В Германия: Путин се подигра на НАТО и каза нещо тревожно за Украйна

В Германия коментират изказванията на руския президент Владимир Путин по държавната телевизия, които хвърлиха светлина по какъв начин Русия ще продължи да гледа на войната си срещу Украйна и има ли някакъв шанс тя да спре.
Путин отхвърли всякаква отговорност за войната, която той започна, и обвини Украйна. Русия не вижда фундаментална воля за мир, заяви Путин на годишната си пресконференция в Москва. Русия няма намерение да спира войната, което е тревожен знак.
Освен това Путин се подигра на НАТО, пише Focus.de, цитирайки DPA. Путин приветства усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната. Путин заяви също, че Русия няма намерение да нахлува в която и да е европейска или друга държава. Руският президент, цитирайки новата стратегия за сигурност на САЩ, където Русия не е посочена като враг, попита генералния секретар на НАТО Марк Рюте „Можете ли да четете?“.
Путин визира това, че според САЩ Русия не е заплаха, докато страните в НАТО гледат по различен начин на нея. Европейски високопоставени военни дори заявяват, че до няколко години руската армия се готви да нападне НАТО.
Москва отново обвини Киев и Запада за войната. „Топката очевидно е в полето на нашите западни противници, да речем, на ръководителя на киевския режим и в този случай преди всичко на неговите европейски спонсори“, каза Путин. Той заяви, че Русия е готова за мирно разрешаване на конфликта, ако бъдат изпълнени предварително заявените ѝ искания.
Москва изисква Украйна да се изтегли от Донбас. Руските искания се свеждат и до контрол над правителството в Киев и демилитаризация на Украйна, а Путин досега не е показал никакви признаци на смекчаване на тези цели.
Шефът на Кремъл заяви, че руската армия държи стратегическата инициатива по цялата фронтова линия. „Просто съм убеден, че ще станем свидетели на по-нататъшни успехи на нашите въоръжени сили до края на тази година“, каза той. Путин заяви, че над 400 000 доброволци са подписали договор с Министерството на отбраната за военна служба тази година.
Путин описа като грабеж плановете на ЕС да изземе замразените руски активи и да ги прехвърли на Киев – план, който до момента не е приет. Русия ще продължи да защитава интересите си и да се опитва да намери политически независими съдилища, които да уважат иска за връщане на замразените държавни средства, заяви Путин. „Каквото и да откраднат, в крайна сметка трябва да бъде върнато“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 1488
като НАТО и ОТАН
Коментиран от #69
07:59 20.12.2025
4 Свободен
В неговия план Европа не трябваше да е подготвена!
Коментиран от #34, #41
08:00 20.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да бе ,да ! :-(
До коментар #1 от "к0к0рч0 💋🍌":Не стават , ама успяха да объркат живота на украинци и руснаци . За такива работи ЕСъ и натото са майстори .
08:02 20.12.2025
10 гръмовержецът
08:02 20.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сила
08:08 20.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Каунь
До коментар #13 от "Факти":НАТО е САЩ, а те сега в момента го играят в полза на копейките.
08:14 20.12.2025
21 Поправка
До коментар #13 от "Факти":Англичаните си признаха вчера за убит техен от редовната им армия
08:14 20.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Анонимен
08:16 20.12.2025
24 А.ти ако не започнеш да си
До коментар #8 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":приемаш лекарствата, скоро няма да.те изпишат от психиатрията.
08:16 20.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Архимандрисандрит Бибиян
08:18 20.12.2025
29 Няма как, защото Русия се разпадна
До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":на втория месец от санкциите на Байдън, а Путин умрятри пъти, забрави ли вече?
08:19 20.12.2025
30 Миролюб Войнов, политически експерт
До коментар #22 от "Това няма как да е вярно,":"....Путин вече умря три пъти..."
Умряха 500 000 русначета от глупостта на един изкуфял старец. Това е тъжната Правда !!!
Коментиран от #31, #32, #39
08:19 20.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Важното е контранаступа да върви
До коментар #30 от "Миролюб Войнов, политически експерт":и Зеленски да си купува всеки ден по нова златна тоалетна.
08:22 20.12.2025
33 Бизнес по руски
До коментар #17 от "Миролюб Войнов, тъжен":Рускиня се омъжва за някой алкохолик,праща го на фронта.Там естествено го убиват и тя получава обезщетение..Намира втори алкохолик,праща го на фронта и него го убиват и за него взема някакви пари.Има една 3 пъти вече е ставала вдовица.Търси следващият.
Коментиран от #52
08:22 20.12.2025
34 Факти
До коментар #4 от "Свободен":Абсолютно. В неговия план Европа беше зависима от руския нефт и газ и обръщаше глава на другата страна, докато той бързо превзема Киев и инсталира марионетно правителство. Всичко това трябваше да приключи за няколко месеца и през есента да празнува своя 70-годишен юбилей като победител. 4 години по-късно е затънал в Донбас и се надява Тръмп да го спаси.
08:22 20.12.2025
35 Маршал Жуков
Коментиран от #48
08:22 20.12.2025
36 Добре е съчинителя на статията
Там е описал писмото си до Фредрик Мерц(Германия)! С фактите!
Струва си!
Коментиран от #46
08:22 20.12.2025
37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
08:22 20.12.2025
38 джудж ,
До коментар #17 от "Миролюб Войнов, тъжен":Нищо не казваш за украинците . При тях как стоят нещата . Чета , че дезертирали и насилствено ги събират по улиците , за да пратят на франта , за някакви златни тоалетни слушам напоследък , зеленият се отказва от НАТО (ЗАЩО ЛИ ), и так далее .............
Коментиран от #97
08:22 20.12.2025
39 Как, всички уктролове тук
До коментар #30 от "Миролюб Войнов, политически експерт":във форума на факти бг тръбяха, че Путин вече за трети пътУмира, искаш да кажеш, че не е вярно и те през цялото време са лъгали?!?!
Коментиран от #44
08:23 20.12.2025
40 САЩ хитро се
Коментиран от #49
08:25 20.12.2025
41 Свободния
До коментар #4 от "Свободен":Хайде и мене да освободиш, да ме олабиш жилата!
08:25 20.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Добро утро!
.
08:26 20.12.2025
44 Лапуркай бре
До коментар #39 от "Как, всички уктролове тук":Руски лапумгер
Коментиран от #56
08:26 20.12.2025
45 ха-ха
До коментар #17 от "Миролюб Войнов, тъжен":Мой , много русначета са те били по главата като малък , и затова ги недолюбваш ! Ние не сме виновни за детството ти , затова успокой малко топката , че ставаш смешен , дори и жа...лък !
08:27 20.12.2025
46 Къв е Джефри Сакс, че да и обяснява
До коментар #36 от "Добре е съчинителя на статията":на нея?!!!
08:27 20.12.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 И за тя
До коментар #35 от "Маршал Жуков":Цел погреба 24 милиона.А победиха благодарение на Ленд Лиза.
08:29 20.12.2025
49 Йосиф Кобзон
До коментар #40 от "САЩ хитро се":Балъците са при мен.В чували.
Коментиран от #62, #72
08:29 20.12.2025
50 Абе ка Путин
Коментиран от #101, #140, #142
08:31 20.12.2025
51 Маршал Жуков
Коментиран от #58
08:31 20.12.2025
52 Каунь
До коментар #33 от "Бизнес по руски":Нищо, ние пък ги чакаме да дойдат на българското Черноморие да се облизват заедно с украинските вдовици..
08:32 20.12.2025
53 Русията ви
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
08:32 20.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Аааа, това си е ваша,
До коментар #44 от "Лапуркай бре":уктротролска работа, не бягайте от отговорност.
08:34 20.12.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Чакай да си
До коментар #51 от "Маршал Жуков":Направя едно Секуро.Другаря Тръмп започва преследване на руския сенчест флот скоро съвсем ще секнат парите за война на Сибирското джудже.
Коментиран от #77
08:35 20.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Каква Одеса!?
Коментиран от #66
08:37 20.12.2025
62 Степан Бандера
До коментар #49 от "Йосиф Кобзон":ти при мен да видиш каква камара от балъци има, че даже и чували няма за тях.
08:37 20.12.2025
63 Хахаха
До коментар #54 от "Механик":Верно ли бре Рублоидиот
На 1 Милион Кабзончици
Значи.се падат
38 милиона убити
Украинци .
Че тя войната да беше приключила
Бре Рублоидиот.
Хахахахаха
Или викаш Украйна
Е колкото Индия по население.
Хахахаха
08:38 20.12.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Не, не, в Русия нямат какво да ядат
До коментар #61 от "Каква Одеса!?":а азовците контраатакуват от мазетата на Азовстал в Мариупол и вече стигнаха Москва.
Коментиран от #75
08:38 20.12.2025
67 Директно признание
Путин заяви, че над 400 000 доброволци са подписали договор с Министерството на отбраната за военна служба тази година.
08:39 20.12.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Зеленски
08:40 20.12.2025
72 САЩ хитро се присламчват
До коментар #49 от "Йосиф Кобзон":към Победителите!
Тръмп не иска в Историята, САЩ да бъде вписан черните страници на победените кръволоци.
Но Историята няма да забрави, че САЩ поставиха началото на конфликта.
/Виктория Нюланд/
08:40 20.12.2025
73 ТехноЛог
До коментар #65 от "Крайно време":По закона за защита на държавата жълтопаветниците ще бъдете извозени към най близкия голям свинекомплекс,останалото ще го разбереш на место .Известно време след това смятам да не ям свинско 😂😂😂 .
08:41 20.12.2025
74 Русилюб Путинофилов
До коментар #54 от "Механик":. Продължение
Въвежда се задължително военно обучение в училище...само руски филми по кината и руски канали по телевизията, забраняват се протестите, и късите поли и монокините и т.н. и т.н. ааа, ами да, няма да има и пустеещи села, ще се населят с народи я от далечния Сибир я от по южните азиатски райони. А в големите градове - там ще е друго брат, там ще преобладават чистите руснаци: те много ни обичат и мноого ни уважават. Ще пием водка на екс в ресторантите във водни чаши, ще тропкаме казачок, ще валсуваме просълзени с песните на Кобзон, а празниците, празници ще имаме много брат. Ще манифестираме с нашите обични освободители на 3ти март и на 1 май също и ще развяваме червено знаме със сърп и чук, и на 9 май и на 9 септември, който ще бъде възстановен като национален празник също, и ще носим плакат с лика на Сталин, а на празника на Октомврийската революция ще добавим и лика на Ленин...Ще има пионерска организация и комсомолска, ще има лагери за военно обучение на децата, ще се съревновават по скоростно сглобяване на Калашников...и всички ще са с еднакви униформи...и с шапки с козирка и с петолъчка, червена и то...следва продължение
Коментиран от #81
08:42 20.12.2025
75 Всеки трети руснак не се храни нормално
До коментар #66 от "Не, не, в Русия нямат какво да ядат":Зад всеки голям магазин има битак за храни с изтекъл срок на годност.
Папуа Нова Гвинея.
08:42 20.12.2025
76 Тити
До коментар #68 от "Българин":Ако То ,цвете ,можеш за ароматизатор или за маскировка в екстремни моменти да ползваш .
08:42 20.12.2025
77 Маршал Жуков
До коментар #58 от "Чакай да си":Руският президент, цитирайки новата стратегия за сигурност на САЩ, където Русия не е посочена като враг, попита генералния секретар на НАТО Марк Рюте „Можете ли да четете?“.
Врагът на САЩ е надигащият се реваншизъм в Европа. Русия е балансьор между САЩ, Китай и фашистите в Европа.Русия е ДПС в световен мащаб. Всички го мразят, но без него не може да има управление.
08:43 20.12.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Елементарно е
Как ще оправдае 5 пъти повече загуби в жива сила и техника от украинците?
08:44 20.12.2025
81 Ветеран от Прайда 🌈
До коментар #74 от "Русилюб Путинофилов":Звучи интересно муцка 👄,но пък ще ни забранят Прайдовете и на момента аз и ти от елитни ..йове, пак ставаме обикновенни ......расси ,така че по добре си трай .
08:46 20.12.2025
82 нннн
Путин е повторил това, което говори от години.
08:47 20.12.2025
83 оня с кола
До коментар #79 от "Викам да поизбессим няколко русофилчета.":Почни от родата си ,а за теб лично аз поемам грижата !
08:47 20.12.2025
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 РЕАЛИСТ
До коментар #78 от "До Коментар до 54":Звучи ми доста реалистично в случая .
Коментиран от #133
08:48 20.12.2025
86 Факти
08:49 20.12.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Маршал Жуков
08:53 20.12.2025
89 Пълномащабен и с нищо непредизвикан
08:53 20.12.2025
90 оня с коня
08:55 20.12.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Маршал Рокосовски
08:57 20.12.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Миролюб Войнов, фетболист
До коментар #38 от "джудж ,":"...нищо не сазваш за украинците..."
Украинците са руснаци !!!
Още по-тъжно за Русия - пълен автогол за собствена сметка.
09:00 20.12.2025
98 Маршал Конев
09:00 20.12.2025
99 Да бе!
Коментиран от #108
09:01 20.12.2025
100 Няма
09:02 20.12.2025
101 К.О.Т.ар.А.К 😼
До коментар #50 от "Абе ка Путин":На вас от Максуда пък кой ли ви е поискал мнението ?
09:02 20.12.2025
102 анонимен
Коментиран от #107
09:02 20.12.2025
103 Бункерен
Коментиран от #109
09:03 20.12.2025
104 Хи хи
Коментиран от #112
09:03 20.12.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Маршал Ворошилов
Коментиран от #117, #119
09:04 20.12.2025
107 Оди у Русиа
До коментар #102 от "анонимен":Дедовия ли ми държиш в ЕС?
Коментиран от #113, #120
09:04 20.12.2025
108 Джуджето Белоноско
До коментар #99 от "Да бе!":Айде сега ще се обиждаме ли ?Искаш ли в списъка на Миротворец да попаднеш ?
09:05 20.12.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Путин отново ни напомни
09:05 20.12.2025
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 😂😂😂😂😂
До коментар #104 от "Хи хи":Кой е гледал тоя лалугер?Нормален ли си?
09:05 20.12.2025
113 Ами Нети
До коментар #107 от "Оди у Русиа":Ти па що неходиш наннай касси у .......тта ?
09:06 20.12.2025
114 Питам
Коментиран от #121, #125
09:06 20.12.2025
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Маршал Тимошенко
Коментиран от #124
09:07 20.12.2025
117 Ебонитовата пръчка
До коментар #106 от "Маршал Ворошилов":КУ-КУУУ
09:07 20.12.2025
118 ГОРКИЯ
09:07 20.12.2025
119 Пак си се нагълтал
До коментар #106 от "Маршал Ворошилов":С червена мъгла!
Коментиран от #123, #127, #134, #137
09:08 20.12.2025
120 Хи хи
До коментар #107 от "Оди у Русиа":Ти не чу ли кво казват нато и маленкий зеля ???? Русия щяла да идва в ЕС !!!
09:08 20.12.2025
121 Абе
До коментар #114 от "Питам":Вместо да питаш ,позабърши се хубаво с 🇺🇦 и излизай от външния си нужж ник ,за да не настинеш .
09:08 20.12.2025
122 МАРШАЛ Григорий Иванович Кулик
09:09 20.12.2025
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Хи хи
До коментар #114 от "Питам":А защо не питаш как живеят в Папуа Нова Гвинея, Сомалия, Зимбабве и т.н. Нима не ти пука за тях ???? Само за руснаците ли ти пука ???!!
Коментиран от #131
09:11 20.12.2025
126 Цък
09:11 20.12.2025
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 МАРШАЛ Борис Михайлович ШАПОШНИКОВ
Коментиран от #135
09:11 20.12.2025
129 Нафталинка
09:14 20.12.2025
130 МАРШАЛ Георгий Константинович ЖУКОВ
Коментиран от #138
09:14 20.12.2025
131 Цък
До коментар #125 от "Хи хи":Само едно ще ти кажа: гражданите от тези държави са по добре приети в Англия от българите бъдещи членове на клуба на богатите.
09:14 20.12.2025
132 До ниско
Коментиран от #139
09:15 20.12.2025
133 Браво!
До коментар #85 от "РЕАЛИСТ":Ти премина теста! Вече официално си ПЪЛЕН ИДИОТ!
09:15 20.12.2025
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Маргарет Тачър
До коментар #128 от "МАРШАЛ Борис Михайлович ШАПОШНИКОВ":ТЕ ПЛАНИРАХА 1980 ДА СА ПОСТРОИЛИ КАМУНИЗАМА АМА НЕЙСЕ
09:16 20.12.2025
136 МАРШАЛ Александр Михайлович ВАСИЛЕВСКИЙ
09:17 20.12.2025
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Ебонитовата пръчка
До коментар #130 от "МАРШАЛ Георгий Константинович ЖУКОВ":КУ-КУУУ
09:17 20.12.2025
139 Кога
До коментар #132 от "До ниско":Наркоманите руснаци ли бяха. Нали си бил там и си ги броил или цитираш путлеровата пропаганда?
09:18 20.12.2025
140 Елементарно Уотсън!
До коментар #50 от "Абе ка Путин":Щото той НИКОГА не е излизал от Папауа Нова Гвинея.Той си живее там, в някакъв объркан негов си свят!
09:18 20.12.2025
141 ГЕНЕРАЛИСИМУС Иосиф Виссарионович СТАЛИН
09:19 20.12.2025
142 Това не беше
До коментар #50 от "Абе ка Путин":въпрос!
А "констатация" от соросов троляк по нета, като теб!
Чул недочул си!
Президента на държава която е на четвърто място по покупателна способност на населението може само да се усмихне!
По-интересното е че там имаше и западни журналисти френски и от ВВС и задаваха въороси а Путин отговаряше.
При седенките на Урсула и Желаещите обаче, руски журналисти не се допускат,
09:21 20.12.2025
143 Данко Харсъзина
09:21 20.12.2025
144 Така Така
09:22 20.12.2025
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Изперкало
Коментиран от #156
09:24 20.12.2025
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 МАРШАЛ Родион Яковлевич МАЛИНОВСКИЙ
09:27 20.12.2025
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 000
09:32 20.12.2025
154 Политико
Рюте не чу САЩ които в плана си за национална сигурност вписана, че Русия не е заплаха
09:33 20.12.2025
155 2013 Путин
Попитан на годишната си пресконференция 2013г. за призивите за възстановяване на паметниците на Сталин, руският президент сравни съветския лидер с Оливър Кромуел.
Неколцина възприемат водача на Английската революция от XVII в. като "същия тип кървав диктатор", отбеляза Путин.
"Какво прави Кромуел различен от Сталин?",
попита руският президент.
"Той е изиграл много двусмислена роля в британската история. Неговите паметници си стоят, никой не ги събаря", коментира Путин за Кромуел.
09:34 20.12.2025
156 Хи хи
До коментар #147 от "Изперкало":Революцията дойде у нас !! Я виж как роската се ската като бито куче от гнева на площадите !!
09:35 20.12.2025
157 Четете бре, четете
09:39 20.12.2025
158 Слава на Русия!
09:46 20.12.2025
159 az СВО Победа 80
Честити празници на всички!
09:47 20.12.2025