ИНАЧЕ МЪСК самостоятелно притежава 600 милиарда долара като най богатия в света ,и те руснаците какви врасгове могат да са на америка при такъв проблем,като пенсии не могат да осигурят на гражданите си

    09:07 20.12.2025

  • 119 Пак си се нагълтал

    2 4 Отговор

    До коментар #106 от "Маршал Ворошилов":

    С червена мъгла!

    Коментиран от #123, #127, #134, #137

    09:08 20.12.2025

  • 120 Хи хи

    5 4 Отговор

    До коментар #107 от "Оди у Русиа":

    Ти не чу ли кво казват нато и маленкий зеля ???? Русия щяла да идва в ЕС !!!

    09:08 20.12.2025

  • 121 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #114 от "Питам":

    Вместо да питаш ,позабърши се хубаво с 🇺🇦 и излизай от външния си нужж ник ,за да не настинеш .

    09:08 20.12.2025

  • 122 МАРШАЛ Григорий Иванович Кулик

    4 4 Отговор
    Руската артилерия громи врага по всички направления!

    09:09 20.12.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #114 от "Питам":

    А защо не питаш как живеят в Папуа Нова Гвинея, Сомалия, Зимбабве и т.н. Нима не ти пука за тях ???? Само за руснаците ли ти пука ???!!

    Коментиран от #131

    09:11 20.12.2025

  • 126 Цък

    5 3 Отговор
    За първи път в българското народно събрание Зеленски беше наречен ФАШИСТ. Председателя на НС не направи забележка на Костадинов, само един вечно пиян депутат от промяната мънкаше под носа си.

    09:11 20.12.2025

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 МАРШАЛ Борис Михайлович ШАПОШНИКОВ

    4 3 Отговор
    Планира се операция за освобождението на Одеса.

    Коментиран от #135

    09:11 20.12.2025

  • 129 Нафталинка

    4 1 Отговор
    Как не се намери един водещ лидер в Европа,който да даде смислен отговор защо Русия нападна Украйна,аз съм средностатистически българин и зная, в западна елвропа излъгаха украйна за подкрепа за да спечелят територията и залежите й и я вкараха във война.Сега същите тези мърльовци да си пращат греховете ,а не да въвличат всички членове на ЕС,защото до колкото знам ЕС е икономическа структура,а не НАТО

    09:14 20.12.2025

  • 130 МАРШАЛ Георгий Константинович ЖУКОВ

    2 2 Отговор
    Атомът прави победата, а не игричките с дронове! Атом три пъти на ден!

    Коментиран от #138

    09:14 20.12.2025

  • 131 Цък

    2 0 Отговор

    До коментар #125 от "Хи хи":

    Само едно ще ти кажа: гражданите от тези държави са по добре приети в Англия от българите бъдещи членове на клуба на богатите.

    09:14 20.12.2025

  • 132 До ниско

    3 1 Отговор
    Интелигентните същества , да си го набият в главите , вчера имаше размяна на тела , 1000 наркомана срещу 26 руски войници !

    Коментиран от #139

    09:15 20.12.2025

  • 133 Браво!

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "РЕАЛИСТ":

    Ти премина теста! Вече официално си ПЪЛЕН ИДИОТ!

    09:15 20.12.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Маргарет Тачър

    3 1 Отговор

    До коментар #128 от "МАРШАЛ Борис Михайлович ШАПОШНИКОВ":

    ТЕ ПЛАНИРАХА 1980 ДА СА ПОСТРОИЛИ КАМУНИЗАМА АМА НЕЙСЕ

    09:16 20.12.2025

  • 136 МАРШАЛ Александр Михайлович ВАСИЛЕВСКИЙ

    2 1 Отговор
    Ордите на фюрера Зеленски търпят поражение на всички направления!

    09:17 20.12.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Ебонитовата пръчка

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "МАРШАЛ Георгий Константинович ЖУКОВ":

    КУ-КУУУ

    09:17 20.12.2025

  • 139 Кога

    2 1 Отговор

    До коментар #132 от "До ниско":

    Наркоманите руснаци ли бяха. Нали си бил там и си ги броил или цитираш путлеровата пропаганда?

    09:18 20.12.2025

  • 140 Елементарно Уотсън!

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Абе ка Путин":

    Щото той НИКОГА не е излизал от Папауа Нова Гвинея.Той си живее там, в някакъв объркан негов си свят!

    09:18 20.12.2025

  • 141 ГЕНЕРАЛИСИМУС Иосиф Виссарионович СТАЛИН

    2 1 Отговор
    В Русия не е обявена мобилизация ВЪОБЩЕ, а в крайна 12 пъти.

    09:19 20.12.2025

  • 142 Това не беше

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Абе ка Путин":

    въпрос!
    А "констатация" от соросов троляк по нета, като теб!
    Чул недочул си!
    Президента на държава която е на четвърто място по покупателна способност на населението може само да се усмихне!
    По-интересното е че там имаше и западни журналисти френски и от ВВС и задаваха въороси а Путин отговаряше.
    При седенките на Урсула и Желаещите обаче, руски журналисти не се допускат,

    09:21 20.12.2025

  • 143 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Путин това го е казвал 1000 пъти. Тези чак сега го чуха.

    09:21 20.12.2025

  • 144 Така Така

    3 1 Отговор
    нато е жалка организация от смешници. управляващите немски политици са кошмар за европа и света

    09:22 20.12.2025

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Изперкало

    1 4 Отговор
    джудже. Всичко това няма да завърши добре за никой, ако не се случи нещо непредвидено. Например Господ да тръшне Путин, а в създалата се суматоха. Запада да си свърши работата и да предизвика революция в пидирацията.

    Коментиран от #156

    09:24 20.12.2025

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 МАРШАЛ Родион Яковлевич МАЛИНОВСКИЙ

    1 1 Отговор
    Напред в атака за родината! За Путин!

    09:27 20.12.2025

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 000

    2 0 Отговор
    С нато е свършено. Ес е приключен. Европа ще възстанови икономическите си взаимоотношения с русия. Краха за либерал-глобалистки лондон е пълен.

    09:32 20.12.2025

  • 154 Политико

    2 0 Отговор
    НАТО може да организира срещу Русия само ЛгтБ армии.
    Рюте не чу САЩ които в плана си за национална сигурност вписана, че Русия не е заплаха

    09:33 20.12.2025

  • 155 2013 Путин

    1 0 Отговор
    Путин използва съветски символи, за да увеличи своята популярност и да насърчава патриотизма, като в същото време представя периода между колапса на Съветския съюз и своето идване на власт през 2000 г. като време на хаос, когато Русия е била поставена на колене и едва не се е разпаднала.

    Попитан на годишната си пресконференция 2013г. за призивите за възстановяване на паметниците на Сталин, руският президент сравни съветския лидер с Оливър Кромуел.

    Неколцина възприемат водача на Английската революция от XVII в. като "същия тип кървав диктатор", отбеляза Путин.

    "Какво прави Кромуел различен от Сталин?",

    попита руският президент.

    "Той е изиграл много двусмислена роля в британската история. Неговите паметници си стоят, никой не ги събаря", коментира Путин за Кромуел.

    09:34 20.12.2025

  • 156 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #147 от "Изперкало":

    Революцията дойде у нас !! Я виж как роската се ската като бито куче от гнева на площадите !!

    09:35 20.12.2025

  • 157 Четете бре, четете

    3 0 Отговор
    Каква я мислихте, каква стана. Русия анулира всички военни споразумения, сключени през деветдесетте години в много страни в НАТО, между които и България.. Знаете ли, какво означава това. Че сме под прицел. Играта свърши, гопода военни министри и политически ръководители. Опичайте си акъла, да не стане беля и не слушайте безотговорните русофобски клепала. НИЕ ВЕЧЕ СМЕ НАБЕЛЯЗАНА ВРАЖЕСКА ДЪРЖАВА СПРЯМО РУСИЯ. СВЪРШИ ИМУНИТЕТА. СВЪРШИ ШИКАЛКАВЕНЕТО.

    09:39 20.12.2025

  • 158 Слава на Русия!

    2 0 Отговор
    Русия води отечествена война! Войната е започна първо Украйна през 2014! 8 години Украйна тероризира и избива руското население в Донбас. За 8 години укронацистите избиха 18000 хиляди руснаци и това принуди Русия да влезе в Донбас за да защити и освободи руското население от фашисткия геноцид. Това е истината, а това което пишат и говорят русофобските медии у нас по нареждане на фашисткия ЕС е проукраинска лъжлива пропаганда.

    09:46 20.12.2025

  • 159 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    Днес е Игнажден, но и Денят на чекиста в РФ!

    Честити празници на всички!

    09:47 20.12.2025

